Dha Yurt Bülteni - 1
1)BİTLİS'TE ASKERİ ARACIN GEÇİŞİ SIRASINDA PATLAMA: 2 ŞEHİT, 1 YARALIBİTLİS'in Hizan İlçesi'nde PKK'lı teröristler, yola tuzakladıkları el yapımı patlayıcıyı askeri aracın geçişi sırasında infilak ettirdi.
1)BİTLİS'TE ASKERİ ARACIN GEÇİŞİ SIRASINDA PATLAMA: 2 ŞEHİT, 1 YARALI
BİTLİS'in Hizan İlçesi'nde PKK'lı teröristler, yola tuzakladıkları el yapımı patlayıcıyı askeri aracın geçişi sırasında infilak ettirdi. Patlamada 2 asker şehit oldu, 1 asker de yaralandı.
Saldırı, saat 01.00 sıralarında Hizan-Tatvan karayolunun Hazra Deresi mevkiinde düzenlendi. Terör örgütü PKK üyeleri, önceden yola tuzakladıkları patlayıcıyı, askeri aracın geçişi sırasında uzaktan kumandayla patlattı. Patlamayla birlikte hasar gören araçtaki 2 asker şehit oldu, 1 asker de yaralandı.
Saldırının ardından bölgeye takviye güvenlik güçleri ile ambulanslar sevk edildi. Yaralı asker, kaldırıldığı Tatvan Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Kaçan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.
Haber: Feyat ERDEMİR / BİTLİS,
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2)PKK'LI TERÖRİSTLER, İŞ MAKİNELERİNİ TAŞIYAN KONVOYA SALDIRDI;4 ÖLÜ, 1 YARALI
HAKKARİ'nin Yüksekova İlçesi'nde PKK'lı teröristler, iş makinelerini taşıyan konvoya saldırdı. Saldırıda 2 sivil öldü, 2'si ağır, 3 kişi de yaralandı.Olay, dün öğleden sonra Yüksekova İlçesi Çobanpınar bölgesinde meydana geldi. Güvenlik yolunun yapımını üstlenen firmanın şantiyesine giden iş makinlerini taşıyan 2 TIR ile bunlara eşlik eden 2 binek tipi araca, bir grup PKK'lı terörist tarafından saldırı düzenlendi. Saldırıda 2 kişi yaşamını yitirdi, 2'si ağır, 3 kişi de yaralandı. Binek tipi bir aracı da ateşe veren teröristler, kaçtı.
Saldırının duyulmasının ardından olay yerine güvenlik güçleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı.
Güvenlik güçleri, kaçan teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla bölgede hava destekli, geniş çaplı operasyon başlattı.
ÖLÜ SAYISI 4'E ÇIKTI
Hakkari'nin Yüksekova İlçesi'nde PKK'lı teröristlerin güvenlik yolununun yapımını üstlenen firmanın şantiyesine iş makinesi götüren konvoya yönelik düzenlediği saldırıda ağır yaralanan 2 kişi de, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
Böylece, saldırıda ölü sayısı 4'e çıkarken, yaralı 1 kişinin ise tedavisinin devam ettiği belirtildi.
Behçet DALMAZ-Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), -
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3)TUNCELİ'DE KARAYOLUNDA PATLAMA: 1 SİVİL YARALANDI
TUNCELİ-Erzincan karayolunun Pülümür ilçe çıkışında PKK'lıların yola döşediği el yapımı patlayıcı, bir aracın geçişi sırasında patlatıldı. Patlamada 1 vatandaş yaralanırken, patlamadan sonra karayolu trafiğe kapatıldı.
Erzincan'dan Elazığ istigametine gitmekte olan Erdal Özbek isimli Türk kökenli Alman vatandaşının kullandığı kamyonetin dün akşam saat 19.10 sıralarında Pülümür ilçesine 5 kilo metre kala geçiişi sırasında PKK'lı teröristler tarafından önceden yola döşenen el yapımı patlaycı infilak ettirildi. Yaralanan Özbek'e ilk müdanhale Pülümür sağlık ocağında yapıldıktan sonra ambulans ile Tunceli Devlet hastanesine kaldırılarak tadavi altına alındı.
