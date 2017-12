Dha Yurt Bülteni - 10

Erdoğan: Nasıl oluyor da Bay Kemal'in kayığına biniyorsunuz ?







CUMHURBAŞKANI ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, son çıkan KHK ile ilgili olarak eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve eski TBMM Başkanı Bülent Arınç'ı isim vermeden eleştirdi. Erdoğan, "Biz bir yolda, aynı dava arkadaşı değil miyiz? Nasıl oluyor da bir anda afedersiniz bay Kemal'in kayığına biniyorsunuz'Bizi şaşırtan, hiç beklemediğimiz bazı gelişmeler. Bu husumet kervanına bizim dava arkadaşlarımızdan bir kısmı nasıl katıldı, nasıl katılıyor'Yazıklar olsun" dedi.



Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kastamonu'da Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti 6'ncı Olağan İl Kongresi'ne katıldı. Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu tek tip kıyafet konusuna ilişkin sözlerini anımsatarak, "Söylediği şeye bak, tek tip elbiseyle ilgili. 'Onların yakınları yok mu, onları o halde gördükleri zaman ne yapacaklar, üzülmeyecek mi, şöyle olmayacak mı, böyle olmayacak mı?' ya sen ne cins adamsın be? Sen benim 251 şehidimin yakınlarını, benim 2 bin 193 gazimin yakınlarını düşünmüyorsun. 'Onların acaba yakınları, evlatları, kardeşleri şehit olduğu zaman ne yaptılar? Ne yapıyorlar' diye soruyor musun? Bunu düşünüyor musun? Yok" diye konuştu.



"BU HUSUMET KERVANINA DAVA ARKADAŞLARIMIZ NASIL KATILDI, YAZIKLAR OLSUN"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, 696 sayılı KHK'nın 121'inci maddesi ile ilgili olarak eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve eski TBMM Başkanı Bülent Arınç'a isim vermeden tepki göstererek şunları söyledi:



"Biz bir yolda aynı dava arkadaşı değil miyiz? Nasıl oluyor da bir anda afedersiniz Bay Kemal'in kayığına biniyorsunuz. Özellikle CHP'nin bazı milletvekilleri her türlü terbiye ve haysiyet sınırını aşan cümlelerle güya hükümete ama aslında millete hakaret etmeye başladı. Hele Muğla milletvekili var ki, terbiyesiz, ahlaksız ifadelerle benim milletime saldırmıştır. Cehalet paçalarından, terbiyesizlik bunların suratından akıyor. Partisinin başındaki zata özenmiş olacak ki bu şekilde ortaya atılıp milletimize saldırma cüreti gösteriyor. Tabii biz bunların tıynetini, cibiliyetini çok iyi bildiğimiz için açıkçası yaptıkları terbiyesizliğe şaşırmadık. Bizi şaşırtan, hiç beklemediğimiz bazı gelişmeler. Bu husumet kervanına bizim dava arkadaşlarımızdan bir kısmı nasıl katıldı, nasıl katılıyor ? Yazıklar olsun. Diyelim ki bu kararnamede özellikle geçen ifadenin sıkıntısı yeni anlaşıldı. Yapılacak iş gayet basittir, ilgili yerlere bu görüşler iletilir, konuşulur, tartışılır ve gereği yapılır. Doğrusu budur. Bunun yerine CHP'nin ve birtakım terör örgütlerinin sırf millete hakaret etmek için açtıkları bir yoldan gitmenin adı olsa olsa fırsatçılıktır. Kusura bakmayın kardeşim, istişarede illa 'Benim istediğim olmadı, onun için ben de desteklemiyorum' deme hakkın yok. Orada nihai karar verici bellidir. Nihai karar verici kararını verir, yola devam edilir. Ama bunların hepsi bir tarafa, bizim kuru inadımız söz konusu değildir. Bugüne kadar böyle yürüdük. Bizim tepkimiz, ülkemizin ve milletimizin bekasını temsil eden Rabiamıza yönelik saldırılara ve bunlara verilen sinsi destekleredir. Herkesi, Türkiye'nin içinden geçtiği dönemin nezaketine uygun hareket etmeye, küçük hesaplardan uzak durmaya davet ediyorum."



