Dha Yurt Bülteni-10

1)TERÖR ÖRGÜTÜ HEDEFLERİ BOMBALANDI

'Zeytin Dalı Harekatı'nın 34'üncü gününde, Kilis'in karşısında bulunan Suriye'nin Şeyh Horoz bölgesindeki terör örgüt hedefleri, Türk savaş uçakları tarafından ateş altına alındı. Uçakların peş peşe sortileriyle vurulan hedefler imha edildi. Bombalamalar sonrasında bölgeden duman yükseldi. Karadan da zaman zaman fırtına obüsleri, belirlenen hedefleri bombalıyor.

GÖRÜNTÜLER CANLI YAYINLANDI

KİLİS/DHA

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2)RUS SAVAŞ GEMİSİ ÇANAKKALE BOĞAZI'NDAN GEÇTİ

RUS donanmasına ait 127 borda numaralı savaş gemisi 'Minsk', Akdeniz'e gitmek için Çanakkale Boğazı'ndan geçti. Marmara Denizi'nden Çanakkale Boğazı'na saat 12.00'de giriş yapan Rus donanmasının Karadeniz Filosu'na bağlı 127 borda numaralı savaş gemisi 'Minsk', saat 13.40'ta manevra yapılması en güç nokta olan Nara Burnu'nu döndü. Minsk, 15 dakika içinde Çanakkale önlerine ulaştı. Kilitbahir köyünde, dağdaki 'Dur Yolcu' yazısının önünden geçen savaş gemisi, Ege Denizi'ne açılmak üzere yol aldı. Boğazdan geçerken Rus savaş gemisine, Türk Sahil Güvenlik botu eşlik etti.

Rus savaş gemisi Minsk'in, Ege Denizi'ne açıldıktan sonra, Suriye'deki Rus askeri üssüne gitmek üzere Akdeniz'e ineceği ileri sürüldü.

Görüntü Dökümü

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-Çanakkale Boğazından geçen Rus savaş gemisinden genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ/ ÇANAKKALE,

1 dakika 30 saniye. 166 MB.

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3)GAZİANTEP'TE 66 BİN KİŞİ OKUMA-YAZMA BİLMİYOR

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılan 'Okuryazarlık Seferberliği' kapmasında Gaziantep'te uygulanacak yol ve yöntemlerlerle ilgili toplantı yapıldı. İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Mete, kentte 66 bin okur-yazar olmayan kişi belirlediklerini söyledi.

Şehitkamil Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen toplantıya; Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şahinbey Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, Şehitkamil Kaymakamı Ali Dursun, Milli Eğitim Müdürü Cengiz Mete, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ile mahalle muhtarları ve okul müdürleri katıldı.

'Okuryazarlık Seferberliği' ile ilgili bilgi veren Vali Yerlikaya, 6 ay sürecek seferberlikte kentte okuma-yazma bilmeyen kimse kalmayıncaya kadar çalışacaklarına belirterek, "Okul müdürlerimiz, mahalle muhtarlarımız, kanaat önderleri ve medya temsilcileri ile beraber ilçelerinde seferberlik başlatıldığını ilan etsinler. Takvim 5 Mart'ta başlayacak ve 6 ay sürecek. Bu süreç içerisinde birinci önceliğimiz şu; gönlüyle, kendi talebiyle 'ben okumaz-yazmaz durumdan kurtulmak istiyorum. Bu seferberlikte ben de varım' diyen annemiz, babamız, ağabeyimiz, ablamız, kardeşlerimizin hepsini kucaklamak ve okullarımıza teslim etmek. Onların bu heyecanlarına ortak olmak ve şahit olmak istiyoruz" dedi.

'66 BİN OKUMAZ-YAZMAZ OLDUĞUNU BELİRLEDİK'

İ'l Milli Eğitim Müdürü Cengiz Mete ise, kentte 66 bin okur-yazar olmayan vatandaş olduğunu belirtti. Başlatılan seferberlik kapsamında kentteki tüm öğretmenlerin görevlendirileceğini belirten Mete şunları söyledi:

