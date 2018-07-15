Dha Yurt Bülteni 10

1 - Eren Bülbül'ü şehit eden PKK'lı teröristler öldürüldü (4)

OPERASYON BÖLGESİ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Doğu Karadeniz'de, PKK'lı teröristlere yönelik operasyonlar sürüyor. Giresun, Gümüşhane ve Trabzon'da yaylar ile kırsal alanlarda yoğunlaştırılan operasyon bölgesi DHA tarafından Drone ile havadan görüntülendi. Genellikle sisin hakim olduğu kırsal alanda özel timler kara ve hava destekli operasyonları aralıksız sürdürüyor. Drone ile görüntülenen operasyon sahasın da zorlu arazi koşulları güvenlik güçlerine zor anlar yaşatıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Drone ile operasyon sahası detayları

KJ: Haber: İnan KALYONCU Kamera: Osman ŞİŞKO TRABZON-DHA

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2 - Yalova'da kamyon ile otomobil çarpıştı: 3 ölü

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, -YALOVA'da kamyonla çarpışan otomobildeki 4 kişiden 3'ü yaşamını yitirdi. Aynı otomobilde bulunan 9 yaşındaki Talha Duran Sevim'in ise ayağı kırıldı. Yaralı çocuk Yalova Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kaza, Yalova-Armutlu karayolunun Çınarcık ilçesi girişinde bugün öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Savaş (42) yönetimindeki 41 LA 049 plakalı kamyon ile karşı yönden gelen Seda Karaca (31) yönetimindeki 34 AB 7587 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Seda Karaca ile aynı araçta bulunan Esmanur Karaca (16) ve Ertuğrul Gökhan Şahin (33) öldü. Hurdaya dönen otomobildeki 4 kişiden 3'ü hayatlarını kaybederken, 9 yaşındaki Talha Duran Sevim'in ise ayağı kırıldı. Yaralı çocuk, Yalova Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kazaya karışan kamyonun sürücüsü Ali Savaş kazadan sonra gözaltına alındı. Çınarcık İlçe Emniyet Müdürlüğü kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü bilgisi: 1507ylvkaza

Boyut: 162 mb, Süre: 1.26 dk

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Olay yerinden görüntü

-Detaylar

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3 - Karamanlı 15 Temmuz şehidi dualarla anıldı (2)

AK PARTİ İL BAŞAKANI'NDAN AÇIKLAMA

Karaman'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında il protokolünün 15 Temmuz şehidi Muhammet Yalçın'ın ailesini ziyareti sırasında şehit babasının sitemli sözlerinin ardından AK Parti Karaman İl Başkanı Mehmet Er açıklama yaptı. Başkan Er, "Kimsenin kovulması söz konusu değil, burası milletin makamı, şehit babamızın buraya gelmesi, karşılanması ve uğurlanması kameralar tarafından da kayıt edildi" dedi. AK Parti İl Başkan Mehmet Er, şunları söyledi:

"Bugün 15 Temmuz programları çerçevesinde şehitlik ziyaretinden sonra Kazımkarabekir ilçesindeki şehitliği ve şehit ailesini ziyarete gittik. Burada şehit babamız tarafından şahsımızı ve teşkilatımızı zan altında bırakacak bir açıklama oldu. Bu açıklamaların basına düşmesinden dolayı açıklama yapmayı bizler elzem kabul ettik. Sayın şehit babamızın çarşamba günü teşkilatımızı ziyaretinde kapıda 1 dakika bile beklemediği girişte karşılaştığımızı, 'Buyurun' diyerek içeriye davet ettiğimi ve yarım saat görüştüğümüzü kameralar kayıt etti. Şehit babamız gelecekle ilgili siyasi bazı projelerinden bizlere bahsetti. Biz de bunun gereğini genel merkezimizin istişareleri neticesinde alacağını, bizim çok bir hükmümüzün olmayacağını kendilerine ifade ettik. Yarım saatlik görüşmeden sonra sayın şehit babamızı güzel bir şekilde uğurladık. Çıkarken şehit annemizin oğlunun fotoğrafını öpüşünü yine şehit babamızın oğlunun fotoğrafını sevmesi ve öpmesi, kameralarımız tarafından kayıt edildi. Kamera kayıtlarımıza göre şehit babamızla yarım saatten fazla görüştüğümüz ve hiçbir edepsiz tavır içinde bulunmadığımız aşikardır. Bizler kamuoyunu bilgilendirmek için bu açıklamayı elzem gördük. Şehitlerimiz ve gazilerimiz bizlerin başının tacıdır. Rabbimin bu makamları herkese nasip etmeyeceğini biz çok güzel biliriz. Bunun şuurundayız. Ben yine kendilerinin ellerinden öpüyorum böyle bir evlat yetiştirdikleri için."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-AK Parti il Başkanı Mehmet Er açıklama

Haber-Kamera: Muammer ŞEN/KARAMAN,

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4 - Bodrum'da yangın

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Ortakent Kargı Koyu'nda yangın çıktı. Yangın rüzgarın da etkisiyle hızla yayılıyor. Yangın, yerleşim alanlarını tehdit ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Yangından görüntüler

Yaşar ANTER/ Bodrum, (MUĞLA),

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5 - Marmaris'te 15 Temmuz şehitleri anma yarışmaları ödül tören ile son buldu

MUĞLA Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü 15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma etkinlikleri kapsamında düzenlediği 60 kilometrelik bisiklet yarışı Marmaris ilçesinde son buldu. Çeşitli şehirlerden 120 sporcunun katıldığı yarışta dereceye girenler için ödül töreni düzenlendi.

