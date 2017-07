Dha Yurt Bülteni - 1

Siirt Herekol Dağı'nda operasyon devam ediyor



TÜRK Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamaya göre, Siirt ili Pervari ilçesi Yazlıca (Herekol) Dağı bölgesinde devam eden operasyonlar sonucu, 04 Temmuz 2017 tarihinde 1 terörist ve beraberinde çok sayıda mühimmat ele geçirildi.



TSK ayrıca 1 terörist ile beraberinde 1 adet Şiyar keskin nişancı tüfeği, 31 adet Şiyar mühimmatı, 2 adet anti tank roket mühimmatı ve 1 adet el kamerasının ele geçirildiği operasyona ilişkin görüntüler yayınladı.



TSK'nın açıklamasında "Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından bölücü terör örgütüne karşı özellikle 2017 yılı başından itibaren düzenlenen başarılı operasyonlarla ortaya konan kararlı tutum, uygulanan baskı; etkisini göstermeye ve sonuç almaya başlamıştır. Siirt ili Pervari ilçesi Yazlıca (Herekol) Dağı bölgesinde 12 Haziran 2017tarihinde başlatılan Şehit Piyade Kurmay Albay Gökhan PEKER-01 Operasyonu; Siirt ve Şırnak bölgeleri askeri unsurları tarafından zor hava ve arazi şartlarında aralıksız devam etmektedir. Operasyon kapsamında; 04 Temmuz 2017 tarihinde, sözde Herekol sorumlusunun da içlerinde bulunduğu değerlendirilen bir grup teröristle sağlanan temasta 1 terörist, beraberinde 1 adet Şiyar keskin nişancı tüfeği, 31 adet Şiyar mühimmatı, 2 adet anti tank roket mühimmatı ve 1 adet el kamerası ile birlikte sağ olarak ele geçirilmiştir. Teröristin yer göstermesi ile örgütün silah ve mühimmat deposu olduğu değerlendirilen büyük bir mağara içerisinde; 42 adet uzun namlulu silah,14.775 adet silah mühimmatı, 6 adet antitank mayını,3 adet anti personel mayını,15 adet 60 mm lik havan mühimmatı, 43 adet roketatar mühimmatı, 63 adet roketatar şevk fişeği, 10 kg C3 plastik patlayıcı, 2 kg dinamit lokumu, 21 adet el bombası, 2000 adet elektrikli fünye ile örgütün kış kampı olduğu değerlendirilen, yerin 10 m altında, yedi odalı büyük bir mağara içerisinde yaklaşık bir ton yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Operasyonda şu ana kadar toplam 10'u sağ, 14'ü ölü olmak üzere 24 terörist etkisiz hale getirilmiş, 75 sığınak ve mağarada yaklaşık 35 ton yaşam malzemesi, 63 adet çeşitli modelde silah ve bunlara ait çok sayıda mühimmat ile el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzeme ele geçirilmiştir. Çözülmeye başlayan ve bölgedeki mağara ile sığınaklara sıkışan BTÖ mensubu teröristlere yönelik icra edilen Şehit Piyade Kurmay Albay Gökhan PEKER-01 operasyonuna azim ve kararlılıkla devam edilmektedir. Türk Silahlı Kuvvetleri vatanımız ve milletimize karşı doğabilecek her türlü tehdidi bertaraf edecek güce sahiptir ve her zaman devletinin, milletinin emrindedir" ifadeleri yer aldı.



Kaynarca'daki vahşetin failleri zırhlı araçla adliyeden götürüldüler



Tutuklanan Birol Karacal ve Cemal Bay, tutuklanmalarının ardından Kaynarca Adliyesi'nden çelik yelekler giydirilerek geniş güvenlik önlemleri altında çıkarılarak özel harekat polisine ait zırhlı araca bindirildi. Adliyenin önünde bulunan kalabalık, zırhlı araca yönelip şüphelileri linç girişiminde bulunurken, arbede çıktı. Jandarma ve çevik kuvvet polisleri, öfkeli kalabalığı güçlükle engelledi. Birol Karacal ve Cemal Bay, zırhlı araçla cezaevine götürüldü.



BABA FENALAŞTI



İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işleminin ardından Emani Al-Rahmun ile 11 aylık oğlu Halaf Al-Rahmun'un cenazeleri Sakarya Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Şube Müdürlüğü'nün bulunduğu Yorgolar Mezarlığı morguna getirildi. İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan cenazeyi teslim alarak Adapazarı'na gelen Halid Al-Rahmun cenazelerin indirildiği sırada fenalık geçirdi. Fenalaşan Halid Al-Rahmun'a 112 Acil ekibi müdahalede bulundu. Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Mutlu Işıksu cenazeyi omuzlayarak morga kadar taşınmasına yardımcı oldu. Cenaze bugün Adapazarı şehir merkezinde bulunan Orhan Camii'nde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası toprağa verilmek üzere Suriye'nin İdlib şehrine götürülecek.



Zanlıların adliyeden çıkarılışı



Vatandaşların tepkisi



Polisin önlemleri



Cenazelerin morga getirilmesi



Baba Halid Al-Rahmun'un fenalaşması



Haber: Aziz GÜVENER-Serhat YAĞIZ / SAKARYA,



Şarj edilen elektrikli bisikletler patladı; 11 kişi hastanelik oldu



GAZİANTEP'te, 5 katlı binanın zemin katındaki elektrik panosunda şarj edilen iki elektrikli bisiklet patladı. Binanın giriş kapısının yerinden söküldüğü patlamada dumandan etkilenen 10 kişi ile yaralanan 1 kişi, hastanelerde tedaviye alındı.



Olay, saat 22.30 sıralarında Gazikent Mahallesi'ndeki Amaç Yapı Kooperatifi 29'uncu blokta meydana geldi. 5 katlı binanın girişindeki panoda 2 elektrikli bisiklet şarj edilirken patlama oldu. Patlamayla birlikte binanın giriş kapısı yerinden sökülürken, alev alan elektrikli bisikletler yanmaya başladı. Patlama sonrasında çıkan yangında, koridor ile zemindeki dairelerde bulunan 10 kişi dumandan etkilendi, 1 kişi ise el ve ayaklarından yaralandı.