"Kentte toplamda 66 bin okumaz-yazmaz olduğunu belirlemiş bulunuyoruz. Buda yüzde 4 oranında ancak buradaki yüzde 4 kentteki 15 yaş ve üzeri kişilere oranıdır. Öncelikle ilmimizdeki kurslarla ilgili bilgi vermek istiyorum. Kurs saatimiz toplam 120 saattir. Bu 1'inci kademe kurstur. Bu kursa katılan her birey aynı 1'nci kademe yani aslında ilkokul diploması diye bildiğimiz diplomayı alabilecektir. Örnek veriyorum bu belgeyle ehliyet alabilecek hale geliyorlar. Daha sonra 2'nci kademe kurslarımız başlıyor bunun süresi 180 saat. Daha önce bizim sadece sınıf öğretmenlerimizin görevlendirilebildiği kurslara yeni yapılan düzenlemeler ile beraber, Türk Dili Edebiyatı Öğretmenleri, Yabancı Dil Öğretmenleri, branş öğretmenleri yani okullarımızda görev yapan 4 yıllık mezun olan her öğretmenin görevlendirilebileceğini ifade etmek istiyorum. 5-10 kursiyerle açılması zorunlu olan kursa bu seferberlikte 1 öğrenci dahi olsa 1 kursiyer dahi olsa kurs açabileceğiz. Suriyeli bireylerin bu kurtsan faydalanmaları için imkan sağlandı. Kursiyerler halk eğitim merkezlerine müracaat etmek zorunda değiller. Mahallelerindeki en yakın okula giderek, buradaki müdür, müdür yardımcıları ve rehberlik servislerinin yönlendirmesiyle kayıtlarını gerçekleştirmiş olacaklar. Örgün eğitim kurumlarına yapılan bu başvurular ön kayıt sayılacak. Kurslara hemen başlamak isteyen vatandaşlar için takvim başlamayacak. Yani 5 Mart tarihi beklenmeyecek isteyen kursiyerler kursa hemen başlayacak. Ders materyalleri ve bununla ilgili tüm kırtasiye malzemeleri Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından ücretsiz temin edilecek. Kurslara katılmakta ve devam etmekte zorluk yaşayan vatandaşların sorunları, destek veren kurum, kuruluş ve gönüllüler tarafından mahallede çözülecektir."

Proje kapsamında toplantı sonrasında okul müdürlerine tanıtım afişleri dağıtıldı.

Görüntü Dökümü:

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Toplantının yapıldığı salon

Toplantıya katılanlar

Vali Ali Yerlikaya'nın konuşması

Milli Eğitim Müdürü Cengiz Mete'nin konuşması

Genel ve detay görüntüler

( Haber-Kamera: Eyyüp BURUN-GAZİANTEP- DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 297 MB

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4)BAHÇEDE BULUNAN KANADI KIRIK KIZIL ŞAHİN KORUMAYA ALINDI

TOKAT'ta bir evin bahçesinde bulunan ve sağ kanadının kırık olduğu tespit edilen kızıl şahin tedavi edilmesi için Tokat Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Kent merkezinde Örtmenönü Mahallesinde oturan evli ve 3 çocuk babası Metin Yıldırım (36), dün gece evinin bahçesinde bir kızıl şahin buldu. Şahini evine alan Yıldırım, yumurta ve ciğer ile besledi. Bugün ise tedavisi yapılmak üzere Tokat Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti. Dün gece 23.00 sıralarında eve geldiğinde evinin bahçesinde kızıl şahini bulduğunu söyleyen Metin Yıldırım,"İlk başta tavuk falan sandım. Daha sonra yakalamaya çalışmaya başladığımda tırnakları elime geçti. Baktığımda şahin olduğunu anladım. Yakaladığımda sağ kanadının kırık olduğunu gördüm. Şahini aldım eve götürdüm. Sonra sobanın yanına koydum, üşümüştü ve açtı. Yumurta haşladık. Evimizde biraz ciğer vardı. Ciğeri yedirdik. Sonra bugün sağılığına kavuşması için Tokat Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim ettik" dedi.

Kızıl şahin Tokat Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü bünyesinde tedaviye alındı. Yıldırım'a duyarlılığı nedeni ile teşekkür eden yetkililer, hayvanın tedavi sonrası doğaya salınacağını söyledi.

Görüntü Dökümü:

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-Şahinin görüntüsü

-Bulann kişinin görnütüsü ve konuşması

-Hayvanı yetkililere teslim etmesi

-Detaylar

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ/TOKAT,

(151 mb)

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5)69 YAŞINDAKİ FUTBOLCU YENİ TAKIMINA TRANSFER OLDU

Trabzon'da futbol sevdalısı 69 yaşındaki Şerif Kunt, Osmaniye 2'nci Amatör Küme Takımlarından Karaçay Gençlik Spor Kulübü'ne transfer oldu.1967-68 sezonunda ilk kez Trabzon'un Aralıkspor takımında futbol yaşantısına başlayan ve 50 yıldır futbol hayatını sürdüren 69 yaşındaki Şerif Kunt, Osmaniye 2'nci Amatör Küme ekibi Karaçay Gençlik Spor Kulübü'ne transfer oldu. 1985 yılında kurulan ve Trabzon Amatör Küme'de yıllarca yer alan ve başkanı olduğu Zaferspor'da hem antrenör hem de futbolcu olarak görev yapan ancak 'Bir görev için bir lisans' düzenlemesine uymadığı gerekçesiyle takımı ligden ihraç edilen Kunt, sonraki süreçte kulübü devretti. 2017-18 sezonunda Osmaniye 2 Amatör Küme ekibi Karaçay Gençlik Spor Kulübü'nden kendisine gelen transfer teklifi üzerine bu teklifi kabul eden 69 yaşındaki Kunt, genç nesillere örnek olmayı hedeflediğini söyledi.