Cumhurbaşkanı Erdoğan börekçide vatandaşlar ile sohbet etti



Kastamonu Ak Parti İl Kongresi katılmak üzere kente gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kendisine börek ikram etmek isteyen esnafın davetini kabul etti. Erdoğan burada vatandaşlar ile sohbet etti.



Elvan: ABD'den korkan Müslüman ülkelerden ses çıkmadı



Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, "ABD; 'İsrail'in başkenti Kudüs'tür' dedi. İlk tepki gösteren lider kim oldu? Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan oldu" dedi.



Ak Parti Karatay İlçe Teşkilatı Olağan Genel Kongresi'ne katılan Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, burada partililere seslendi. Kudüs meselesinde, bazı Müslüman ülkelerin ABD'den çekinerek Türkiye'nin gösterdiği tepkiyi gösteremediğini belirten Bakan Elvan, şöyle konuştu: "ABD; 'İsrail'in başkenti Kudüs'tür' dedi. İlk tepki gösteren lider kim oldu? Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan oldu. Peki Müslüman olup da acaba ABD bize bir şey mi söyler diye korkup çekinen, korkak, ürkek olan ülkelerden ses çıktı mı? Çıkmadı. Ama ne yaptı Cumhurbaşkanımız, İslam Konferansı Teşkilatı'nı topladı ve orada Filistin'in başkentinin Kudüs olduğunu İslam ülkeleri olarak ilan ettiler. Arkasından, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesinin dışında 10 üye daha var, 15 üyeden 14'ü Filistin'in arkasında olmasına rağmen ABD 'Hayır' dediği için Filistin için karar çıkmadı. Onlara göre bunun adı demokrasi; 14 kişi 'Hayır' diyor, 1 kişi 'Evet' diyor, o bir kişinin dediği oluyor. Bunun adına da demokrasi diyorlar. Arkasından, yine Türkiye'mizin öncülüğünde BM Genel Kurulu'nda Allaha çok şükür ABD'nin tehditvari söylemlerine rağmen ülkeler şunu söylediler: Biz mazlumun yanında olacağız, biz mağdurun yanında olacağız dediler ve 128 ülke bu desteği verdi." Buradaki başarının Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'ye ve destek veren 128 ülkeye ait olduğunu kaydeden Elvan, şöyle dedi: "Allah, hepsinden razı olsun. Ama biz bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte Filistin'in yanında olmaya devam edeceğiz. Türkiye'yi sadece Türkiye olarak düşünmeyin. Türkiye Kudüs'tür, Türkiye Filistin'dir, Türkiye Arakan'dır. Bu hep böyle olacaktır. Her zaman mazlumun yanında olacağız. Mağdurun, güçsüzün ve demokrasinin yanında olacağız, olmaya da devam edeceğiz."



Bakan Özhaseki: Tavuğun cücüğünü güzün sayarlar



Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, ABD Başkanı Trump'ı 'Uzun saçlı, rüzgar esince saçları dağılan adam' olarak nitelendirdi. Özhaseki, "Türkiye'nin yöneticileri, eskisi gibi Amerika'ya gidip 'hazır ol' da duran yöneticiler gibi değil" dedi.



Yeşilhisar ilçesinde düzenlenen doğalgaz verme programına, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Vali Süleyman Kamçı, Enerji ve Tabii Kaynaklar eski Bakanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, AK Parti Kayseri Milletvekilleri İsmail Tamer, Hülya Nergis Atçı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda kişi katıldı. Törende konuşan ve daha sonra doğalgaz meşalesini yakan Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, bu dönemde siyasetin gerçekten zor olduğunu belirtirken, şöyle dedi: "Bugün hem program yapacaksınız hem, hakkınızdaki iddialara cevap vereceksiniz. Siyasetçi olarak sigara paketinin arkasına yazı yazma dönemi bitti. Ömrüm temel atarak, açılış yaparak geçti. Allah ömür verirse bu tavrımı sürdüreceğim. Büyükşehir olup ilçelere yatırıma yönelince 'Özhaseki Kayseri'deki arsaları bırakıp, ilçelerdeki arsalara gözünü dikti' dediler. Kimsenin mal- mülkünde, 1 metre arsasında gözüm yok. Kayseri'de yerel bir deyim; 'Tavuğun cücüğünü güzün sayarlar.' Biz de şimdi gördüğünüz gibi yıl sonunda hesap veriyoruz. Yurdumuz gerek yurt içinden gerekse yurt dışından saldırılarla karşılaştı. Siyaset bu dönemde zor. Siyaset dürüst adamların işi. Hizmet eri olanların işi. Hamdolsun bizler de hizmet etmeye devam ediyoruz. Geçtiğimiz belediyecilik yılları hizmetlerle dolu. Cumhuriyet döneminin en zor günlerini geçirmemize rağmen başarılarla dolu. Üzerinde yaşadığımız Anadolu coğrafyası en eski yerleşim yerlerinden birisi. Buranın alt tarafı da üst tarafı da tehlikeli."



"ÜLKENİN ALT TARAFINDA DEPREMLER VAR, ÜST TARAFI DA ÇOK HAREKETLİ"



Bakan Özhaseki, "Şehirciliğin kurallarını oturturken yerin üstünde fitne ocaklarının durmak bilmediğini" ifade ederken, bu güçlerin dışarıdan destek aldıklarını kaydederek şunları söyledi: "Alt tarafında depremler var. Bunu bilmemiz lazım. Türkiye'de kentsel dönüşümü yaymaya çalışıyoruz. Bu ülkenin üst tarafı da çok hareketli. PKK ile öyle mücadele ettik ki gömdükleri çukurlara gömdük. Bir daha çıkamayacaklar. Şimdi orada evleri yıkılan kardeşlerimizin yaralarını sarıyoruz. Şimdi o bölgede yüzde 93 oy alan HDP'nin olduğu yerlerde göğsümüzü gere gere geziyoruz. HDP'liler şimdi oralarda gezemiyor. Orada bizi görenler 'Allah sizlerden razı olsun' diyor. Allah kardeşliğimizi sonuna kadar devam ettirsin. Sonrasında FETÖ gibi bir bela var. 'Çocuklarımızı alıp yurt dışında okutacağız' dediler. Sonrasında vatandaşlarımızın üstüne bombalar atarak, silahlar sıktılar. Nasıl bir şebekeyle karşı karşıya kaldığımızı gördük. Hamd olsun millet olarak bu belanın altından kalktık. Sonrasında DEAŞ örgütü çıktı. Onu da çok şükür hallederek, toprağa gömdük."



Bakan Özhaseki, konuşmasının devamında Batı'daki ülkeler şimdi Suriye'ye toplanıp geldiklerini, bunların sınırlarının, ortak kültür veya kardeşleri olup olmadığını sormaları gerektiğini ifade ederek, şöyle devam etti: "İşte burada DEAŞ diye bir örgüt var onun için geldik diyorlar. Aklımızla alay ettiler. Bugüne kadar hangi ülkeye demokrasi, hukuk götürdüler. Irak'ta Saddam'ı devirdiler ne getirdiler. Kendileri bir arada durmak için çırpınıyorlar. Amerika'da 72,5 millet var. Bir arada durmak için çırpınıyorlar. Aynı şekilde Rusya'da çeşitli milletler var. Bir durmak için uğraş veriyorlar. Fakat kendi aralarında birliği sağlamaya çalışan bu millet buraları mahalle mahalle bölmeye çalışıyorlar. Bizde bunu sadece seyir mi edeceğiz? Bu oyunları bozmayacak mıyız? Bunu istiyorlar. Hamd olsun Türkiye eski Türkiye değil. Amerika'ya giderek hazırolda duran yöneticiler artık yok. Liderimiz eski liderler gibi değil. Hem içeride çalışacağız hem güçleneceğiz hem de bu oyunları bozacağız."



"TRUMP KAFASINDA SAÇ DURMAYAN ADAM"



Amerika'nın Kudüs'ü başkent olarak tanımasını eleştiren Özhaseki, şöyle konuştu: "ABD'nin başındaki 'Saçı uzun adam' bir karar aldı. Rüzgar da saçı durmuyor, uçuşuyor; 'Kudüs başkentimiz' diyor. Yapma ya. Ortalığı karıştırdı. Kudüs Müslümanlar içinde, Hristiyan ve Yahudiler için de kutsal bir mekandır. 403 yıl hüküm süren Osmanlı döneminde Hristiyan, Müslüman ve Yahudiler bir arada yaşamıştır. Onların bakışı farklı. Biz inancımız doğrultusunda yaşamaya devam edeceğiz."