Patlamanın ardından olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Dumandan etkilenen ve yaralanan 11 kişi, ambulanslarla kentteki hastanelere taşındı. Tedaviye alınan 11 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.



Polis, binanın çevresinde güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de binadakileri tahliye edip elektrikli bisikletlere müdahale edererk söndürdü.



VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI



Gaziantep Valiliği, olayla ilgili açıklama yaptı. Patlamanın iki elektrikli bisikletin elektrik panosunda şarj edilirken meydana geldiği belirtilen açıklamada, şöyle denildi:



"Şehitkamil İlçemiz Gazikent Mahallesi'nde Amaç Yapı Kooperatifi 39'uncu blok zemin katta bulunan elektrik panosundan 2 adet elektrikli motorun şarj edilmesi sırasında elektrikten kaynaklanan bir yangın meydana gelmiştir. Meydana gelen yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürülmüştür. Olay neticesinde motorlar ve elektrik panosunda maddi hasar meydana gelmiş olup 1 kişi el ve ayaklarındaki yanıklar, 10 kişi de yangın dumanından etkilenmeleri nedeniyle tedavi amacıyla hastaneye sevk edilmiştir."



Olay yeri



Toplanan kalabalık



Polis ve itfaiye ekipleri



Binanın boşaltılması



Ekiplerin yangına müdahalesi



Yanan motorlar



Sökülen kapı



Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Eyyüp BURUN - Ahmet ÖZER / GAZİANTEP,



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



Bodrum'da çıkan yangında alevler evlere yaklaştı



MUĞLA'nın Bodrum İlçesi'nde bu akşam makilik alanda yangın çıktı. İtfaiye ekipleri, alevlerin yerleşim yerlerine 50 metre kadar yaklaştığı yangını söndürmek için çalışma başlattı.



Bodrum İlçesi Bağla Mahallesi yakınlarındaki makilik alanda, dün saat 21.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, şiddetli rüzgarın da etkisiyle hızla yayıldı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 8 itfaiye, 6 arazöz ve 30 orman işçisi yangına müdaehale etti. Alevler, yaklaşık 1600 konutun bulunduğu 50'nci Yıl Sitesi, Bank Ev, Kartur Sitesi ve Kumsu Köy Tatil Siteleri'ne 50 metre kadar yaklaşınca çevrede güvenlik önlemi aldı.



Rüzgarın sık sık yön değiştirmesi nedeniyle yangına müdahalede güçlük yaşanırken, Bodrum-Bala ve Akyarlar yolundaki trafik de kontrollü olarak sağlanmaya başlandı.



İlk belirlemelere göre 6 hektarlık alanda etkili olan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.



YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI



Muğla'nın Bodrum İlçesi Bağla Mahallesi'nde bu akşam makilik alanda çıkan yangın, itfaiye, orman ve AKUT ekiplerinin 2 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı. Yangında ilk belirlemere göre 5 hektarlık alan zarar gördü.



Soğutma çalışmalarının sürdüğü yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlatıldı.



Yangına müdahale eden itfaiyeciler görüntü



Ekiplerden görüntü



Genel ve detay görüntü



Yangından genel detay görüntü



Bekleyen vatandaşlardan görüntü



Çevredeki otların söndürülmesinden görüntü



İtfaiye araçlarından görüntü



Site sakinleri ile röp.



Haber-Kamera: Yaşar ANTER - Nilüfer DEMİR - Hülya ELTEŞ / BODRUM(Muğla),



Antalyaspor Günü'nde yangın çıktı, faciadan dönüldü



ANTALYASPOR taraftarlarının meşale yakarak kutlamayı planladığı 07.07 Antalyaspor Günü'nde yangın çıktı. Park halindeki onlarca otomobilin bulunduğu yerde çıkan yangında faciadan dönüldü.



Antalyaspor taraftar gruplarının organize ettiği 07.07.2017 tarihine özel 'Antalyaspor Günü'nde Antalyaspor için Bir Meşale de Sen Yak' etkinliğine yaklaşık 5 bin taraftar katıldı. Konyaaltı Varyant'ta saat 21.00'da toplanan binlerce kırmızı beyazlı taraftar, beraberinde getirdikleri meşale ve maytapları yaktı. Kontrolsüz yakılan meşalelerden çıkan kıvılcımlar nedeniyle varyant ve falezler kenarındaki kuru otlar bir anda alev aldı. 8 farklı noktada çıkan yangın nedeniyle bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Bu sırada bazı taraftarların meşale yakmaya devam ettiği, söndürülen meşale ve alkol şişelerinin yol kenarına atıldığı görüldü.



4 itfaiye aracının müdahale ettiği yangınlar kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıktığı noktada çok sayıda park halinde otomobilin olması kısa süreli paniğe de neden oldu. Bazı taraftarlar etkinliğin kontrolsüzce yapılmasına tepki gösterdi.



Yangın nedeniyle planlanan etkinlik kısa sürede sona erdi.



-Meşalelerin yakılması



-Yangın çıkması



-Taraftarlardan detay



-Farklı noktalardaki alevli görüntüler



-Alkol şişeleri ve boş meşaleler



-İtfaiye araçları ve itfaiye erlerinin çalışması



-Genel detaylar



Haber-Kamera: Alparslan ÇINAR/ANTALYA, -



İzmir'de makilik alandaki yangın yangın kontrol altına alındı



İZMİR'in Bayraklı İlçesi kırsal Doğançay Mahallesi yakınlarındaki makilik alanda, yangın çıktı. İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ediyor.



Bayraklı İlçesi'nin kırsal Doğançay Mahallesi yakınlarındaki makilik alanda, dün saat 01.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler şiddetli rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve orman işçisi sevk edildi. Yangının söndürme çalışmalarının sürdüğü bildirildi.



YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI



İzmir'in Bayraklı İlçesi'nde, makilik alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, itfaiye ve orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren çalışmasıyla kontrol altına alındı. Yangında 3 hektarlık makilik alan zarar gördü.



Yangın, Doğançay Mahallesi yakınlarındaki makilik alanda, bu gece saat 01.00 sıralarında çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın şiddetli rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 15 arazöz, 5 iş makinası, 15 itfaiye ve yaklaşık 150 personel bölgeye sevk edildi. 3 hektarlık makilik alanın zarar gördüğü yangın, ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alınırken, herhangi bir can kaybı yaşanmadı.



-Yangın çıkan alandan ilk görüntüler geçildi



Alevlerden görüntü



Ekiplerden görüntü



İş makinalarından görüntü



Genel ve detay görüntü



Haber-Kamera: Mehmet GÜNEY / İZMİR,



Tarım arazisindeki yangın ormanı da yaktı



İZMİR'in Tire ilçesi'nde, incir, zeytin ve çınar ağaçlarıyla kaplı tarım arazisinde başlayan, ormalık alana da sıçrayan yangında ilk belirlemelere göre toplam 8 dönümlük alan küle döndü. Alevler havadan ve karadan müdahale ile 3 saatte güçlükle söndürüldü.



Tire'ye 24 kilometre mesafedeki kırsal Başköy Mahallesi'ndeki bir tarım arazisinde dün saat 14.30 sıralarında alevler yükselmeye başladı. Kuru otlar ve rüzgar nedeniyle alevler kısa sürede yayılıp, ormanlık alana da sıçradı. Mahallenin Kovukkaya Tepesi ile Dumanderesi Mevkileri'ne doğru ilerleyen alevlere Tire, Bayındır, Torbalı ve Selçuk Orman İşletme Müdürlükleri'ne ait toplam 6 arazöz, Tire İtfaiye ekipleri tarafından karadan, 1 söndürme helikopteri ile de havadan müdahale edildi. Sarp arazi nedeniyle alevlere müdahalede güçlük yaşandı. Rüzgarın alevleri yerleşim yerine ters bir istikamete yönlendirmesi herkese rahat bir nefes aldırdı. Alevler havadan ve karadan müdahale ile 3 saatte güçlükle söndürüldü. Çıkış nedeni henüz tespit edilemeyen yangında, ilk belirlemelere göre, toplam 8 dönümlük tarım arazisi ile ormanlık alanın küle döndüğü bildirildi.



Daha önce köy merkezine bu derece yakın bir yangın ile karşılaşmadıklarını belirten Başköy Mahallesi Muhtarı Salih Gülmez, alevlerin evlere çok yakın olmasının köy sakinlerini korkuttuğunu söyledi. Gülmez, "Yangın sebebiyle can kaybı ve yaralanma olmadı. En önemlisi bu. Allah'tan yangının çıktığı sıralarda esen rüzgar alevleri köyden uzaklaştırdı. Alevler tepenin zirvesine doğru yöneldi. Tahminen yangında 300-400 civarında incir ve zeytin ağacımız zarar görmüştür" dedi.



-Yangından görüntü



-Söndürme çalışmalarından görüntü



-Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Kamuran KIZILBOĞA / TİRE (İzmir),



Gölbaşı'nda halı mağazasında yangın



ADIYAMAN'ın Gölbaşı İlçesi'nde, halı mağazasında bilinmeyen nedenle çıkan ve itfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle hasar meydana geldi.



Yangın, akşam saatlerinde Eski Besni Caddesi'nde bulunan halı satış mağazasında meydana geldi. Mağazadan bilinmeyen nedenle yükselen dumanlar, kısa sürede tüm işyerini sardı. İhbarla mağazaya gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Ekiplerin yaklaşık 2 saat süren müdahalenin ardından yangın kontrol altına alındı. Kimsenin yaralanmadığı yangında mağazadaki halıların yanmasıyla hasar oluştu.



Yangın yeri



İtfaiyenin yangına müdahalesi



Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Ahmet KORKMAZ-ADIYAMAN-DHA)



Motosiklet ağaçlara çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı



KONYA'da kontrolden çıkan motosikletin ağaçlara çarparak takla atması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 1 kişi de ağır yaralandı.



Kaza, saat 03: 45 sıralarında merkez Karatay ilçesi Fetih Caddesi ile Karakayış Caddesi'nin birleştiği kavşakta meydana geldi. İddiaya göre sürücüsü henüz tespit edilemeyen 48 SC 232 plakalı motosiklet kontrolden çıkarak refüjde bulunan ağaçlara çarpıp takla attı. Kazada 32 yaşındaki Cengiz Koç ve 34 yaşındaki Mehmet Çimen ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yapılan ilk müdahale sonrası Cengiz Koç'un yaşamını yitirdiğini tespit etti. Mehmet Çimen ise yapılan ilk müdahalesinin ardından yakındaki özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Çimen'in hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.



Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.



Kaza yeri detay



Polis ekiplerinin incelemeleri



Genel ve detaylar



Haber-Kamera: Tolga YANIK / KONYA



Gaziantep'te silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı



GAZİANTEP'te iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada, 21 yaşındaki Sedat Berkpınar öldü, 13 yaşındaki H.A ise ağır yaralandı.



Olay, gece yarısı sıralarında Dumlupınar Mahallesi'nde meydana geldi. İki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında bir kişi, otomobilden av tüfeğiyle, ellerinde bıçak olan Sedat Berkpınar ve H.A'ya ateş etti. Berkpınar ve H.A vücutlarına isabet eden saçmalarla kanlar içinde yere yığılırken, diğer grup, otomobille kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Berkpınar'ın öldüğünü tespit etti. Yaralanan H.A ise Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma ve Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan H.A'nın hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi



Berkpınar'ın cesedi ise, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.



Polis, olay sonrası kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.