"AMACIM GENÇLERİ CESARETLENDİRMEK"

50 yıldır futbol oynadığını anlatan Kunt, "Amatör liglerde kural gereği hem oyuncu hem de antrenör olarak görev yapılamıyor. Bu nedenle ceza almıştık. 50 yıl futbol oynamış, binlerce öğrenci yetiştirmiş biri olarak ödül beklerken, ceza yedik. İtiraz ettim ancak sonuç değişmedi. Profesyonel liglerde buna müsaade edilirken maalesef amatörde uygulanmıyor. Bu haksızlık. Futbol sevgisi nedeniyle okul okuyamadım. Sabah akşam futbol oynardık. Bu sevgi halen devam ediyor. 2 çocuğumla aynı takımda futbol oynadım. 13 yıldır atletizm yarışmalarına da katılıyorum. Spor sevgim her zaman devam edecek. Bunu genç nesillere aktarabilmek için mücadele ediyoruz. Sağlık elverdiğim sürece devam edeceğim. Gençlerin spordan kopmamalarını istiyorum. Onlara cesaret vermek istiyorum. Osmaniye'den de böyle bir teklif gelince kabul ettim. Amacım farklı illerde de sağlık sorunu yaşamadığım sürece futbol hayatımı sürdürmekö dedi.

Görüntü Dökümü:

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Şerif Kunt detayları

Antrenman yapması

Şerif Kunt ile röp.

Detyalar

Haber: Tolga SAĞLAM Kamera: Selçuk BAŞAR

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7)SU AYGIRININ DOĞUM GÜNÜ KUTLANDI

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde bulunan Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi'nde dünyaya gelen cüce su aygırı 'Mela' nın 1'inci yaş günü kutlandı. Mela, 1'inci yaşı nedeniyle hazırlanan sebzeleri yedi. Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi'nde geçen yıl 22 Şubat tarihinde 6 kilo 350 gram olarak dünyaya gelen ve 'Mela' ismi verilen cüce su aygırı için bugün doğum günü partisi düzenlendi. 8 yaşındaki 'Malia' ve 9 yaşındaki 'Rübe' nin çiftleşmesi sonrası Türkiye'de dünyaya gelen ilk cüce su aygırı olan Mela'nın 1'inci yaşı nedeniyle tepsinin içerisine havuç, brokoli, karnıbahar ve salatalık konularak, samanların üzerine bırakıldı. Su aygırlarının bulunduğu yer balonlarla süslendi. Annesi 'Malia' ile birlikte kalan 70 kilo ağırlığındaki Mela, annesiyle birlikte sebzeleri yedi.

Hayvanat Bahçesi Veteriner Hekimi Elçin Göktaş, cüce su aygırlarının vahşi doğada 2-3 bin civarında olduğunu belirterek, cüce su aygırlarının soy devamlılığına katkıda bulunmaktan ve yürüttükleri üreme programı sonucunda Mela'nın dünyaya gelmesinden dolayı gurur duyduklarını söyledi.

Görüntü dökümü

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Su aygırlarının sebzeleri yemesi

Mela ve annesinin havuzda görüntüleri

Veteriner Hekim Elçin Göktaş'ın açıklamaları

Erol POLAT/DARICA(Kocaeli),

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8)TIRNAKÇILIK YAPAN AİLE YAKALANDI

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, tırnakçılık yöntemi ile dolandırıcılık yapan çift ile 16 yaşındaki çocukları yakalandı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Derince'de bir mağazadan kıyafet, bir mağazadan ise tırnakçılık yöntemi ile para çalan kişilerle ilgili soruşturma başlattı. Polis, güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Şüphelilerin bulunduğu araç İzmit Karabaş Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde durduruldu. Polis, araçta bulunan M.S.(40), eşi Ü.S.(38) ve oğulları B.S.'yi gözaltına aldı. M.S.'nin çeşitli suçlardan 10 ayrı suç kaydının olduğu, hakkında 2 ayrı yakalama kararı ve kesinleşmiş 3 yıl 10 ay 20 gün hapis cezasının bulunduğu, Ü.S.'nin ise 2 ayrı suçtan aradığı ve hakkında 2 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi. Çiftin ise oğullarını tırnakçılık yöntemine yeni alıştırdıkları öğrenildi. Emniyetteki işlemlerin ardından 3 kişi adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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Adliyeye sevk edilmeleri

Selda Hatun TAN/İZMİT(Kocaeli),