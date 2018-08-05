Dha Yurt Bülteni 10

ÖZEL - Düğün öncesi gelinliğiyle şehit babasının mezarında dua etti

MARDİN'in Derik ilçesinde şehit olan polis memuru Orhan Ayan'ın (42) kızı Büşra Ayan, memleketi Burdur'da evlendi. Polis memuru Enes Aslan ile hayatını birleştiren Büşra Ayan, gelinliğiyle babasının mezarı başında dua etti.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şubesi'nde görevliyken 2012 yılında Mardin'in Derik ilçesine geçici görevle gönderilen Orhan Ayan, PKK'lı teröristlerin yola tuzakladıkları patlayıcıyı polis aracının geçişi sırasında infilak ettirmesi sonucu şehit oldu. Orhan Ayan'ın cenazesi Burdur'da toprağa verildi.

Süleyman Demirel Üniversitesi'nde öğrenci olan Orhan Ayan'ın kızı Büşra Ayan, Isparta İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Enes Aslan ile dünya evine girdi. Geçen yıl Isparta Valisi Şehmus Günaydın'ın nişan yüzüklerini taktığı genç çift için Burdur'da düğün töreni yapıldı.

Gelinliğini giyen Büşra Ayan, eşi Enes Aslan'la düğün öncesi Azizeye Köyü Mezarlığı'na giderek babasının mezarını ziyaret etti. Dua eden genç çift, Orhan Ayan'ın mezarına Türk bayrağı astı, helallik istedi.

TÜRK BAYRAKLARI İLE MUHTEŞEM DÜĞÜN

Düğün töreninde ise damat Enes Aslan meslektaşlarının açtığı Türk bayrakları eşliğinde sahneye çıktı. Gelinin de sahneye gelmesiyle çift zeybek oynadı. Enes Aslan, Türk bayrağını öperek eşine verdi. Büşra Ayan bayrağı öperek aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-- Enes Aslan ve Büşra Ayan'ın şehitin mezaı başında fotoğrafı

Enes Aslan ve Büşra Ayan'ın fotoğrafları

Enes Aslan ve Büşra Ayan oynarken

Türk bayraklarıyla sahneye çıkması

Damatın bayrağı gelne vermesi

Bayrağı öperek alması

Damat ve Gelinin şehit polisin mezarı başında fotoları

Gelin ve damat detay görüntü

ARŞİV

-Şehit polis memuru Orhan Ayan'ın cenaze töreninden görüntüler

-Büşra Ayan'ın cenaze günü görüntüsü

102 MB/// 03.12

Haber- Kamera: Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA,

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ÖZEL - Sansar, markette üzüm yerken görüntülendi

MALATYA'da bir marketin manav reyonunda bulunan üzümleri yiyen sansar, çevredekiler tarafından görüntülendi.

Bir sansar, Dilek Mahallesi'nde bulunan marketin manav reyonuna girdi. Kasaların altına gizlenen sansar daha sonra üzümlerin yanına giderek yemeye başladı. Bu anları daha yakından görüntülemek isteyen market çalışanını fark eden sansar, ortadan kayboldu. Bu anlar market çalışanları tarafından saniye saniye görüntülendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Manavdan görüntü

Sansarın kafasını çıkarması

Sansarın kasaların arasından çıkması

Üzüm yemesi

Kasaların altına gizlenmesi

Sansarın yakından kasanın altından görüntüsü

Genel ve detay görüntüler

Haber: Taha AYHAN-Kamera: MALATYA-

105 MB

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Saroz sahilinde gündüz deniz, akşam konser keyfi

EDİRNE'nin Keşan ilçesindeki Erikli sahilinde düzenlenen Trakya Müzik Festivali'ne katılan binlerce kişi gündüz köpük banyosu ve denizin keyfini çıkarırken, gece ise ünlü sanatçıların konserleriyle gönüllerince eğlendi. Dün gece sahne alan Haluk Levent ise 2004 yılında 12 saatlik protesto eylemini hatırlayarak, Saros Sazlıdere sahiline yapılması planlanan gemi iskelesi projesine tepki olarak 15 saat aralıksız konser vereceğini açıkladı.

Keşan'ın Erikli köyü sahilinde geçen Cuma günü başlayan Trakya Müzik Festivali'ne Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli'nin yanı sıra İstanbul ile diğer çevre illerden gelen binlerce kişi katıldı. Çadırlarda ve otellerde kalan katılımcılar, gündüz Saroz Körfezinin temiz suları ve güneşin tadını çıkarıp, köpük banyosu ile gönüllerince eğlendi. Gençlerin eğlencesi drone ile havadan görüntülenirken, eğlence etkinlikleri Antalya ve Bodrum'u aratmadı.

