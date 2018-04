Dha Yurt Bülteni-10

YUNANİSTAN'DAN EGE'DE ÖNLEM

EGE Denizi'nde geçen hafta bir grup Yunan'ın Didim açıklarındaki Hurşit adaları yakınındaki Anthropofa kayalığına diktiği Yunanistan bayrağının, Türk askerleri tarafından kaldırılmasından sonra, Yunan sahil güvenlik botlarının benzer bir durum yaşanmaması i çin buraya yakın bölgede önlem alıp ülkesinin balıkçılarını dahi yaklaştırmadığı öğrenildi.

Sisam Adası'nda yayın yapan 'www.samostimes.gr' adlı internet sitesinin bugün okuyucularına duyurduğu haberde, bayrak krizine benzer bir olayın yaşanmaması i çin Yunan sahil güvenlik botlarının, küçük ve büyük Anthropofa kayalıklarına yakın bölgede güvenlik önlemi aldığı belirtildi. Yunan botlarının bölgeye, Yunan balıkçıları ve deniz araçlarını yaklaştırmadığı kaydedildi.

Öte yandan; Bodrum'un Gümüşlük Mahallesi'ne 3.7 mil mesafedeki Kardak kayalıklarına 1.5 mil uzaklıktaki Çavuş Adası'nda 2 ay önce Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından başlatılan askeri tesis inşaatı da sürüyor. Kardak ve bölgesinde 4 Türk sahil güvenlik botunun 24 saat devriye görevi yürüttüğü, sahil güvenlik botlarından birinin Kardak'a 1 mil mesafede demir atarak sabit konuma geçtiği görüldü.

Bu arada Bodrum'un Kadıkalesi Mahallesi'ndeki 445 metre rakımlı Ormancılar Tepesi'ne, Kardak kayalıklarını ve Datça'nın Knidos Burnu'ndan Kuşadası Körfezine kadar olan bölgedeki 15 Yunan adasına görecek şekilde, 250 kilometrelik alanı kapsayan radar yerleştirildiği ve hizmete girdiği kaydedildi. Radarla, bölgenin 24 saat gözetlendiği, termal kameralarla bölgedeki hareketliliğin 24 saat izlenebileceği belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Yunan sahil güvenlik botları

Yeni kurulan ve termal kameralarla radarla donatılan Ormancılar tepesindeki radar tesisi

Çavuş Adasındaki çalışmalar

Kardak bölgesindeki Türk sahil güvenlik botları

Haber-Kamera: Yaşar ANTER/ BODRUM (Muğla),

============================================

KAPIKULE'DE YAKALANAN YAVRU KÖPEKLER İHALEYLE SATILDI

EDİRNE'de yurda kaçak sokulmak istenirken yakalanan ve tanesi bin 750 lira bedelle ihaleye çıkarılan 4 yavru köpek, 850 liraya satıldı.

Edirne'de Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'ndan geçen Aralık ayında yurda kaçak olarak sokulmak istenen 4 yavru köpek, muhafaza ekipleri tarafından yakalandı. Köpekler, bugün Edirne Tasfiye İşletme Müdürlüğü (TASİŞ) tarafından tanesi bin 750 lira karşılığında ihaleyle satışa çıkarıldı. İhaleye katılan 2 kişi, fiyatı yüksek buldu. İhale kuruluna 3 Çin Aslanı için 600 lira, 1 Pug cinsi köpek için ise 250 lira teklif verildi. Teklifi değerlendiren kurul, piyasa değeri 2 bin lira olan Çin Aslanı 3 köpeğin, isminin açıklamayan kişiye 600 liraya satışını karar verdi. TASİŞ yetkilileri, diğer Pug cinsi köpeği ise ihaleye ismini açıklamayan diğer kişiye 250 liradan satışını onayladı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü'nün yediemin olarak bakımını üstlendiği köpekler satış işlemlerinin ardından yeni sahiplerine teslim edilecek.