Olayın yaşandığı yer



Polislerin çalışması



Yerdeki ceset



Genel ve detay görüntüler



Haber- Kamera: Eyyüp BURUN- GAZİANTEP-DHA)



Magandaların hedefi olan genç kız, ağır yaralandı







ADANA'da 17 yaşındaki Ayşenur G., iki grup arasında çıkan kavgada ateşlenen av tüfeğinden çıkan saçmalar ile ağır yaralandı.



Olay, saat 23.30 sıralarında merkez Seyhan İlçesi Güney Kıyıboyu Caddesi'nde meydana geldi. İki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında kim tarafından ateşlendiği belirlenemeyen av tüfeğinden çıkan saçmalar, yaklaşık 50 metre mesafede yakınlarıyla kentin yerel buzlu tatlısı olan bicibici yiyen Ayşenur G.'ye isabet etti. Sırtıntan yaralanan Ayşenur G., çevredekilerin yardımıyla yakındaki özel bir hastaneye kaldırıldı. Burada ilk müdahelesi yapılan Ayşenur G., daha sonra ambulans ile Çukurova Dr. Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Ameliyata alınan genç kızın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.



Olayın, aynı yerde yaklaşık bir saat önce gerçekleşen ve 20 yaşındaki Hakan Güngör'ün yaralandığı bıçaklı kavgayla bağlantılı olduğu üzerinde duran polis, soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.



Ambulansın hastaneye gidişi



Yaralı genç kızın sedye ile ambulanstan indirilmesi



Genç kızın sedye ile hastanenin aciline alınması



Acil servisin önündeki ambulans ve vatandaşlardan görüntü



Olay yerinden görüntü



Genç kızın ve yakınlarının oturduğu masadaki bici bici tabakları



Olayda seçmelerin isabet etmesi sonucu kırılan bici bici tabağından görüntü



Polisin olay yerinde delil araması



Genel ve detay görüntüler



Süre: 01'44" - Boyut: 106 MB



Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ / ADANA,



Alev alan mutfak tüpü, yangına neden oldu



ÇORUM'da bir apartman dairesinde mutfak tüpünün alev alması sonucu çıkan yangın, paniğe neden oldu.



Olay, akşam saatlerinde Bahçelievler Mahallesi Bahabey Caddesi Çoraklık 6. Sokak'taki Özsaraç Apartmanı'nda meydana geldi. Apartmanın 8'inci katındaki dairede yaşayan Halime Yılmaz, börek pişirirken mutfak tüpü alev aldı. Aile bireyleri alev topuna dönen mutfak tüpünü balkona çıkardı. Bu sırada mutfağın perdelerinin de tutuşması nedeniyle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti.



İtfaiyenin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, piknik tüpü de zamanında müdahaleyle patlamadan söndürüldü. Ekiplerin çalışması sırasında apartmanda da korku dolu anlar yaşandı. Binada oturan birçok kişi evlerinden çıkarak dışarıda ekiplerin çalışmasını izledi. Bazı kadınların da ağladığı görüldü.



Yangında evin mutfağında maddi hasar meydana geldi.



-İtfaiye ekipleri



Apartman sakinleri sokakta beklerken



-Yanan mutfak ve tüp görüntüsü



Detaylar



Haber : Yusuf ÇINAR-ÇORUM,



Ölen hastanın yakınları hastanenin camlarını kırdı



KARABÜK'te engelli 61 yaşındaki Ali İhsan Şanlı, kalp rahatsızlığı şikayeti üzerine tedavi uygulanıp evine gönderildikten 4 saat sonra fenalaştı. Hastaneye kaldırılan Şanlı yaşamını yitirirken, duruma tepki gösteren yakınları, acil servisin camlarını kırdı.



Yürüme engelli Ali İhsan Şanlı, önceki gün akşam saatlerinde Yeni Mahalle'deki evinde rahatsızlandı. Ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Şanlı, tedavisinin ardından sabah saatlerinde evine gönderildi. Yaklaşık 4 saat sonra tekrar rahatsızlanan Şanlı, yeniden hastaneye kaldırıldı. Ambulansta duran kalbi, acil serviste kalp masajı ile yeniden çalıştırıldı. Anjiyo yapılıp yoğun bakıma alınan Şanlı, akşam saatlerinde hayatını kaybetti.



Yakınları, gece Şanlı'ya hastanede gerekli müdahalenin yapılmadığını ileri sürerek duruma tepki gösterdi. Şanlı'nın yakınları acil servisin camlarını kırdı. Özel güvenlik görevlileri ve çağrılan polis ekipleri hasta yakınlarını sakinleştirdi.



Ali İhsan Şanlı'nın kardeşi Ali Rıza Şanlı, kardeşinin hastanenin ihmali sonucu hayatını kaybettiğini ileri sürerek şöyle konuştu:



"Kardeşim akşam saatlerinde evinde rahatsızlanıyor ve ambulansla hastaneye getirdik. Burada sabah 6'ya kadar filmleri ve tahlilleri yapılıyor. Kan değerleri yüksek çıkıyor, ama acildeki nöbetçi doktor çıkarıp eve gönderiyor. Evde kardeşim tekrar rahatsızlanıyor, kalbi duruyor. Ambulansla tekrar hastaneye kaldırıyoruz ve yapılan kalp masajı ile tekrar hayata döndürülüyor. Acil olarak alındığı ameliyattan çıkamadı. Hastaya bu kadar mı önem veriliyor. Bu doktor okuldan mezun olurken, nasıl ve ne yemini etti. Bu işin peşini bırakmayacağız."



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



-Olay yeri



-Kırılan camlar



-Ali Rıza Şanlı'nın açıklaması



Haber-Kamera: Bülent DİKTEPE/KARABÜK,



Kazada şehidi polis Ali Yardımcıoğlu toprağa verildi



ŞIRNAK'ta görev sonrası kendisini eve bırakan zırhlı polis aracının çarpması sonucu şehit olan polis memuru 32 yaşındaki Ali Yardımcıoğlu'nun cenazesi, memleketi Kahramanmaraş'ta düzenlenen törenle toprağa verildi.