Olaydan sonra patlamanın yaşandığı bölgeye çok sayıda JÖH timi sevk edilirken patlama nedeniyle karayolunda büyük bir çukurun oluştuğu ve yolun trafiğe kapandığı belirtildi. Patlamının olduğu bölgede PKK'lıların olduğu tahmen edilen bir bölge yoğun ateş altına alındı ve o anlar bir kamera tarafından saniye saniye görüntülendi. Konu ile ilgili Tunceli valiliğinden yapılan yazlı açıklamada ise şöyle denildi:
"08 Temmuz 2017 günü saat 19.10 sıralarında Pülümür-Erzincan karayolunun 5.km sinde daha önceden yola yerleştirilmiş olan EYP düzeneği bölgeden geçmekte olan Ford kamyonetin geçişi esnasında patlatılmıştır. Meydana gelen patlama neticesinde, kamyonet yan yatmış ve kamyonette bulunan bir sivil vatandaşımız hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralanmıştır.Yaralanan vatandaşımız Pülümür ilçemizde yapılan ilk müdahalenin ardından Tunceli Devlet Hastanesine getirilmiş olup, sağlık durumu iyidir.Ayrıca olay bölgesinde patlama nedeniyle oluşan tahribatın giderilmesi ve olay yeri inceleme çalışmalarının sekteye uğramaması amacıyla, Pülümür-Erzincan karayolu ikinci bir duyuruya kadar her iki yönlü olarak trafiğe kapatılmıştır."
Görüntü Dökümü:
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-Yaralı vatandaşın ambulans ile Tunceli Devlet Hastanesine getirilmesi
-Yaralanın ambulanstan indirilmesi
-Acil servise alınması
-Detay görüntüler
-Patlamanın olduğu bölgede ateş altına alınan bir nokta
-Siilah sesleri
Haber-Kamera: Ferit DEMİR/TUNCELİ,-
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4)AFYONKARAHİSAR'DA SEYİR HALİNDEKİ TUR OTOBÜSÜ YANDI
AFYONKARAHİSAR'da seyir halindeyken alev alan tur otobüsü, yangında kullanılmaz hale geldi.Olay, saat 18.00 sıralarında Afyonkarahisar-Antalya karayolunun 12'nci kilometresinde meydana geldi. Denizli'den Karadeniz turuna gidenleri taşıyan Ali İnaslan yönetimindeki 20 PK 320 plakalı tur otobüsü, seyir halindeyken motor kısmından alev aldı. Şoför, hemen otobüsü yolun sağına çekip, yolcuları tahliye etti. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Afyonkarahisar Belediyesi itfaiye ekipleri, uzun uğraşlar sonucu yangını söndürdü. Yangın sonrası otobüste büyük maddi hasar meydana geldi. Yangın nedeniyle trafiğe kapatılan Afyonkarahisar-Antalya karayolunda kilometrelerce araç konvoyu oluştu. Yangının söndürülmesinin ardından karayolu kontrollü olarak yeniden ulaşıma açıldı.
Yolcular ise başka araçlarla Denizli'ye gönderildi.
Görüntü Dökümü
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Olay yeri detayları
Yanan otobüs detayları
Yolculardan detaylar
Konvoy detayları
83.6 MB /// 02.37"
HABER- KAMERA: Sait KARADUMAN/ AFYONKARAHİSAR,
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5)BENZİN YÜKLÜ TANKER YANDI, OTOYOL TRAFİĞE KAPANDI
OSMANİYE'de, hareket halindeki benzin yüklü tankerde yangın çıktı. Tankerin patlama riskine karşın yol trafiğe kapatılarak önlemi alınırken, yangın uzun uğraşlar sonucu söndürüldü. Osmaniye-Gaziantep Otoyolu Mamure Tren İstasyonu yakınlarında bugün saat 21.00 sıralarında hareket halindeki İzzet Bozteke yönetimindeki 63 FC 6301 plakalı 25 ton benzin yüklü tanker, alev aldı. Bozteke aracı sağa çekip, itfaiyeyi arayarak yadım istedi. Alevler kısa sürede tüm tankeri sararken, olay yerine sevk edilen polis ve jandarma ekipleri, patlama riskine karşın yolu trafiğe kapatarak önlem aldı. Osmaniye, Toprakkale ve Düziçi belediyelerine ait itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğü'nün arazözlerinin yaklaşık 2 saatlik müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Soğutma çalışmaları devam ederken araçlar, ters yönden kontrollü olarak D-400 Karayolu'na yönlendirildi.
