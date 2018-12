Dha Yurt Bülteni -10

DHA YURT BÜLTENİ -10

'ÇİNGENE KIZI' MOZAİĞİ GETİRİLEN PARÇALARIYLA ZİYARETE AÇILDI

Gaziantep'ten 1960 yılında yurt dışına kaçırılan ve sergilendiği ABD'den geçen ay sonu getirilen 'Çingene Kızı' mozaiğinin eksik 12 parçası, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'un katıldığı törenle ziyarete açıldı. Bakan Ersoy, yurt dışına götürülen tarihi eserlerin tekrar Türkiye'ye getirilmesi için çalıştıklarını belirterek, "Topraklarımızda yaşanmış tüm uygarlıkların kültürel mirasına sahip çıkmak politikalarımızın temelidir" dedi.

Gaziantep'in Nizip ilçesindeki Zeugma Antik Kenti'nden 1960'lı yıllarda yurt dışına kaçırıldıktan sonra ABD'nin Şikago eyaletindeki Bowling Green Devlet Üniversitesi zemininde sergilenen ve uzun uğraşlar sonrasında evine geri getirilen 'Çingene Kızı' mozaiğinin parçaları, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'un katıldığı törenle tanıtılarak ziyarete açıldı. Zeugma Mozaik Müzesi'nde düzenlenen törene; Bakan Ersoy'un yanı sıra Vali Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, milletvekilleri ve vatandaşlar katıldı.

Bakan Ersoy törende yaptığı açılış konuşmasında yurt dışına kaçırılan tarihi eserlerin takipçisi olacaklarını belirterek şunları söyledi:

"Zeugma keşfedildiği günden bu yana 2'nci yüzyıl ile bugünün dünyası arasında bir kültür köprüsü oldu. Gerçek bir markaya dönüşen Çingene Kızı, bu gizemli bakışlı portre belki ana tanrıça Gaia'ya belki Büyük İskender'e veya başka bir kişiye ait. Bilimsel verilerin dışında bu portre ile ilgili kesin olan bir şey varsa o da belleklerimize kültür tarihimizin bir parçası olarak kazınmış olmasıdır. İşte kültürel mirası bir materyal olmanın ötesine geçiren de bu aidiyet duygusudur. Bu sebeple kültürel miras aynı duyguları paylaşmayı sağlayan güçlü bir bağlılıktır. Bugün bu bağın gücüne güç katıyoruz. Çingene Kızı'nın resmedildiği kompozisyona ait 12 parça, eşsiz mozaik bizlerle ana yurdunda buluşuyor. Bu kavuşmanın ilk 11 ayda 251 bin ziyaretçi sayısı ile kendi rekorunu kıran Zeugma Müzesi'ne olan ilgiyi katbekat artıracağına inanıyorum. Altını kuvvetle çizmek isterim ki topraklarımızda yaşanmış tüm uygarlıkların kültürel mirasına sahip çıkmak politikalarımızın temelidir. Bu coğrafyadan koparılan kültürel mirasların ana yurduna döndürülmesinin ısrarla takipçisi olacağız. Bu, bizim ülkemize ve tüm insanlığa karşı sorumluluğumuzun gereği."

Vali Davut Gül de mozaiklerin getirilmesine katkı sağlayanlara teşekkür ederek, "Medeniyet 3 yılda, 5 yılda, 50 yılda, 100 yılda oluşmuyor. Baktığımızda Gaziantep gastronomi şehri diyoruz, 1700-1800 yıl önce mutfağı ile müziği ile mimarisi ile Gaziantep'in bu potansiyelini yüz yıllar önce bin yıllar önce görüyoruz. Bir diğer nokta, Türkiye Cumhuriyeti'nin geldiği nokta ile ilgili; büyük devlet çakıl taşı nerede olursa olsun bunu almak gücüyle ilgilidir. Dolayısı ile Türkiye kendisine ait olan bir eseri, bir varlığı, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Kültür Bakanımızın, İçişleri Bakanımızın, Dışişleri Bakanımızın, Adalet Bakanımızın, önceki Valimizin ve Büyükşehir Belediye Başkanımızın çok yoğun gayretiyle bugün ait olduğu topraklara getirdi" diye konuştu.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Fatma Şahin ise çok heyecanlı ve gururlu olduğunu ifade etti. Mozaiklerin getirilme sürecini anlatan Başkan Şahin şunları söyledi:

"60 yıl önce büyük bir hasretle başlayan Çingene Kızı ailesine kavuşuyor. Kız kardeşine kavuşuyor, tablosuna kavuşuyor. Çingene Kızı bu müzenin en büyük yer mozaiği. Ama kaçırılırken bizim Çingene Kızı'mız o süreçte teke düşüyor. 1998 yılında Kutalmış hocamın başkanlığında, Kültür Bakanlığımın liderliğinde başlanan süreçte çıkarılan bu Çingene Kızı'mızın ailesinin nerede olduğu, 2012 yılında oradaki üniversitedeki bir hocanın 'Sizin Çingene Kızı'n ailesi üniversitedeki sanat merkezinde' demesi ile süreç başlıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığımız hukuki süreci başlatıyor, büyük bir dayanışma, İçişleri, Dışişleri, Adalet Bakanlığı büyük bir koordinasyon içerisinde süreç bugün tamamına erdi. Bu güzelliğe hep birlikte kavuşmuş oluyoruz."

Konuşmaların ardından Çingene Kızı mozaiği ziyarete açıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Törene katılanlar

Bakan Ersoy'un konuşması

Vali Gül'ün konuşması

Fatma Şahin'in konuşması

Mozaiklerin ziyarete açılması

Sergilenen mozaikler

Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 494 MB, 83 MB

Haber - Kamera: Hasan KIRMIZITAŞ, Eyyüp BURUN- GAZİANTEP- DHA)

REKOR UYUŞTURUCU OPERASYONUNUN ŞÜPHELİLERİ ADLİYEDE

Erzincan'da önceki gün bır TIR'da ele geçirilen 1 ton 271 kilo eroin ile ilgili gözaltına alınan 6 şüpheli adliyeye çıkarıldı.

Erzincan Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, önceki gün Erzincan-Erzurum Karayolu Akyazı Kontrol noktasında şüphe üzerine durdurdukları TIR'da şu ana kadar tek seferde 1 ton 271 kilo ile en büyük miktarda eroin ele geçirdi.

Sakatat yağlarının arasına gizlenmiş halde bulunan uyuşturucu madde ile ilgili TIR şoförü ile birlikte araç içerisindeki 3 kişi gözaltına alındı. Devam eden soruşturma kapsamında, olayla ilgisi olduğu değerlendirilen 3 kişi ise Van'da gözaltına alınarak Erzincan'a getirildi. Aralarında eroini gönderdiği değerlendiren iş adamı A.E.'nin de bulunduğu 6 şüpheli emniyetteki sorgularının ardından, bugün sağlık kontrolünden geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye çıkarıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Uyuşturucan genel görüntü

-Zanlıların adliyeye getirilişleri

-Adliye binasından görüntü

Haber-Kamera: Coşkun MENEK/ ERZİNCAN, -204 mb

İYİ PARTİLİ KOCAMAZ'A DAVULLU ZURNALI KARŞILAMA

Mersin'de İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener tarafından grup toplantısında rozet takmasının ardından kentte dönen Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Anamur ilçesinde davul ve zurna ile karşılandı.