Önceki gün akşam görev sonrası kendisini eve bırakan zırhlı polis aracının çarpması yaralanan ve tedaviye alındığı Şırnak Devlet Hastanesi'nde şehit olan 3 yıllık polis memuru Ali Yardımcıoğlu'nun cenazesi, baba ocağında helallik alındıktan sonra Şeyh Adil Mezarlığı'na getirildi. Burada düzenlenen cenaze törenine; Vali Vahdettin Özkan, milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, askeri ve mülki erkan, şehidin ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Şehidin yakınları Türk bayrağıyla örtülü tabuta sarılıp ağıt yakarken, baba Fahrettin Yardımcıoğlu ayakta güçlükle durdu. İl Müftüsü Celal Sürgeç'in ikindi vakti cenaze namazını kıldırmasının ardından şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, meslektaşları tarafından omuzlara alındı. Evli ve 2 kardeşi bulunan Ali Yardımcıoğlu'nun cenazesi, mezarlıktaki şehitlikte gözyaşları arasında toprağa verildi.



Cenaze aracının gelişi



Şehidin annesi Fatma Yardımcıoğlu'nun tekbir getirmesi



Cenazenin taşınması



Tabutun konulması



Şehidin yakınlarının ağıt yakması



Şehidin babası Fahrettin Yardımcıoğlu



Helallik alınması



Cenaze namazının kılınması



Cenazenin taşınması



Törene katılanlar



Şehidin sağlık fotoğrafı



Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)



Çokal Barajı'nda toplu balık ölümleri tedirgin ediyor



TEKİRDAĞ'ın Şarköy İlçesi'nde 'Trakya'nın GAP'ı' olarak nitelendirilen Çokal Barajı'nda binlerce balık ölüsünün kıyıya vurması bölge sakinlerini tedirgin etti. Nedim Özcan, Tekirdağ Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü yetkilileri tarafından alınan numunede sudaki oksijen miktarının sıfır çıktığını ve balık ölümlerinin bu nedenle yaşandığını söyledi.



Trakya Bölgesi'nin büyük bir bölümünün içme suyu ihtiyacını karşılamak üzere Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından yaptırılan ve 'Trakya'nın GAP'ı' olarak nitelendirilen Çokal Barajı'nda balık ölümleri yaşanıyor. Kıyıya vuran binlerce sazan, kızılkanat ve turna balığı ölüsü bölgede tepki ve şaşkınlık yarattı.



Bölge sakini Ferruh Boz sosyal medyadan duruma tepki göstererek, "Trakya'nın GAP'ı diye adlandırılan, bir ucu Çanakkale Gelibolu'da diğer ucu Tekirdağ Şarköy'de olan, oksijen deposu doğa harikası Çokal Barajı'nda milyonlarca ölü balık var ve yapılan su tahlilleri sıfır oksijen çıkmış. Daha yapımı biteli beş yıl bile olmamış Trakya'nın içme suyunu karşılayacak barajda kirlilikten milyonlarca balık öldü. Bu katliamdır, doğaya ihanettirö dedi.



SUDAKİ OKSİJEN ORANI SIFIR



Nedim Özcan ise Tekirdağ Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü yetkilileri tarafından alınan numunede sudaki oksijen miktarının aldıkları sıfır çıktığını ve balık ölümlerinin bu yüzden gerçekleştiğini söyleyerek, "Bölgedeki vatandaşların kıyıya vuran bu balıkları toplama girişimleri var. Elimizden geldiğince biz bu konuda uyarılarda bulunduk. Ancak balıkların neden öldüğü belli değil. Bu balıklar tüketilir ise kötü sonuçlar doğurabilirö diye konuştu.



Balık ölümlerinin, Tekirdağ Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü'nce yeniden incelendiği bildirildi.



Ölen balıklardan detaylar



Baraj genel



Su içindeki ölü balıklar



Kıyaya vurmuş ölü balıklar



Detaylar



Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN / ŞARKÖY(Tekirdağ),



Bıçakla 3 kişiyi yaralayan eski başkan, alkışlarla cezaevine gitti



ERZURUM'daki hayvan pazarında çıkan kavgada 3 kişiyi bıçakla yaralayan Dadaşköy eski Belediye Başkanı 62 yaşındaki Yusuf Yıldırım, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Adliye önünde bekleyen yakınları, Yıldırım'ı, Erzurum E Tipi Cezaevi'ne götürülmesi sırasında alkışladı.



Olay 6 Temmuz günü saat 09.30 sıralarında merkez Yakutiye İlçesi'ndeki hayvan pazarında meydana geldi. Dadaşköy Beldesi'nde 1990'lı yıllarda Refah Partisi'nden iki dönem Belediye Başkanlığı yapan hayvan tüccarı Yusuf Yıldırım, iddiaya göre hayvan pazarındaki yer yüzünden çıkan kavgada 42 yaşındaki Gökmen ve 29 yaşındaki Emrah Bayram kardeşleri bıçakladı. Kavgayı ayırmak isteyen 39 yaşındaki Mustafa Teymiroğlu da Yusuf Yıldırım'ın salladığı bıçakla yüzünden yaralandı. Aldığı bıçak darbesi ile boynundan ağır yaralanan Gökmen Bayram, hayati tehlikeyi atlattı. Hafif yaralanan Emrah Bayram ve Mustafa Teymiroğlu ise taburcu edildi.



Kavgada çeşitli yerlerinden yaralanan Yıldırım, Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gördükten sonra dün adliyeye etkin güvenlik önlemleri altında çıkarıldı. Yıldırım, Nöbetçi 1'inci Sulh Hakimliği tarafından 'kasten yaralama' suçundan tutuklandı. Adliye önünde bekleyen yakınları ve taraftarları, Yusuf Yıldırım'ın otomobille Erzurum E Tipi Cezaevine götürülmesi sırasında alkışladı.



Öte yandan avukatı Alparslan Başlıcan, eski başkan Yıldırım'ın meşru müdafada bulunduğunu savundu.