Tankerin kullanılmaz hale geldiği yangının çıkış nedeni, yapılacak olan incelemenin ardından netlik kazanacak.
Görüntü Dökümü.
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Tankerin yanma anı
Süre: 00'17" Boyut: 18 MB
Haber-Kamera: İbrahim EMÜL / OSMANİYE,
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6)GENÇ KADIN DÖVÜLEREK ÖLDÜRÜLDÜ, YANINDAKİ KİŞİ İSE SİLAHLA YARALANDI
ÇORUM'da 24 yaşındaki Canan Güler, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce dövülüp, boynu kırılarak öldürüldü, yanındaki 21 yaşındaki Özgür Kaya ise karnından tabancayla vurularak ağır yaralandı.
Bahçelievler Mahallesi'ndeki Elitpark Hastanesi acil servisinin önüne 19 AU 427 plakalı otomobilin sürücüsü Özgür Kaya, yanındaki Canan Güler ile kendisinin yaralı olduğunu söyleyip, personelden yardım istedi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, Canan Güler'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Genç kadının vücudunun birçok yerinde morluklar olduğu, ayrıca boynunun kırıldığı tespit edildi.
Karnından tabancayla vurulan Özgür Kaya ise ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekiplerinin araçta yaptığı incelemede, kurşun delikleri olduğu belirlendi.
Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Görüntü Dökümü
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-Yaralı Özgür Kaya ambulansa taşınırken
Olay yeri ekiplerinin araçta çalışma yapması
Detaylar
SÜRE: (2 DK) - BOYUT: (114 MB)
Haber-Kamera: Yusuf ÇINAR / ÇORUM,
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7)BURSA'DA SİLAHLI KAVGA: 2 ÖLÜ
BURSA'nın Yenişehir İlçesine bağlı Akbıyık Köyü'nde çıkan silahlı kavgada, 2 kişi pompalı tüfekle vurularak öldürüldü.
Yenişehir İlçesi'ne bağlı Akbıyık Köyü'nde gece saatlerinde aralarında tarla meselesi yüzünden husumet bulunan köy muhtarı 63 yaşındaki Fahrettin Yiğit ile 41 yaşındaki Hasan Taşdemir arasında tartışma çıktı. Köy meydanındaki tartışmanın ardından evine gidip pompalı tüfekle geri dönen Hasan Taşdemir, kahvehane önünde oturan Fahrettin Yiğit'e ateş etti. Silahtan çıkan saçmalar, muhtar yiğit ile kahvehanede oturan 65 yaşındaki İsmail Tarım'a isabet etti. Fahrettin Yiğit olay yerinde, İsmail Tarım ise kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.
Hasan Taşdemir'i gözaltına alan jandarma, yeni bir olay yaşanmaması için köyde geniş güvenlik önlemi aldı.
Görüntü Dökümü:
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-Ambulansın hastaneye gelişi
-Ölen İsmail Tarım'ın cesedinin morga götürülmesi
Haber: Yavuz YILMAZ / YENİŞEHİR (Bursa),
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8)SURİYELİ KADIN, EVİNİN ÖNÜNDE OTURURKEN KOLUNDAN VURULDU
KONYA'da 55 yaşındaki Suriye uyruklu Turkıa Alkarım, evinin önünde otururken kolundan vurularak yaralandı.