Kentte dönmesinin ardından ziyaretlere başlayan Başkan Kocamaz, İl Başkanı Servet Koca ve partililerle Anamur ilçesine gitti. Başkan Kocamaz, D-400 karayolu Pullu mevkii Anamur girişinde İYİ Parti İlçe Başkanı Erdal Bulut, Belediye Başkanı Mehmet Türe, parti yöneticileri ve meclis üyeleri ile birlikte yoğun bir katılım davul zurna eşliğinde karşılandı. Burada kesilen kurbanın kanı, Başkan Kocamaz ve Anamur Belediye Başkanı Mehmet Türe'nin alnına sürüldü. Karşılamanın ardından konvoy eşliğinde Başkan Türe ve beraberindekilerle İYİ Parti ilçe teşkilatına geçen Kocamaz, kendisi için kurban edilecek olan koçu, Anamur Hayvanseverler Derneği Başkanı Füsun Bayraktaroğlu'nun ricasını üzerine azat etti.

Partide, İlçe Başkanı Erdal Bulut, Başkan Türe, Büyükşehir Belediye Başkanı Kocamaz ve İl Başkanı Koca, birere konuşma yaptı. Yapılan konuşmalarda, Yörük diyarı Anamur ve Mersin'e hizmetlerinin bitmediğini ve Meral Akşener'in liderliğinde kent merkezi ve birçok ilçeyi 31 Mart 2019 seçimlerinde İYİ Parti saflarına katacaklarını söylendi.

Parti teşkilatı önünde toplanan vatandaşlar da, 'Kocamaz, seni kimse yıkamaz' diyerek slogan attı.

İlçe Başkanı Bulut, Hacı Gürbüz'ün arşivinden 1964 yılında çekilmiş bir Anamur fotoğrafı Başkan Kocamaz'a hediye etti. Kocamaz daha sonra Anamur Belediyesi'ni ziyaret ederek, Başkan Türe'yi ile makamında sohbet etti.

Ziyaretten dolayı teşekkür eden Türe, Kocamaz ve beraberindeki misafirlere Anamur muzu ikram etti. İl Başkanı Servet Koca, Ovabaşı Mahalle Muhtarı Gani İmdat'ın kullandığı 1970 model Renault binek otomobil ile Belediyeye gelmesi günün espri konusu oldu.

Belediye binası önünde Başkan Türe ve beraberindekilerle bir hatıra fotoğrafı çektiren Kocamaz, daha sonra Bozyazı, Aydıncık ve Gülnar ziyaretleri için ilçeden ayrıldı.

Görüntü Dökümü

-Kalabalıktan görüntü

-Davul zurna ile karşılamadan görüntü

-Kocamaz'ın gelişi

-Halkla tokalaşması

-Davul çalmaları ve tezahüratlar

-İlçe binası önüne geliş

-Anamur tablosu

-Belediye ziyaretinden görüntü

-Konuşmalar

-Belediye gelişi

-Genel görüntüler

(Süre: 5 Dk) (Boyut: 180 MB)

Haber-Kamera: Mithat ÜNAL/ANAMUR(Mersin),

ÜS BÖLGESİNDE GÖREVLİ ASKERE SÜRPRİZ DOĞUM GÜNÜ KUTLAMASI

Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Gülyazı köyü Karaçalı üs bölgesinde görevli Sözleşmeli Er Samet Demirel'e, Ankara'da yaşayan annesi Esma Demirel'in sosyal medyadan ulaşarak yardım istediği AK Parti İlçe Başkanı Fikret Demir, özel izinle sürpriz doğum günü düzenledi. Doğum gününde annesiyle telefonda konuşan Demirel, mutluluk gözyaşı döktü.

Ankara'da yaşayan Esma Demirel, AK Parti Uludere İlçe Başkanı Fikret Demir'e Instagram hesabından ulaşarak, Uludere'de görevli oğlu Sözleşmeli Er Samet Demirel'in 7 Aralık'ta doğum günü olduğunu belirterek, kendisinden yardım istedi. AK Partili Demir de Demirel'e bölgesinde özel izinle doğum günü partisi düzenlenmesini sağladı. Üzerinde Samet Demirel'in fotoğrafının bulunduğu bir pasta yaptıran AK Partili Demir, ilçe teşkilatıyla doğum günü partisine katıldı. AK Parti İlçe Başkanı Demir, anne Demirel'in kendisine sosyal medya hesabından ulaştığını belirterek, "Annemiz instagram hesabımızından bize ulaşarak, 'Başkan oğlum sizin orda görevli, 7 Aralıkta doğum günü var. Size para göndersem bir pasta alıp oğluma gönderebilir misiniz?' diye sordu. Biz de anneye dedik ki 'senin içinde o burukluğu bırakmayacağız. Alacağım yanıma teşkilatımı, senin için o üs bölgesine çıkacağız, oğluna sürpriz bir doğum günü partisi yapacağız' dedim. Şimdi buradayız, kardeşim iyi ki doğdun iyi ki varsın" dedi.

AK Partili Demir daha sonra cep telefonuyla anneyi arayarak, "Anneciğim şu an çocuğunun yanındayız. Sizin isteğiniz üzerine, sizi mutlu etmek adına teşkilatımı yanıma aldım ve şu an asker kardeşimin yanındayız. Sürpriz doğum günü partisi yaptık. Şu an yanımda. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla buraya geldik; 'Hiçbir annemizin içerisinde burukluk yaşatmayacaksınız, annelerimiz ne istiyorsa yapacaksınız' demişti. Biz de bu vesileyle bugün buraya çıkıp kardeşimizin doğum gününü kutladık, büyük bir coşkuyla. Cumhurbaşkanımızın size de çok selamları var. Ellerinizden öpüyorum anneciğim sizi saygıyla selamlıyorum" diye konuştu. Demirel de annesiyle telefonda konuştu.

Annesiyle telefonda konuşan ve zaman zaman mutluluk gözyaşlarını silen Sözleşmeli Er Samet Demirel de annesine, "Annem ellerinden öperim. Sağolasın, Allah razı olsun. Çok mutlu oldum, hakkın ödenmez" dediği görüldü. Buna karşılık anne Esma Demirel de, "Ben de seni öpüyorum kuzum. Nasılsın, iyi misin? Kurban olurum sana" dediği duyuldu.

Görüntü Dökümü

----------

Üs bölgesinde AK Parti ilçe Başkanı Fikret Demir'in konuşması

Doğum günü kutlanması

Pastanın kesilmesi

Dışarıda Fikret Demir'in anne Esma Demirel ile konuşması

Anne Esma Demirel'in oğlu ile konuşması

Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 25.7 MB

Haber-Kamera: Emin BAL/ULUDERE (Şırnak), -

HENDEKLER NEDENİYLE SAHAYA ÇIKAMAYAN KADIN FUTBOL TAKIMI İDDİALI

Şırnak'ta 4 yıl önce kurulan kadın futbol takımı Nuhspor, Türkiye Futbol Federasyonu(TFF) Kadınlar 3'üncü Futbol Ligi 15'inci Grup'ta mücadelesini sürdürüyor. Lise öğrencilerinin oluşturduğu Nuhspor, ligin 4'üncü haftasında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi alarak grupta 3'üncü sırada yer alıyor.

Şırnak'ta TFF Kadınlar 3'üncü Futbol Ligi 15'inci Grup'ta mücadele eden Nuhspor Kadın Futbol Takımı'nda forma giyen sporcular, kentte kadınların futbol oynamasına yönelik ön yargıları yıktı. Büyük güçlüklerle takımda yer alan kadın sporcular, hem takımlarını üst liglere çıkarmak hem de milli takıma girmenin mücadelesini veriyor. Kadınlar, hedeflerine ulaşabilmek için rakiplerinin yanı sıra madi sorunlarla da baş etmeye çalışıyor. Terör örgütü PKK'nın 2015- 2016 tarihlerinde Şırnak merkezinin büyük bir bölümünde hendek kazması nedeniye düzenlenen operasyon kapsamında alınan ve 8 ay süren sokağa çıkma yasağı boyunca sahalardan uzak kalan Nuhspor, yeşil sahalara hızlı dönüş yaptı. Ligin 4'üncü haftasında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi alarak grupta 3'üncü sırada yer alan takım, lise ve üniversite öğrencilerinden oluşuyor. Nuhspor'un kadın futbolcuları, malzeme ve forma için kendilerine destek verilmesini bekliyor.

