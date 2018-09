Dha Yurt Bülteni 10

Şehit annesinin feryadı, yürekleri dağladı

BATMAN'ın Kozluk ilçesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Uzman Onbaşı Adem Güven (25), memleketi Samsun'da son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin annesi ve 3 kardeşiyle nişanlısı, Güven'in tabutuna sarılıp gözyaşı döktü. Anne Saime Güven, "Seninle gurur duyuyorum. Kardeşin var, onu da göndereceğim Allah izin verirse" diye feryat etti.

Şehit Uzman Onbaşı Adem Güven'in cenazesi, Kıranköy Mezarlığı Gasilhanesi'nden alınarak, helallik alınması için son kez İlkadım ilçesi Hastane Mahallesi'ndeki baba evine götürüldü. Kuran-ı Kerim okunup, dua edildikten sonra yakınlarından helallik alındı. 2018 Nisan ayında göre başlayan şehit Uzman Onbaşı Güven'in cenazesi daha sonra konvoy eşliğinde Büyük Cami'ye getirildi.

Burada düzenlenen törene, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Osman Kaymak, Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, Dışişleri Bakan Yardımcısı Vayuz Selim Kıran, Jandarma Genel Komutanlığı Asayiş Başkanı Tümgeneral Fuat Güney, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Törende şehidin babası Yusuf ile annesi Saime Güven, ablası Fatma Demür, kardeşleri Onurcan ve Büşra Nur Güven ile sözlüsü Nigar Yurtseven güçlükle ayakta durdu. Şehidin 3 kardeşi, Adem Güven'in tabutuna sarılıp gözyaşı döktü. Nigar Yurtseven de sözlüsünün tabutunu öpüp, sarıldı. Onurcan ile Büşra Nur Güven'in şehit ağabeylerinin tabutunun önündeki fotoğrafına uzun uzun bakması ise yürekleri dağladı.

İki evladınını yanına gelen anne Saime Güven ise şehit oğlunun fotoğrafına bakarak, "Oğlum annem de yavrum bana. Ben ağlamıyorum ki oğlum. Senenli gurur duyuyorum oğlum. Kardeşin var, onu da göndereceğim Allah izin verirse. Gözlerini yerim senin. Pamuk oğlum, güzel oğlum. Kıyafetlerini kardeşin giydi. Sen bu kıyafetlere doymadın oğlum" diyerek ağıt yaktı.

Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından şehit Uzman Onbaşı Güven'in cenazesi top arabasına kondu. Bir süre top arabasında taşındıktan sonra tekrar cenaze aracına nakledilen Güven'in cenazesi, Kıranköy Mezarlığı'na götürülerek Garnizon Şehitilği'nde toprağa verildi.

Görüntü Dökümü:

-----------------------

-Şehitin cenazesinin gelişi

-Şehitin kardeşinin ağabeyinin üniformasıyla törenden görüntüsü

-Şehitin ailesinden detaylar

-Şehitin annesinin feryadı

-Şehitin sözlüsünden detaylar

-Helallik alınması

-Cenaze namazının kılınması

-Şehitin naaşının gidişi

-Top arabasından detaylar

-Şehitin naaşnın ve ailesin gidişi

(Süre: 03.22 dk) - (Boyut: 378 mb)

Haber-Kamera: Yaprak KOÇER- Hakan AKGÜN/SAMSUN,

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

======================================

Çanakkale Boğazı'nda balıkçılar ilk gün umduğunu bulamadı

AV sezonunun başlamasıyla gece Çanakkale Boğazı'na açılan balıkçıları, kuvvetli poyraz karşıladı. Poyraz nedeniyle zor anlar yaşayan ve umduğunu bulamayan balıkçılar sezonun ilk gününde sardalya ve palamut avlayarak döndü. Balık halinde tezgahlar genelde boş kalırken, balıkçılar gelecek günlerde bolluk ve çeşidin artacağını söyledi.

Av yasağının bugün sona ermesiyle Çanakkale'de balıkçılar 'vira bismillah' diyerek tekneleriyle denize açıldı. Denizde kuvvetli poyrazın karşıladığı balıkçılar, av sezonunun ilk gününde umduğunu bulamadı. Balıkçılar ilk gün sardalya ve palamut ile Çanakkale Balık Hali'ne döndü. Balıkhalinde av yasağının olduğu dönemde kilosu 40 liraya kadar çıkan ve son günlerde 30 liradan satılan sardalyanın fiyatı, 20 liraya kadar düştü.