-Yusuf Yıldırım adliye binasından çıkarılması



-Adliye çıkışı vatandaşlarla tokalaşması ve akrabalarına el sallaması



-Adliye önünde bekleyen yakınları ve taraflarının alkışlaması



-Aracı durdurup Yusuf yıldırımla tokalaşmaları



-Adliye binası



-Avukat Aplarslan Başlıcan'ın konuşması



Haber-Kamera: Zafer KUMRU / ERZURUM,



Nepal'den getirdiği uyuşturucu ile yakalandı



MANİSA'da polis ekiplerinin bir eve düzenlediği operasyonda, 294 gram reçine esrar ele geçirdi. Gözaltına alınan 26 yaşındaki K.D.'nin reçine esrarı Nepal'den getirdiği belirtildi.



Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir ihbarı değerlendirip Şehzadeler İlçesi'ne bağlı Çarşı Mahallesi'ndeki K.D.'ye ait evde arama yaptı. Narkotik köpeği Narko'nun da kullanıldığı aramada, yatak odasındaki bir dolabın altında 294 gram reçine esrar ele geçirildi. Uyuşturucu madde bulundurmak ve satmak suçundan gözaltına alınan K.D.'nin ifadesinde, reçine esrar maddesini Nepal'den getirdiğini söylediği öğrenildi. K.D.'nin emniyetteki sorgusunun ardından mahkemeye sevk edileceği belirtildi.



BAĞINDA KENEVİR YETİŞTİREN İKİ KİŞİ TUTUKLANDI



Akhisar İlçesi'nin Akselendi Mahallesi'ndeki kendilerine ait üzüm bağında kenevir yetiştiren iki kişi, polis ve jandarmanın operasyonuyla gözaltına alındı. Operasyonda bağın içinde kesilmiş vaziyette 116 kök hintkeneviri ele geçirilirken, üzüm bağının yanındaki sazlıklarda da kurutulmaya bırakılmış 76 kilo hintkeneviri bulundu. Bağın sahibi iki kardeş R.K. ile O.K., polis tarafından gözaltına alındı. İki kardeş, emniyetteki işlemlerinin ardından dün sevk edildikleri adiyede çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.



Ele geçirilen reçine esrardan görüntü



Haber: İlker KILIÇASLAN - Kamera: Polis Kamerası / MANİSA,



Oğluna şiddet uyguladığı iddia edilen babaya gözaltı



ZONGULDAK'ın Ereğli İlçesi'nde, 5 yaşındaki oğlu C.Ç.'ye şiddet uyguladığı iddiasıyla gözaltına alınan baba C.Ç., ifadesinden sonra serbest bırakıldı.



Çimranlı Mahallesi'nde oturan F.A. adlı kadın, sokakta oyun oynayan C.Ç.'nin yüzündeki morluk ve şişlikleri fark etti. Çocuğun, alnındaki morlukları babasının yaptığını, bacağına da sopayla vurduğunu söylemesi üzerine F.A. ve diğer mahalle sakinleri polise şikayette bulundu. F.A., çocuğun yüzündeki ve bacağındaki morlukları da cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Baba C.Ç. gözaltına alınırken eşi H.Ç. de bilgisine başvurulmak üzere karakola götürüldü. C.Ç. ifadesinde, oğlu evde çakmakla oynadığı için yüzüne tokat attığını, ancak bacaklarına sopayla vurmadığını ileri sürdü. C.Ç., ifadesinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.



-Çocuğun görüntüsü



-Kadının çocukla konuşması



-Babasının sopayla vurduğunu söylemesi



-Bacağını göstermesi



Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/ERELĞLİ(Zonguldak),



İhraç edilen polis memurundan eşine pankartlı sitem



BİLECİK'te FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edildikten sonra 6 aylık eşi Hicret tarafından da terk edilen polis memuru Fethi K., oturduğu apartmandaki dairesinin balkonuna 'Param bitti, karım gitti paramla evlenmiş, benimle değil' yazılı pankart astı.



Bilecik Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Fethi K. bir süre önce KHK ile ihraç edildi. Fethi K. daha sonra FETÖ/PDY operasyonunda 31 emniyet mensubuyla birlikte gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Fethi K. serbest bırakıldı. Fethi K. evine geldiğinde eşi Hicret'in eşyaları toplayıp gittiğini gördü. Eşinin boşanma davası açtığı Fethi K., Bilecik'in Hürriyet Mahallesi'nde oturduğu apartman dairesinin balkonuna, 'Param bitti, karım gitti. Paramla evlenmiş, benimle değil' yazılı pankart asıp memleketi olan Bursa'ya gitti.



Fethi K., kendisini telefonla arayan DHA muhabirine, "Benim FETÖ ile bir alakam yok. Eşime ulaşmaya çalıştım, ama görüşemedim. Bana boşanma davası açmış. Ben eşimi seviyorum. Severek evlendim fakat eşim benim iyi günümde yanımda iken, kötü günümde yanımda olmadı. Bu da beni çok üzdü. Tepkimi dile getirmek için böyle bir pankart hazırlattım ve evin balkonuna astım" dedi.



-Evin balkonuna asılan pankart



Haber-Kamera: Cafer ELMAS-BİLECİK,



Hesna nine 50 yıl sonra hem ışığa, hem de televizyona kavuştu



ESKİŞEHİR'in daha önce merkeze bağlı köy olan Kıravdan Mahallesi'nde oğlu 68 yaşındaki Durmuş Usu ile birlikte hayvancılık yapan 91 yaşındaki Hesna Usu, elektriğe kavuştu. Hesna ninenin evine televizyon da kuruldu.



Evlerinin 1967 yılında yapıldığını, o günden bu yana hiç elektriklerinin olmadığını anlatan Hesna nine, eşinin 1976 yılında vefat ettiğini söyledi. Elektrik olmadığı için evinde buzdolabı ve televizyonunun da bulunmadığını, sadece pille çalışan radyo dinlediğini belirten 4 çocuk annesi Hesna Usu'nun elektriksiz yaşamasının gazetelerde yer almasından sonra önce evinin yanına elektrik direği dikildi, ardından da evine elektrik tesisatı döşenerek odasına ampul takılıp ışığa kavuşturuldu.



