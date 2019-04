Dha Yurt Bülteni-10

1)HDP'LİLERİN İZİNSİZ EYLEMİNE POLİS MÜDAHALESİ; MİLLETVEKİLİ YARALANDI

DİYARBAKIR'da HDP'liler tarafından kayyum atamalarını protesto etmek amacıyla düzenlenen izinsiz oturma eylemi sırasında yaşanan gerginlikte, polis gruba müdahale etti. HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun, basınçlı su müdahalesi sırasında yere düşerek yaralandı.

HDP Diyarbakır İl Başkanlığı'nca kayyum atamalarını protesto için bugün Bağlar ilçesindeki Koşuyolu Parkı'nda oturma eylemi düzenlendi. Oturma eylemi sırasında basın açıklaması yapmak isteyen gruba, polis, eylemin izinsiz olduğunu söyleyip dağılmaları için uyarıda bulundu. Uyarıya rağmen dağılmayan gruba polis, basınçlı suyla müdahale etti. Müdahale sırasında, HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun yere düşerek yaralandı. Sağlık görevlileri, Tosun'u sedyeyle ambulansa aldıkları sırada, HDP Diyarbakır Milletvekili Saliha Aydeniz polislere yol açmalarını söyleyince yeniden gerginlik yaşandı. Çevik kuvvet ekiplerinin müdahalesiyle grup sokaklara dağıldı. Yaralanan Remziye Tosun ambulansla hastaneye götürüldü.

Görüntü Dökümü:

HDP'lilerin toplanması ve müzakere

Polisin dağılmaları yönünde uyarısı

TOMA'larla müdahale

Milletvekili Remziye Tosun'un yere düşmesi

Yarlanan Tosun'un ambulansla hastaneye kaldırılması

Genel ve detay görüntüler

Haber-kamera: Emrah KIZIL-Mesut BUDRAÇ/DİYARBAKIR,

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 742 MB

2)KANAL DÜŞEN AT HALATLA ÇIKARILDI

ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinde sulama kanalına düşen at, itfaiye ekiplerince beline halat bağlanarak, iş makinesi yardımıyla kurtarıldı. Çemlik Mahallesi'nde oturan Hasan Yüksel, atının sulama kanalına düştüğünü görünce, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, 2 metre genişliğindeki kanalın içinde, taşların arasına sıkışan ve hareket edemeyen atı kurtarmak için çalışma başlattı. İtfaiye ekipleri, atın gövdesine halat bağlayıp iş makinesi yardımıyla dışarı çekerek kurtardı. Yara almadığı belirlenen at, sahibine teslim edildi. At sahibi itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

Görüntü Dökümü

Kanalda sıkışan ata halat bağlayan itfaiye ekipleri

İş makinesiyle kurtarılan at

Genel ve detay görüntüler

( Haber: Ali LEYLAK-Kamera: ŞANLIURFA-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 138MB

3)YÜZEN ADALAR ZİYARETÇİLERİNİ BEKLİYOR

ADIYAMAN'ın Çelikhan ilçesinde bulunan yüzden adalar karların erimesiyle ziyaretçilerini bekliyor. Çat Barajı Petelik mevkiinde bulunan, oluşumu 3 bin yılda tamamlanan ve bitkilerden oluşan 80 yüzen ada, karların erimesiyle gün yüzüne çıktı. Eşsiz manzarasıyla binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği yüzen adaların boyları 3 ila 5 metre, genişlikleri ise 100 ila 1000 metrekare arasında değişiyor. Çat barajı gölünde sürekli yer değiştirip su üzerinde hareket ettiği için yüzen ada olarak tanımlanan yapıların havaların ısınması ile turist akınına uğraması bekleniyor.

Görüntü Dökümü

Çat Barajı Petelik mevkii

-Yüzen adalar

-Vatandaşların ziyareti

-Baraj gölünde adaların yer değiştirmesi

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Selim SONKAYA-ADIYAMAN-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 130 MB

4)GAZİANTEP İŞ VE YATIRIM FORUMU BAŞLADI

CUMHURBAŞKANLIĞI Yatırım Ofisi ve İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) işbirliğiyle düzenlenen Orta Doğu ve Kuzey Afrika Ülkeleri (MENA) İş ve Yatırım Forumu, Gaziantep'te başladı.