Bakan Bak: Bu tatlı yarışımız devam edecek (EK)



BAKANLAR GENÇLİK KOLLARI KONGRESİ'NE KATILDI



Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Maliye Bakanı Naci Ağbal, AK Parti'nin Bayburt 5'inci Gençlik Kolları Kongresi'ne katıldı.



Şair Zihni Kültür Merkezi'nde düzenlenen kongrede konuşan ve gençlere seslendiğini belirten Maliye Bakanı Naci Ağbal, "Önümüzde 2019 seçimleri var. Çok hayati önem taşıyan bir seçime gideceğiz. Kaybedecek zamanımız artık yok. Bir anımız dahi yok. Teşkilat olarak 'Gece gündüz, kar kış' demeden sonuna kadar çalışacağız. Büyümeye devam edeceğiz. Gençlerimize yürekten inanıyorum" dedi.



Bölgede planlanan yatırımlardan da söz eden Bakan Ağbal, gençlik kolları teşkilatının üniversitedeki faaliyetlerinin artırılması ve gençlerle daha çok diyalog kurulması gerektiğini söyledi.



BAKAN BAK: GENÇLER YOLUNUZ AÇIK



Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ise gençlere güvenlerinin tam olduğunu dile getirerek şöyle konuştu: "Biz Karadeniz'in çocukları ülkemizi, milletimizi çok seviyoruz. Gençlerimize güveniyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız gençlerle yürümeye devam ediyor. Ben de onun yetiştirdiği gençlerden biriyim. Siyasete onun yanında başladım. 12 yaşından beri onun yanındayım. Beni okuttu, şimdi de bakan olarak yanındayım. Gençlere siyaset yolunu açtı. Gençler yolunuz açık. İşte ben bir örneğim."



'DÜNYADA YENİ BİR DÜZEN KURULUYOR'



Konuşmasının devamında dünyada yeni bir düzenin kurulduğunu belirten Bakan Bak, "Pakistan'da, Endenozya'da bize şunu söylüyorlardı: Tayyip Erdoğan'a iyi bakın, sahip çıkın; bizim de ihtiyacımız var. Recep Tayyip Erdoğan sessiz yığınların sesi, kimsesizlerin kimsesidir. 'Dünya 5'ten büyüktür' demişti biliyorsunuz. En son İslam İşbirliği Teşkilatı'nı toplayarak bunu orada da göstermişti. Şu çok önemli: Artık dünyada yeni bir düzen kuruluyor; dünya 5'ten de 1'den de büyüktür. Ayağa kalkmamız lazım. Bunun için de gençlere ihtiyacımız lazım. Gençler, çok çalışmamız ve en iyisini yapmamız lazım. Özgüvenimiz olması lazım. Savunma sanayisinde yapılanları görüyorsunuz işte" dedi.



'ZAFER İNANANLARINDIR'



'15 Temmuz darbe girişimi ve devamı niteliğindeki eylemlerin bastırılması kapsamında hareket eden sivillere yargı muafiyeti' getiren Kanun Hükmünde Kararname (KHK) maddesiyle ilgili eleştirilere tepki gösteren Bakan Bak, "Birileri çıkmış KHK için, 'Sokaklara şunlar çıkacak bunlar çıkacak' diye. Siz sadece saklanırsınız, bizim milletimiz, gençlerimiz sokaklara da çıkar, tankın gücünü de yener. Biz milletimizi seviyoruz. Bu millet diz çökmeyecektir. Ezanlar dinmeyecektir. Zafer inananlarındır, zafer Allah'ındır. Bu millet güçlü bir millettir" diyerek konuşmasını noktaladı. Öte yandan, kongrede tek aday olan Emre Sevimli, AK Parti Bayburt Gençlik Kolları Başkanlığı'na seçildi.Bakanlar Bak ve Ağbal daha sonra kentte spor salonu yapılması planlanan alanda da incelemelerde bulundu.



Sivas'ta CHP'ten KHK tepkisi



Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sivas İl Teşkilatı, yeni yayımlanan Kanun Hükmünde Kararname'ye (KHK) tepki gösterdi. İl Emek Bürosu Başkanı Nilgün Korkmaz, "Bu KHK hukuk devletinin idamıdır" dedi.



CHP Sivas İl Başkanlığı tarafından Nesrin Karababa Eğitim Salonunda düzenlenen söyleşide avukat Metin Karadeniz partililere KHK'lar hakkında bilgi verdi.



Söyleşi öncesi basın açıklaması yapan İl Emek Bürosu Başkanı Nilgün Korkmaz 17 aydır Türkiye'nin OHAL ile ilgisi olmayan KHK'larla siyasal, hukuksal yaşam işlemez hale getirildiğini ifade ederek, "Yine bir gece yarısı KHK'sı ile Türkiye demokrasisine darbe vurulmuştur. 20 Temmuz'da ilan edilen OHAL, hukuk rejimine, parlamenter demokratik rejime adeta bir saldırı halini almıştır. Türkiye 17 aydır bir darbe bildirisi olan OHAL KHK'larıyla yönetilmektedir. AKP iktidarı Türkiye'yi darbeyle yönetmeye alışmıştır. Darbenin sağladığı imkanlar bu iktidarı darbe bağımlısı haline getirmiştir. AKP'nin niyeti gelecek sandığa kadar Türkiye'yi OHAL şartlarında yaşatmaktır. KHK'nın 121'nci maddesi çok tehlikeli sonuçlar doğurabilecek ve cezasızlık hükmü içeren bir maddedir. Bu maddede 'Resmi bir sıfat taşıyıp taşımadıklarına bakmaksızın 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemleri ile bunların devamı niteliğindeki eylemlerin bastırılması kapsamında hareket edilen kişi hakkında, ceza verilemez' denmektedir. Çok açık söylüyoruz, bu hukuk devletinin idamıdır. Bu madde ile birileri, 'Ben terörle mücadele ediyorum' diyerek suç işlerse buna ceza verilmeyecektir. Bu ancak ve ancak militarist devletlerde olur, faşist devletlerde olur, paramiliter güçler kurarak toplumu korkutmak isteyen diktatörlüklerde olur. Bu madde iktidar eliyle sivil çete kurma maddesidir. AKP, Türkiye'yi bir ateşin içine atma peşindedir. Bizler, iktidarı derhal bu tehlikeli uygulamalardan vazgeçmeye çağırıyoruz" dedi. Basın açıklamasının ardından avukat Metin Karadeniz, partililere KHK'lar hakkında bilgi verdi.



Yüksekova'da sıcak kış



Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcakları nedeniyle halk açık alanlara çıktı.



Kış mevsiminde kapalı alanlarda oturanlar, sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde olması nedeniyle açık alanları tercih etti. Kahve önlerine bırakılan sandalyelerde oturanlar, bu mevsimde havanın sıcak olmasına olmasına şaşırdıklarını belirtti. İlk kez bu ayda böyle bir hava gördüğünü söyleyen Hamit Aydın, şöyle dedi: "Önceki yıllarda Yüksekova, 10 Kasım'da karla buluşuyordu. Bu yılbaşına rahat ve güzel bir havada giriyoruz. Böyle karsız bir hava çok nadir görülüyor. Bu aylar devamlı karlı geçmiştir. Soğukların daha önce eksi 30 dereceye kadar düştüğünü gördük. Kardan dolayı yollarımız kapanırdı. Ocak, Şubat, Mart ve Nisan aylarına kadar kar yerden kalkmazdı."



Varto Kaymakamından 110 kız öğrenciye tablet



Muş'un Varto Kaymakamı ve Belediye BaşkanVekili Mehmet Nuri Çetin Merkez Yatılı Bölge Ortaokulu'nda eğitim gören 110 kız öğrenciye tablet dağıttı.



Mehmet Nuri Çetin, beraberinde Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Fethi Ahmet Polat, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Süne ile birlikte Merkez Yatılı Bölge Ortaokulu'nu ziyaret etti. Burada Ortaokul Müdürü Mehmet Sever'den okul ile ilgili bilgi alan Kaymakam Çetin, toplantı salonun da toplanan öğrencilerle bir araya geldi. Burada öğrencilerle sohbet eden Kaymakam Çetin ve beraberindekiler daha sonra öğrencilere tabletlerini dağıttı.Merkez Yatılı Bölge Ortaokulu Müdürü Mehmet Sever, tabletlerin alınmasında emeği geçen Kaymakam Mehmet Nuri Çetin ve Rektör Fethi Ahmet Polat'a teşekkür etti.