'BİZ BU SPORCULARA SAHİP ÇIKMAZSAK ELBETTE ŞİDDETE MARUZ KALACAKLAR'

Elazığ'dan, Nuhspor'un antrenörlüğünü yapmak için gelen Hidayet Özdemir, takımlarının maddi açıdan büyük sorunlar yaşadıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Burada birinci ayımı doldurdum. İlk geldiğim gün soyunma odasında 5 oyuncu gördüm. Bir hafta boyunca öğrencilerim neden gelmedikleriyle ilgilendim. Geldikleri zaman giyecek kramponları yoktu. Sahaya çıkacağız, oynayacak top yok. Antrenman yapacak malzeme yok. Soyunma odasında soyunacak oda yok. Hiçbir şekilde bir ödenek yok. Bu çocuklar burada aç kalıyor. Deplasmanda yemek yiyemiyor, araç bulamıyor. Sorunların giderileceği sözünü verdim. Bu soğuk havada şort ile oynuyorlar. 1 takım formam var. Maçtan maça giyebiliyoruz. Biz bu sporculara sahip çıkmazsak elbette şiddete maruz kalacaklar. Elbette yiyecek ekmek de bulamayacaklar. Biz zaten böyle büyüdük diyecekler. Yaşantılarını kabullenecekler. Bu toprakların içinden çıkamayacaklar."

Özdemir, "2 devreyi 30 bin lira ile kapatabiliriz. İş adamlarımız, siyasetçilerimiz, partilerimiz var. Biz burada erkek futbol egemenliği altında bir çığır açıyoruz. Kadın futboluna verilen değer yok. Çoğu takım bu yüzden kaybediyor. Şırnak'ın kadınları, çocukları Şırnak'ı bir futbol yuvası haline getirebilirler. Kadınları oldukları yerden dışarı çıkarabilirler. Ufuklarını açabilirler. Bu çocuklar başka şehirlerde başka kültürlerle kaynaşabilirler. Devletimize teşekkür ederiz diyecekler bunlar yarın. Bunlar bugün teşekkür etsin ki, yarın çocukları da teşekkür etsin. Vatanına milletine bağlı birey birey olsun. Ama biz hiçbirşey yapmadan çok şey bekliyoruz" dedi.

'KADIN HER ŞEYİ YAPABİLİR'

Destek verilmesi halinde takımın çok iyi işler başlarabileceğini ifade eden Özdemir, "Bir kadın burada erkek egemenliği altında olan bir spor dalını yapabiliyorsa, eline alabiliyorsa kadın her şeyi yapabilir. Ben gönüllük esasına dayalı olarak buraya kalıyorum . Buradaki hiçbir kız çocuğunu ezdirmeyeceğim, ezdirmemek içinde elimden geleni yapacağım. Onlar bu sahada hayatı öğreniyorlar. Ama en güzel şekli ile öğrensinler diye şuan çabalıyorum. Şu anda takım çok altlarda değil durumu çok ta iyi değil. Durumumuzun biraz kötü olmasının sebepleri var. Malzeme eksiğimiz var. Malzeme olmadığı için dört dörtlük antrenman yapamıyoruz. 2 topla yapabildiğim 3 hafta da bir galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet. İlk yarı için 2 haftamız var. Hedefimiz bu 2 hafta da 2 maçı alıp en az ikinci olarak ilk devreyi tamamlamak. Çalışmalarımız hergün devam ediyor. Umarım bu sezonu güzel bitirir gelecek sezona daha iyi başlarız. Ben de isterdim ki çok daha iyi hedeflerimiz olsun ancak bunu 2 topla başarmamız çok zor" diye konuştu.