Odasını duvarına 82 ekran bir televizyon da takılıp kurulumu yapılan Hesna nine, bir tek buzdolabının kaldığını söyleyerek şöyle konuştu:



"50 sene sonra çok şükür ışığıma kavuştum. Başbakanıma, Cumhurbaşkanıma çok çok teşekkür ederim. Allah razı olsun devletime milletime, benim için çalışanlara. Allah bin kez razı olsun. Önce ışığım, şimdi de televizyonum geldi çok mutluyum. Bir buzdolabım kaldı. Daha önce haşhaş yağı yaktım, mazot yaktım, gaz yaktım, tüp yakıyordum, onu da yakamıyordum, söndüremiyordum. Şimdi ışığa kavuştum çok mutluyum, çok seviniyorum."



-Hesna nienin evini çatısına uydu anten kurulması,



-Evin içinde Hesna ninenin konuşması,



-Odaya televizyon kurulması,



-Hesna ninenin evin dışında elektrik direğini gösterirken,



-Nesna ninenin televizyon izlerken ve elinde Trük Bayrağı ile çekilen görüntüler bulunuyor



Haber-Kamera: Hakan TÜRKTAN-ESKİŞEHİR,



Uluslararası Kızkalesi Turizm Festivali başladı



MERSİN'in Erdemli İlçesi'nde bu yıl 2'ncisi düzenlenen Uluslararası Kızkalesi Turizm Festivali'inin açılış seramonisi yapıldı.



Kızkalesi Turizm ve Kültür Derneği tarafından organize edilen festivalin açılışında konuşan Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, 2012 yılında yerel olarak başlayan festivalin geçen yıl uluslararası düzeye taşındığını söyledi. Kızkalesi'nin Akdeniz'e kıyısı olan 23 ülkenin değil, bütün insanlığın ortak değeri olduğunu belirten Bakan Elvan, "Bilinen insanlık tarihi içerisinde Akdeniz'in yeri, başka hiçbir denizin, hiçbir kıtanın, hiçbir şeyin dolduramayacağı değerdedir, zenginliktedir. Kızkalesi Festivali sadece Mersin'in, Akdeniz'in, Türkiye'nin etkinliği değildir. Bir dünya etkinliğidir" dedi.



'İSTİKRARDAN YANAYIZ'



Akdeniz'i bir güven ve istikrar denizi yapmak zorunda olduklarının altını çizen Elvan, şöyle devam etti:



"Arap Baharı sonrası başlayan bölgesel istikrarsızlıkların nasıl turizme yansıdığını hep birlikte gördük. Biz Türkiye olarak bütün koşullarda barıştan, huzurdan, istikrardan yanayız. Akdeniz'de kruvaziyer gemilerin, turizm gemilerinin yanında mülteci botlarının dolaşması, büyük trajedilerin yaşanması bir insanlık ayıbıdır. Bu fotoğraf Akdeniz'in kadim geçmişine de misyonuna da Akdeniz havzasını oluşturan ülkelerin kimliklerine de yakışmayan fotoğraftır. Hiçbir istikrarsızlık uzun soluklu sürmez. Hiçbir bölgesel kriz kalıcı değildir. Ümit ediyoruz ve çaba gösteriyoruz ki kısa sürede bu olumsuzluklar, yaşanan bu acılar son bulacaktır."



'TÜRKİYE, EN ÇOK TURİST ÇEKEN 6'INCI ÜLKE'



Son 40 yılda turizmin dünyada en hızlı büyüyen sektörlerden birisi olduğunu, ara sıra yaşanan şoklara rağmen turist gelişlerinin kesintisiz arttığını aktaran Bakan Elvan, şunları söyledi:



"Türkiye'nin 1980'li yıllarda başlattığı turizm atılımını 2000'li yıllarda taçlandırdı. Türkiye, en çok turist çeken ülkeler sıralamasında 6, en fazla turizm geliri elde eden ülkeler arasında ise 12'nci sıraya kadar yükselme başarısını göstermiştir. Biz, ülke olarak bu gelişmeyle yetinmeyip, turizm sektörünün, eğitilmiş nitelikli iş gücüyle, düzeyi gittikçe yükselen teknik altyapı, tesis ve servisleriyle, rakip varış noktalarıyla yarışabilir ve verimliliği yüksek bir şekilde gelişimini sürdürmesini hedefliyoruz. 2015 yılında Mersin'de 49 adet turizm işletme belgeli tesiste 7 bin 336 yatak bulunmaktadır. Bu tesislere yatırım belgesi almış olan 35 tesisle birlikte yaklaşık 11 bin yatağın daha eklenecek olması turizmin Mersin ekonomisine katkısı açısından sevindiricidir."



GÖKHAN TEPE, COŞTURDU



Konuşmaların ardından festivale katılan yabancı ülkelerin halk dansları topluluğu gösteri sunarken, ünlü pop sanatçısı Gökhan Tepe de festivale katılanları, verdiği konser ile coşturdu. Festivalin açılışına Mersin Valisi Ali İhsan Su, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, Kızkalesi Turizm ve Kültür Derneği Başkanı Hüseyin Çalışkan ve binlerce vatandaş katıldı.



Festival alanından görüntü



Yabancı ülkelerin halk oyunlarından görüntü



Festivale katılanlardan görüntü



Bakan Lütfi Elvan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'a plaket verilmesi



Bakan Elvan'ın konuşması



Gökhan Tepe konserinden görüntü



Genel ve detay görüntüler



Haber: Mehmet DOĞANER - Mustafa İNSAN - Kamera: Ali Rıza EREN / ERDEMLİ



Kangal festivalinin ilgi odağı köpekler oldu



SİVAS'ın Kangal İlçesi'nde bu yıl 14'üncüsü düzenlenen 'Kangal Kültür, Turizm, Enerji ve Madenler Festivali', kortej yürüyüşüyle başladı. Yürüyüşte yer alan dünyaca ünlü 'Kangal' köpekleri, yoğun ilgi gördü.



Kangal Kaymakamlığı ve belediye tarafından düzenlenen 14'üncü Uluslararası Kangal Kültür, Turizm, Enerji ve Madanler Festivali, kortej yürüyüşüyle başladı. Sivas Belediyesi mehter takımı eşliğinde gerçekleştirilen yürüyüşe, Sivas İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Nebi Kaya, Kangal Kaymakamı Sinan Aşçı, Gürün Kaymakamı Fatih Özdemir ve Kangal Belediye Başkanı Mehmet Öztürk ile çok sayıda vatandaş katıldı. Yürüyüşte ayrıca Kangal koyunları ve atlar ile sadakati ve gücüyle dikkat çeken dünyaca ünlü Kangal köpekleri de yer aldı. Kangal Anadolu Lisesi önünden başlayan yürüyüş belediye binasının arkasındaki festival alanında son buldu. Kangal köpekleri ile yakından ilgilenen vatandaşlar bol bol fotoğraf çekti.



'KANGAL KÖPEKLERİNİN GÖSTERİSİ OLACAK'



Türkiye'nin içinde bulunduğu durumlar nedeniyle festivallere bir süre ara verdiklerini belirten Kangal Belediye Başkanı Mehmet Öztürk, "Bugün ülkemiz çok şükür huzurlu. Dolayısıyla vatandaşlarımızın taleplerini yerine getirmek adına bugün festivalimizin 14'üncüsünü düzenliyoruz. 7-9 Temmuz tarihleri arasında dolu dolu etkinlikler var. Maden, enerji ve turizm sempozyumları ile müzik eğlence programları düzenliyoruz. 112 köyümüz, 46 mezramız ve merkez ilçemizle birlik, bütünlük adına mükemmel bir ortam sağladık. Bugünden itibaren bizleri ve ilçemizi ziyaret etmek isteyen herkese festivale davet ediyorum" dedi.



Festivale çok yoğun katılım olduğunu, bugün de köpeklerin ve koyunların görsel şovları olacağını ifade eden Öztürk, "Geçmişte köpekler yarışıyordu. Ancak nahoş durumların ortaya çıkması nedeniyle buna son verdik. Buradaki amaç Kangal'ı, Kangal'ın değerlerini tantımaksa, bunu görsele dökelim dedik. Her köpeğimiz, her koyuncumuz birinci olsun dedik. Bu yıl gösteri şeklinde yapacağız inşallah" dedi.



-Kortej yürüyüşünden görüntüler



-Kangal köpeklerinin görüntüsü



-Kangal koyunları



-Belediye başkanının açıklaması



-Konserden görüntüler



-Derici'nin seslendirdiği şarkılar



-Yavru kangal hediye edilmesi



-Yaşanan diyaloglar



Haber-Kamera: Gökhan CEYLAN-Hüsnü Ümit AVCI/KANGAL(Sivas),



Olimpiyat meşalesi Samsun'da yandı



SAMSUN'da 18-30 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek olan 23'üncü Yaz İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları'nın meşalesi, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç tarafından yakıldı.



Samsun'un ev sahipliğinde 18-30 Temmuz'da yapılacak olan 2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları'nın elçisi Taha Akgül tarafından Lozan'dan teslim alınan olimpiyat meşalesi, Samsun'un İlkadım İlçesi'ndeki Batı Park'ta düzenlenen törenle getirildi. Törene Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'ın yanı sıra Uluslararası İşitme Engelliler Spor Komitesi (ICSD) Başkan Yardımcısı Kang Chen, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, Samsun Valisi Osman Kaymak, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Samsunlu efsane güreşçi Mustafa Dağıstanlı, milli futbolcular Gökhan Gönül, Sabri Sarıoğlu, dünya serbest dalış rekortmeni Şahika Ercüment, şarkıcı Murat Dalkılıç, yazar ve sunucu Ece Vahapoğlu, spor spikeri Ersin Düzen de eşlik etti.



BAKAN KILIÇ: SAMSUN OLİMPİYATLARA HAZIR



Törende kısa bir konuşma yapan Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, "Olimpiyat oyunlarının elçileriyle beraber bu oyunların simgesi olan meşalesinin yakılması töreninde bir aradayız. İnşallah çok başarılı, çok olumlu geçecek olan bu organizasyonda hepinize ve hepimize güzel bir zaman, eğlenceli bir zaman diliyorum. Unutmayın, Samsun güzel ev sahipliği ve yıllarca konuşulacak bir ev sahipliğinin en güzel örneğini verecektir. Ben hemşerilerime inanıyor ve güveniyorum. Samsun olimpiyatlara hazır. 18-30 Temmuz tarihleri arasında inşallah bu organizasyon olacak" dedi.



Konuşmaların ardından 23'üncü Yaz İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları'nın meşalesi Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç ve olimpiyat elçileri tarafından yakıldı. Ardından Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, ICSD Başkan Yardımcısı Kang Chen, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Samsun Valisi Osman Kaymak, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Samsunlu efsane güreşçi Mustafa Dağıstanlı, milli futbolcular Gökhan Gönül, Sabri Sarıoğlu, dünya serbest dalış rekortmeni Şahika Ercüment, şarkıcı Murat Dalkılıç, yazar ve sunucu Ece Vahapoğlu, spor spikeri Ersin Düzen, yanan meşaleyi Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu'na yürüyerek taşıdı. Program hatıra fotoğrafının çekilmesiyle sona erdi.



-Detaylar



-Murat Dalkılıç'ın konser görüntüleri



-Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'ın açıklamaları



-Olimpiyat ateşinin Taha Akyol, tarafından getilmesi



-Olimpiyat meşalesinin Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç tarafından yakılması



-Olimpiyat meşaleleriyle gerçekleşen yürüyüş



Haber-Kamera: Hakan AKGÜN/SAMSUN,