1 Eylül itibarıyla başlayan balık sezonunun ülkeye ve Çanakkale esnafına hayırlı olmasını dileyen Numan Mutay, "Bugün sezonun ilk günü olması sebebi ile balık çeşitleri daha tezgahlara düşmedi. Balıkçılar bu sezon balık bolluğunun ve çeşitliliğinin fazla olacağını söylüyor. İnşallah bol olur ve vatandaşımız ucuz balık yer. Balıkçılar av yasağının bitmesi ile birlikte gece denize açıldı. Şu anda tezgahlara balık yetişmedi. İnşallah önümüzdeki günlerde çeşitliliğin ve bolluğun mutlaka artacağına inanıyoruz. Şu anda balık fiyatları ile ilgili bir şey söyleyemiyoruz. Bugün sardalya 20 liraya düştü. Diğer balıklar daha tezgahlara gelmedi" dedi.

'İNŞALLAH HALKIMIZ UCUZ UCUZ BALIK YER'

Av yasağının bitmesinin ardından ilk gün balık halinde alışveriş yapan Hilmi Öğüt (70) ise "Ben Çanakkaleliyim. Balık sezonu açıldı. Her zaman balık yiyoruz ve tercih ediyoruz. Karadeniz'de balık bolluğunun çok iyi olduğu söyleniyor. İnşallah halkımız bol bol, ucuz balık yer. Bugün balık alışverişinde sardalya aldım. Şimdi tam sardalya mevsimi, ızgara olur. Bu mevsimde sardalya çok yağlıdır. Birkaç hafta sonra bunun yağı kalmaz ve yenmez. Biz de ızgara yapacağız" diye konuştu.

Sezonun ilk günlerinde balık çeşitliliğinin tezgaha yansımayacağını belirten Melih Kayıkçı da bereketli bir sezonun beklediklerini söyledi.

'1 HAFTA İÇİNDE DÜZELECEĞİNİ UMUYORUZ'

Çanakkale'de 22 yıldır balıkçılık yapan Volkan Kaşıkçı ise "Balık sezonumuz hayırlısı ile başladı. Gece denize açılan balıkçılar, vaktin az olması nedeni ile şu an balığı bulamadı. Bugün sadece sardalya ve az biraz palamut çıktı. Sardalyanın fiyatı 20 liraya düştü. Balık bolluğu ve çeşitliliğinin 1 hafta içinde düzeleceğini umuyoruz. Balık artınca fiyatlar da düşer" dedi.

'ÇEŞİTLİLİK VE BOLLUK ARTACAKTIR'

Çanakkale Su Ürünleri Kooperatifi Bölge Birliği Başkanı Hasan Uysal ise bu sezon özellikle palamutta bolluk beklediklerini söyledi. Uysal, "Av yasağı sona erdi. Balıkçılar denize açıldı. Ama balıkçıları rüzgarlı hava karşıladı. Tabii bunun yanı sıra balıkçılar birkaç gün adaptasyon süreci de yaşayacak. Palamutta bu sezon bolluk bekliyoruz. Havalar da müsaade ederse eğer, önümüzdeki günlerde balık tezgahlarında çeşitlilik ve bolluk artacaktır" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Çanakkale Boğazından görüntü.

-Denize açılan gırgır teknesi görüntüsü.

Çanakkale Balıkhalinden görüntü.

-Balıkhalindeki dükkanlardan görüntü.

-Balık tezgahları ve balıklardan genel ve detay görüntü.

-Balıkçı Numan Mutay ile röp.

-Balıkçı Melih Kayıkçı ile röp.

-Vatandaş Hilmi Öğüt ile röp.

-Balıkçı Volkan Kaşıkçı ile röp.

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ-Mehmet ANDAÇ/ÇANAKKALE,

======================================

Burhaniye'deki hazırlık maçında kavga çıktı

BALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde, Bölgesel Amatör Lig (BAL) takımları Burhaniye Belediyespor, İstanbul Ataşehir Çamoluk arasında oynan hazırlık mazında kavga çıktı. Futbolcular arasında çıkan kavga, idarecilerin araya girmesiyle sonlanırken, maç kaldığı yerden devam etti.