'ANNEM VE BABAM; 'SEN ERKEK MİSİN' DİYE KIZIYORLARDI'

Futbola ilk başladığında ailesinin karşı çıktığını anlatan Nuhspor takımının sağ kanat oyuncusu Delal Üstün, Şırnak'ta kadın futbol takımı olarak zor bir süreçten geçtiklerini söyledi. Üstün, "Özellikle ilk kurulduğumuz yıllarda maddi manevi olarak çok zorluklar çektik. Futbola başladığım da annem babam 'sen erkek misin' diye kızıyorlardı. Bu işi gerçekten severek yaptığımı gördüklerinde destek verdiler. Takım olarak iyi yerlere gelmeyi hedefliyoruz. Fakat maddi olarak kimse yardım etmiyor. Elimizden geleni yaptığımız halde maddi konuda sıkıntıya giriyoruz. Deplasmanlara hocalarımızın yardımları ile çıkıyoruz. Konaklama yerlerimizi hocalarımız kendi bütçeleri ile karşılıyorlar. Daha çok erkek futbol takımlarının üzerinde duruluyor. Fakat kız takımına yardım edilmiyor. Hem maddi hem manevi destek istiyoruz. Maçlarımızda tribünler boş oluyor. Vatandaşlar gelip tribünlerde bize destek verirlerse daha çok güçlenip, daha çok saldırırız. Fakat tribünleri boş görüyoruz. Ellimizden geleni yapıyoruz ama bir yere kadar yapabiliyoruz" dedi.

Görüntü Dökümü

-Kadın sporcuların antrenman yapması

-Hidayet özdemir ve delal üstün'ün konuşması

-Genel ve Detay Görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 499

Haber-Kamera: Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK,

ODUNLA İŞ YERLERİ VE ARAÇLARIN CAMLARINI KIRDI

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, gece bir kişi elinde sopa ile araçların cam ve aynaları ile iş yerlerinin camlarını kırdı. Vatandaşlar tarafından yakalanan M.B. gözaltına alınarak polis merkezine götürülürken, yakınlarının masrafları karşılayacağı sözü üzerine şikayette bulunulmadı.

Olay dün gece, Körfez Hamit Kaplan Caddesi ve Cami Sokak'ta meydana geldi. Bir lahmacun fırınının önünden odunu alan 24 yaşındaki M.B. 2 otomobilin camını ve aynasını kırdı. Yürüyerek lahmacun fırını, ekmek fırını, berber ve son olarak bir derneğin camlarını kıran kişiyi gören vatandaşlar M.B.'yi yakalayarak polise haber verdi. Polis, gözaltına aldığı M.B.'yi hastanede sağlık kontrolünden geçirdikten sonra polis merkezine götürdü. Kullandığı bir hapın etkisiyle çevreye zarar verdiği iddia edilen M.B.'nin polis merkezine gelen yakınları tüm masrafları karşılayacağı sözü verince araçları ve iş yerleri hasar görenler şikayetçi olmadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Cep telefonu ile çekilen görüntüler, elinde odun olan kişinin camları kırma anı

HABER: Nabi YAZICI/KÖRFEZ(Kocaeli),

CİNSEL İSTİSMARLA SUÇLANAN SAHTE ŞEYHE 68 YIL HAPİS İSTEMİ

KONYA'da, kendisini şeyh olarak tanıtıp 5 erkeğe 'cinsel istismarda' bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan S.I.'ya (65), duruşma savcısı, 68 yıla kadar hapis cezası verilmesini talep etti. Savcı mütalaasında S.I.'nın istismarda bulunduğu kişilerin bazılarını birbirleriyle cinsel ilişkiye girmeye zorladığını da belirtti.

