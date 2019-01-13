Dha Yurt Bülteni-10

1)SAĞANAK YAĞIŞIN VURDUĞU İZMİR'DE HAYAT NORMALE DÖNDÜ

İZMİR'de iki gündür etkili olan sağanak yağmurun bugün etkisini kaybetmesi ve yerini güneşe bırakmasıyla kentte hayat da normale döndü. Su baskınlarının yaşandığı bölgelerde tahliye işlemleri devam ederken, Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne dün akşamdan bu yana elektrik verilemiyor. Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü'nün uyarısını yaptığı ve kent genelinde iki gündür etkili olan sağanak yağmur, pazar sabahı yerini güneşli havaya bıraktı. Özellikle dün kısa süre içinde metrekareye 200 kilogramın üstünde yağış düşmesiyle sel ve su baskınlarının yaşandığı bölgelerde Hatay normale dönmeye başladı. Her yağmurda su baskının yaşandığı Çınarlı ile Halkapınar semtlerini birbirine bağlayan 2844 Sokak'taki Yunuslar Alt Geçidi'ndeki su tahliye edilirken, yağmur nedeniyle ulaşıma kapanan cadde, tekrar trafiğe açıldı. Alsancak Semti'nde de su baskının yaşandığı iş yerlerinin de temizlik çalışmalarının ardından faaliyete geçtiği görüldü. İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ve İZSU ekipleri de temizlik ve su tahliye çalışmalarını sürdürdü. Cadde ve yollarda yaşanan su baskınları ise en çok sürücülere zarar verdi. Su birikintilerinden geçen araçların plakaları düşerken, yol kenarları plakalarla doldu. Kordon boyunda ise yağış nedeniyle dışarıya çıkamayan vatandaşlar, bugün güneşin tadını çıkardı. Bazı vatandaşlar yürüyüş yaparken, bazıları da güvercinlere yem atarak vakit geçirdi.

SEFERLERDE AKSAMA YOK, YOLCULAR MAĞDUR OLMADI

Kentteki sağanak yağmur nedeniyle su baskının yaşandığı İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne (İZOTAŞ) dün akşam saat 20.00'den bu yana elektrik verilemiyor. Otogara elektrik verilen trafoların bulunduğu alandaki suyun tahliye işlemi devam ederken, yolcuların mağdur olmaması için elektronik ortamda yapılan bilet kesim işleminin elle yapıldığı öğrenildi. Otobüs seferlerinde herhangi bir aksamanın yaşanmadığını belirten İZOTAŞ yetkilisi Erdoğan Hünal, "İzmir'de iki gündür olağandışı bir miktarda yağış var. Bu yağış nedeniyle otogarın bazı bölümlerinde su baskını yaşandı. Özellikle otogara enerji veren trafoların bulunduğu bölümdeki suyun tahliye işlemleri devam ediyor. Tahliye işlemi tamamlandıktan sonra enerji verilecek ama yolcularımızın yolculuklarında herhangi bir mağduriyet yaşanmadı. Seferlerimizde aksama yok. İZOTAŞ olarak çalışmalarımıza yoğun bir şekilde devam ediyoruz" dedi.

İSTASYON SULAR ALTINDA KALDI

Yağışın vurduğu ve yürüyen merdivenlerin dahi sular altında kaldığı Torbalı ilçesindeki İZBAN Pancar İstasyonu'ndaki suyun tahliye işlemleri de devam ediyor. Kullanılamaz hale gelen istasyonda maddi zarar oluştu. Pancar Mahallesi'nde oturan Alpay Ak, "Sağanak yağış nedeniyle mahallemizde bulunan istasyon sular altında kaldı ve kullanamıyoruz" dedi. Tahliye işleminin ardından istasyonun hizmete tekrar gireceği öğrenildi.

YAĞIŞLI HAVA TEKRAR GERİ GELECEK

Öte yandan meteoroloji yetkilileri, pazar günü güneşli ve yağışsız olarak geçecek İzmir'e, yeni hafta da rüzgar yönünün değişmesiyle yağışların soğuk havayla birlikte döneceğini ifade etti. İzmir'de hava pazartesi yağmurlu 11, salı yağmurlu 8, çarşamba güneşli 6, perşembe güneşli 11, cuma parçalı bulutlu 12 derece olacak.

Rekor yağışın yaşandığı kentte bazı ilçelerde metrekareye düşen yağış miktarı şöyle oluştu:

Buca 238.5 kilogram, Kemalpaşa 247.8 kilogram, Bayraklı 137.7, Bornova 219.2, Konak 205.7. Torbalı 191.8, Konak 205.7, narlıdere 178.3, Balçova 166.4, Güzelbahçe 104.9, Menemen 113, Kınık 114.9."