İki gün boyunca devam edecek olan foruma katılmak üzere Gaziantep'e gelen yabancı yatırımcılar, bölgedeki Türk işadamları ile buluştu. Aralarında Suudi Arabistanlı iş insanlarının da bulunduğu ve önemli yabancı firmaların CEO'larının katılım sağladığı foruma, Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi, Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Tuncay Yıldırım ve sanayiciler katıldı.

Forumda gıda, halı ve ayakkabı sektörleri başta olmak üzere birçok sektörden satın almalar gerçekleştirileceği belirtildi.

İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz, yatırım ofisleri aracılığı ile bölgeye gelen yerli ve yabancı yatırımcılara danışmanlık hizmeti verdiklerini belirterek, "Yatırım destek çalışmaları ile 2018 yılında bölgemiz Avrupa'da en iyi yabancı yatırımcı statüsüne sahip bölgeler arasında ilk 10'da yen almıştır. Bölge olarak 180'den fazla ülkeye 7 milyar dolardan fazla ihracat yapan bir bölgeyizö dedi.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkan Yardımcısı Mustafa Rumeli ise, bu tür toplantılarda çok önemli iş birliği imkanlarının oluştuğunu vurgulayarak şöyle dedi:

"Bu etkinlik ülkemizin ve bölgemizin ticaret imkanlarını ve yatırım potansiyelini doğrudan görmelerini hedeflediğimiz bir etkinlik. Biz Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi olarak bu tür iş forumlarına çok önem veriyoruz. Bu etkinlikler vasıtası ile bölgenin iş dünyası temsilcileri ile bir araya gelme imkanı buluyor ve bu buluşmalardan çok değerli tanışmalar, iş birliği imkanları ve sonuçlar elde ediliyor."

Kente gelen iş adamlarından Bin Dawood Marketler zinciri Yönetim Kurulu Başkanı Abdul Khaliq Bin Dawood ise, Gaziantep'te bazı sanayi merkezlerini gezdiğini ve şehirdeki bu yatırımları ve sanayi merkezlerini görünce her geçen gün ticaretin ve iki ülke arasındaki yatırımların artacağından ümitli olduğunu belirtti.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, kentin bütün üretimin nabzı ve merkezi olduğunu anlatarak, öİpekyolu tarih boyunca kalkınma, ticaret ve kardeşlik yolu olmuştur. Bugün hem yetişmiş insan gücümüz ile hem de büyük bir lojistik merkezi ile kıtalar arasında bir köprüyüz. Aynı zamanda yatırım köprüsüyüz, üretim köprüsüyüz, finans ve iş köprüsüyüz. Gaziantep bütün üretimin nabzı ve merkezidirö ifadelerini kullandı.

VALİ GÜL: BURADAN ALINACAK GIDA ÜRÜNLERİNİN KEFİLİYİM

Gaziantep Valisi Davut Gül, şehirde üretilen gıda başta olmak üzere tüm ürünlerin sıkı denetlendiğini vurgulayarak, öGaziantep'teki bütün kuruluşların özellikle gıda başta olmak üzere ürettiği ürünleri kamu olarak sürekli denetliyoruz. Gaziantep'teki gıdalar güvenli gıdadır. Burudan aldığınız ve boğazınızdan geçen her lokmanın kefili başta ben olmak üzere tüm ekibimdirö diye konuştu.

Konuşmaların ardından yatırımcılar ikili görüşmeler yaptı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz konuşma

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkan Yardımcısı Mustafa Rumeli konuşma

Abdul Khaliq Bin Dawood konuşma

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin konuşma

Gaziantep Valisi Davut Gül konuşma

Genel ve detay görüntüler

(Haber-Kamera: Kadir GÜNEŞ-GAZİANTEP-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 625 MB