Başbakanlık İletişim Merkezi'ne(BİMER) şikayette bulunan bir kişi, sohbetlerine katıldığı, kendisini 'sözde halife' diye tanıtan sahte şeyh S.I.'nın, erkeklere cinsel istismarda bulunduğunu ileri sürdü. Başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan S.I., 2008 ve 2017 yılları arasında 17- 22 yaşlarındaki 5 erkeğe 'cinsel istismarda' bulunduğu iddiasıyla tutuklandı.

Konya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 4'üncü duruşmasında Cumhuriyet Savcısı mütalaasını açıkladı. Savcı mütaalasında, S.I.'nın kendisini yüce bir kişi olarak tanıttığı, sohbetlerden ayrılmak isteyenlerin, 'başlarına türlü müsibetler ve fenalıklar geleceğini, helak olacağını' anlatarak, mağdurları korkutup, sohbetlere devamlılıklarını sağladığı belirtildi.

İSLAM DİNİNİ EMELLERİNE ALET EMİŞ

Mütaalada ayrıca S.I.'nın kişileri kandırmak için uydurma hikayeler anlattığı ve 'Bu ilim aktarma şeklidir, bu rahmani bir durumdur. Bana itaat ettiğin zaman manevi olarak rütbe alıp ilerleyeceksin' diyerek, mağdurları dudaklarından öptüğü, onlara cinsel istismar ve saldırıda bulunduğu kaydedildi. S.I.'nın, İslam dininde yeri olmayan ve asla kabul edilmeyen, dinen yasak olan ahlak dışı eylemleri, dini bilgisi zayıf olan mağdurlara, dinin bir gereği gibi yansıtarak İslam dinini kendi emellerine alet ettiği kaydedildi.

ÖĞRENCİYE YARDIM ETME BAHANESİYLE YAKLAŞMIŞ

2014 yılında Konya'nın bir ilçesinden okumak için kent merkezine gelen bir öğrenciye yardım bahanesiyle evinin bodrum katında kalmasını sağlayan S.I.'nın, geceleri bodrum kattaki öğrencinin yanına giderek, kıyafetlerini çıkartıp, 'Şeriatta haram olan tarikatta helaldir' diye kandırıp, cinsel istismarda bulunduğu belirtildi. S.I.'nın daha sonra öğrenciden kendisine yönelik cinsel eylemlerde bulunmasını istediği ileri sürüldü. S.I.'nın istismarda bulunduğu kişilerden bazılarını birbirleriyle cinsel ilişkiye zorladığı da belirtildi.

MEYVE VEREN AĞAÇ TAŞLANIR

Mütalaada S.I.'nın dini sohbetlerde, 'Meyve veren ağaç taşlanır', 'Yüksek dağlarda karlar erken yağar', 'Bana daha önce iftira atıp gidenler helak oldular' gibi sözlerle mağdurların gözünde kendisini yücelttiği, mağdurların üzerinde kesin itaat sağladığına yer verildi. Mağdurlarında S.I.'yı yüce bir insan olarak gördüklerinden seslerini çıkarmadıkları, S.I.'nın da bunu kullanıp mağdurları boyundan ve dudaktan öpme gibi eylemlerde bulunduğu belirtildi.

BİLGİSAYARINDAN MÜSTEHCEN GÖRÜNTÜLER ÇIKTI

S.I.'nın gözaltına alındıktan sonra Konya Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bilgisayarında yapılan incelemede aralarında hayvanlarla insanların bir arada olduğu müstehcen videoların çıktığı vurgulandı.

68 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTEMİ

Cumhuriyet Savcısı mütalaasında S.I.'nın, 5 erkekğe farklı zamanlarda birden fazla cinsel istismar ve saldırıda bulunduğu ve bilgisayarındaki müstehcen videolar ele geçirildiği için 68 yıla kadar hapis cezası verilmesini talep etti. Mahkeme heyeti, S.I.'nın tutukluluk halinin devamına karar verirken, dava ileriki bir tarihe ertelendi.