Muğla Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü tarafından 15 Temmuz Şehitlerini Anma Ulusal Bisiklet Yarışı'na 60 ilden 120 sporcu katıldı. Muğla İl merkezinden başlangıç alan bisikletliler, 60 kilometrelik yolu ortalama 40 kilometre süratle 1 saat 34 dakikada tamamlayarak 15 Temmuz gecesi darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimi yapılan 5 yıldızlı Grand Yazıcı Turban Club Otel'e ulaştı. Sporcuları Marmaris protokolü ile izleyiciler karışladı. Bisikletçilere ve davetlilere otelin sahilindeki restoranda verilen yemek sonrası ödül töreni düzenlendi.

Muğla Vali Yardımcısı Mehmet Fikret Çavuş, Gençlik Spor Bakanlığı Türkiye Bisiklet Federasyonu Genel Sekreteri Gökmen Teyran, Marmaris Kaymakamı Celalettin Yüksel, İlçe Emniyet Müdürü Metin Ercan, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Mustafa Çetinkaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan, sporcular, sporcuların aileleri ve spor hocaları ödül törenine katıldı. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve Şehitler adına bir dakika saygı duruşu ardından İstiklal Marşı okundu.

Ödül töreninde konuşan Muğla Vali Yardımcısı Mehmet Fikret Çavuş, Türk halkının iki yıl önce bugün tüm dünyaya bir mesaj verdiğini hatırlatarak "Şehitleri anma, demokrasi ve birlik günümüz kutlu olsun. Ülkemizin birlik ve bütünlüğü gençlerin elindedir. Gençlerimize el birliği ile sahip çıkarak korumalıyız. Ülkemizin gençlerine güveniyorum" dedi.

Konuşma sonrası yıldız erkek A ve B kategorilerinde derece giren sporculara altın madalya ile Cumhuriyet altını hediye edildi. Tören, hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi. Marmaris Su Sporları Kooperatifi üyeleri jet ski, deniz paraşütü eşliğinde Türk bayrağı açarak gösterilerini sundu. Su sporları eğitmenlerine Sahil Güvenlik Marmaris Grup Komutanlığı botları eşlik etti. 15 Temmuz Demokrasi Marşı eşliğinde davetliler gösterileri izledi.

DERECEYE GİRENLER

Yıldız Erkek A kategorisinde Çumra Belediye spor'dan Ali İhsan Eğin birinci. Çumra Belediyespor'dan Faruk Salman ikinci. Konya Belediyespor'dan Erem Kesici üçüncü oldu.

Yıldız Erkek B kategorisinde ise Konya Gençlik Spordan Emre Yuca birinci. Konya GençlikSpor'dan Mustafa Ayyorkun ikinci ve Çumra Spor'dan Ramazan Yılmaz üçüncü oldu.

2 kategoride birinci olan sporculara Cumhuriyet altını ve madalyayı Muğla Valisi Mehmet Fikret Çavuş, ikinci olanlara Marmaris Kaymakamı Celalettin Yüksel ve üçüncü olanlara İlçe Emniyet Müdürü Metin Ercan verdi.

15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitler Anma programı akşam saat: 21.00 sıralarında Muğla başta olmak üzere birçok şehirden gelen ziyaretçilerin Turban Mevkii'ndeki şehitler anıtı önünde toplanarak Kordon Caddesi'ndeki Atatürk Anıtı'na kadar 8 kilometre Türk bayrakları eşliğinde yürümesiyle devam edecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Ödül töreninde Muğla Vali Yardımcısı Mehmet Fikret Çavuş'un konuşması

Ödül töreninden görüntü

Ödül töreni bitimi ve hatıra fotoğrafı çekiminden görüntü

Su sporları ekiplerinin Türk bayraklı gösterileri

(KJ Haber-Kamera: Ali GÜNDOĞAN/ MARMARİS (Muğla),

(Toplam: 4 dakika 50 saniye-350 MB görüntü)

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6 - 50 yıl sonra buluştular

BURDUR Sağlık Meslek Lisesi'nin 1968 mezunları 50 yıl sonra bir araya geldi.

Burdur Sağlık Meslek Lisesi'nin 1968 mezunları, şehri gezdikten sonra akşam yemeğinde buluştu. Yemeğe mezunların öğretmenlerinden Mübeccel İzgi de (82) katılarak, eski öğrencileriyle sohbet etme imkanı buldu.

Yemeği organize eden eczacı Abdullah Taş, "50 sene sonra Burdur'a geldik. Bütün sınıfımız burada. Mezun olduktan sonra Anadolu'nun çeşitli yerlerine dağılarak sağlık hizmetlerinde bulunduk. Mezuniyetimizin 50'nci yılında okulumuzu ziyaret ettik. Hatıralarımız canlandı. Türkiye'nin her yerinden arkadaşlarımız geldi. Almanya'dan dahi gelen oldu" dedi.

50'nci yıl buluşması için Almanya'dan gelen Bekir Konu, "1968'de Burdur Sağlık Meslek Lisesi'nden mezun oldum. 1972'de Almanya'ya gittim. 1968 mezunlarının 50'nci yıl toplantısına katılmak için geldim. Arkadaşlarımı gördüğüm için çok memnun oldum" diye konuştu.

Hasta bakım tekniği ve pratik öğretmeni Mübeccel İzgi de eski öğrencilerini görmekten memnuniyet duyduğunu anlatırken, "Öğrencilerimi görünce çok duygulandım. Gençliğimi hatırladım. Öğrencilerimi görünce psikolojik olarak tedavi oldum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Yemekten detay

Abdullah Taş röportaj

Bekir Konu ile röportaj

Mübeccel İzgi ile röportaj

Yemekten detay

GÖRÜNTÜ DURUMU: Link geçildi.

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR,