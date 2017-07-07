Dha Yurt Bülteni - 1
1)ŞIRNAK'TA İKİ ZIRHLI POLİS ARACININ ÇARPIŞMASI SONUCU 1 POLİS ŞEHİT, 1 POLİS YARALI. Kaza, dün saat 22.00 sıralarında Gündoğdu Mahallesinde meydana geldi.
1)ŞIRNAK'TA İKİ ZIRHLI POLİS ARACININ ÇARPIŞMASI SONUCU 1 POLİS ŞEHİT, 1 POLİS YARALI.
Kaza, dün saat 22.00 sıralarında Gündoğdu Mahallesinde meydana geldi. Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü'ne ait, devriye görevi yürüten polislerin içerisinde bulunduğu iki zırhlı araç çarpıştı. Kazada, 2 polis meruru yaralandı. Yaralı polisler, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralı polislerden biri, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamayarak şehit oldu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
KAHRAMANMARAŞ'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ
ŞIRNAK'ta zırhlı polis aracının çarpması sonucu şehit olan polis memuru 27 yaşındaki Ali Yardımcıoğlu'nun memleketi Kahramanmaraş'taki baba evine ateş düştü. Görev sonrası evine bırakıllan Ali Yardımcıoğlu, aynı zırhlı aracın çarpması sonucu ağır yaralandı. Polis aracıyla heman Şırnak Devlet Hastanesi'ne götürülen Yardımcıoğlu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Ali Yardımcıoğlu'nun cenazesi, memleketi Kahramanmaraş'ta ikindi namazına müteakip düzenlenecek törenin ardından Şeyh Adil Mezarlığı'ndaki şehitlikte toprağa verilecek.
Haber: Ömer KOÇ / KAHRAMANMARAŞ,
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2)SURİYELİ HAMİLE KADINA TECAVÜZ EDİP, 10 AYLIK ÇOCUĞU İLE BİRLİKTE ÖLDÜRDÜLER
SAKARYA'nın Kaynarca İlçesi'nde Suriye uyruklu 9 aylık hamile kadın, 10 aylık çocuğu ile kaçırıldı. Ormanlık alana götürülen genç kadın tecavüze uğradıktan sonra oğlu ile birlikte başları taşla ezilerek öldürüldü. Vahşetle ilgili jandarma eşgalleri belirlenen 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.Olay, Kaynarca Birlik Mahallesi'nde ormanlık alanda meydana geldi. Köylüler, ormanlık alanda öldürülmüş bir kadın ile çocuğun cesetlerini görünce jandarmaya haber verdi. Olay yerine jandarma ve polis ekipleri gelirken, öldürülen kişinin Hatipler Mahallesi'nde oturan ve eşi fabrikada çalışan ismi açıklanmayan Suriye uyruklu hamile kadın ve 10 aylık çocuğu olduğu belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemede hamile kadının tecavüze uğradıktan sonra 10 aylık çocuğu ile birlikte başlarına taşla vurularak öldürüldüğü tespit edildi. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından anne ve çocuğunun cesetleri Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
EŞGALLERİ BELİRLENEN 2 ŞÜPHELİ İÇİN ARAMA
Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma kapsamında eşgallari belirlenen 2 şüphelinin yakalanması için Kocaeli'nin Kandıra İlçesi'nde arama çalışması başlatıldı.
TARTIŞTIKLARI MESAİ ARKADAŞLARININ KARISINI KAÇIRIP TECAVÜZ ETTİLER
Kaynarca'da, ormanda cesetleri bulunan Suriyeli 9 aylık hamile Emani Arrahman ile 10 aylık çocuğunun öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada B.K. ve C.K. yakalandı. Gözaltına alınan B.K. ve C.K.'nın vahşice öldürülen Arrahman'ın eşi ile birlikte aynı tavuk fabrikasında çalıştıkları tespit edildi. Şüpheliler B.K. ve C.K.'nın birkaç gün önce tartıştıkları mesai arkadaşlarının fabrikada çalıştığı sırada evinin kapısını gece saatlerinde levye ile açarak karısını ve çocuğunu kaçırdıkları belirlendi. Şüphelilerin ormanlık alanda tecavüz ettikleri Emani Arrahman'ı başına taşla vurarak öldürdükten sonra küçük oğlunu ise boğarak öldürdükleri ortaya çıktı. B.K. ve C.K. suçlarını itiraf ederken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
BUGÜN HASTANAYE KALDIRILACAKTI
Bu arada vahşi olay yaşanmasaydı 9 aylık hamile Emani Arrahman'ın bugün doğum için hastaneye götürüleceği öğrenildi.
SİVİL TOPLUM KURULUŞLARINDAN TEPKİ
9 aylık hamile eşi ve 10 aylık çocuğunun öldürülmesi ile büyük acı yaşayan Suriyeli koca rahatsızlanınca, Kaynarca İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak sakinleştirici verildi. Kaynarca İlçe Devlet Hastanesi'ne gelen 13 sivil toplum kuruluşu temsilcisi yaşanan olaya tepki gösterdi. İHH Sakarya İl Başkanı Sebahattin Aydın yaptığı açıklamada, "Oldukça üzüntü verici bir durum. Bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyoruz, lanetliyoruz. Bugün burada olayın arka planına baktığımızda özellikle sanat ve siyaset camiasında etkili olan bazı isimlerin halkımızı galeyana getirerek adeta yeni bir 15 Temmuz süreci başlatmak için Suriyeliler gitsin propagandası yapmaktadırlar. Vefat eden ailemiz bizim insanı yardım çalışmalarımız kapsamında Sakarya'ya geldiği tarihten itibaren yardım ettiğimiz kardeşlerimiz. Bugün 3 kişi vefat etti. 10 aylık bir bebek, henüz karnında bugün doğacak olan bugün hastaneye gidip kucaklarına almayı hayal ettikleri bebeği ile beraber annesi. Bir baba hem hanımı, hem doğacak bebeğini ve 10 aylık bebeğini kaybetti" dedi.
Ailenin güvenilir bir liman olarak Suriye'den Türkiye'ye geldiğini ifade eden Aydın, "Sakarya şehri tarih boyunca hep göç almış bir şehir. Boşnaklar, Tatarlar, Çerkezler, Gürcüler ve bir çok milletten insanlar mülteci olarak Sakarya'ya gelmiş ve yeni bir medeniyet inşa etmişiz hep birlikte. Maalesef ailemiz Suriye'deki Esed rejiminden, o rejimin tecavüzlerinden, zulmünden ve katliamından kaçarak güvenilir bir liman olarak Türkiye'ye geldiler ve acı verici bir olayla karşı karşıya kaldılar. Son günlerde özellikle medyada Suriyeli birinin ve farklı bir mültecinin yapmış olduğu bir suçun tüm Suriyelilere mal etmeleri yersiz ise bugün gerçekleşen menfur saldırının da tüm Türk milletimize mal edilemeyeceğini biliyoruz. Emniyet kuvvetlerimiz hızla önlem almış, suçluları yakalamış ve bu suçluların adalet mekanizmamız tarafından en sert şekilde cezalandırılacağını umuyoruz" diye konuştu. Cenazeye herkesin katılması çağrısında bulunan Aydın, sözlerini şöyle tamamladı:
"Gelmeden önce Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürümüzle görüştük. Çeşitli kamu kurum ve kuruluşları ile görüşmelerimiz oldu. Her türlü önlemi alacaklar ve aileye gerekli desteği verecekler. Suriyeliler ve diğer bütün mülteciler bizim misafirimizdir. Burası onların vatanıdır, eğer Osmanlı bakiyesi bir devlet olduğumuzu iddia ediyorsak bu kardeşlerimize sahip çıkmak zorundayız. Netice itibari ile buradan halkımıza açık bir çağrıda bulunmak istiyorum, henüz cenazenin defnedileceği yer ve tarih belli değildir. Bu cenazeye Boşnağı, Tatarı, Türkü ile Suriyelisi ile hep birlikte katılıp, bu zulmü, terörü lanetleyip birlikte beraberce yaşayabileceğimize vurgu yapmamız gerekiyor. Biz birlikte Türkiye'yiz. İnşallah yaralarımızı birlikte saracağız. Sürecin sonuna kadar takipçisi olacağımızı buradan bilinmesini istiyoruz."
Görüntü Dökümü
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-Olay yerinden fotoğraflar
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-Açıklamadan görüntü
-Hastane girişi önünde beklemeleri
GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ
Haber-Kamera: Serhat YAĞIZ / KAYNARCA(SAKARYA),
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ASKER İKİ KARDEŞİ DENİZ AYIRDI
3)UZMAN ÇAVUŞ BOĞULDU, ASTSUBAY AĞABEYİNİ VATANDAŞLAR KURTARDI
MUĞLA'nın Ula İlçesi'nde denize giren aynı birlikte görevli iki astsubay kardeşten 25 yaşındaki Mesut Çıldır boğularak hayatını kaybederken, ağabeyi astsubay 27 yaşındaki Hasan Hüseyin Çıldır ise sahildeki tatilciler tarafından kurtardı.
Olay Akyaka Mahallesi Mendirek Mevkii'nde meydana geldi. Denizli'de görevli uzman çavuş Mesut Çıldır izne ayrılarak Yatağan Bozüyük Karakolu'nda görevli ağabeyi astsubay Hasan Hüseyin Çıldır'ı ziyarete geldi. İki kardeş dün öğleden sonra denize girmek için Mendirek Sahili'ne geldi. Akşam saatlerinde yüzmeye başlayan kardeşler akıntıya kapıldı. Denizde çırpınan kardeşleri gören sahildekiler suya atlayarak kardeşleri kurtarmaya çalıştı. Vatandaşlar Hasan Hüseyin Çıldır'ı denizden çıkartırken, suda kaybolan Mesut Çıldır'a ulaşamadı.
İhbar üzerine gelen Sahil Güvenlik ve cankurtaran ekipleri denizde bir süre dalış yaptıktan sonra Mesut Çıldır'ın cesedine ulaştı. Boğulmak üzereyken kurtarılan Hasan Hüseyin Çıldır ambulansla Marmaris Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, Mesut Çıldır'ın cenazesi ise Muğla Yerkesik Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi.
Görüntü Dökümü
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Olay sonrasından görüntü
Görgü tanığıyla röp.
Genel ve detay görüntü
GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ
Haber-Kamera: Cavit AKGÜN / ULA(Muğla),
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4)MESLEKTEN İHRAÇ EDİLEN POLİS MEMURU ÖLÜ BULUNDU
KONYA'da 6 gündür kendisinden haber alınamayan 41 yaşındaki Melikşah Kültür, arkadaşına ait stüdyo dairede ölü bulundu. Kültür'ün, 3 ay önce hakkında açılan idari soruşturmalar nedeniyle polislikten ihraç edildiği bildirildi.
Olay, merkez Selçuklu İlçesi Yazır Mahallesi Şafak Caddesi'nde bir apartmanın 1'inci katındaki stüdyo dairede meydana geldi. 2 çocuk babası Melikşah Kültür, 6 gün önce bir arkadaşını arayıp 'Canım çok sıkkın, biraz kafa dinlemem gerek' dediği arkadaşının dairesine yerleşti. Bir daha Kültür'den haber alamayan yakınları, durumu polise haber verdi. Apartmana giden polis ekipleri, kapıyı açan olmayınca itfaiye merdiveni yardımıyla balkondan içeri girdi. Ekipler, Kültür'ün cansız bedeniyle karşılaştı. Kültür'ün çürümeye başlayan cesedi, yapılan incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı.
3 ÖNCE POLİSLİKTEN İHRAÇ EDİLDİ
Melikşah Kültür'ün Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü'nde polis memuru olarak görev yaparken, idari soruşturmalara nedeniyle 3 ay önce meslekten ihraç edildiği belirtildi.
Görüntü Dökümü
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Olay yeri detay
Binanın dışından detay
Genel ve detaylar
GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ
Haber-Kamera: Tolga YANIK / KONYA,
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5)YEĞENİNİ BIÇAKLAYIP ÖLDÜRDÜ
ŞANLIURFA'nın Birecik İlçesi'nde seyyar satıcı 53 yaşındaki İsmail Dayan, aralarındaki alacak-verecek nedeniyle taştışıp kendisine sopayla saldıran yeğeni 23 yaşındaki Hüseyin Çemberlitaş'ı bıçaklayıp öldürdü.
Olay, dün akşam saatlerinde Saha Mahallesi'nde meydana geldi. At arabasıyla seyyar satıcılık yapan Hüseyin Çemberlitaş ile kendisi gibi seyyar satıcı dayısı İsmail Dayan, aralarındaki alacak-verecek meselesi yüzünden tartıştı. Tartışmada öfkelenen Hüseyin Çemberlitaş, dayısı İsmail Dayan'a sopayla saldırdı. Dayan ise, at arabasında bulunan bıçakla yeğeni Çemberlitaş'a karşılık verdi. Yaralanan dayı-yeğen, ihbarla gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Birecik Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste müdahale edilen yaralılardan Çemberlitaş, doktorların çabasına karşın hayatını kaybetti. Çemberlitaş'ın cesjdi otdpsi için morga konulurken, olayı haber alıp gelen iki aile arasındaki gerginlik nedeniyle özel harekat polisleri hastanede güvenlik önlemi aldı.
Görüntü Dökümü
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Acil serviste toplanan kalabalık
Gözyaşlarına boğulan aile fertleri
Acil serviste önlem alan polis
Genel ve detay görüntüler
GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ
Haber- Kamera -ŞANLIURFA-DHA)
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6)SİVEREK'TE AMCA-YEĞEN SİLAHLI SALDIRIDA YARALANDI
ŞANLIURFA'nın Siverek İlçesi'nde, kız kaçırma meselesi nedeniyle karıştıkları kavganın ardından bir bakkala geçip oturan Ramazan Akdeniz ile yeğeni Mehmet Akdeniz, av tüfeğiyle açılan ateş sonucu yaralandı.
Kavga, gece saatlerinde ilçeye 60 kilometre uzaklıkta bulunan Çıkrık Mahallesi'nde meydana geldi. Aynı mahallede oturan İrgen ve Akdeniz ailelerinin fertleri arasında kız kaçırma meselesi yüzünden çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Mahalle sakinlerinin araya girmesiyle kavga sonlandırıldı. Kavganın ardından bir bakkala geçip oturan Ramazan Akdeniz ve yeğeni Mehmet Akdeniz, kimliği belirsiz bir kişinin av tüfekli saldırısına uğradı. Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği amca ve yeğeni yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Güvenlik güçleri mahalle ve hastanede önlem alırken, polis saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.
Görüntü Dökümü
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Hastane acil servisi
Yaralıların acil servise gelmesi
Güvenlik önlemi
Acil servis önü
Jandarma ve polis ekibi
Genel ve detay görüntüler
GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ
Haber-Kamera: Mehmet SEZGİN / ŞANLIURFA,
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7)BİRAHANEYE SİLAHLI SALDIRI: 1 YARALI
KONYA'da bir birahaneye, kimlikleri henüz belirlenemeyen kişilerce açılan ateş sonucu Suriye uyruklu Hasne Yalı yaralandı.
Olay, gece saat 02.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Sahibata Mahallesi Yavuz Selim Caddesi üzerinde bulunan bir birahanede meydana geldi. İddiaya göre, plakaları sökülmüş siyah renkli bir otomobil ile kapalı durumda bulunan birahanenin önüne gelen kimlikleri henüz belirlenemeyen 3 şüpheli, camdan çıkardıkları uzun namlulu silahlarla birahaneye doğru ateş açtı. Mermileri biten ve dolu fişekleri takıp ateş etmeye devam eden şüpheliler daha sonra hızla olay yerinden kaçtı. Bu anlar ise işyerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. İşyerine açılan ateş sonucu birahanenin üst katında oturduğu öğrenilen Suriye uyruklu Hasne Yalı isimli kadın kolundan yaralandı. Hasne Yalı, olay yerine çağırılan ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hasne Yalı'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerinde yapılan incelemelerde birahanenin duvarlarında delikler oluştuğu, yerlerde ise çok sayıda boş kovan olduğu görüldü. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Görüntü Dökümü
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Saldırı anının kamera görüntüleri
Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları
Genel ve detaylar
GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ
Haber-Kamera: Tolga YANIK / KONYA,
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8)ALEVLER, MEYVE BAHÇESİNİ KÜLE ÇEVİRDİ
MARMARİS'te, elektrik tellerinin birbirine değmesiyle çıkan yangın, meyve ağaçlarının bulunduğu 3 dönümlük bahçeye zarar verdi. Alevler yakındaki sık çam ağaçlarıyla kaplı ormanlık alan ve yerleşim yerine sıçramadan orman işçileri tarafından söndürüldü.
Marmaris- Muğla karayolunun 20'nci kilometresinde bulunan kırsal Çamlı Mahallesi'ndeki meyve ağaçları ile kaplı bir bahçeden, dün saat 14.30 sıralarında alevler yükselmeye başladı. Çevredekiler alevlere bidonlarla su taşıyarak ilk müdahaleyi yaparken, bir yandandan da orman yangını ihbar hattını arayıp durumu bildirdi. Bölgeye, Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı iki arazöz ve 12 işçi sevk edildi. Portakal, liman, greyfurt ve elma ağaçlarının bulunduğu bahçedeki, elektrik telleri nedeniyle çıktığı belirlenen yangın, kuru otlar yüzünden kısa sürede yayıldı. Alevler, yakındaki sık çam ağaçlarıyla kaplı ormanlık alan ve yerleşim yerine sıçramadan 2 saatlik çaba sonucu güçlükle söndürülürkan, 3 dönümlük bahçedeki meyve ağaçları zarar gördü.
Alevlere ilk müdahaleyi yapan vatandaşlar arasındaki Çamlı Mahalle Muhtarı Kerim Ekinci, "Mahallemizde daha önce de enerji nakil hatlarından yangın çıktı. Yetkililer enerji nakil hatlarının bakımını yapsalar bu yangınlar çıkmaz. Ayrıca arazi sahipleri de bahçe ve tarlalarındaki kuru otları acil olarak temizlemeli. Aksi halde kızıl çam ağaçlarının arasından geçen elektrik hatarı daha büyük yangınlara sebebiyet verecek" dedi.
Yangına müdahale eden mahalle sakini Asrın Çoban da "Kuru otlar temizlemiş olsa yangın bu kadar çabuk yayılıp, büyümezdi" diye konuştu.
Görüntü Dökümü
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-Yanan meyve bahçesinden görüntü
-Soğutma çalışması yapan orman işçilerinden görüntü
-Asrın Çoban ve Çamlı Mahalle Muhtarı Kerim Ekinci ile röp.
-Genel ve detay görüntüler
GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ
Haber-Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS(Muğla),
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9)ANTALYA'DA MARKET SOYGUNU
ANTALYA'da, kar maskeli 3 kişi, girdikleri bir marketler zincirisinin şubesinde kadın kasiyeri tabancayla tehdit edip, kasadaki yaklaşık 2 bin lirayı alarak kaçtı.
Olay, dün saat 21.30 sıralarında Kepez İlçesi Şelale Mahallesi'nde bir marketler zincirinin şubesinde meydana geldi. Kar maskeli ve siyah giyimli 2 kişi, markete girerek kasiyeri tabancayla tehdit edip, kasadaki paraları istedi. Kasada bulunan yaklaşık 2 bin lirayı alan soyguncular, dışarıda kendilerini bekleyen arkadaşlarının kullandığı plakasız gri renkli otomobille olay yerinden uzaklaştı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, kasiyerin ifadesine başvurup, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Görüntü dökümü:
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-Market dış plan
-Polislerden detay
-Market içindeki kasiyerden detay
-Genel detaylar
GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ
Haber-Kamera: Alparslan ÇINAR/ANTALYA,
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10)YEMEK KAMYONETİ DEVRİLDİ: 1 ÖLÜ, 4 YARALI
KONYA'nın Beyşehir İlçesi'nde yemek fabrikasına ait kamyonetin kontrolden çıkıp tarlaya devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Kaza, dün saat 16.15 sıralarında Beyşehir- Antalya karayolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi. Yeşildağ Mahallesi'ndeki bir yemek organizasyonundan Beyşehir'e dönen yemek fabrikasına ait Mehmet Atik'in (29) kullandığı 42 B 2776 plakalı kamyonet, virajda savrulup kontrolden çıkarak ekin tarlasına devrildi. Kazada Sürücü Atik ile yanında bulunan Beytullah Yalçın (18), Arif Atcı (17), Fırat Öztürk (21) ve Azmi Güzel (21) yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Arif Atcı, doktorlar tarafından yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.
Görüntü Dökümü
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-Kaza yerinden ve kamyonetten detay
Jandarmanın inceleme yapması
Yaralıların acil servise getirilmesi
Genel ve detay
GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ
Haber- Kamera: Muammed SIDAL BEYŞEHİR KONYA DHA)
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11)NİĞDE'DE KAZA HAYATINI KAYBEDENLER TOPRAĞA VERİLDİ
NİĞDE'de hafif ticari araç ile içinde 6'sı çocuk 11 kişinin bulunduğu otomobilin çarpıştığı kazada ölen 4 kişi toprağa verildi.
Niğde- Adana karayolu Kaynarca Köyü yakınlarında önceki gün akşam meydana gelen kazada içinde 11 kişinin bulunduğu 44 yaşındaki Ramazan Karaduman yönetimindeki 81 BL 813 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen 24 yaşındaki Yasin Yalçın yönetimindeki 51 DN 156 plakalı hafif ticari araç, kafa kafaya çarpıştı. Kazada 11 kişinin bulunduğu otomobildeki 32 yaşındaki Ebru Tuncer, çocukları 8 aylık Belinay ve 7 yaşındaki Yaren Tuncer ile yeğeni 5 yaşındaki Hazan Karaduman hayatını kaybetti, sürücülerle birlikte 8 kişi de yaralandı.
Niğde Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 4 kişinin cenazesi yapılan otopsinin ardından ailelerine teslim edildi. Ebru Tuncer ile 2 kızı Niğde'nin Çiftlik İlçesi'ne bağlı Azatlı Kasabası'nda, Hasan Karaduman'ın cenazesi ise Niğde'de toprağa verildi.
Kazayla ilgili soruşturma ise sürdürülüyor.
Görüntü Dökümü
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Cenaze namazından görüntü
Yakınlarından görüntü
Cenaze aracına bindirilmesi
Cenaze aracının gidişi
GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ
SÜRE: 01'46" BOYUT: 118 MB
Haber-Kamera: Ali KADI/NİĞDE,
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12)CHP ADALET TERAZİSİ KEFENLERİNİ ADLİYE ÖNÜNDE BİRLEŞTİRDİ
CHP Antalya İl Örgütü, adalet terazisi kefeleriyle ilçelerden başlayan 11 günlük yürüyüşlerini Antalya Adliyesi önünde tamamladı. Biri doğu, diğeri batıdan gelen adalet kefelerini İl Başkanı Mustafa Erdem, adliye önünde birleştirdi.
CHP Antalya İl Örgütü, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara'dan başlayıp İstanbul'da Maltepe Cezaevi önünde sona erecek 'Adalet Yürüyüşü'ne destek vermek için ilçelerden kent merkezine yürüyüşler organize edildi. Biri batıdaki en son ilçe olan Kaş'tan, diğeri Gazipaşa'dan 11 günlük yürüyüşün ardından kent merkezine ulaşan adalet terazisindeki kefeler, Antalya kent merkezinde bir araya geldi. CHP'liler, Aydın Kanza Parkı'nda temsili kefelerle bir araya geldi. Sıcak havaya rağmen parktan kefelerle birlikte Antalya Adliyesi'ne yürüyen partililer, ellerinde 'adalet' yazılı dövizler taşıdı. 'Hak, hukuk, adalet' diye sloganlarla yürüyenler, yanlarındaki suları başlarına dökerek serinlemeye çalıştı.
Engellilerin de katıldığı yürüyüş yaklaşık 45 dakika sürdü. Antalya Adliyesi önünde partililerin içeri girmesini önlemek amacıyla çevik kuvvet polisleri önlem aldı. Burada iki kefeyi teraziye bağlayan CHP İl Başkanı Mustafa Erdem yaptığı açıklamada, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlattığı yürüyüşe destek vermek için Antalya'daki etkinlikleri düzenlediğini söyledi.
Mustafa Erdem, "Aydın Kanza'da adalet nöbeti tuttuk. Yürüyüşler düzenledik. Amacımız sadece adalet. Yürüyüşümüzün amacı 16 Nisan'da iradesi yok sayılan hak hukuk ve adalet diyen laik cumhuriyet sevdalısı halkımızın yürüyüşüdür" dedi.
Görüntü Dökümü
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-Yürüyen partililerin görüntüsü
-Slogan atılması
-Yürüyenlere balkondan alkışla destek veren kadının görüntüsü
-Bir sürücünün bozkurt işareti yapması
-Tekerlekli sandalye ile yürüyüşe katılan kadının görüntüsü
-Adliye girişinde önlem alan çevik polislerinin görüntüsü
-İl başkanı Mustafa Erdem basın açıklamasını okuması
-Detaylar
150 MB ///04.43
GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ
Haber-Kamera: Hasan DEMİRBAŞ - Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,
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Danıştay, Cerattepe'de 'madencilik yapılabilir' kararını onadı (2)
13)ŞİRKETİN KAPISINDA ZİNCİRLİ EYLEM
Rize İdare Mahkemesi'nin, 'Madencilik yapılabilir' yönündeki kararının Danıştay tarafından onaylanarak Cerattepe Mevkii'nde madencilik faaliyetlerinin önünün açılmasına tepki gösteren Halkevleri üyesi Dursun Ali Koyuncu ve yanındaki 5 kişi, İnönü Caddesi üzerinde maden şirketinin bulunduğu iş hanına giderek kendilerini kapı önüne zincirledi.
'Cerattepe'yi yağmacılara teslim etmeyeceğiz' pankartı da açan grup, 'Cerattepe geçilmez, Artvin halkı yenilmez', 'Katil şirket Artvin'i terk et' sloganları attı. Çevrede toplananlar da sloganlara eşlik ederek alkış tuttu.
Eylem sırasında konuşan Halk Evleri üyesi Dursun Ali Koyuncu, "Yaklaşık 2 yıl önce Cerattepe için açtığımız iptal davası dün sonuçlandı. Danıştay, Artvin halkının taleplerine rağmen Cerattepe'nin katliamı için onay verdi ö dedi
Gruba müdahale eden polis pankartı kaldırdı, zincirleri sökerek eylemcileri gözaltın aldı ve çevre toplananları dağıttı.
Görüntü Dökümü
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-Eylemden görüntüler
-Polisin müdahalesi
-Detaylar
GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ
Haber-Kamera: Adem GÜNGÖR / ARTVİN,
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14)İŞKENCE GÖREN SOKAK KÖPEĞİ DOĞAL ORTAMINA BIRAKILDI
MANİSA'da, 3 gencin önce üzerine pitbul cinsi köpekleri bıraktığı, ardından da bıçakladığı sokak köpeği, tedavisinin ardından doğal ortamına salındı. Hayvanseverlerin sahiplendiği köpeğe mahallede kulübe yapıldı.
Yunusemre İlçesi Muradiye Mahallesi'nde 19 Mayıs gecesi yaşanan ve güvenlik kameraları tarafından görüntülenen olayda; 3 genç, gezdirdikleri pitbull cinsi köpekleri sokak köpeğinin üzerine saldırttı. Bir süre pitbull cinsi köpeklere direnen sokak köpeği, daha sonra can havliyle kaçmaya çalıştı. Kaçan köpeğin peşinden giden pitbull sahiplerinden biri ise hayvanı önce tekmeledi, ardından da bıçakladı. Yaralanan köpek, çevredekilerin ihbarı üzerine yakalanarak hayvan barınağına götürüldü. Geçici süreliğine Muradiye Geçici Hayvan Bakımevi'nde tedaviye alınan köpek, daha sonra Manisa Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım Merkezi'ne götürüldü. 'Masum' adı verilen köpek, tedavisinin ardından bıçaklandığı Muradiye Mahallesi 62 Sokak üzerine bırakıldı. Ayrıca köpeğe, salındığı sokak üzerine Büyükşehir Belediyesi'nce kulübe yapıldı.
Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanı Talip Akbaş, köpeği kendi eliyle doğal yaşamına bıraktı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Şube Müdürü Murat İnce'nin bulunduğu salınma işlemi sırasında, mahalle sakinleri sokak köpeğini sahiplenerek, sevdi. Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanı Talip Akbaş, köpeğin aşı kartını mahalle sakinlerinden Ayşegül Ayten'e teslim etti. Ayşegül Ayten, köpeği sahiplendiklerini, bir daha böyle bir olumsuz olayın yaşanmaması için önlem alacaklarını söyledi. Ayrıca, Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanı Talip Akbaş ve ekibine teşekkür etti.
ŞÜPHELİLERE PARA CEZASI
Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma, gezdirdikleri pitbull cinsi iki köpeği sokak köpeğine saldırtan ve daha sonra da köpeği bıçaklayan 3 kişiden O.G. (19) ve K.A.'yı (19) yakaladı. İki şüpheli daha sonra serbest bırakıldı. O.G'ye 11 bin 559, K.A'ya ise 6 bin 50 lira para cezası kesildi. B.A.'nın (19) ise aranmasına devam ediliyor. B.A'ya da yakalanması halinde 11 bin 59 lira ceza kesileceği belirtildi.
Görüntü Dökümü
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Köpekten görüntü
Mahalle sakinleri görüntü
Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanı Talip Akbaş açıklama
GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ
Haber- Kamera: Ersan ERDOĞAN / MANİSA,
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15)KLARNET USTASINDAN YUNUSLARLA MİNİ KONSER
KLARNETÇİ Serkan Çağrı, Muğla'nın Bodrum İlçesi'ndeki Bodrum Dolphin Park'ta yunuslara klarnet çaldı. Yunusların da çıkardığı seslerle eşlik ettiği sanatçı, müzik eşliğinde onları dans ettirdi. Tatilciler o anları cep telefonları ile görüntüleyip, bol bol alkışladı.Klarnetin usta isimlerinden Serkan Çağrı, bu defa farklı bir deneyime imza attı. Çağrı, klarnetini Bodrum'un Güvercinlik Mahallesi'ndeki Dolphin Park'ta 12 yaşındaki 'Resi' ve 14 yaşındaki 'Grey' isimli iki yunus için üfledi. Çağrı'nın klarneti ile yunuslarınkine benzer sesler çıkarması üzerine Resi ve Grey de yanına geldi. Çağrı'nın klarneti ile çıkardığı yunus sesine Resi ve Grey de aynı ritim ve sesle karşılık verdi. Çağrı'nın 'Nasıl Geçti Habersiz' adlı şarkıyı çalmaya başlaması üzerine iki yunus, suda oynamaya başladı. 20 dakikalık bu performans, Dolphin Park'taki tatilciler tarafından cep telefonlarıyla görüntülenip, uzun süre alkışlandı.
'SAZ ARDAŞLARIM'
Çağrı, "Saz arkadaşlarım" dediği yunuslarla gerçekleştirdiği performansın amacının insanlar ve tüm canlılar arasında seslerle iletişim kurulabileceğini ve bu iletişim sayesinde keyifli anlar yaşanabileceğini anlatmak olduğunu söyledi. Yunusların çok zeki hayvalar olduğuna dikkat çeken Çağrı, "Bugün yaptığımız performans da bunu bir kez daha ortaya koydu. Buraya geldiğimde klarnet ile çıkardığım yunus seslerine, Resi ve Grey anında tepki verdi ve ritim tutturmaya başladı. Ardından çaldığım esere de uyum gösteren yunuslar dans etti, eğlendi. Sosyal medyada yapılan yunuslara eziyet eleştirilerine katılmıyorum. Çünkü, gördüğünüz gibi burada hayvanlara yapılan bir eziyet yok, tam aksine dediğim gibi birçok canlının ses ile iletişim kurup, birlikte eş değerde hareket edebileceğinin bir örneği var. Sese çok duyarlı olan yunusların klarnet sesine ne kadar uyumlu olduğunu da görmüş olduk" dedi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Klarnet üstadı Serkan Çağrı'nın yunuslarla verdiği mini konserden görüntü
-Yunusların Çagğrı'nın klaneti ile çaldığı parça eşliğinde dans etmesi
-Serkan Çağrı ile röp.
-Genel ve detay görüntüler
GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ
Haber-Kamera: Yaşar ANTER / BODRUM (Muğla),
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16)'DİRENİŞ KARATAY'IN ÇEKİMLERİ KONYA'DA BAŞLADI
ANADOLU Selçuklu Devleti'ni ve devlet adamı Emir Celaleddin Karatay'ın hayatını konu alacak ve 2018'de gösterime girecek 'Direniş Karatay' filmi basına tanıtıldı. Filmde, Karatay'ı, oyuncu Mehmet Aslantuğ canladıracak.
Anadolu Selçuklu Devleti'nin en önemli devlet adamlarından Emir Celaleddin Karatay'ın hayatını 'Direniş Karatay' filmiyle beyaz perdeye aktarılıyor. Aynı adlı kitabın yazarı Selman Kayabaşı'nın senaryolaştırıldığı proje de Kataray'ı Mehmet Aslantuğ, Ahi Evran'ı ise Fikret Kuşkan oynayacak.
