Dha Yurt Bülteni-10

1)TEKNE BARAJI GÖLÜNDE ALABORA OLDU: 1 KAYIP 1 YARALI

ARTVİN'in Borçka ilçesinde, Muratlı Baraj gölüne açıldıkları teknenin alabora olması soucu 1 kişi kayboldu, 1 kişi yaralı olarak kurtarıldı. Olay, bugün saat 14: 00 sıralarında Borçka İlçesi Muratlı köyünde meydana geldi. Muhammet Ay ve Ekrem Aydın'ın (40) içinde bulunduğu tekne, Muratlı baraj gölünde alabora oldu. Olayda, Ekrem Aydın yüzerek kıyıya çıkmayı başarırken Muhammet Ay ise gölde kayboldu. Ekrem Aydın olay yerine gelen ambulansla Borçka Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olay sonrası bölgeye AFAD ve İtfaiye ekipleri sevk edildi. Kayıp kişi için arama çalışması başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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Olay yeri detayları

Haber-Kamera: Adem GÜNGÖR ARTVİNDHA

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ERDOĞAN: KOMUTA KADEMESİ SEFER GÖREV EMRİ GELSİNLER DEDİKLERİ ZAMAN ÖNCE BEN SONRA DA SİZ BERABER GİDECEĞİZ (EK)

2)"İNŞALLAH AFRİN'E GİRDİK GİRİYORUZ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ak Parti Mersin 6. Olağan İl Kongresi'nde konuştu. Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin, "Şu an itibariyle etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3 bin 213 oldu. Mehmetçiğimiz ilerliyor. İnşallah Afrin'e girdik giriyoruz. Kahraman evlatlarımız, Afrin'de Zeytin Dalı Harekatı'nda destan yazıyorlar" dedi.

"EĞER YANLIŞ BAKARLARSA, O ZAMAN İKİ PARMAĞIMIZ BUNLARIN İKİ GÖZÜNDE OLUR"

Erdoğan, "Kimse bize, yan yapmasın, yanlış bakmasın. Eğer yanlış bakarlarsa, o zaman iki parmağımız bunların iki gözünde olur. Bunu da iyi bilecekler. Bunlar zannettiler ki; PYD, YPG biz en doğudan başlayıp en batıya ilerleyelim Türkiye sadece seyreder, laf eder. O senin dediğin Türkiye, eskide kaldı bugün başka bir Türkiye var" dedi.

"AFRİN'İ ELE GEÇİRMEK 3 GÜNLÜK İŞTİ 3 GÜNLÜK"

Erdoğan, "Suriye'de teröristler ve ve kimi ülkeler gibi vicdanımızı, ahlakımızı, hassasiyetlerimizi rafa kaldırmış olsak, Afrin'i ele geçirmek 3 günlük işti 3 günlük. Ama biz çok hassasız. Biz onlar gibi olmadık, olmayacağız. Amacımıza ulaştıktan sonra sınır güvenliğini sağlayarak topraklarımıza döneceğiz" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Erdoğan'nın konuşması

-Detaylar

MERSİN-DHA

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3)BAKAN ÖZHASEKİ: CENNET GİBİ AMA DEPREM ÜLKESİYİZ

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki"Bu ülkede yıkıcı 56 depremde 83 bin insanımızı kaybettik. Milyarlarca paramız gitti. Maalesef zeminimizin altı sağlam değil. Depremle savaşılmaz. Önlem alınmazsa,işler doğru yapılmazsa depremin sonuçlarına da kader denilmez.. Sen gel hiç bir şey yapma, zemine, yapıya dikkat etme sonra bunu kader niye nitelendir. Bu kader filan değil kendimizi helak etmektir."'dedi

Kayseri'de Büyükşehir Belediyesinin Sahabiye projesi içinde yer alan Recep Mamur Camii ve Şükrü Malaz İlkokulu temel atma törenlerine Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Vali Süleyman Kamçı, eski bakan Taner Yıldız, Kayseri milletvekilleri İsmail Tamer ve Sami Dedeoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, protokol mensupları ile 6 milyona mal olacak Osmanlı tarzı camiiyi yaptıracak olan hayırsever, Kayserispor eski başkanı Recep Mamur katıldı.