Burhaniye Belediyespor 4. hazırlık maçını Burhaniye 8 Eylül Stadı'nda, İstanbul Ataşehir Çamoluk takımı ile yaptı. Sert geçen maçta oyuncular arasında kavga çıktı. Kavga, araya giren idareciler tarafından güçlükle sonlandırılırken, karşılaşma da kaldığı yerden devam etti. Maç, rakip takımın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

TARAFTARLARDAN FUTBOLCULARA TEPKİ

Hazırlık maçını izleyeme gelen berber Hasan Özavcı, kavgalı geçen maçta bu tür olayların yaşanmasının üzücü olduğunu belirterek, "Burhaniye sezona hızlı bir giriş yaptı. İnşallah grubunda iyi bir yer edinir. Hazırlık maçları olmasına rağmen futbolcular dozajı kaçırıp birbirlerine saldırıyorlar. Küfrediyorlar. İnşallah, bu olaylar ligde de devam etmez. Dostluk kazansın diyorum" dedi.

Hazırlık maçını izlemeye gelen taraftarlardan avukat Hasan Ender, "Bu, takımımızın 4. hazırlık maçı. İyi hazırlanıyorlar. İçinde bulunduğumuz BAL, yarı profesyonel lig olduğu için iyi hazırlık lazım. Oynadığımız takım İstanbul Ataşedir Çamoluk takımı. Maç sert geçti. Bir özelliğimiz var. 26 kişilik kadroda 25 tane Burhaniyeli var. Kendi çocuklarımız var. 7 gencimiz var. Bu sene başarı bekliyoruz İnşallah" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Maçtan görüntüler

Kavga görüntüleri

Taraftarlar Hasan Özavcı ve Hasan Ender röportaj

Haber-Kamera: Sefer TALAY/BURHANİYE(Balıkesir),

2 Dakika 56 Saniye, Boyutu: 93.6 MB.

======================================

Efes ziyaretçilerine Dünya Barış Günü karanfili

İZMİR Rölöve ve Anıtlar Müdürü Cemil Karabayram, Efes Antik Kenti'ni ziyaret eden turistlerin 1 Eylül Dünya Barış Günü'nü karanfil vererek kutladı.

Görev alanı İzmir, Aydın, Denizli, Kütahya, Manisa ve Uşak illerini kapsayan İzmir Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü, 1 Eylül Dünya Barış Günü'nde renkli bir etkinliğe imza attı. İzmir Rölöve ve Anıtlar Müdürü Cemil Karabayram, İzmir'in Selçuk ilçesindeki Efes Antik Kenti ziyaretçilerinin 1 Eylül Dünya Barış Günü'nü karanfiller dağıtarak kutladı. Karabayram, Türk bayrağı renklerini temsil eden kırmızı ve beyaz karanfiller dağıttı. Yerli ve yabancı ziyaretçiler Karabayram'a teşekkür etti.

Bu özel gün için tüm personeli ile birlikte beyaz kıyafetler giyen Karabayram, "Bugün 1 Eylül Dünya Barış Günü. Sevginin motifleştiği, insanlığın bir daha sevgi dediği Dünya Barış Günü'nü en kalbi duygularımızla kutluyoruz. Anıtlar Müdürlüğü olarak bugün buradaydık ve burayı ziyaret eden dünyanın her yerinden yerli ve yabancı turistlerimizle bir araya geldik. Barış elçilerine turizm ve kültür abidelerimiz adına burada beyaz ve kırmızı karanfiller dağıttık. Onlar da bu çalışmamızdan çok mutlu ve memnun oldular. Dünyadaki tüm mazlum halklara önderlik eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yolu barış yoludur. Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy'un himayesinde bu barış yolunda atacağımız emin adımlarla ülkemize gelecek her turist barış elçisi olarak ülkesine dönecektir. Bu da ancak her köşesi tarihle dolu ülkemizde kültür anıtlarına yapılacak yatırımlarla mümkündür. Çünkü tarih mazlum halkların yanındadır. Çünkü kültür bizi barışa götürecek en önemli adımdır" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Turistlere çiçek verilmesinden görüntü

İzmir Rölöve ve Anıtlar Müdürü Cemil Karabayram'ın konuşması

Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: İZMİR,

======================================

Tek coğrafi işaretli Ardahan balı için festival

Deniz BAŞLI/ARDAHAN -ARDAHAN Belediyesi, tarafından bu yıl 17'ncisi düzenlenen 'Ulusal Kültür ve Bal Festivali" başladı.