Olay, saat 22.30 sıralarında merkez Meram İlçesi Loras Mahallesi 15303 Sokak'ta meydana geldi. Suriye uyruklu Turkıa Alkarım evinin önünde otururken, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ateşlenen silahtan çıkan mermiyle kolundan yaralandı. Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alkarım, yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi kaldırıldı. Tedaviye alınan Turkıa Alkarım'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Alkarım'ın polise verdiği ifadesinde, 'Evin önünde oturuyordum. Koluma bir şey geldi. Önce taş zannettim, sonra mermi isabet ettiğini gördüm" dedi.
Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, yorgun mermi olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.
Görüntü dökümü:
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Turkıa Alkarım'ın ambulansla hastaneye getirilişi
Hastane detay
Haber-Kamera: Tolga YANIK / KONYA,
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9)OTOMOBİLLE ÇARPIŞAN KAMYONET, YOL KENARINDAKİ KADINLARI EZDİ: 1 ÖLÜ, 7 YARALI
KONYA'da otomobille çarpışan kamyonet, yol kenarında sandalyeye oturup sohbet eden kadınlara çarptı. Kazada, kamyonetin altında kalan Şerife Bellier öldü, 7 kişi de yaralandı.
Kaza, saat 19.30 sıralarında merkez Meram İlçesi Batı Hadimi Mahallesi Elmas Sokak ile Aslangazi Sokak'ın kesiştiği kavşakta meydana geldi. Mustafa Bozkuş yönetimindeki 42 TR 702 plakalı kamyonet, kavşakta Betül Eda Yüksel yönetimindeki 42 FY 265 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araç da kontrolden çıktı. Kamyonet, yol kenarında sandalyede oturup sohbet eden 4 kadına, otomobil de Mehmet Yüzüak'a ait evin bahçe kapısına çarptı.
Kazada, kamyonetin çarptığı kadınlardan, Şerife Bellier (77) öldü, komşuları Hasibe Süslü (50), Hanife Yüzüak (48) ve Saadet Dayan (45) ile otomobil sürücüsü Betül Eda Yüksel, yanındaki Muhammet Emin Yüksel, Osman Buğra Yüksel ve Zekiye Serpek yaralandı.
Yaralılar, mahalle sakinlerinin çağırdığı ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Kaçan Mustafa Bozkuş ise evinde gözaltına alındı.
Kazada ölen Şerife Bellier'in yakınları, gözyaşı döküp sinir kirizi geçirdi.
Görüntü dökümü:
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-Polisin olay yerinde çalışması
-Ölen Şerife Bellier'in cesedinin başında sinir krizi geçiren yakınları
-Çarpışan otomobil ile kamyonetin görüntüsü
-Yaralı yakını Mehmet Yüzüak röp
-Genel ve detaylar
Haber-Kamera: Hasan DÖNMEZ/KONYA,)
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10)OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI YAYA ÖLDÜ
ADANA'da yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı 60 yaşındaki Cemil İba yaşamını yitirdi.
Kaza, saat 22.30 sıralarında merkez Çukurova İlçesi Belediye Evleri Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda meydana geldi. Burak G. yönetimindeki 34 LH 5183 plakalı otomobil, evine gitmek için yolun karşısına geçmeye çalışan Cemil İba'ya çarptı. Savrulup refüjdeki ağaçlara çarptıktan sonra karşı şeride düşen İba, olay yerinde yaşamını yitirdi.
Komşularının haber vermesi üzerine kaza yerine gelen Cemil İba'nın çocukları, babalarının cansız bedenini görünce sinir krizleri geçirdi. Üzeri bezle örtülü babasının cesedi başında gözyaşı döken kızı, daha sonra elini öperek helallik istedi.
Olay yerinde yapılan incelemenin ardından İba'nın cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Otomobil sürücüsü polis tarafından gözaltına alındı.