Haber: Tolga YANIK/KONYA, -

MALATYA'DA FETÖ'DEN 2 TUTUKLAMA

Malatya'da, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 kişiden 2'si tutuklandı

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında polis ekipleri 4 Aralık günü, operasyon düzenledi. Operasyonda, aralarında örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullandıkları saptanan 8 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 2'si tutuklanırken, 6'sı ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Haber: Taha AYHAN/MALATYA, -

FETÖ'DEN ARANAN 2 FİRARİ, ANKARA'DA YAKALANDI

Kastamonu'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan ve örgütün emniyet yapılanmasında yer alan eski 3'üncü Sınıf Emniyet Müdürü Mehmet A. ile örgütün üst düzey yöneticilerinden Hasan T., Ankara'da yakalandı.

Kastamonu Emniyet Müdürlüğü'nde kurulan özel ekip, haklarında yakalama kararı bulunan firari Mehmet A. ile Hasan T.'nin, Ankara'da saklandıklarını belirledi. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün yurt dışı birimlerinde görev yapan ve FETÖ/PDY soruşturması kapsamında görevinden ihraç edilen 3'üncü Sınıf Emniyet Müdürü Mehmet A., Ankara'da sahte kimlikle yakalandı. Yine örgütün eğitim kurumlarında görev yapan ve üst düzey yönetici olduğu öğrenilen Hasan T. de Ankara'da gözaltına alındı. Şüphelilerin sorgularının sürdüğü belirtildi.

Haber: Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, -

ADİL ÖKSÜZ'Ü ARARKEN 320 BOŞ OPERASYON DÜZENLEDİĞİ İDDİA EDİLEN POLİS MÜDÜRÜNE TEHLİYE

Sakarya'da, FETÖ'nün kilit ismi firari Adil Öksüz'ü arayan ekibin başındayken 320 boş adrese operasyon düzenlediği ve örgütle bağlantılı olduğu iddiasıyla tutuklanan eski Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Ercan Özoğluöz tahliye edildi.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü tarafından kurulan özel timin başında olan eski Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Ercan Özoğluöz, örgütle bağlantılı olduğu iddiasıyla geçtiğimiz Haziran ayında tutuklanmıştı. Müdür Özoğlu, yargılandığı Sakarya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nce tahliye edildi. Bir üyenin şerh koyduğu kararda mahkeme 'Delilleri karartma ve kaçma şüphesi olmadığı' gerekçesiyle tahliye kararı verildiğini belireterek, "Mevcut delil durumu, savunmasının alınmış olması, delillerin büyük oranda toplanmış olması, delilleri karartma ve kaçma şüphesinin bulunmaması ile tutuklu kaldığı süre ve tutukluktaki oranlılık ilkesi gözetilerek sanığın tahliyesine, yurtdışı çıkış yasağı ve adli kontrol uygulamasına karar verilmiştir" dedi. Mahkeme ayrıca, Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığı'na yazı yazılmasına, İstanbul 29'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nden gizli tanık 'Üsküdar' ın ifade tutanağının bir örneğinin istenmesine karar verdi.

320 BOŞ OPERASYON

15 Temmuz darbe girişimi sonrası Sakarya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü olan Ercan Özoğluöz'un başında olduğu özel tim, FETÖ'nün TSK imamı Adil Öksüz'ün yakalanması için Sakarya'da 320 boş adrese operasyon yapmıştı. Özoğluöz'ün, Adil Öksüz'ün HTS kayıtlarından İstanbul'da bir plazada olduğunu gösteren bilgiyi yetkililer ile paylaşmadığı, FETÖ soruşturması kapsamında tutuklanan kişilerin aileleriyle 22 ayrı WhatsApp görüşmesi yaptığı iddia edilmişti.

SAKARYA,