Görüntü Dökümü

-------------------------

Kapıkule Sınır Kapısı

İhaleye girenler

Satılan köpekler

Köpeklerden detaylar

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY/EDİRNE, -

===================================================

AKİF HAMZAÇEBİ: BU SEÇİMDE BALKONLARDA DEMOKRASİNİN ZAFERİNİ KAZANMIŞ OLAN HALKIMIZ OLACAKTIR

ÇANAKKALE Merkez'e bağlı Kepez belde Belediyesi ile Rating Akademi tarafından bu yıl 2'ncisi düzenlenen 'Uluslararası Umut Kongresi'nde konuşan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Sekreteri Akif Hamzaçebi, "Bu seçimde balkonlarda demokrasinin zaferini kazanmış olan halkımız olacaktır" Kepez Belediyesi ve Rating Akademi tarafından 19-21 Nisan tarihleri gerçekleştirilecek olan '2'nci Uluslararası Umut Kongresi'nin açılışı Turhan Mildon Kültür ve Sanat Merkezinde yapıldı. Kongrenin açılışına, CHP Genel Sekreteri Akif Hamzaçebi, CHP Çanakkale Milletvekili Bülent Öz, Çanakkale Belediye Başkanı CHP'li Ülgür Gökhan, Kepez Belediye Başkanı Dr. Ömer Faruk Mutan, Rating Akademi Genel Müdürü Doç. Dr. Mehmet Şahin, Kongre Bilim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Onur Bilge Kula, ilçe ve belde belediye başkanları, partililer ve vatandaşlar katıldı.

'TARİHİ BİR SEÇİM SÜRECİNE DOĞRU GİDİYORUZ'

Saygı Duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından kongre Kepez Beldesinin tanıtım videosu ve öğrencilerin bale gösterisi ile devam etti. Açılış konuşmalarının ardından kürsüye gelen CHP Genel Sekreteri Akif Hamzaçebi, 2 ay sonra yapılacak olan seçimleri değerlendirerek, "Türkiye'de önümüzdeki seçim, Türkiye'nin geleceği açısından demokrasiyi kullanarak, demokrasiyi yok etmek üzere iktidara gelmek isteyenlerle, demokrasiyi savunanlar arasındaki bir seçim olacaktır. Böylesi tarihi bir seçim sürecine doğru gidiyoruz. Bu seçim Cumhurbaşkanlığı seçimi ve birlikte yapılacak olan genel seçimler geleceğimizin oylanacağı seçimlerdir. Biz daha iyi bir Türkiye istiyoruz. İnsanımızın aydınlık geleceğini istiyoruz. İnsanımızın özgür bir ülkede yaşamasını istiyoruz. İnsanımızın geleceğinin endişe içerisinde olmadığı, insanlarımızın geleceklerinden endişe etmedikleri bir demokrasi istiyoruz. Türkiye 5 temel sorun alanında, sorunlarının çözüldüğünü görmek istiyoruz. Dış Politika, Eğitim, Toplumsal Barış, Hukuk, Demokrasi, bütün bu alanlarda daha güzel gelecek istiyoruz. CHP olarak bunun için yola çıktık. Bunu başaracağımızdan asla endişe etmiyorum. Asla kuşku duymuyorum. Bunu mutlaka başaracağızö dedi.

'HER SEÇİM BALKONA ÇIKANLAR, BU SEÇİMDE ÇIKACAK BALKON BULAMAYACAKLARI GİBİ, BAKACAK PENCERE DE BULAMAYACAKLARDIR'

Hamzaçebi konuşmasının devamında şunları söyledi: "Her seçim sonrasında balkona çıkmaya alışmış, balkonlardan bütün aşağıdaki herkesi bakışlarla küçümseyenler hala bir zafer kazanmış, adete askeri bir zafer kazanmış komutan edasıyla konuşanlar oldu. Bu seçimde balkonlarda demokrasinin zaferini kazanmış olan halkımız olacaktır. Her seçim balkona çıkanlar, bu seçimde çıkacak balkon bulamayacakları gibi, bakacak pencere de bulamayacaklardır. Gazete manşetlerini kontrol altına alanlar, gazete manşetleriyle iktidarda kalamayacaklarını bu seçimde göreceklerdir. Türkiye 2019 seçimleriyle yeni bir Cumhurbaşkanıyla tanışacaktır. O yeni demokratik, özgürlükçü Cumhurbaşkanıyla Türkiye 21'inci Yüzyılın güçlü demokrasisine, güçlü ekonomiye sahip ülkelerden birisi olacaktır."

Kepez Belediye Başkanı Ömer Faruk Mutan, konuşmasının ardından CHP Genel Sekreteri Akif Hamzaçebi'ye çiçek ve çeşitli hediyeler takdim etti.

Kepez Belediyesi ile Rating Akademi tarafından bu yıl 2'ncisi düzenlenen ve bugün açılışı gerçekleştirilen 'Uluslararası Umut Kongresi', CHP Genel Başkan Yardımcıları, öğretim üyeleri ve akademisyenlerin katılacağı oturumlara 21 Nisan tarihine kadar devam edecek.

Görüntü Dökümü

-------------------------

-Kongreden genel ve detay görüntü.

-Akif Hamzaçebi konuşma görüntüsü.

-Hediye takdiminden görüntü.

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ/ ÇANAKKALE,

===========================================================

AKŞENER: 10 HAZİRAN İTİBARİ İLE 6 AYINI DA DOLDURARAK SEÇİME GİRMEYE HAK KAZANMIŞ BİR SİYASİ PARTİYİZ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demokrat Parti'den İYİ Parti saflarına katılan Fethiye Belediye Başkanı Behçet Saatcı'yı makamında ziyaret etti. Erken seçim kararı alınmasıyla partisinin seçime girip girmeyeceği tartışma konusu olan Akşener, "İYİ Parti, bütün hukuki şartlarını tamamlamıştır. 10 Haziran itibari ile 6 ayını da doldurarak seçimle girmeye hak kazanmış bir siyasi partidir" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demokrat Parti'den İYİ Parti saflarına katılan Fethiye Belediye Başkanı Behçet Saatcı'yı makamında ziyaret etti. Akşener buradaki konuşmasında Başkan Saatcı'dan 'Çok değerli kardeşim, arkadaşım' diye bahsedip, "Kendisiyle bir yol yürümek üzere geldik. Kendisine kalbimden teşekkürlerimi sunuyurum. Partimize, bize büyük bir güç katıyor. An itibari ile kendisi başkanım oluyor. Özellikle hanımefendiye çok teşekkür ediyorum, bu süreçte çok büyük katkıları oldu" dedi. 24 Haziran'da baskın ötesi bir seçim kararı alındığını belirten Akşener, şunları söyledi:

"Temel Karamollaoğlu"nun deyimiyle, 'İYİ Parti'nin önüne önce Devlet'i çıkardılar. Meral Hanım mücadele etti. Arkadaşları mücadele etti. Şimdi de İYİ Parti başka türlü sorunla karşılaşsın isteniyor'. İYİ Parti, bütün hukuki şartlarını tamamlamıştır. 10 Haziran itibari ile 6 ayını da doldurarak seçimle girmeye hak kazanmış bir siyasi partidir. Bizim partinin en büyük özelliği, yani 80 darbesini yakından biliyoruz, 60 darbesini hatırlıyoruz. Bu tür darbelerden sonra siyasi partiler kapatılırdı. Ardından sıfırdan partiler kurulurdu. Sonraki dönemde yani normal şartlarda bugün Türkiye'mizde normal şartlar olduğu pek söylenemez ki OHAL var. Fakat yeni bir parti kuruluşu genellikle AK Parti'de de aynı olmuştu, milletvekili transferi ile bir grup yaparsınız. Ondan sonra seçimlere katılırsınız. Partinizin tartılmasına, seçmen karşısına çıkmasına yol açarsınız. Biz, Türk siyaset tarihinde ilk defa tabandan teşkilatlanarak yukarı doğru gelen bir hareketiz, siyasi partiyiz. Bunun anlamı şu; OHAL şartlarında, herkesin muhbir olmaya özendirildiği bir dönemde 77 il teşkilatının kurulduğu, Batman, Hakkari, Muş, Siirt, Bitlis gibi 77 il teşkilatımızın ilçeler dahil kurulduğu, 67 ilimizin bizati kongresini yaptığı bir siyasi hareket olduk. Dolaysıyla bu vatandaşımızın teveccühünün ortaya çıkardığı bir sonuç. Bu gücü, bu desteği iradeyi ortaya koyan herkese teşekkür ediyorum. Buraya gelirken İncilay Başkan (İYİ Parti Muğla il Başkanı İncilay Gezgin Şekerdağ) bana dedi ki, 'Kadınlar sizi bir kurtarıcı gibi görüyor.' Bunun üzerine ben de 'Kadınlar da benim için kurtarıcı. Dolayısıyla biz el ele tutuşup, Türkiye'yi kurtaracağız. Ben ve arkadaşlarım 24 Haziran'daki seçim için mutluyuz. Çünkü bir an önce bu kabustan kurtulmuş olacağız."

Gazetecilerin "Seçim startının Fethiye'den vermiş oldunuz" sözleri üzerine Akşener, "Zaten buradan başlaması gerekiyordu" diyerek, karşılık verdi. Bir başka gazetecinin "1977'de Alparslan Türkeş de seçim çalışmalarını yanılmıyorsam Fethiye'den başlatmış ve 16 milletvekili almıştı. Bu sizin için de bir ses olabilir mi?" diye sorması üzerine ise Akşener, "Tevafukları çok seviyorum" diye cevap verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Fethiye Belediye Başkanı Behçet Saatcı'yı ziyareti

-İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in açıklamaları

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Cihan KAYA/ FETHİYE (Muğla),

=================================================

HDP SEÇİM STARTINI İZMİR'DEN VERDİ

HDP'Lİ BULDAN'DAN ADAY ADAYI ÇAĞRISI

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanvekili ve Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, İzmir'de siyasi parti temsilcileri, sivil toplum örgütleri ve sendika temsilcileri ile bir araya geldi. 24 Haziran'da yapılacak olan seçimlere dair konuşan Buldan, "İzmir'den seçim startını veriyoruz. Tüm halkları HDP'den aday adayı olmaya çağırıyoruz" dedi. Cumhurbaşkanlığı seçimlerine dair de mesaj veren Buldan, "İlk turda kazanmayı önümüze hedef olarak koyuyoruz" diye konuştu.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde bulunan Tepekule Kongre Merkezi'nde; sivil toplum örgütü temsilcileri, siyasi parti temsilcileri ve kendi partilileriyle bir araya gelen TBMM Başkanvekili ve HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, 24 Haziran'da yapılacağı açıklanan Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlere dair değerlendirmelerde bulundu. Hükümetin, halka her türlü zulmü yapmaya çalıştığını ileri süren Pervin Buldan, "Toplum, AKP Hükümetinden artık bıktı. Türkiye baskın seçimle karşı karşıya kaldı. Seçim kararının MHP tarafından açıklanmasının danışıklı dövüş olduğunu hepimiz biliyoruz. Bahçeli'nin açıkladığı tarih bilinçli olarak yapıldı ve Erdoğan'dan habersiz yapılan bir açıklama değil. Her seçimde, hile ve usulsüzlüklerle seçimleri kazanan AKP Hükümeti, 7 Haziran seçimlerinde hezimet yaşadı" dedi. İktidarın 1 Kasım seçimlerini yaptığı hileler sonucu kazandığını ileri süren Buldan, "Bugün artık 1 Kasım değil. 15 Temmuz darbe girişimini kendisine fırsat olarak dönüştürmeye çalışan AKP Hükümeti, Türkiye halklarına her türlü zulmü yapmaya çalıştı" dedi.