Görüntü Dökümü
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Kazaya karışan otomobilden görüntü
Cemil İba'nın üzeri örtülü cesedinin başında gözyaşı döken yakınları
Cemil İba'nın kızının ölen babasının elini öpmesi
Cemil İba'nın kızının "Baba hakkını helal et" diyerek ağlaması
Cemil İba'nın fanalık geçiren oğlundan görüntü
Kaza sonrası rfeüje çıkan otomobilin hasar gören ön tarafı
Otobomobilin camındaki çarpma izinden görüntü
Polisin kaza yerinde çalışma yapması
Otomobilin yola savrulan parçası
İba'nın cesedinin tabuda taşınması
Cenazenin araca yüklendiği sırada kızının "Allahım ona yardım et" diyerek ağlaması
Cenaze aracının gidişi
Genel ve detay görüntüler
Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ / ADANA,
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11)KAZADA ÖLEN OĞLUNUN CESEDİ BAŞINDA GÖZYAŞI DÖKTÜ
KONYA'da kontrolden çıkan refüje devrilen motosikletteki Suriye uyruklu 20 yaşındaki Mahmud Cevvad öldü, 15 yaşındaki Yusuf Ali Kaç yaralandı. Kaza sonrası olay yerine gelen Neda Cevvad, oğlunun cesedinin başında dizlerinin üzerine çöküp gözyaşı döktü. Kaza, saat 00.30 sıralarında merkez Karatay İlçesi Karaaslandede Mahallesi Sarıhoca Caddesi'nde meydana geldi. Suriye uyruklu Mahmud Cevvad yönetimindeki plakasız motosiklet, kontrolden çıkıp refüje devrildi. Kazada, sürücü Cevvad olay yerinde yaşamını yitirdi, arkasında oturan Yusuf Ali Kaç yaralandı.
Yaralı Yusuf Ali Kaç ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Kaç'ın sağlık durumumun iyi olduğu belirtildi.
Kazayı haber alıp olay yerine gelen Mahmud Cevvad'ın annesi Neda Cevvad, oğlununun cesedi başında dizlerinin üzerine çöküp gözyaşı döktü. Mahmud Cevvad'ın cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.
Görüntü dökümü:
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Kaza yeri detay
Neda Cevvad'ın ağlaması
Polis ekiplerinin incelemeleri
Genel ve detaylar
Haber-Kamera: Tolga YANIK / KONYA,
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12)OTOMOBİL ŞARAMPOLE YUVARLANDI, BABA YARALANDI, OĞLU ÖLDÜ
KOCAELİ'nin Gebze İlçesi'nde şarampole yuvarlanan otomobildeki 18 yaşındaki Barış Kütük öldü, babası Ali Kütük ise yaralandı. Kaza, Mevlana Mahallesi Soma Şehitleri Caddesi'nde meydana geldi. Ali Kütük yönetimindeki 34 ZK 6873 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, şarampole yuvarlanıp takla attı. Sürücü Ali Kütük ile otomobilden fırlayan oğlu Barış Kütük yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Barış Kütük, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Tedavisi süren Ali Kütük'ün ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Görüntü dökümü:
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-Olay yerinden görüntü
-İtfaiye ekiplerinden görüntü
HABER-KAMERA: Haluk TURGUT / GEBZE(Kocaeli), -
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13)EL FRENİNİ ÇEKMEYİ UNUTTUĞU TRAKTÖRÜNÜN ALTINDA ÖLDÜ
DENİZLİ'nin Çivril İlçesi'nde, kuyuya yerleştirdiği su pompasını çalıştırırken el frenini çekmeyi unuttuğu traktörün hareket edip kuyunun içine düşmesiyle altında kalan çiftçi 32 yaşındaki Ferhat Atilla, öldü.