Yapımını Karatay Üniversitesi'nin üstlendiği filmi, üniversitenin bağlı olduğu Konya Ticaret Odası da destek veriyor. Filmin genel yönetmenliğini Serdar Akar, yönetmenliğini ise Selahattin Sancaklı üstleniyor.
Film, 1243'de Kösedağ savaşında Moğol yenilgisinin ardından kurduğu medrese ile Anadolu Selçuklu Devleti'nin gördüğü hasarı ilim irfan ile tamir etmeye uğraşan Emir Celaleddin Karatay'ın mücadelesini anlatıyor. Çekimlerinin tamamı Konya'da kurulan ve Selçuklu dönemini anlatan bir plato da çekilecek. 3 ay sürecek çekimlerin ardından 2018'in başlarında beyaz perde de olması bekleniyor. Filmin tarih danışmanlığını ise Prof. Dr. İlber Ortaylı üstlendi. Filmin çekileceği alan ise Holywood standartlarında bir platoda çekileceğini belirtildi.
ATATÜRK'ÜN RUHUNU SELÇUKLU'DA BULABİLİRSİNİZ
Dün düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtlayan Emir Celaleddin Karatay rolünü üstlenecek Mehmet Aslantuğ, şunları söyledi:
"Selçuklu çok önemli bir dönem. Kişisel kanaatimi sorarsanız, Osmanlı'dan daha esaslı, özel bileşenleri, başka gerekçeleri var, ilginç bir dönem. Karatay ile ilgili kaynakçalara elbette baktım. Selman beyin kitabı da senaryoya referans. Anadolu'yu yurt edinmek ve bin yıldır bu toprakları üç bir tarafı denizlerle çevrili bu kıymetli toprakları, geleceğe taşımak konusunda olağanüstü gayretleri olmuş bir dönemdir bu iki yüz yıl. Yurt olarak elimizden çıkarmadığımız ve oraya önderlik eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının ruhunu Selçuklu'da bulabilirsiniz. Karatay aynı zamanda böyle bir adam. İlim, irfan düşkünü, sadece sadece savaşçı kimliği yok. Dolayısıyla Konya'nın başkent olarak bu konuya sahip çıkması. Konya Ticaret Odası, Karatay Üniversitesi ve bir ilim yuvasının bu denli köklü bir geleceğine sahip çıkması çok önemli" dedi.
Görüntü Dökümü:
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Mehmet Aslantuğ'un konuşması
Santçılardan detay
Yapımcıların konuşması
Platodan detay
GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ
Haber- Kamera: Hasan DÖNMEZ / KONYA
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17)15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ KISA FİLM OLDU
UŞAK Belediyesi, Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişiminde yaşananları kısa filme dönüştürdü.
Uşak'ta, 15 Temmuz şehidi Cumhurbaşkanlığı koruma polisi Mehmet Çetin'in kabri başında başlayan 6 dakika 27 saniyeden oluşan kısa filmde, darbe gecesine ait gerçek görüntülere ve canlandırmalara yer verildi. Uşak Belediyesi Şehir Tiyatrosu oyuncularının gönüllü rol aldığı ve tamamı belediyenin imkanlarıyla basın birimi tarafından çekilen filmin yönetmenliğini Yusuf Yurtsever yaptı. Filmde Ak Partili Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan da oynadı.
Yönetmen Yusuf Yurtsever, bir aylık bir emeğin ürünü olan kısa filmin çekimleri sırasında vatandaşlardan aldıkları tepkilerin kendilerini gururlandırdığını belirtip, "Bu milletin ne denli yüce gönüllü olduğunu, her fırsatta tekrar görüyoruz. Vatandaşlarımız çekimlerimiz sırasında yeni bir darbe girişimi olduğunu düşünerek, hemen reaksiyon gösterdi. Ortaya çıkan film, işte bu kadim milletin eseridir. Kurşunların karşısında duran Türk Milleti, tanklara meydan okuyan bu halk, sahip olduğu vatanı kimseye peşkeş çektirmeyeceğini bizlere bir kez daha kanıtladı" dedi.
'FİLMİN SENARYOSU MİLLETE AİT'
Filmin metin yazarları arasında yer alan Uşak Belediyesi Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni ve Tiyatro, Drama Uygulama Eğitmeni Murat Çubukçu ise, "Filmin senaryosunu kadim milletimiz yazdı. Bizler yalnızca gözyaşı ve kanla yazılan bu destanı film için uygun şekillerde kaleme döktük. Hem yazarken, hem de izlerken, o günlere yeniden gittik. 15 Temmuz, inancın, dik duruşun, fedakarlığın, vatan sevgisinin adı oldu" diye konuştu.
Görüntü Dökümü:
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-Kısa filmin görüntüsü
GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ
Haber: Yavuz KUŞDEMİR / UŞAK,
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