İki gün sürecek olan ve geleneksel hale getirilen Türkiye ve yurt dışından gelen gurbetçilerinde katılımıyla coşkulu kutlanan bal festivali tarihi Ardahan Kalesinde düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Milli Egemenlik parkında Atatürk anıtına çelenk sunumu ile başlayan festivale Vali Mehmet Emin Bilmez, Ardahan Belediye Başkanı Faruk Köksoy (AKP), Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Biber, Ardahan Cumhuriyet Başsavcısı Koray Kesgin çeşitli STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Festivalde bir konuşma yapan Belediye Başkanı Faruk Köksoy, Ardahan balının Türkiye'de coğrafi işaret patentini alan ilk bal olması nedeniyle tanıtım anlamında bu festivali önemsediklerini söyledi.

Atatürk anıtı önünden, festivalin yapılacağı tarihi Ardahan kalesine ozanların söylediği türkülerle yürüyen katılımcılar, festival alanında kurulan stantları gezdiler. Burada kendilerine ikram edilen bal şerbetinden, bal ve arı ürünlerini tattılar.

İki gün sürecek festivalde Kafkas arısı, Ardahan konulu sempozyumlar, yerel yemek yarışmaları, aşık atışmaları, deve oyunu, şişman gösterisi, okçuluk ve güreş gösterisi, yamaç paraşüt etkinliği, konserler ve en iyi bal yarışmaları gibi etkinlikler yapılacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------

-Belediye Başkanı Faruk köksoy'un açılış konuşması

-Tarihi Ardahan Kalesine Ozanlar eşliğinde Festival yürüyüşü

-Stantlardan görüntü

-Halk oyunları gösterisi

-Detay görüntüler

Haber-Kamera –Deniz BAŞLI/ ARDAHAN

======================================

Erciyes Moto Fest'te akrobasi rüzgarı

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes'te, Tekir yaylasında gerçekleştirilen Erciyes Moto Fest Festivali'nde motosikletli akrobasi şampiyonları, gösteri sundu.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin yatırımlarıyla dünyanın sayılı kış turizm merkezlerinden birisi haline gelen Erciyes, yazın da sportif etkinlikler ve festivaller için aranan adres oldu. Türkiye'nin dört bir yanından motosiklet tutkunları Erciyes Moto Fest Festivali için bir araya geldi. Etkinlikte motosikletliler akrobasi gösterisi sundu.

Büyükşehir Belediyesi Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Murat Cahid Cıngı, belediyenin Erciyes Dağı için yaptığı muhteşem yatırımı sadece kış aylarında kullanmakla yetinmeyip, yazın da birçok sosyo-kültürel ve sportif faaliyetler gerçekleştirdiklerini söyledi. Kayseri ve Türkiye'deki motosikletçileri Erciyes'te bir araya getirdiklerini ifade eden Cıngı, "İstanbul, İzmir, Ankara başta olmak üzere Türkiyemizin dört bir yanından birçok motorcu şehrimize geldi. Kamp alanında güzel bir festival başladı. Üç günlük festival, dolu dolu geçecek. Kayseri'de ilk defa motosiklet korteji olacak. Düzenlediğimiz festival hem insanların sosyalleşmesini sağlayacak, hem de misafirlerimize Erciyes ve Kayseri'yi tanıtma imkanımız olacakö dedi.

Türkiye motosiklet akrobasi şampiyonu Birkan Polat'ın da katıldı festival süresince Erciyes'te motosikletlerle akrobasi gösterileri, motokros müsabakaları ve konserler gerçekleştirilecek.

Görüntü Dökümü:

----------------

Motor kortejinden görüntü

Akrabosi motorcusunun hazırlığı ve gösterisi

Kamp Ateşi başında halay çekilmesi

Erciyes A.Ş Başkanı Murad Cahit Cıngı ile röportaj

Diğer görüntüler

Haber-Kamera:/KAYSERİ

4 dakika 26 saniye /583 MB

======================================