Görüntü Dökümü

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Su baskının yaşandığı yerlerden görüntü

Temizlik çalışmalarından görüntü

Otogardan görüntü

Otogar yetkilisinin açıklaması

İzbandan görüntü

Genel ve detay görüntü

Haber: Mehmet CANDAN – Kamera: Tekin GÜRBULAK/ İZMİR,

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2)OTELDE BACA YANGININDA 3 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

ARTVİN'in Hopa ilçesinde 5 katlı otelde bacadan çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında, dumandan etkilenen 2'si kadın 3 kişi, hastaneye kaldırıldı. Hopa ilçesi İnönü Caddesi'nde bulunan 5 katlı bir otelin çatısındaki kalorifer bacasında öğle saatlerinde yangın çıktı. Alevleri fark eden çevre sakinleri ve otel yönetimi itfaiyeden yardım istedi. Otelde kalan müşteriler, personel tarafından tahliye edilirken, bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahale ettiği yangın söndürlürken, üst katlarda mahsur kalan 3 kişi de uzatılan merdivenle kurtardı. Yangında dumandan etkilenen 3 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Otelin bazı odalarının zarar gördüğü yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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Yangın müdahale görüntüsü

HABER KAMERA: Hayati AKBAŞ/HOPA (Artvin), -

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3)'SOSİS' KÖPEK, ANNESİZ YAVRU KEDİLERİ EMZİRİYOR

Bursa'nın iznik ilçesinde bir hayvan barınağında 'Sosis' isimli köpek, gözleri görmeyen, annesiz 'Tekir' isimli kediyi emzirirken, görenleri şaşırttı.Özellikle engelli hayvanlara sahip çıkıp onlara bakan hayvansever Fatma Şeren'e ait barınakta yaşayan 80'e yakın hayvan arasındaki 'Tekir', 'Bekir' ve 'Tanus' isimli yavru kediler, 'Sosis' köpek tarafından emzirildi. Fatma Şener, özellikle engelli hayvanlara kendisine ait barınakta baktığını belirterek, 3 yavru kedinin köpek tarafından emzirildiğini söyledi. 3 kediden Tekir'in gözlerinin görmediğini söyleyen hayvansever Şener, anneleri olmayan 3 yavru kedinin 'Sosis' köpek sayesinde beslenerek büyüdüklerini aktardı.

Görünüt Dökümü

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-Köpekten süt emen kedi

-Köpeğin kediyi yalaması

-Detaylar

45 sn 85 MB

Haber/Kamera: Mehmet BULDU/İZNİK (Bursa),

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4)NURDAĞI'NDA TRAFİK UYGULAMASI

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, polis tarafından trafik uygulaması yapıldı.

İlçe Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekipleri, ilçe girişinde uygulama noktası oluşturdu Uygulama kapsamında polisler, şüpheli gördükleri sürücüler üzerinde emniyet kemeri, hız sınırı, ruhsat ve kimlik kontrolü yaptı. Yaklaşık 2 saat süren denetimde 108 araç kontrol edilirken kurallara uymayan sürücülere ceza işlemi uygulandı.

Görüntü Dökümü

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- İlçe girişi

- Polisin uygulaması

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 71MB

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5)BAŞKAN SÖZLÜ'DEN KİTAP FUARI ZİYARETİ

ADANA'da Türkiye'nin en büyük kitap anıtını Adana'ya kazandırarak hemşerilerine armağan eden Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, 12. Çukurova Kitap Fuarı'nı ziyaret etti.

2019 yılının ilk fuarı Çukurova Kitap Fuarı, kitapseverlerle buluştu. Özellikle hafta sonu kitapseverlerin kapıda uzun kuyruklar oluşturduğu Çukurova Kitap Fuarı bu yıl 350 bin ziyaretçi ile yeni bir rekora imza attı. Türkiye'nin dört bir yanından ünlü isimlerin konferansları ve çeşitli etkinlikler ile renklendirilen fuarda, hafta sonu ünlü yazarlar okurları ile buluştu.

Ulusal ve uluslar arası fuarlarla kentin ekonomik gelişimine katkı sunan, Türkiye'nin en büyük Kitap Anıtı'nı kente armağan eden Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, bu yıl 12'ncisi düzenlenen Çukurova Kitap Fuarı'nda kurulan stantları ziyaret ederek katılımcı yayınevi temsilcileri ve yazarlar ile sohbet etti.

Türkiye'nin ünlü yazarlarının imza gününe ve yazar okur buluşmalarına ev sahipliği yapan, yalnızca Adanalıların değil Çukurova bölgesindeki vatandaşların da yoğun ilgi gösterdiği Çukurova Kitap Fuarı'nı ziyaret eden Başkan Hüseyin Sözlü'nün yolu hemşerilerinin fotoğraf çekilme isteği ve sevgi gösterileri ile sık sık kesildi.

Görüntü Dökümü

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Dron ile çekilen Görüntüler

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü kitap imzalaması

Genel ve detay görüntüler

SÜRE: 01'31" BOYUT: 169 MB

Haber-Kamera: ADANA,

Kaynak: DHA