Kaza, bugün saat 16.00 sıralarında Çivril'in Kızılcasöğüt Mahallesi'nde meydana geldi. Eşi ve 8 yaşındaki oğluyla beraber ayçiçeği tarlasını sulamaya giden Ferhat Atilla, 2 metre çapında ve 3 metre derinliğindeki su kuyusuna, traktörün arkasındaki vinçle su pompası indirdi. Daha sonra kendisi kuyuya indi. Bu sırada el frenini çekmeyi unuttuğu, üzerinde eşi ve çocuğunun da bulunduğu traktör, hareket edip kuyunun içine düştü. Traktörün altında kalan Ferhat Atilla öldü. Traktörden düşen eşi ve 8 yaşındaki oğlu ise yaralandı. Yaralılar, ambulansla Çivril Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Yapılan inceleme sonrası, itfaiye ekiplerince traktörün altından çıkarılan Atilla'nın cesedi, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Görüntü dökümü:
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Tarladan genel detay
Olay yerinden detay
Traktörden, kuyudan detay
Ferhat Atilla'nın opak resmi
Haber- Kamera: Tünay YAZICI / ÇİVRİL (Denizli),
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14)PATOZA DÜŞEN ÇİFTÇİ ÖLDÜ
DENİZLİ'nin Pamukkale İlçesi'nde kekik patozu yapan 45 yaşındaki çiftçi Erdoğan As, kullandığı makinenin içerisine düşerek yaşamını yitirdi.
Olay, bugün saat 14.00 sıralarında, Gözler Mahallesi'nde meydana geldi. Çiftçi Erdoğan As, akrabalarıyla birlikte evinin bahçesinde bulunan alanda, kekiklerini, patoz makinesini kullanarak ayırmaya başladı. As, bu sırada dengesini kaybedip patozun içine düştü. Haber verilmesiyle olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin yaptığı kontrolde, makineye sıkışan As'ın öldüğü belirlendi. Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, As'ın cesedini sıkıştığı yerden yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından çıkartabildi.
Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Görüntü dökümü:
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Olay yerinden görüntü
Çiftçinin sıkıştığı patozdan görüntü
Haber- Kamera: Deniz TOKAT / DENİZLİ,
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15)EVİNİN YANIŞINI GÖZYAŞLARIYLA İZLEDİ
TEKİRDAĞ'ın Malkara İlçesi'nde bir ev, çıkan yangında kullanılmaz hale geldi. Evsahibi 66 yaşındaki Mehmet Öküzcü ve ailesi evinin yanışını gözyaşlarıyla izledi. Yangında 3 yavru kedi de telef oldu.
Olay, ilçeye bağlı Evrenbey Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Öküzcü'nün 7 çocuğu, annesi ve eşiyle birlikte 10 kişinin yaşadığı tek katlı evde, kimsenin olmadığı sırada yangın çıktı. Yangını fark eden çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti. Mahalleli de traktörlere takılı su tankerleriyle söndürme çalışmalarına destek erdi. Ekiplerin uzun uğraşları sonucu alevler kontrol altına alarak söndürüldü. Yangında, 3 yavru kedi telef olurken, biri ise kurtarıldı.
Çalışmalar sırasında evsahibi Mehmet Öküzcü ve ailesi, yanan evlerine gözyaşlarıyla izledi. Öküzcü, "Ben meradayken bana komşular haber verdiler. Koşarak eve geldim. Yangını görünce böyle çok üzgünüm. Yangın neyden çıktığını da bilmiyoruz. Bir bildiğim var oda evim komple yandı. Gitti evim, gitti benim. Yatacak yatak bile kalmadı. Hepsi yandı" dedi.
Öküzcü'nün komşusu İsmail Topçular ise, "Birden tüp patladı. Televizyon da patladı. Sonra birden evi alev aldı. Büyük alevler çıktı. Daha sonra evin çatısı komple aşağıya çöktü" şeklinde konuştu.
Evin kullanılmaz hale geldiği yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlatıldı.
