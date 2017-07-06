Dha Yurt Bülteni-1
1)GEMLİK ADLİYESİNDE ŞEHİT OLAN POLİS MEMURU, TOPRAĞA VERİLDİ BURSA'nın Gemlik İlçesinde Musa Güler'in boşandığı eşinin açtığı icra davası sonrası pompalı tüfekle adliye girerken şehit ettiği polis memuru 48 yaşındaki İdris Büyükdönmez, memleketi Konya'nın Tuzlukçu İlçesi'nde toprağa verildi.
1)GEMLİK ADLİYESİNDE ŞEHİT OLAN POLİS MEMURU, TOPRAĞA VERİLDİ
BURSA'nın Gemlik İlçesinde Musa Güler'in boşandığı eşinin açtığı icra davası sonrası pompalı tüfekle adliye girerken şehit ettiği polis memuru 48 yaşındaki İdris Büyükdönmez, memleketi Konya'nın Tuzlukçu İlçesi'nde toprağa verildi.
Gemlik İlçesi'nde dün 37 yaşındaki Musa Güler, boşandığı eşinin açtığı icra davası sonrası pompalı tüfekle önce eşinin avukatı Özgür Aksoy'u, ardından eşini yaraladıktan sonra gittiği adliyede 3 çocuk babası polis memuru İdris Büyükdönmez'i şehit ettikten sonra intihar etti. 25 yıllık polis memuru İdris Büyükdönmez'in, cenazesi bugün Bursa Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenen törenin ardından karayoluyla memleketi Konya'nın Tuzlukçu İlçesi'ne getirildi. Büyükdönmez'in cenazesi ilk olarak baba evine götürülerek hellallik alındı. Ardından törenin yapılacağı Merkez Mezarlığı önüne getirildi.
Törene Konya Valisi Yakup Canbolat, AK Parti Konya Milletvekili Muhammet Uğur Kaleli, polis, asker, ailesi, yakınları ve ilçe halkı katıldı. Şehit Büyükdönmez'in, eşi Ayla, oğlu Muhammet ile kızları Şerife ve Tuğba Büyükdönmez, gözyaşlarına boğuldu. Acılı eşi Ayla Büyükdönmez, ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü. Acı haberi aldıktan sonra dün hastaneye kaldırılan 85 yaşındaki baba Mehmet Ali Büyükdönmez de cenaze törenine katıldı. Sürekli gözyaşı döken baba Büyükdönmez'i Konya Valisi Yakup Canbolat teselli etmeye çalıştı.
Törene babasının şapkasıyla katılan Tuğba Büyükdönmez, "Anne ağlama. Babam ölmedi. Babam şehitliği isterdi. Allah herkese şehitlik nasip etmez. Bu onun en büyük idealiydiö diyerek annesini sakinleştirmeye çalıştı.
Şehit Büyükdönmez'in cenazesi Konya İl Müftü Yardımcısı Muharrem Biçer'in, ikindi namazından sonra kıldırdığı cenaze namazının ardından, vasiyeti gereği Merkez Mezarlığı'ndaki annesinin yanında defnedildi.
Görüntü Dökümü
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Cenazenin getirilmesi
Ailesinden detay
Törene katılanlardan detay
Cenaze töreninden detay
GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ
Haber-Kamera: Atilla MEMİŞ / AKŞEHİR(KONYA),
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KONVOYA SİYAH MİNİBÜSLE SALDIRI HAZIRLIĞI(EK)
2)POLİS OĞUZKAN K.'YI BÖYLE YAKALADI
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin, Adalet Yürüyüşü'ne minibüs ile saldırı planladığı iddia edilen Oğuzhan K.'yı adım adım takip ettiği operasyonun görüntülerini paylaştı. Polis adım adım takip ettiği şüphelinin otomobilini, D-100 karayolu Köseköy mevkiinde oluşturduğu polis noktasında durdurdu. Özel Hareket polisleri ve Terörle Mücadele polisleri, hızla otomobile yönelirken, bu sırada beton bariyerlerin gerisinde önlem alan polisler de birden ortaya çıktı. Minibüsten indirilen şüpheli Oğuzhan K. yere yatırıldı, üzerinin aranmasının ardından kelepçelendi. Gözaltına alınan Oğuzhan K., Emniyet Müdürlüğü'ne götürdü.
GÖZALTINA ALINAN KADIN, EŞİ ÇIKTI
Kayseri'de gözaltına alınanlar şüpheliler arasındaki kadının, 'Adalet Yürüyüşü'ne Kocaeli'nde minibüsle saldırı planladığı iddiasıyla yakalanan şüpheli Oğuzhan K.'nın eşi Ayla K. olduğu ortaya çıktı. Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ne götürülen Ayla K. ile diğer şüphelilerin sorgusu sürüyor.
Görüntü Dökümü
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-Operasyon görüntüleri
GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ
Haber: Ergün AYAZ / KOCAELİ,
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3)OSMANİYE BELEDİYE BAŞKANININ KORUMASI SİLAHLI SALDIRIDA YARALANDI
OSMANİYE Belediye Başkanı MHP'li Kadir Kara'nın yakın koruması Savaş Çapar, evine girerken uğradığı silahlı saldırıda hafif yaralandı. Olay, saat 21.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi 1518 Sokakta meydana geldi. İşten çıkan ve otomobiliyle evine gelen Başkan Kara'nın yakın koruması Savaş Çapar'a arabadan indiği sırada kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce tabancayla ateş açıldı. Saldırıda ayüağına isabet eden iki kurşunla hafif yaralanan Çapar, ambulansla Özel Yeni Hayat Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye giden Osmaniye Cumhuriyet Başsavcısı Ali İrfan Yılmaz, Belediye Başkanı Kadir Kara ile İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, Çapar'ı ziyaret etti, yetkililerden bilgi aldı. Polis şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı operasyon başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
BAŞKAN KARA: FAİLLER EN KISA ZAMANDA BULUNMALI
Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, silahlı saldırıda yaralanan yakın koruması Savaş Çapar'ı, kaldırıldığı hastanede ziyaret etti. Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Kara, koruması Çapar'ın vücuduna 2 mermi isabet ettiğini, hayati tehlikesinin olmadığını söyledi. Olayın polis ekiplerince soruşturulduğunu belirten Başkan Kara, "Faillerin en kısa zamanda bulunmasını ve olayında en kısa zamanda aydınlatılmasını şahsım, teşkilatlarım ve Osmaniye halkı adına beklediğimi buradan altını çizerek belirtmek istiyorum. En kısa zamanda faillerin, varsa azmettiricilerinin varsa arka planda yatanların ve saklananların olmak üzere tamamının hukukun ve devletin karşısına çıkartılmasını ve bunların kim olduğunun Osmaniye halkı tarafından bilinmesini gerektiğini altını çizerek belirtmek istiyorum" dedi.
Görüntü Dökümü
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Olay yeri genel görüntü
Savaş Çapar'ın aracından görüntü
Olay yerindeki polislerden görüntü
Polis araçlarından görüntü
Olay yeri güvenlik şeridinden görüntü
Genel ve detay görüntüler
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Osmaniye Belediyesi tabelası ve belediye binasından genel görüntü
Belediye Başkanı Kadir Kara'nın hastaneye gelişi
Başkan Kara'nın Savaş Çapar'ın odasından çıkışı
Başkanı Kara'nın konuşması
GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ
Haber-Kamera: İbrahim EMÜL / OSMANİYE,
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4)BODRUM'DA MAKİLİK YANGINI
MUĞLA'nın Bodrum İlçesi Yalıkavak Mahallesi'nde çıkan makilik yangınında, 18 hektarlık alan zarar gördü. Bodrum İlçesi'ne bağlı Yalıkavak Mahallesi Küdür yarımadasında akşam saatlerinde makilik alanda yangın çıktı. Şiddetli rüzgarın etkisiyle hızla yayılan alevlere, 10 arazöz, 12 itfaiye aracı ve 40 orman işçisiyle müdahale edildi. Çalışmalar sırasında rüzgarın sürekli yön değiştirmesi, ekiplere zor anlar yaşattı. Alevlerin, ekiplerin yoğun çabası sonucu gece yarısı sırasında kontrol altına alındı. Yaklaşık 18 hektarlık alanın zarar gördüğü yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlatıldı.
Görüntü Dökümü
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-Yangının büyümesi alevlerden genel detay görüntü
-Yangının evlere ve beach cluba yaklaşması yaşanan panik iki kişi ile röp.
-İtfaiye ve orman ekiplerinin müdahalesi araçlar polis zabıta ekipleri
GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ
Haber-Kamera: Yaşar ANTER / BODRUM(Muğla),
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ADANA'DA YANGIN ÇIKAN FABRİKADAKİ PATLAMA, KARŞISINDAKİ AKARYAKIT İSTASYONUNU ETKİLEDİ
5)OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
Adana'daki bir fabrikada meydana gelen patlama ve yangın korkuttu. Kimya sanayi alanında faaliyet gösteren fabrikadaki yangına itfaiye ekipleri müdahale ederken, söndürme çalışmaları devam ediyor. Patlama sırasında fabrikanın karşısındaki akaryakıt istasyonunun camları kırılınca istasyondaki bir çalışan yaralandı. Sağlık ekipleri yaralanan çalışana ilk müdahalesini yapıp hastaneye götürdü.
OLAY ANI GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI
Fabrikadaki patlama, hemen karşısındaki akaryakıt istasyonunun güvenlik kameralarına da yansıdı. Patlama anında istasyonda meydana gelen hasar dikkat çekti. Patlama sırasında camların krırlıdğı, market bölümündeki bazı rafların düştüğü görüldü. Polis, akaryakıt istasyonu çalışanlarının da ifadelerine başvururken, olayla ilgili inceleme devam ediyor.
Görüntü Dökümü
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Yanan fabrikadan görüntü
Ekiplerin müdahalesi
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Güvenlik kameraları görüntüleri
GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ
Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ / ADANA,
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6)NİĞDE'DE KAZA: 3'Ü ÇOCUK, 4 ÖLÜ
NİĞDE'de hafif ticari araç ile içinde 11 kişinin bulunduğu otomobil, kafa kafaya çarpıştı. Kazada, 3'ü çocuk, 4 kişi öldü, 8 kişi de yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde Niğde-Adana karayolu Kaynarca Köyü yakınlarında meydana geldi. Henüz sürücüsü belirlenemeyen, çoğu çocuk, içerisinde 11 kişinin bulunduğu 81 BL 813 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen 51 DN 156 plakalı hafif ticari araç, kafa kafaya çarpıştı. Kazada, 3'ü çocuk, 4 kişi öldü, Hatice, Nurettin, Enes, Ramazan ve Muhammed Karaduman, Buse ve Oğuz Tunçer ile ismi öğrenilemeyen bir kişi de yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Niğde Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu belirtildi. Kazayı haber alan Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, hastaneye gelerek yaralıların durumu hakkında bilgi aldı. Yaşamını yitiren 4 kişinin kimliklerinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
ÖLENLERİN İSİMLERİ BELLİ OLDU
Niğde'de meydana gelen kazada, yaşamını yitiren 4 kişinin isimleri belli oldu. Kazada ölenlerin Ebru Tuncer ile çocukları Yaren ve Belinay Tuncer ile Hazan Karaduman olduğu bildirildi.
Görüntü Dökümü
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Kazaya karışan araçlardan görüntü
Jandarma ekiplerinin kaza yerinde inceleme yapması
Araçların yola savruların parçalarından görüntü
Kaza yerindeki polislerden görüntü
Kaza yerindeki ambulanstan görüntü
Genel ve detay görüntüler
GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ
Haber-Kamera: Ali KADI / NİĞDE,
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7)KADIN TARIM İŞÇİLERİNİ TAŞIYAN KAMYONET DEVRİLDİ: 2 ÖLÜ, 8 YARALI
KONYA'nın Ereğli İlçesi'nde tartım işçilerini taşıyan kamyonetin kontrolden çıkıp takla atması sonucu 2 kadın öldü, 7'si kadın, 8 kişi de yaralandı.
Kaza, bugün saat 18.15 sıralarında Ereğli-Karapınar karayolu Hortu mevkiinde meydana geldi. Pancar tarlasında çalışan kadın işçiler taşıyan 47 yaşındaki Abdülkadir Sulak yönetimindeki 42 K 9444 plakalı kamyonet, kontrolden çıkıp, şarampole takla attı. Kazada, 2 kadın öldü, sürücü Sulak ile işçiler Hatice Şahin, Cemile Şahin, Fadime Akyıldız, Nabider Gül ve Songül Yurttaş ile henüz isimleri belirlenemeyen 2 kadın yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Kazada, ölen 2 kişinin kimlik tespiti için çalışma başlatıldı.
Görüntü Dökümü
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-Yaralılardan detay
Sağlık görevlilerin müdahahlesi
Kamyonetten ve cestlerden detay
Genel ve detay
GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ
Haber-Kamera: Atilla ATMACA / EREĞLİ(KONYA),
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8)CEZAEVİNDEN İZİNLİ ÇIKTI, EŞİNİ BOĞAZINDAN BIÇAKLAYIP, ÖLDÜRDÜ
MANİSA'nın Kula İlçesi'nde cezaevinden izinli çıkan 36 yaşındaki Murat Özkara, tartıştığı eşi 33 yaşındaki Hatice Özkara'yı boğazından bıçaklayarak öldürdü.Olay bugün saat 19.30 sıralarında Akgün Mahallesi'nde meydana geldi. Kablo hırsızlığı suçundan girdiği cezaevinden izinli çıkan Murat Özkara ile eşi Hatice Özkara arasında evde, belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Murat Özkara, mutfaktan kaptığı bıçakla eşi Hatice'yi boğazından bıçakladı. Ağır yaralanan Hatice Özkara, can havliyle yardım istemek için koşarak evden çıktı. Ancak Hatice Özkara, sokakta kanlar içerisinde yere yığıldı.
Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, Hatice Özkara'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Özkara'nın cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı.
Polis, olaydan sonra kaçarak izini kaybettiren zanlı Murat Özkara'yı yakalamak için çalışma başlattı.
SAKLANDIĞI EVDE YAKALANDI
Manisa'nın Kula İlçesi'nde tartıştığı eşi Hatice Özkara'yı boğazından bıçaklayarak öldürdükten sonra kaçan Murat Özkara, polis ve jandarmanın ortaklaşa düzenlediği operasyonla Narıncapıtrak Mahallesi'ndeki bir evde gözaltına alındı. Özkara, sorgulanmak üzere Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
Görüntü Dökümü
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(FOTOSLAYT x 2)
Murat Özkara selfie
Karı-koca birlikte foto
GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ
Haber: Hasan YİĞEN / MANİSA (Kula),
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9)ÖZ BABASI GÖZ YUMMUŞ, ARKADAŞI, ZİHİNSEL ENGELLİ KIZINA CİNSEL İSTİSMARDA BULUNMUŞ
TEKİRDAĞ'ın Şarköy İlçesi'nde zihinsel engelli 17 yaşındaki N.Ö.'ye cinsel istismarda bulunan emekli hademe 53 yaşındaki Mustafa G. ile istismara göz yumduğu iddia edilen genç kızın babası 43 yaşındaki S.Ö. tutuklandı. N.Ö. ise devlet korumasına alındı.
Şarköy'ün Yeniköy Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan zihinsel engelli N.Ö., annesi T.Ö.'ye ailesinin tanıdığı emekli hademe Mustafa G.'nin cinsel istismarda bulunduğunu anlattı. Dünyaya getirdiği 5 çocuğundan 4'ü zihinsel engelli olan T.Ö., kızının eğitim aldığı ilçedeki özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinin sahibine durumu anlatıp, kendilerine yardımcı olmasını istedi. Merkez sahibi de Şarköy Cumhuriyet Savcılığı'na giderek, şikayette bulundu. Şarköy Cumhuriyet Savcısı Gökmen Özmen, soruşturma başlatıp N.Ö.'nün psikologlar eşliğinde ifadesini aldı. İfadenin ardından İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki bir okulda görev yaparken 5 ay önce emekli olan hademe Mustafa G.'yi evinde gözaltına aldı.
ANNESİ İLE İLİŞKİSİ OLDUĞUNU İDDİA ETTİ, 'İFTİRA' DEDİ
Emniyette ifadesi alınan Mustafa G., çocuklarının eğitim gördüğü okulda hademelik yaparken, yaklaşık 1.5 yıl önce Ö. ailesi ile tanıştığını söyledi. Ailenin sık sık evlerine geldiğini belirten Mustafa G., "T.Ö, çocuklarıyla birlikte evime gelmeye başladı. Babaları S.Ö., çocukları ile bize gelir, kalırdı. Biz baba ile alkol alırdık. Ben acıdığım için aileye yardım ediyordum. Gelmedikleri zaman da çocuklar beni telefonla arayıp, yiyecek sipariş ederlerdi. Çocuklarla telefonla görüştüğüm zaman arkadan anne ve babalarının sesleri geliyordu. Suçlamaları kabul etmiyorum. Anneleri T.Ö. ile ilişkimi bitirdiğim için bana iftira atıyor" dedi.
ÖZ BABA: BİZE YARDIM ETTİĞİ İÇİN BİR ŞEY DİYEMEDİM
Mustafa G.'nin ifadesinin ardından polis, cinsel istismara uğrayan kızın babası S.Ö.'yü gözaltına aldı. S.Ö. ise ifadesinde Mustafa G.'nin evinde kaldıkları günlerden birinde birlikte alkol aldıklarını belirterek, "Mustafa bana 10 lira para verdi, ben de 3 paket kaçak sigara almak için dışarıya çıktım. Mustafa'nın odasında kızımla ilişkiye girdiğini düşündüm, ama o bize yardım ettiği için bir şey söyleyemedim. Mustafa benden yanına gelirken kızım N.Ö.'yü de getirmemi isterdi. Kızımı getirmem karşılığında hiçbir talebim olmadı" dedi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, savcılık sorgularının ardından mahkemeye çıkarıldı. Mustafa G., 'engelli çocuğa cinsel istismarda bulunmak', kızın babası S.Ö., ise 'çocuğun nitelikli cinsel istismara yardım etmek' suçlamasıyla tutuklandı.
Şarköy Kaymakamı Hamdi Öncü'nün girişimleriyle cinsel istismara uğrayan zihinsel engelli N.Ö., devlet koruması altına alındı. Kaymakam Öncü, ailenin diğer çocuklarının da koruma altına alınması için çalışmalara başladıklarını söyledi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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(FOTOSLAYT x 2)
Mustafa G. ile S.Ö'nün emniyete getirilmesi
GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ
Haber: Nuri ÇAĞLAR/ŞARKÖY (Tekirdağ),
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10)KÖY BAKKALI, 5 ÇOCUĞA TACİZDEN TUTUKLANDI
DÜZCE'nin Çilimli İlçesi Sarımeşe Köyü'nde bakkal işleten 53 yaşındaki Ahmet T., 5 kız çocuğuna tacizde bulunduğu suçlamasıyla tutuklandı.
Evli, 1 çocuk, 2 torun sahibi Ahmet T., iddiaya göre bakkala gelen 5 kız çocuğuna tacizde bulundu. Çocuklardan birisinin ailesine, "Bakkal amca bizden para almıyor, kucağına oturtuyor" demesi üzerine olay ortaya çıktı. Çocukların aileleri, Ahmet T.'nin bakkalına giderek tepki gösterdi. Haber verilmesiyle jandarma ekipleri köye giderek aileleri yatıştırırken, Ahmet T.'yi gözaltına aldı. İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürülen Ahmet T., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.
Haber: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE,
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11)OTOMOBİL SULAMA KANALINA UÇTU, 1 KİŞİ KAYIP
TOKAT'ta sulama kanalına uçan otomobilde bulunan 3 kişiden 2'si yaralı olarak kurtulurken, kaybolan 1 kişi için ise arama çalışmaları başlatıldı. Suda yaklaşık 500 metre sürüklenen araç vinç yardımıyla çıkarıldı.
Kaza, kent merkezindeki Gezirlik Mahallesi'nde saat 01: 30 sıralarında meydana geldi. Toprak yolda seyir halinde olan 20 yaşındaki Esat Özer'in kullandığı 60 HE 734 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak sulama kanalına uçtu. Çevrede bulunan vatandaşların durumu bildirmesiyle olay yerine; İtfaiye, AFAD, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri araç içerisinden sürücü Esat Özer ile 21 yaşındaki Mustafa Yıldız'ı çıkarmayı başardı. Araç içerisinde olduğu öğrenilen Zeki Sarıel'e ise ulaşılamadı.
Olay yerine kurtarma vinci çağırıldı. Vince bağlanarak kanaldan dışarıya çıkarılmaya çalışılan otomobilin bağlı olduğu arka bölümün koptu. Tekrar suya düşen araç kanal üzerinde bulunan köprünün altından geçerek akıntıya kapıldı. Toplam 4 köprü altından geçen ve yaklaşık 500 metre sürüklenen otomobil, 5'nci köprünün altında durdu. Otomobil, olay yerine çağırılan diğer vinçle birlikte toplam 2 vinç yardımıyla yaklaşık 2 saat süren çalışma sonrasında kanaldan çıkarıldı. Araç içerisinde başka bir kimseye rastlanmazken, kaybolduğu anlaşılan Zeki Sarıel'i bulmak için kanalın suyu kesilerek arama çalışmaları başlatıldı.
Araç içerisinden yaralı olarak kurtarılan Mustafa Yıldız ve Esat Özer Tokat Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Görüntü Dökümü
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-Olay yerinden görünü
-Sudaki aracı kurtarma çalışması
-Aracın vince bağlanıp çıkarılışı
-Aracın tekrar suya düşüp sürüklenmesi
-Köprüde durması ve iki vinçle çıkarılması
-Detaylar
GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ
Haber-Kamera: Fatih YILMAZ / TOKAT,
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12)ANTALYA'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU
ANTALYA Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 'torbacı' diye arlandırılan uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon yapıldı. 'Narko- Sokak2' adıyla 81 ilde eş zamanlı yapılan operasyon, saat 16.00'da başladı. Özel harekat, çevik kuvvet, asayiş ve narkotik şube müdürlüklerine bağlı 280 polisin görev aldığı operasyona, polis helikopteri de havadan destek verdi.
Muratpaşa İlçesi'ndeki Gebizli ve Yeşildere mahallelerinde yoğunhlaşan operasyonda, araçlarda ve şüpheli kişilerin üzerinde arama yapıldı, kimlik kontrolü yapıldı. Operasyonda kullanılan narkotik köpeği 'Zeus' ise bir evin bahçe duvarına saklanmış eroin buldu. Aramalarda ayrıca çok sayıda uyuşturucu hap ve bir miktar eroin ele geçirildi. Bazı şüphelilerin gözaltına alındığı operasyonda, polis ekipleri, çevredeki çocuklara çikolata ve balon verdi, onlarla oyun oynadı.
Görüntü Dökümü
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Polis helikopterinin görüntüsü
TOMA aracının görüntüsü
Önlem alan çevik ekibinin görüntüsü
Özel harekat polislerinin görüntüsü
Otoparka çekilen motosikletlerin görüntüsü
İşlem yapan trafik ekibinin görüntüsü
Narkotik köpeğinin araçlar içinde ve çevresinde uyuşturucu araması
Polislerin araçları ararken görüntüsü
Detaylar
GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ
Haber: Bülent TATOĞULLARI-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,
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13)POLİSİN ELE GEÇİRDİĞİ UYUŞTURUCUYU GERİ ALMAK İÇİN YALVARDI
GAZİANTEP'te, polis tarafından 5 mahallede uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan aramada üzerinde bir miktar sentetik uyuşturucu metamfetamin ele geçirilen 1 kişi, uyuşturucuyu geri vermesi için dakikalarca polise yalvardı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü'ne bağlı 130 polisin katılımıyla, kent genelindeki uyuşturucu satıcılarına yönelik 5 mahallede operasyon düzenlendi. Polis, durumundan şüphelendiği araç ve yayaları durdurup üst araması ile GBT sorgularını yaptı. Narkotik köpeği 'Bady'nin de getirildiği operasyonda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Üzerinde uyuşturucu ele geçirilen kişiler hakkında işlem yapıldı. Polislerin durdurduğu bir otomobildeki şüpheliler üzerinde yapılan armalarda ise bir kişinin iç çamaşırında bir miktar metamfetamin ve esrar ele geçirdi. Polisler üzerinde uyuşturucu madde bulunan 1 şüpheliyi ifadesini almak üzere emniyete götürdü.
UYUŞTURUCUYU ALMAK İÇİN POLİSE YALVARDI
Polislerin şüphelenerek üst aramasını yaptığı bir kişinin üzerinde ise bir miktar metamfetamin ele geçirildi. Üzerindeki uyuşturucuyu evinin son ekmek parasıyla aldığını söyleyen şüpheli, uyuşturucuyu tekrar almak için polislere yalvardı. Şüpheli, "Evin son ekmek parasını buna verdim. Kurban olayım ağabey bana bir miktar verin. Krize girer ölürüm" dedi. Polis, uyuşturucuya el koyarken, ismi açıklanmayan kişiyi gözaltına aldı.
Görüntü Dökümü
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Narkotik ekipleri
Narkotik köpeğinin arama yapması
Durdurulan otomobilde arama yapılması
Otomobildeki şahıs üzerinde çıkan uyuşturucu madde
Sokakta arama yapılan şahıs üzerinde çıkan uyuşturucu madde
Şahısların gözaltına alınması
Polis otoları
Çevredeki kalabalık
Üzerinden uyuşturucu çıkan şahsın polise yalvarması
Genel ve detay görüntüler
GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ
Haber: Eyyüp BURUN - Kamera: Ahmet ÖZER / GAZİANTEP,
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14)YALOVA'DAKİ SEL FELAKETİNDEN BİN SERA ZARAR GÖRDÜ
YALOVA Ziraat Odası Başkanı Şaban Beşli, Yalova'da etkili olan yağışlar nedeniyle Çınarcık İlçesi Koru Beldesi'ndeki derenin taşması sonucu bölgede bin çiçek serasının zarar gördüğünü söyledi. Bölgedeki üreticileri ziyaret eden Beşli, "Bu bölgemiz geçimini seracılıktan sağlıyor. Yaklaşık bin çiçek serası zarar gördü. Devletimizden çiftçilerimize destek bekliyoruz. Mağduriyetlerinin giderilmesini istiyoruz" dedi.
Yalova'nın Çınarcık İlçesi'ne iki gün önce metrekareye 88 kilogram yağışın düştüğü yağmur nedeniyle bölgede geçimini seracılıktan sağlayan çiftçileri etkiledi. Sular altında kalan seralarda bulunan mahsuller heba oldu. Çiftçileri gezerek zararlarını inceleyen Yalova Ziraat Odası Başkanı Şaban Beşli, devletin desteğini beklediklerini söyledi. Beşli, "Yağmurlarla gelen bu afette Koru Beldemiz etkilendi. Özellikle mevsimlik çiçek, kesme çiçek ve süs bitkileri yetiştirilen bir alanımızdı burası. Bin tane seramız aynı bu şekilde yerle bir olmuş, komple ürünler, saksı ürünleri, kesme çiçek ürünleri ve mevsimlik çiçekler kullanılamayacak hale gelmiş. Dağdan gelen sel, bütün seraları yerle bir etmiş. İçindeki ürünler bitmiş. Çiftçimiz çok mağdur durumda. Biz de bir an önce bu mağduriyetin ortadan kalkması için devletin desteği gerekiyor. Bu ürünleri yetiştiren insanlar senelerini harcadı. Emekleri bir anda bir sel uğruna yerle bir olmuş durumda. İnsanlar canlarını kurtardıklarına şükrediyorlar ama mal canın yongası. Neticede bu ürünlerin artık kullanılamayacak durumda. Bir seranın içinde yüz binlerce liralık hasar var. İnsanların alınlarının terini, çoluk çocuklarının rızkını bir anda sele kaptırdılar. İnsanın vicdanı sızlıyor. Biz de yetkililerimizin bir an evvel bu mağdur insanlara el atmasını bekliyoruzö dedi.
HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Su taşkınının yaşandığı Koru Deresi'nde ise ekiplerin çalışmaları devam ediyor. Diğer yandan Yalova Afet ve Acil Müdahale Başkanlığı'ndan ise (AFAD) içerisinde mühendislerin de olduğu bir ekibin ise hasar tespit çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi. Yapılan çalışma ile bölgede kaç konutun ve kaç seranın hasar gördüğü tespit edilecek.
ÇİFTÇİLER DESTEK BEKLİYOR
Bölgede seracılıkla geçimini sağlayan çiftçiler ise su taşkınının Karayolları tarafından Koru Deresi üzerinden geçen yol ve köprü çalışmasından kaynaklı olabileceğini iddia etti. Milyonlarca liralık zararı olan çiftçiler, devletten bu konuda destek beklediklerini söylediler.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Yalova Ziraat Odası Başkanı röportaj
-Hasar gören seralardan detaylar
-Çiftçilerle röportajlar
-Ekiplerin çalışmaları
-Amatör kamera ile seraların su basmış halleri
GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ
Haber-Kamera: Süheyla GÖZDERELİLER / YALOVA,
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15)MUĞLA'DA KURAKLIK BARAJLARI VURDU
MUĞLA'da, kış mevsiminde yağışların az olması ve sıcaklıkların mevsim normallerinin üstünde olması sonucu yeraltı ve yerüstü su kaynakları ciddi oranda azalırken barajlardaki su miktarı, kritik seviyelere düştü ve son 5 yılın en düşük düzeyine geriledi.
Kış mevsiminde düşen yağış miktarının önceki yıllara göre az olması nedeniyle Muğla'daki Mumcular ve Geyik Barajları'nda doluluk oranı 2012 yılından bu yana en düşük düzeye geriledi. 2016 yılının Haziran ayında yüzde 41 doluluk oranına sahip olan Mumcular Barajı'nda bu oran 2017 yılının aynı ayında yüzde 27'ye gerilerken, yüzde 56 dolu olan Geyik Barajı'nda ise yüzde 44 olarak ölçüldü. Bunun yanı sıra yeraltı ve yerüstü su kaynaklarında da ciddi azalma olduğu tespit edildi.
KURAKLIK SU KAYNAKLARINI ETKİLEDİ
Türkiye'nin en fazla yağış alan illerinden olan Muğla'da beklenen yağışların düşmemesi nedeniyle su kaynakları düşük düzeyde kaldı. Yağış miktarının az olması özellikle Mumcular Barajı'nı etkilerken Geyik Barajı'ndaki su oranının beklenin altında kalmasına neden oldu. 2012 yılı Haziran ayında doluluk oranı yüzde 83 olan Mumcular Barajı, bu yılın aynı ayında yüzde 27'de kaldı. Mumcular Barajı'nda, doluluk oranı Temmuz ayında 2013 yılında yüzde 81, 2014 yılında yüzde 50, 2015 yılında yüzde 77, 2016 yılında yüzde 41 iken 2017 yılında ise yüzde 27'ye kadar düştü. Geyik Barajı'nın 2012 yılı Haziran ayı doluluk ortalaması yüzde 95 olduğu halde 2013 yılında yüzde 91, 2014 yılında yüzde 63, 2015 yılında yüzde 93, 2016 yılında yüzde 56, 2017 yılında yüzde 44 oldu.
