Dha Yurt Bülteni-10

Savaş uçağının yakıt tankı boş araziye düştü (EK)

1)ARAZİ SAHİBİ: BİRDEN SES GELDİ

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesine bağlı Akçamescit Mahallesi'ndeki araziye düşen yakıt deposunun parçaları, olay yerinde yapılan incelemenin ardından traktöre yüklenip İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Sabah saatlerinde tarlada ilaçlama yaparken gürültünün ardından duman oluştuğunu gören arazi sahibi Sabri İzol, "Ben arazide ilaçlama yapıyordum. Birden bir ses geldi. O yöne gittiğimde dumanlar yükseliyordu. Bu parçaları görünce hemen jandarmayı aradık. Burada jandarma geniş bir güvenlik önlemi aldı. Düşen cismin uydu parçası ya da yakıt tankı olabileceğini söylediler. Daha sonra bir traktöre koyup götürdüler" dedi.

Görüntü Dökümü

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Tarlaya düşen parçaların traktöre yüklenmesi

Jandarmanın incelemesi

Arazideki vatandaşlar

Arazi sahibi Sabri İzol'un konuşması

Genel ve detay görüntüler

( Haber: Ali LEYLAK-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 11 MB, 230 MB, 4 MB

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2)İHALE GÜVENLİK GEREKÇESİYLE İPTAL EDİLDİ

ANTALYA'da Muratpaşa Belediyesi'nin Ermenek Mahallesi'ndeki 139 parselin satış ihalesi, güvenlik gerekçesiyle ertelendi.Muratpaşa Belediyesi, Ermenek'teki 139 taşınmazını Değirmenönü Kültür Merkezi'nde açık teklif usulüyle ihaleye çıkardı. İhaleye katılmak için merkez önünde toplanan mahalleli, ihaleye dışarıdan katılanlara tepki gösterdi. İhale sırasında fenalaşan Ayşe Karaçöl ambulansla hastaneye götürüldü. Bazıları, ihaleye mahalle dışından katılanlara tepki gösterdi. Bir kadının ihaleye katılmak için girdiği salonda bulunanlara bağırması ve hakaret etmesi üzerine güvenlik personeli devreye girdi. Dışarı çıkarılmak istenen kadın kendisini yere atarak çıkmak istemedi. Bu sırada araya giren yakınlarının ısrarı üzerine yerden kalkarak dışarı çıktı. Gelişmeler üzerine ihale, güvenlik gerekçesiyle iptal edildi. Mahalle muhtarı Hüseyin Elmalı ise vatandaşları sakinleştirmeye çalıştı.

Görüntü Dökümü

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İhale salonunda kriz geçiren kadının görüntüsü

Gazetecilerin salondan çıkartılması

Ambulansın gelişi

Kadının ambulansa bindirilmesi

Ambulansın hastaneye gidişi

İhale anonsu yapılırken görüntü

Tartışan kişilerin görüntüsü

İhaleye giren kadınların görüntüsü

Kadınların ihaleden çıkartılmaları

Kadının kendini yere atması

Güvenlik görevlilerinin müdahalesi

Tartışmalardan görüntü

İhalenin iptali ile ilgili anons görüntüsü

Detaylar

545 MB///04.58 (HD)

Haber: İbrahim LALELİ-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,

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3) KIRKLARELİ VALİSİ'NE 'YAKLAŞMAMA' TEDBİRİ

KIRKLARELİ Valisi Orhan Çiftçi hakkında mahkeme, Mudanya Kaymakamı olduğu dönemde husumet yaşadığı Meltem Özkalfa'ya 6 ay yaklaşmama kararı verdi. Vali Orhan Çiftçi, bu zaman diliminde Özkalfa'nın evinin ve işyerinin yakınından geçemeyecek.

'Mudanya Belediyesi özel kaleminde çalışırken bir süre önce emekli olan Meltem Özkalfa, Kırlareli Valisi Orhan Çiftçi hakkında, ilçede kaymakamlık yaptığı dönemde aralarında yaşanan husumet nedeniyle suç duyurusunda bulundu. Olayın ortaya çıkmasının ardından İçişleri Bakanlığı'nın başlattığı soruşturma devam ederken Meltem Özkalfa, geçen 28 Mart tarihinde koruma talebinde bulundu. Mudanya 1'inci Asliye Hukuk Mahkemesi 29 Mart tarihinde Özkalfa için 'Ailenin Korunması ve Kadına Şiddetin Önlenmesi'ne ilişkin kanun kapsamında 6 ay süreyle koruma kararı verdi.

Buna göre Kırklareli Valisi Orhan Çiftçi, 6 ay boyunca Meltem Özkalfa'yı iletişim araçlarıyla rahatsız etmeyecek, evinin ve işyerinin yakınından geçemeyecek.

Görüntü Dökümü

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-Meltem'in evindeki günlük aktivitilerinden detaylar

-Koruma kararı ile ilgili evrakları incelemesi

- Bursa Adliyesi dış detaylar

-Meltem Özkalfa ile röportaj

SÜRE: 2dk 7 sn

BOYUT: 236 MB

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, -

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4)MARDİN'DE, ENGELLİLER İLK KEZ DOĞAÇLAMA TİYATRODA OYNADI

MARDİN'in Derik ilçesinde engelliler için farkındalık yaratmak amacıyla engellilere ilk kez doğaçlama tiyatro oyunu sahnelendi. Adana'dan Derik ilçesine gelen 6 kişilik Lafügüzaf doğaçlama tiyatro ekibi, engellilere farkındalık yaratmak amacıyla 'Biz boş konuşmayız' isimli oyunu ilk kez sahneledi. İlçenin Aydın Ayaydın Öğretmenevi konferans salonunda oynanan oyunu, engelliler, aileleri ve çok sayıda öğrenci izledi. Oyunu sergileyen tiyatro oyuncusu Gülşirin Şimşek, önceden bir kurgu olmaksızın sahne performansının anlık olarak oluşturulması ile yapılan doğaçlama tiyatro ile oynadıkları oyunda engellileri de dahil ettiklerini söyledi. Şimşek, "Doğaçlama oyunu engelli kardeşlerimizle bir arada olmak istedik. Aramızda engel yok farkını sizlerle yaşamak istedik. Bu Türkiye'de ilk. Biz bunu engelli kardeşlerimizle ilk defa Derik ilçesinde gerçekleştirdik. Neden onlar oynamasınlar. Biz bu çalışmamızı doğaçlama tiyatro oynunu engelli kardeşlerimizle Siirt'e, Van'da, Kars'ta ve Erzurum'da bütün doğu şehirlerinde oynamak istiyoruz "dedi.

Tiyatro oyununu izlemeye gelenlerden Hamdiye Yarar, tiyatronun güzel bir etkinlik olduğunu dile getirdi. İzleyiciler arasında tiyatro oyununu izlemeye gelenlerden Hevidar Dağ ise, gönüllü olarak Adana'dan gelen tiyatro ekibine teşekkür ettiklerini ifade etti.

Görüntü Dökümü:

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-Tiyatro sahnesinden görüntüler

-Oyundan görüntüler

-İzleyicilerden görüntüler

-Oyuncu Gülşirin Şimşek ile röportaj

-İzleyiciler ile röportaj

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Emrullah KARAKAŞ/DERİK (Mardin), -