Görüntü dökümü:
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-İtfaiye ekiplerinin olay yerine gelmesi ve yangına müdahalesi
-İtfaiyecilerin yangına su sıkması ve çalışması
-Mahallelinin su tankerleriyle itfaiyeye söndürmede yardım etmesi
-Yanan evden detay
-Yanan yavru kediden detay ve annesinin yavrusunu yangından kurtarması
-Ev sahibi Mehmet Öküzcü'nün yanan evini izlemesi ve hüngür hüngür ağlaması
-Ailesini yanan evi izlemesi ve duygusallıkları
-komşulardan ve çevreden detay
Haber-Kamera: Murat YAYIN / MALKARA (Tekirdağ),
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16)DÜŞÜRDÜĞÜ CEP TELEFONUNU ALMAK İÇİN İNDİĞİ KUYUDA MAHSUR KALDI
MUĞLA'nın Fethiye İlçesi'nde düşürdüğü cep telefonunu almak için indiği 22 metre derinliğindeki kuyuda mahsur kalan emekli öğretmen 65 yaşındaki Mustafa Sabancı, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Olay, bugün saat 21.30 sıralarında Karaçulha Mahallesi Ali Onbaşı Camii arkasında meydana geldi. Mustafa Sabancı, yürürken cep telefonun yanından geçtiği kuyuya düşürdü. Sabancı, sarkıttığı merdivenle kuyuya inerek telefonu aldı. Ancak kancalı merdivenin kuyu içindeki duvarlara tutunmadığını fark eden Sabancı, düşmekten korktuğu için yukarıya çıkamadı.
Sabancı'nın kuyu dibinde aşırı sıcak ve olası gazdan etkilenmesinden korkan çevre sakinleri, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, mahsur kalan Sabancı'ya ucuna emniyet kemeri bağlı ip sarkıttı. Kemeri beline bağlayan Sabancı, itfaiye ekiplerinin güvenlik tedbiri almasının ardından merdivenle kuyudan çıktı. Kontrolden geçirilen Sabancı'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi.
Yakınlarını arayarak yaşadıklarını anlatan Sabancı, itfaiyenin tedbir amaçlı çağırıldığını söyledi. Yaklaşık 30 dakika kuyuda kaldığını belirten Sabacı, "Merdivene güvenip tırmanamadım. Kuyu tarımsal sulamada kullanılıyor. 1962'de kazılmış bir kuyu" dedi. Sabancı, kuyunun devamlı dolup boşaldığı için gaz birikme ihtimalinin olmadığını söyledi.
Mahalle sakinlerinden 14 yaşındaki Mertcan Malgaz ise, "Kuyunun üzerinin kapatılmasını istiyoruz. Başkaları da düşebilir" diye konuştu.
Görüntü dökümü:
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İtfaiye ekiplerinden görüntü
Kuyunun dibindeki Sabancı'dan görüntü
Sabancı'nın kuyudan çıkarılmasından görüntü
Sabancı'nın telefonla yakınlarına durumu anlatmasından görüntü
Sabancı ile röp.
Mahalle sakinlerinden Mercan Malgaz ile röp.
Haber-Kamera: Ergün TOS / FETHİYE (Muğla),
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17)DÜĞÜN ALIŞVERİŞİNDE BAŞINA PENCERE CAMI DÜŞEN GAMZE'NİN MUTLU GÜNÜ
ESKİŞEHİR'de düğün alışverişine çıktıkları gün başına 3'üncü kattan pencere camının düşmesi sonucu ağır yaralanan 22 yaşındaki Gamze Kara, tedavisinin ardından taburcu olduktan sonra nişanlısı 28 yaşındaki Ersin Akbulut ile dünya evine girdi.
Olay, geçen 16 Şubat'ta kentin en işlek merkezlerinden biri olan Arifiye Mahallesi Yalbı Sokak'ta meydana geldi. Çiğbörek yedikten sonra el ele tutuşup dışarı çıkan Gamze Kara ile nişanlısı Ersin Akbulut'un üzerine, aynı işyerinin bulunduğu binanın 3'üncü katındaki boş daireden pencere camı düştü. Cam, Gamze Kara'nın başına isabet etti. Ağır yaralanan Kara, Eskişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Gamze Kara uzun süren tedavisinin ardından hastaneden taburcu edildi.