"SORUNLARA ÇARE BULMAK İÇİN BURDAYIZ"

Açıklamasının devamında 24 Haziran seçimlerinin kendileri için bir fırsat olduğunu vurgulayan Pervin Buldan, "Devletin tüm imkanlarını kullanmalarına rağmen, ordusu, medyası, yargısı ile her türlü imkanlar ellerinde olmasına rağmen AKP hükümeti bu ülkeyi yönetemez hale geldi. HDP olarak AKP Hükümetinin başta biz olmak üzere, kadınlara, gençlere, tüm kimliklere zulmünün ve baskısının artık bitmesi için belirlenen seçim tarihi bizler açısından bir fırsattır. Türkiye'nin kaderini değiştirecek bir seçim ile karşı karşıyayız. ve bu seçim elbette ki Türkiye toplumunu yakından ilgilendiren bir seçimdir. Özellikle İzmir halkının da bu seçimde her zamanki gibi kararlı bir duruşa sahip olması gerekiyor" diye konuştu.

Herkesi ilgilendiren bu seçimlerde İzmirliler'e bir kez daha büyük görevler düştüğünü ifade eden Pervin Buldan, şunları söyledi: "Özellikle İzmir'de kentsel dönüşümden tutalım işçi kıyımlarına kadar çevreyi ilgilendiren her türlü soruna kadar AKP Hükümetinin İzmir halkına ranttan, çıkarcılıktan başka verdiği bir şey yok. Kendi çıkarları doğrultusunda kendi gelecekleri için kendi yarınları için İzmir halkının geleceğin düşünmeyen, halkı hiçe sayan kararlarla İzmir halkı yönetemeyecekler. İzmir halkı kentsel dönüşüme karşıdır. İzmir halkı tüp geçit başta olmak üzere burada yapılan AVM'lere karşıdır. Ancak onlar kendi yandaş guruplarına, kendi müteahhitlerine ve onlardan yana olan insanlara, onların cebini doldurmaya çalışan bir zihniyet ve anlayışla bu projeleri gerçekleştirmek için uğraşıyorlar. HDP olarak İzmir halkının yaşadığı sorunlara çare bulmak için buradayız."

"UMUT VE HUZUR VAADİYLE YOLA ÇIKTI"

İzmir'den seçim startını verdiklerini söyleyen Pervin Buldan, ilerleyen günlerde yeniden İzmir'e gelecekleri belirtti. Çok fazla zamanlarının olmadığını kaydeden Buldan, Türkiye'nin kaderini hep birlikte değiştireceklerini ifade etti. 24 Haziran seçimlerinde öncesi HDP'nin umut ve huzur vaadiyle yola çıktığını kaydeden Buldan, "Türkiye toplumunun barışa, özgürlüklere, demokrasiye ihtiyacı var. Tek adam rejiminin bu ülkede yeri olmamalı. Politikalarını sadece savaş üzerinden yürüten ve insanların katliamı üzerinden yürüten bir iktidarın yaşama sansı yoktur, olmamalıdır. Yıllardır verdiğimiz barış, özgürlük mücadelesinin bundan sonra da devam edeceğinin sözünü veriyoruz. Milletvekillerimizin, belediye eş başkanlarımızın cezaevinde rehin tutulduğu bir dönemde, HDP ve bileşenlerinin siyasetin dışına atmaya çalışan bir zihniyet karşısında, tekliye karşı çoğulculuğu, esarete karşı özgürlüğü ve faşizme karşı direnmeyi önümüze bir yol olarak koyduk. Bu yolda hep birlikte yürümenin zamanıdır şimdi" dedi.

"PARTİMİZ SADECE KÜRT PARTİSİ DEĞİL"

Pervin Buldan, HDP'nin cumhurbaşkanı adayı için isim vermedi, ancak adayın profilini çizdi. Buldan, şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, Türkiye toplumunu kucaklayacak olan, barışı ve huzuru vadedecek olan, kadınların ve gençlerin sorunlarını 'benim sorunumdur' diyecek bir adayla çıkmaya hazırlanıyoruz. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde özellikle birinci turda kazanmayı önümüze hedef olarak koyuyoruz. Bu amaçla çalışmalarımızı yürütüyoruz."

Pervin Buldan ayrıca İzmir'den 'HDP'de aday adayı olun' çağrısında da bulunarak, "İzmir'den başlayarak, tüm kadınlara ve gençlere, özellikle muhalif kesimlere, HDP'den aday adayı olun diyoruz. Kapımız herkese açık. Kapımız bu ülkede mağdur olan herkese açıktır. Partimiz sadece bir Kürt partisi değildir. Bu ülkede tarihi değiştirme fırsatını değerlendirme görevi bizlerin görevidir. Halkları, demokrasiye sahip çıkma adına HDP çatısı altında bu süreçlere müdahil olmaya çağırıyoruz" dedi.

Toplantı, daha sonra basına kapalı olarak devam etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

TBMM Başkanvekili ve HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın açıklaması

-Toplantının yapıldığı salondan genel ve detay görüntü

Haber: Umut KARAKOYUN-Kamera: Tekin GÜRBULAK/ İZMİR,

======================================

MERSİN'DE 'TUZAK RADAR' ALGISINA KARŞILIK YENİ RADAR ARAÇLARI TANITILDI

MERSİN Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, radar araçlarını tanıttı.

Müdürlük binası önünde düzenlenen toplantıda yeni araçları tanıtan Trafik Denetleme Şube Müdür Vekili Komiser Deniz Uysal, son dönemde toplumda 'tuzak radar' algısının oluştuğunu, kesinlikle böyle bir uygulamalarının olmadığını söyledi. Radar araçlarının ve kontrolünün daha farkedilir hale gelmesi için yaptıkları çalışmaları anlatan Uysal,"Devlet vatandaşa tuzak kurmaz. Bazen sosyal medyada yada vatandaşların kendi arasındaki konuşmalarda, sanki tuzak radar uygulaması yapılıyormuş gibi bir algı var. Böyle bir uygulamamız kesinlikle yok. Bütün yollarda hız takip levhaları asılı. 'Dikkat hız kontrolü yapılmaktadır' levhalarımız bulunmakta. Amacımız ceza yazmak değil, hızı disipline etmek. Şehir içinde yaya ve araç trafiği yoğun olduğu için küçük levhamızın sürücüler tarafından görülme olasılığı az. Daha renklendirip, dikkat çekici hale getirmek için büyük bir levha hazırladık. Sabit radar aracına gelmeden 3 kilometre önce bunu kullanacağız artık. Daha da görünür olması için yanına duba koyacağız. Amacımız dikkat çekmek. Levhamız portatif olduğu için her yere taşınabilir" dedi.

Üzerinde 'Dikkat radar aracı' yazan yeni araçları tanıtan Uysal, "Amacımız ceza yazmak değil, sürücülerin hızını yavaşlatmasını sağlamak. Mersin merkezde meydana gelen 10 kazanın 6'sı kavşak sistemi içerisinde oluyor. Biz de radar araçlarımızı daha da farkedilir duruma getirdik. Aracımızın arkasında 'Dikkat radar aracı' yazıyor. Bunu görünür şekilde yazdık. Seyir halinde bu araçları kullanacağız" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

-----------------------------

-Mersin Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görüntüsü

-Radar araçlarından görüntüler

-Dubalardan görüntüler

-Uyarılardan görüntüler

-Polislerden görüntüler

-Mersin Trafik Denetleme Şube Müdürü Deniz Uysal'ın konuşması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: İbrahim MAŞE/ MERSİN,

=========================================================

BAYILAN GENÇ KIZI AFAD BULDU

ZONGULDAK'ta, kızından haber alamayan anne, kızının sağlığından endişe ederek polise haber verdi. AFAD'ın yaptığı aramada mezarlığın yanında baygın halde bulunan genç kız hastaneye kaldırıldı.

Olay sabah saatlerinde, Bağlık Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 16 yaşındaki Melike Sündüz E., sabah evden çıktı. Kızından haber alamayan anne, durumu polise bildirdi. Kızının sağlığından endişe eden annenin çağrısı üzerine AFAD çevrede arama çalışması başlattı. Melike Sündüz E. mahallede bulunan mezarlığın yanında baygın halde bulundu. Genç kız, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Ambulansın hastaneye gelişi

Genç kızın ambulanstan indirilişi ve hastaneye götürülmesi

Hastaneden detaylar

Ambulanstan detaylar

Haber-Kamera: Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, -

===========================================================