HALUK LEVENT 15 SAATLİK PROTESTO KONSERİ VERECEK

Trakya Müzik festivalinin ikinci gecesinde Manuş Baba, Haluk Levent, Moğollar ve Duman grubu sahne aldı. Manuş Baba konserinde sahneye davet ettiği iki kişiyle roman havası oynadı. Ünlü sanatçı Haluk Levent konseri öncesinde ise sahildeki konser alanında toplanan binlerce kişi dev Türk bayrağını elleri üzerinde gezdirdi. Levent'in konserini kızı Ela'da sahne önünden izledi.

2004 yılında Saros Körfezi'ne yapılmak istenen Trans Trakya Petrol Boru hattı projesine tepki olarak 12 saat 5 dakilık konser verdiğini hatırlatan Haluk Levent, yine Erikli Sazlıdere sahiline gemi iskelesi yapılmasının planlandığını söyledi. 26-27 Mayıs tarihinde Edirne Valiliği'nden izin aldıkları taktirde, 'Saroz Çevre Komitesi' ile birlikte Saroz'a yapılması düşünülen liman ve santrallere tepki olarak 15 saat konser vereceğini açıklayan Haluk Levent, "Ben ve grubum 2004 yılında Saroz'a 'Trans Trakya' projesinin iptali için ekip arkadaşlarımla birlikte burada 12 saat 5 dakika rekor konser vermiştik. Şimdi daha büyük tehlike var. Dünyanın en güzel sahili, Türkiye'nin en temiz denizi. Yakında buralara limanlar yapılacak. Maalesef arkasından santraller gelecek. Az önce Saroz'un çevre komitesinden arkadaşlarla görüştüm, eğer izin alınabilirse bu ayın 26-27 tarihlerinde bir miting düzenleyecek. Eğer izin alınırsa ona katılmanızı istiyorum. Ben o gün 12 saat 5 dakikalık rekor konseri, 15 saate çıkarmak istiyorum" dedi. Açıklamalarının ardından konserine devam eden Haluk Levent hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

Saros Körfezi'ne kıyısı bulunan Keşan ilçesine bağlı Sazlıdere köyü sahilinde, BOTAŞ tarafından yapılması planlanan yeniden gazlaştırma terminali (FSRU) ve Kara Boru Hattı Projesi için alınan acele kamulaştırma kararı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla dünkü Resmi Gazete'de yayımlanmıştı.

CAHİT BERKAY'A DOĞUM GÜNÜ SÜPRİZİ

Haluk Levent'in ardından sahne alan Moğollar grubuna ise 50'nci kuruluş yıl dönümü ve Cahit Berkay'ın 72 yaş günü nedeniyle festivali düzenleyen Aziz Gül tarafından doğum günü pastası sürprizi yapıldı. Sahnede şarkı söyledikleri sırada Cem Karaca'nın oğlu Emrah Karaca tarafından anons edilmesiyle sahneye gelen pastayı üfleyen Cahit Berkay, gözyaşlarına hakim olamadı. Ünlü sanatçının 6 yaşındaki çocukluk fotoğrafının yansıtılmasıyla yapılan kutlamada, "Bu duyguyu tarif edebilmek yetenek istiyor, güç istiyor. Evet bu benim 6 yaşındaki halim. Şu an 72 bitti. 50 yıldır sahnelerdeyim, 50 yıl daha sahnede kalmaya devam edeceğim. Süpriz doğum gün için çok teşekkür ederim" dedi. Gece son konserinde ise Duman grubu sevenlerini söyledikleri şarkılarla coşturdu.

Festivalin son gecesinde Yeni Türkü, Manga ve Kenan Doğulu sahne alacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Drone ile görüntü

-Köpük banyosu yapanlar yukardan

-Denizde yüzenler

-Plajda güneşlenenler

-Manuş Baba konseri

-Konsere katılan binlerce kişi

-Manuş Baba'nın sahnede hayranlarıyla oynaması

-Alanda dev Türk bayrağı gezdirilmesi

-Haluk Levent'in sahnesi

-Levent'in protesto açıklaması

-Cahit Berkay'a yaş günü süprizi

-Berkay'nın konuşması

-Konserden görüntüler

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY/EDİRNE,-

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Fındık üreticisinin gözü kulağı TMO'da

ORDU'da geçen hafta başlayan fındık hasadı devam ederken, üreticiler Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) açıklayacağı taban fiyatı merakla bekliyor.

Ordu'da geçen Pazar başlayan fındık hasadı halen devam ediyor. Sahil ve orta kesimde süren fındık hasadı havanın zaman zaman yağmurlu olması nedeniyle zor geçiyor. Fındık hasadında yerli işçiler 100 TL'den günlük yevmiye ile fındık toplarken, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden kente gelen mevsimlik işçilerde ise 70 TL'den bahçelerde çalışıyor. Bahçe sahibi üreticiler tarafından, yerli işçilerin daha çok fındık toplaması nedeniyle daha fazla tercih edildiği de belirtildi.

Geçen sezon müdahale alımı yaparak fındık piyasasına giren Giresun kalite fındığa 10.50 TL, levant kalite fındığa ise 10 TL'den fiyat açıklayan TMO'nun bu sezon açıklayacağı taban fiyat ise üreticiler tarafından merakla bekleniyor. Fiyatın halen açıklanmaması üreticileri endişelendirirken, fiyatında en az 14 TL olması isteniyor.

İstanbul'dan memleketi Ordu'ya gelerek fındık hasadına başlayan üretici Ayhan Aktaş, fiyatın en kısa zamanda açıklanmasını isteyerek, "Her hasat zamanında olduğu gibi yine memleketimize, köyümüze geldik. Gurbette olsakta fındık bahçemize bakıyoruz. Bakımını yapıyoruz, iyi ürün alabilmek için gübresinden ilacına kadar her türlü ilgileniyoruz. Bizim arazilerimiz dik ve yamaç arazi olduğu için maliyetimiz çok yüksek. Maliyet hesabı yaparsak fiyat taban fiyatı geçiyor. İşçiliğini elimizden geldiği kadar kendimiz yapmaya çalışıyoruz, ihtiyaç duymamız halinde mecburen yevmiye ile işçi çalıştırmak zorundayız. Serbest piyasada, herkes şuan TMO tarafından açıklanacak fiyatı bekliyor. Bizde bekliyoruz, beklentimiz en az 14 TL. İnşallah buna yakın bir rakam olurda emeğimizin karşılığını alırız" dedi. Nihat Karadaş ise işçi almadan eşi ve çocuklarıyla birlikte fındığını topladığını, TMO'nun açıklayacağı fiyatı da merakla beklediklerini söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Üreticilerle röportaj

-Fındık bahçesinden ve harmandan detay görüntü (drone çekimi)

-Fındık hasadından görüntü

-Fındık bahçesinde çalışan işçilerden görüntü

(SÜRE: 4.17 Dk ) (BOYUT: 471 MB)

Haber-Kamera: Nedim KOVAN/ORDU,

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Eski sevgilisini Antalya'da bulup bıçakladı

ANKARA'da, şiddet gördüğü gerekçesiyle geçen yıl kaçarak Antalya'nın Kemer ilçesine yerleşen bir çocuk annesi Serpil A. (41), kendisine bir yıl sonra ulaşan eski erkek arkadaşı Kamer K. (47) tarafından sırtından ve bacaklarından bıçaklandı. Serpil A. tedaviye alınırken, Kamer K. jandarma tarafından yakalandı.

Ankara'da kızıyla oturan Serpil A., geçen yıl Kamer K. ile tanışıp kısa süreli arkadaşlık yaptı. Kamer K. bir süre sonra Serpil A.'ya şiddet uygulamaya başladı. Polise şikayette bulunan ve koruma kararı aldıran Serpil A., Kamer K.'nın sık sık yoluna çıkması üzerine geçen yıl kızıyla Antalya'nın Kemer ilçesine yerleşti. Kamer K., adresini gizli tutan Serpil A.'ya kısa süre önce ulaştı ve iddiaya göre kadını sık sık telefonla arayarak tekrar kendisiyle birlikte olması için tehdit ettti. Serpil A., jandarmaya başvurarak koruma isteyip şikayetçi oldu.

MARKET ÇIKIŞI SALDIRDI

Kamer K., dün öğle saatlerinde evinden alışveriş için çıkan Serpil A.'yı market çıkışında durdurdu. Kamer K., Serpil A.'ya yeniden yanına dönmesini söyledi. Kadının itirazı üzerine ikili arasında tartışma çıktı. Kamer K., tekme tokat dövdüğü Serpil A.'yı sırtından ve bacaklarının çeşitli yerlerinden bıçakladı.

Olayı görenlerin haber vermesi üzerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Serpil A., sağlık ekiplerinin müdahalesinden sonra ambulansla önce Kemer Devlet Hastanesi'ne, ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakıma alınan Serpil A.'nın hayati tehlikeyi atlattığı belirtildi.

Arbede sırasında elindeki bıçağın saplanması nedeniyle sağ bacağından yaralan Kamer K. ise kaçmaya çalıştığı sırada jandarma ekiplerince otobüs durağında yakalandı. Hastanede tedavisi yapılan Kamer K., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Jandarma yazısı detay

Şahsın adliyeye getirilmesi ve içeriye girişi

Hükümet konağı yazısı

207 MB 01: 04"

Haber- Kamera: Levent YENİGÜN/ KEMER (ANTALYA),

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