Ford Otosan İnönü Fabrikası'nda işçi olarak çalışan Ersin Akbulut ile olay öncesi bir giyim mağazasında müşteri temsilciliği yapan nişanlısı Gamze Kara, daha önce merkeze bağlı köy olan Satılmışoğlu Mahallesi'nde yapılan düğünle hayatlarını birleştirdi. Düğüne genç çiftin yakınları ile çok sayıda davetli katıldı. Nikahları kıyıldıktan sonra piste dans edip, çiftetelli oynayan çift, çok mutlu olduklarını belirtti.
'DÜĞÜN ALIŞVERİŞİNE ÇIKMIŞTIK'
Gamze Kara, "O gün düğünümüz için alışverişe çıkmıştık. Başımıza böyle bir şey geldi. Bu herkesin başına gelebilirdi, ama bize geldi. Bugünümüze şükür. Tabi ki çok zor günler atlattık. Bugüne kadar çok zorluklar atlattık. Allah'a şükür ki; sapa sağlamım. Beraber aştık bunu. Sevgimizle aştık. Bugün buradayız mutlu günümüz" diye konuştu.
Ersin Akbulut da, "O günleri aslında insan hatırlamak istemiyor ama aslında o anlar da hiç aklımdan çıkmıyor. Ben şu an, bu anda olduğum için o kadar mutluyum ki. İnanın şu an hiçbir şey düşünmüyorum. Sadece bu anın keyfine bakıyorum. Onun iyi olduğunu böyle görmek beni mutlu ediyor. Başka hiçbir şey istemiyorum o sadece mutlu olsun" dedi.
Görüntü dökümü:
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-Gamze Kara ile Ersin Akbulut'un düğünlerinde dans ederken
-Çiftin karşılıklı olarak çifteteli oynamaları
-Gamze Kara'nın konuşması
-Ersin Akbulut'un konuşması
-Olay günü Gamze'ni yerde yatarken ve binanın çekilmiş fotoğrafları
Haber-Kamera: Eyüp KELEBEK / ESKİŞEHİR,
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18)KANGAL KÖPEKLERİ GÖRÜCÜYE ÇIKTI
SİVAS'ın Kangal ilçesinde bu yıl 14'üncüsü düzenlenen 'Kangal Kültür, Turizm, Enerji ve Madenler Festivali'nde köpekler gösteri geçişi yaptı.
İlçedeki Öğretmenevi önüne kurulan alanda toplanan köpekler, yetişkin erkek, yetişkin dişi ve yavru kategorilerine göre sıralandı. Gösteri geçişi için isimlerini listeye yazdıranlar, tek tek anons edilerek protokol tribünün önünden köpekleriyle geçti. Programa Kangal Kaymakamı Sinan Aşçı ve Kangal Belediye Başkanı Mehmet Öztürk ile protokol üyeleri katılırken, ilçe halkı da köpeklerin geçişini ilgiyle izledi. Bazı iri köpekler geçiş sırasında güçlükle zapt edilirken, en büyük ilgiyi ise henüz 1 ve 2.5 aylık olan yavru köpekler gördü.
YAVRULAR 5 BİN LİRA
Yavru köpeklerin sahibi Savaş Atmaca, "Köpek Festivali kapsamında yavrularımı buraya getirdim. Bozo ve Karo isimli köpeklerim satılık değil ama fiyat olarak yaklaşık 5 bin lira değerinde. Festivale renk katmak için katıldık" dedi.
Kangal Belediye Başkanı Mehmet Öztürk ise önceki yıllarda yapılan köpek yarışmalarını, çeşitli tartışmalara neden olduğu ve festival ruhuna zarar verdiği için kaldırdıklarını belirterek, bütün köpeklerin değerli olduğunu söyledi.
Yarın sona örecek festival kapsamında yerel ve ulusal sanatçılar konser verecek.
Görüntü Dökümü:
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-Festival için gelen köpekler
-Yavru köpeklerin görüntüleri
-Sahipleri ile röportajlar
-Köpeklerin gösteri geçişi
-Detaylar
Haber-Kamera: Eraydın AYTEKİN-Hüsnü Ümit AVCI/KANGAL(Sivas),
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