Temel atma töreninde kürsüye çıkan Bakan Mehmet Özhaseki"25 yıllık arkadaşım" dediği hayırsever Recep Mamur'dan övgüyle söz etti. Özhaseki, Türkiye'nin bir deprekmülkesi olduğunu o nedenle kentsel dönüşüme önem verdiklerini belirterek,"Kentsel dönüşüm, ülkemiz açısından olmazsa olmazdır. Cennet gibi ama deprem ülkesiyiz.2 yılda bir yıkıcı depremler yaşıyoruz. Bu ülkede yıkıcı 56 depremde 83 bin insanımızı kaybettik. Milyarlarca paramız gitti. Maalesef zeminimizin altı sağlam değil. Depremle savaşılmaz. Önlem alınmazsa,işler doğru yapılmazsa depremin sonuçlarına da kader denilmez. Zemine ve yapıya dikkat edeceğiz. Kayseri'nin yetiştirdiği dünyanın ününden söz ettiği Mimar Sinan, Süleymaniye camisini yapmadan önce zeminin ıslak ve gevşek olduğunu görünce kuyular açtırıp, suları denize akıttı. Zemini böylece sertleştirdi. Depremde caminin kubbeleri yıkılmasın diye örümcek ağı gibi temeller attı. Caminin içindeki kolonları kurşunlar döküp, sağlamlaştırdı. Sen gel hiç bir şey yapma, zemine, yapıya dikkat etme sonra bunu kader niye nitelendir. Bu kader filan değil kendimizi helak etmektir."diye konuştu

Eski Bakan Taner Yıldız'da Türkiye'nin kentsel dönüşümle Kayseri'de tanıştığını, Kayseri'nin bu konuda örnek olduğunu söyledi. Yıldız,"Kentsel dönümüsün ilk çıkışı Kayseri'dir. Bu konuda ülkemize örnek olmuştur. Ülkemizin şu anda birliğe beraberliğe ihtiyacı var. FETÖ ve PKK gibi örgütler Türkiye'nin başına bela olup, kamburluk yarattılar. Zeytin Dalı ile bu kamburdan kurtulacağız." diye konuştu

Büyükşehir Belediye başkanı Mustafa Çelik'te,kış sonrası sezonun ilk temel atma törenini Kocasinan ilçesi Sahabiye projesinde gerçekleştirdiklerini belirtti. Çelik,"Sahabiye Kentsel Dönüşüm projesi içinde yer alan okul ve cami gibi donatıları şimdiden yaptırıp, Kayseri'nin geleceğine damga vurmak istiyoruz" dedi

Bakan Özhaseki ve protokol, konuşmaların ardından sahnede hem caminin hem de 36 derslikli okulun temelini toplu halde attı

Görüntü Dökümü:

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-Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'nin konuşması

-Törenden görüntü

-Genel detay

Haber: Oktay ENSARİ- Kamera: Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ,DHA)