ÜLGEN: SU KULLANIMINA DİKKAT EDELİM
Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü Baki Ülgen, halka su kullanımı konusunda uyarılarda bulundu. Ülgen, şöyle dedi:
"İlimiz kurak bir kış mevsimi geçirdi. Bu dönemlerde de mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklılar nedeniyle buharlaşma oranında yüksek seviyelerde. Bu nedenle su kaynaklarımızda yetersizlik baş göstermiş durumda. Vatandaşlarımızdan bu dönemde su kaynaklarımızın korunması açısından suyu daha dikkatli kullanmalarını rica ediyoruz. Bayram tatili nedeniyle birçok yerli turist ilimize gelmiş ve nüfus olarak büyük bir artış yaşanmıştır. Bu da su kullanımını had safhaya çıkartmıştır. Kış mevsiminde yağışların yeterli olmaması ve nüfusun fazla artması nedeniyle bazı ilçelerimizde su sıkıntısı yaşanmaktadır. Barajlarımızın doluluk oranı kritik seviyelere düşmüştür. Yeraltı ve yerüstü su kaynaklarımızda da ciddi oranda azalmalar tespit ettik. Ekiplerimiz tüm su kaynaklarında gerekli çalışmaları yapıyor ve bulabildiğimiz bütün sağlıklı suyu şebekeye dahil etmeye çalışıyoruz."
"ŞEBEKELERDEN BAHÇE SULAMASI YAPILMAMALI"
Bahçe sulamasının içme suyu şebekelerinden yapılmaması gerektiğini belirtirten Ülgen, içme suyu şebekelerinin tarımsal sulamaya hizmet etmediğini vurguladı. Ülgen, şöyle konuştu:
"Kırsal yerleşim oranı yüksek bir ilde yaşıyoruz. Büyükşehir kanunu gereği köyden mahalleye dönüşen bölgelerde su fiyatı en düşük tarifenin 4'te 1'i oranında belirleniyor. Yani köylerde suyun metreküp ücreti 66 kuruş olarak ödeniyor. Bu nedenle kırsal bölgelerde birçok vatandaşımız bahçe işleriyle uğraşıyor. Hanelerde kullanılan suyun yaklaşık 10 katı kadarı bahçe sulamasında harcanıyor. Ancak şebeke suyu, içme, kullanma ve endüstri alanına hizmet vermektedir, tarımsal sulamada kullanılmaması gerekir. Tarımsal sulama çok farklı bir boyuttur. Bu konu hakkında kurum olarak bazı önlemler almayı planlıyoruz. Boşa akıtılan her damla su başka bir vatandaşımızın kuraklık yaşamasına neden olacaktır. Bu bilinçle suyu çok daha dikkatli kullanıp bizden başkalarının da yaşam kaynağı olan suya ihtiyaç duyduğunu aklımızdan çıkarmamalıyız."
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Barajlardan görüntü
-Suların çekildiği yerlerden detaylar
GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ
Haber-Kamera: Cavit AKGÜN /MUĞLA,
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16)YANGININDA EVLERİNİN HASAR GÖRMESİNDEN ENDİŞE EDİNCE KAVGA ETTİLER
SAKARYA'nın Akyazı İlçesi'nde evlerinin yanındaki hurdalıkta çıkan yangından endişe duyan vatandaşlar iş yeri sahibi ile kavga etti. Polis kavga edenleri ayırdı. Olay, Akyazı Ada Caddesi Parseller mevkiinde meydana geldi. Çevresinde akaryakıt istasyonu ve evler bulunan hurdalıkta bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Hurdalığın yanında evleri bulunan vatandaşlar aynı iş yerinde daha önce de yangın çıktığını yangınlar nedeniyle endişe duyduklarını, iş yerinin kapatılması için belediyeye dilekçe verdiklerini belirterek tepki gösterdi. Vatandaşlar ile ismi öğrenilemeyen iş yeri sahibi arasında kavga çıktı. Vatandaşlar ile iş yeri sahibi yumruklaştı. Polis müdahalede bulunarak kavga edenleri ayırdı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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Kavgadan görüntü
Yangından görüntü
Haber-Kamera: Alaattin ONUR / AKYAZI(Sakarya),
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