7 Dakika 12 Saniye/ 486 MB

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4)BAŞBAKAN YARDIMCISI ÇAVUŞOĞLU: 6-7 EKİM İÇ SAVAŞ PROVASIYDI

BAŞBAKAN Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, 52 kişinin hayatını kaybettiği 6-7 Ekim Kobani olaylarının Türkiye'de bir iç savaş çıkarma provası olduğunu söyledi. Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Hakkari Ticaret ve Sanayi Odası (HATSO) konferans salonunda, Ak Parti Siyaset Akademisi'nin açılışına katıldı. Açılış sonrası konuşan Çavuşoğlu, yaklaşık 11 milyona ulaşan üye sayısıyla dünyanın görmediği devasa bir aile olduklarını söyledi. Ak Parti ile birlikte Türkiye'ni önemli mesafeler kat ettiğini anlatan Çavuşoğlu, "Meclisteki başörtülü milletvekilleri gördüğümüzde Bunun ne anlama geldiğini, ne demek istediğimi gayet iyi biliyorsunuz. El arabasında kaset satarken Kürtçe kaset çaldığı için suçlu ilan edilen çocukların, gençlerin olduğu yerde artık Kürtçe ve diğer dildeki televizyonların, radyoların, kitapların, yayınların sıradan hale geldiği bir Türkiye var. Ak Parti Türkiye'yi değiştirdi ve dönüştürdü. Ak Parti Türkiye içerisindeki bütün fertlerinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının hiçbir ayrım gözetmeden kendisini birinci sınıf vatandaş olarak görmesini sağlamak için sessiz devrim gerçekleştirdi" dedi.

Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, 6-7 Ekim Kobani olaylarını da hatırlatarak bunun Türkiye'de iç savaş çıkarma provası olduğunu belirtti. Başarısız olunca yeni planların devreye sokulduğunu anlatan Çavşoğlu, şöyle konuştu:

"Biz bir günde 250 bin Kürt kardeşimizi o bölgeden Urfa'ya aldık. Kuzey Irak güçlerine buradan koridor sağlayarak yardım yaptık, ama birilerinin derdi bunun üzerinden Türkiye'de iç savaşı çıkarmaktı. Et dağıtan Yasin Börü öldürüyorsun onu dördüncü kattan aşağı atıyorsun, ondan sonra arabayla üzerinden geçiyorsun. Hangi felsefe, hangi hainlik bunu yapıyor. ya insan değil. Bu 52 vatandaşımızın hayatını kaybetmesi Türkiye'de bir iç savaş provasıydı. Başaramadılar, bitti mi? Bitmez, bu defa 40 yıl süreyle Türkiye'nin hücrelerine kadar nüfus etmiş başı Amerika'da olan çıban başı bu defa yargı susturucusu takılmış bir darbeyle Türkiye'ye teslim almaya çalıştı. 17/25 Aralık hatırlayın o günleri. Ama birisi daha vardı ki Mecliste onların montaj kasetlerini yayınlamakla meşguldü. Cumhuriyet Halk Partisi dolayısıyla 30 Mart'ta millet yeniden Recep Tayyip Erdoğan'ı etrafında kenetlendi. Arkadaşlar başaramadılar, bu coğrafya çok çekti. Kimin adına, ne uğruna, bunu daha iyi biliyoruz. Afrin'e giden askerimizin görmüş olduğu tüneller, metotla aynı akıl oyunu çünkü. Perde gerisindeki akıl, yine aynı onlar. Türkiye en güçlü döneminde biliyorsunuz Fırat Kalkanı Harekatı ile beraber Türkiye yaklaşık 7 aylık bir süreçte 3 bin DEAŞ'lı teröristi etkisiz hale getirdi. 2 bin kilometrelik alanı teröristlerden temizledi ve yerel halka teslim ettik, Türkiye'ye ve insanımıza yapmadığını bırakmayan terör örgütü, bu defa ne yazıkki Amerika Birleşik Devletleri tarafından desteklenerek silahlandırmak suretiyle Türkiyemiz İçin bir tehdit haline getirilmek istendi. Türkiye tarihinin en güçlü dönemindedir. Biz kararlıyız, azimliyiz, sonuna kadar devam edeceğiz, teröristlerin başını ezeceğiz. Açık ve net çünkü, derdi insan değil bunların. Bunlar taşeron, son 2 yıldır terörle mücadelede kararlı adımlar atıyoruz."

Görüntü Dökümü

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-Hakan Çavuşoğlu'nun konuşması

-Salondan detaylar

-Çavuşoğlu'nun esnaf ziyaret

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA