Dha Yurt Bülteni - 1

1)EGE'DE, TÜRK GEMİSİNE YUNAN ATEŞİ







YUNANİSTAN'ın Rodos Adası açıklarında, Türk bayraklı 'M/V ACT' isimli kuru yük gemisine Yunan sahil güvenlik botu tarafından ateş açıldı. 16 merminin isabet ettiği gemi, durmayıp, Türk karasularına girdi. İskenderun'dan yüklediği demirçeliği, Kocaeli Limanı'na götüren 88 metre uzunluk, 14 metre genişliğindeki 'M/V ACT' isimli kuru yük gemisi, Yunanistan'ın Rodos Adası'na 3 mil mesafedeki uluslararası sularda, Yunan sahil güvenlik ekipleri tarafından durdulmak istendi. İddiaya göre, Yunan sahil güvenliği, geminin kaptanı Haluk Sami Kalkavan'dan arama yapmak için Rodos Limanı'na yanaşmasını istedi. Ancak Kalkavan, Yunan sahil güvenliğinin bu isteğini kabul etmeyip, yoluna devam etmek istedi. Bunun üzerine Yunan sahil güvenlik botundan önce havaya ardından da gemiye pepeşe ateş edildi. 16 mermi isabet eden gemi, durmayıp Türk karasularına girdi.Çatalada önlerine geldiği öğrenilen gemiye Türk Sahil Güvenlik ekiplerinin eşlik ettiği bildirildi. Türk yetkililerin, konuyu incelediği, ardından bir açıklama yapılacağı bildirildi.



YUNANLILARIN SALDIRDIĞI KURU YÜK GEMİSİ MARMARİS'TE



Uluslararası sularda Yunanistan Sahil Güvenlik Hücum Botu tarafından ateş açılan Türk Bayraklı M/V ACT adlı kuru yük gemisi Muğla'nın Marmaris İlçesi'nde bulunan gümrüklü limana sahil güvenlik ekipleri nezaretinde getirildi. İskenderun Limanı'ndan yüklediği demir çeliği, Kocaeli Limanı'na götüren 88 metre uzunluğu ve 14 metre genişlikteki 'M/V ACT' adlı kuru yük gemisi, Yunanistan'ın Rodos Adası açıklarındaki uluslararası sularda, devriye gezen Yunan Sahil Güvenlik Hücum Botu tarafından uyuşturucu madde bulundurduğu ihbarı üzerine durdurulmak istendi. İddialara göre, Yunan Sahil Güvenlik ekipleri kaptan Haluk Sami Kalkavan'dan Rodos Limanı'na demir atmasını istedi. Kaptan Kalkavan, isteği kabul etmeyip dümen kırarak devam etmek istedi. Bunun üzerine önce havaya sonra kuru yük gemisine art arda ateş edildi. Açılan ateşe rağmen durmayan kaptan son süratle Türk karasularına girerek Sahil Güvenlik Marmaris Grup Komutanlığı ekiplerinden yardım istedi. Bunun üzerine Türk-Yunan karasularında devriye gezen Sahil Güvenlik Marmaris Grup Komutanlığı'na bağlı ekipler yardım çağrısıyla harekete geçti. Kısa sürede kuru yük gemisine ulaşan Türk Sahil Güvenlik Hücum botunu gören Yunan Sahil Güvenlik botu hızla uzaklaşarak gözlerden kayboldu.



'M/V ACT' adlı kuru yük gemisine Sahil Güvenlik Marmaris Grup Komutanlığı'na bağlı 2 adet hücum bot ve bir savaş gemisi (Kurvaziyer) eşlik etti.



MARMARİS PROTOKOLÜ GEMİYİ KARŞILADI



Dün akşam saatlerinde Marmaris Körfezi'nde bulunan gümrüklü limana yanaşan kuru yük gemisini Ak Parti Muğla Milletvekili Nihat Öztürk, Marmaris Kaymakamı Celalettin Yüksel, Marmaris İlçe Emniyet Müdürü Ertan Sarıkaya, Sahil Güvenlik Marmaris Grup Komutanı Deniz Albay Oğuz Bavbek ve Marmaris Liman Başkanı Burak Okçu karşıladı. İlçe protokolü ile birlikte gemiye çıkarak dinlenme odasında kaptan Haluk Sami Kalkavan'a geçmiş olsun dileklerini iletti. Heyet, yaşanan olaylar ile ilgili kaptandan bilgi aldı. Protokol üyeleri, daha sonra geminin baca kısmına çıkarak mermilerin isabet ettiği yerleri inceledi. Kuru yük gemisine, baca tarafına 8 ve kaptan köşkü çevresindeki çeşitli metal alanlara 11 olmak üzere toplam 19 merminin isabet ettiği tespit edildi.



NARKOTİK KÖPEĞİ ARAMA YAPTI



Marmaris Narkotik Grup Amirliği'nden gelen ekipler 'Zeta' adlı narkotik köpeği ile geminin çeşitli yerlerinde arama yaptı. Yunan makamlarının iddia ettiği gibi kuru yük gemisinde uyuşturucu madde bulunmadı. Kaptan ve mürettebatın Sahil Güvenlik Marmaris Grup Komutanlığı'nda ifadesi alınacağı öğrenildi. İddialarla ilgili soruşturma devam ediyor.



SALDIRI 1 SAAT SÜRMÜŞ



Uluslararası sularda Yunanistan Sahil Güvenlik Hücum Botu tarafından ateş açılan Türk Bayraklı M/V ACT adlı kuru yük gemisi Muğla'nın Marmaris İlçesi'nde bulunan gümrüklü limana sahil güvenlik ekipleri nezaretinde getirildi. Olayla ilgili konuşan AK Parti Muğla Milletvekili Nihat Öztürk "İçerisinde 1 kaptan ve 13 mürettebatımızın bulunduğu kuru yük gemisine Rodos Adası açıklarındaki uluslararası sularda Yunanistan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yaklaşık 1 saat süreyle ateş açılmıştır. Bu hoş bir şey değil, bunu kınıyoruz. Burada can söz konusudur. Canlar hiçe atılmıştır. Burada mermiler 1 arkadaşımıza dahi isabet etmiş olsaydı bu iş burda farklı bir noktaya giderdi. Türkiye ve Yunanistan olarak sosyo-ekonomik ilişkilerimiz var. Bu ilişkileri geliştirmek için çabalıyoruz. Bu yapılanları kınıyorum. İki ülke ilişkilerine gölge düşüyor. Tekrar geçmiş olsun. Bir daha böyle olayların yaşanmamasını diliyorum" dedi.



Kuru yük gemisinin Marmaris limanına getirilmesinden görüntü



Kuru yük gemisinden genel ve ayrıntılı görüntü



Marmaris protokolünün kuru yük gemisine çıkmasından genel ve ayrıntılı görüntü



"Zeta" adlı Narkotik köpeğinin gemi dışında arama yapmasından görüntü



Genel ve detay görüntü



Haber-Kamera: Yaşar ANTER-Ali GÜNDOĞAN / BODRUM-MARMARİS(Muğla),



GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ



=====================================================



2)KİLİS'İN KARŞISINDAKİ PYD HEDEFLERİ VURULDU







SURİYE'nin kuzeyinde bulunan terör örgütü PKK'nın uzantısı PYD/YPG kontrolündeki Parsa Dağı'ndan Türkiye tarafına taciz ateşi açıldı. Ateşin açıldığı bölge, angajman kuralları çerçevesinde Kilis'te konuşlu birlikler tarafından top atışlarıyla misliyle ateş altına alındı. Kilis'in karşısındaki Suriye'nin terör örgütü PYD/YPG kontrolündeki Parsa Dağı bölgesinden Türkiye tarafına dün akşam saatlerinde taciz ateşi açıldı. Ateşin açıldığı bölge, uluslararası angajman kuralları çerçevesinde sınır hattında konuşlu birlikler tarafından top atışlarıyla hedef alındı. Belirlenen hedefler, fırtına ve obüslerle misliyle ateş altına alındı. Sınırdaki top atışlarının sesi, kent merkezinden de duyuldu.



-Vurulan alandan görüntüler



Haber: KİLİS,



GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ



====================================================



3)DENİZLİ'DE TIR İLE ÇARPIŞAN LPG TANKERİ PATLADI: 3 ÖLÜ







DENİZLİ'nin Sarayköy İlçesi'nde LPG tankeri ile Sarayköy ilçesindeki yangına müdahale için giden iş makinası yüklü TIR çarpıştı. LPG tankeri büyük bir gürültü ile patlarken, ilk belirlemelere göre, TIR ve tanker şoförü ile TIR'da bulunan DESKİ görevlisi öldü. Kazada 4 kişi de yaralandı. Kaza, Denizli İzmir Karayolu'nun Sarayköy Mevkii'nde dün gece saat 01.15 sıralarında meydana geldi. Aydın'dan Denizli yönüne seyreden LPG tankeriyle Sarayköy'deki yangına müdahale için giden iş makinası yüklü TIR çarpışınca büyük bir patlama meydana geldi. AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, kazada TIR ve tanker şoförü ile TIR'da bulunan bir DESKİ görevlisinin öldüğünü ve 4 yaralı bulunduğunu söyledi. Ayrıca patlamanın etkisiyle tankerin arkasında bulunan yabancı plakalı bir otomobil de alev alırken, otomobilde kaç kişinin olduğunu tespit etmek için çalışmaların sürdüğü belirtildi. Olay yerine AFAD, itfaiye ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edilirken, Denizli İzmir Karayolu trafiğe kapatıldı.



PATLAYAN TANKERİN PARÇASI 600 METRE UZAĞA FIRLADI



Çarpışmanın ardından LPG yüklü tankerin alev aldığı bir süre yandığı ardından patladığı belirlenirken, görgü tanıkları tankerin arkasındaki yabancı plakalı otomobilde 5 kişi bulunduğunu söyledi. Kazada 4 kişinin patlamanın etkisiyle yaralandığı belirlenirken, patlayan tankerin bir parçası olay yerinden yaklaşık 600 metre uzağa fırladı.



Olay yeri inceleme ekipleri, kazanın yaşandığı yerde çalışmalarını sürdürürken, uzun süre trafiğe kapalı kalan Denizli-Aydın Karayolu'nda uzun kuyruklar oluştu. Araç kuyruğu kilometrelerce uzarken, bir süre trafik tali yoldan verilerek trafik açıldı. Kazadaki tanker şoförünün olay yerine 500 metre Uzaklıktaki akaryakıt istasyonunda mola verip yemek yediği ifade edilirken, görgü tanıkları yabancı plakalı otomobilde 5 kişinbulunduğunu söyledi. Görgü tanıklarının otomobilde bulunan bir kız çocuğunun sulama kanalına düştüğünü söylemesi üzerine AFAD ekipleri uzun süre sulama kanalında arama yaptı. Petrol istasyonu çalışanı İbrahim Doğan, tankerin önce alev aldığını ve patlamadan önce bir süre yandığını belirterek, şöyle dedi: "Olayın ciddiyetini anlayınca araç sürücülerine olay yerine gitmemelerini söyledik. Tanker bir süre yandı, ardından büyük bir patlama oldu. Patlamanın şiddetiyle herkes kaçışmaya başladı. Gökyüzü alev topuna döndü."Kaza yerinde inceleme yapan AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, ilk belirlemelere göre 3 kişinin yaşamını öldüğünü, 4 kişinin ise yaralandığını söyledi. Tin, "Orman yangınının ardından bu korkunç kaza yaşandı. Denizli için bu Pazartesi kara bir gün oldu. Ekipler çalışmalarını sürdürüyor. Yangın bölgesine iş makinesi getiren bir TIR, LPG yüklü başka bir TIR ile çarpışmış. Araçların arkasındaki bir otomobilde patlamanın etkisiyle paramparça olmuş. Şu an ölü sayısı hakkında kesin bir bilgi yok" dedi.



Kazadan görüntü



Yanan araçlardan görüntü



Genel ve detay görüntü



-Olay yerinden detay



-Tankerin 600 metre uzağa fırlayan parçasından görüntü



-İbrahim Doğan ile röp.



Genel ve detay görüntü



Haber-Kamera: Osman Nuri BOYACI - Deniz TOKAT / DENİZLİ,



GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ



======================================================



4)DENİZLİ'DE ORMAN YANGINI







DENİZLİ'nin Sarayköy ilçesinin kırsal Kabaağaç Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda yangın çıktı. Dün saat 19.00 sıralarında Kabaağaç Mahallesi'nde başlayan va çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangını söndürmek üzere, Denizli Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 uçak, 4 helikopterle, çok sayıda arazöz ve orman işiçisi sevk edildi. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürerken, rüzgar ve sarp arazi nedeniyle söndürme çalışmalarında güçlük yaşandığı bildirildi. Yangının ilerlediği yönde bulunan kırsal Tekkeköy Mahallesi'nin, tedbir amaçlı boşaltılacağı öğrenildi.



2 MAHALLE BOŞALTILDI



Denizli'nin Sarayköy ilçesinin kırsal Kabaağaç Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda dün saat 19.00 sıralarında başlayan yangının yerleşim yerlerine sıçrama ihtimaline karşı Kabaağaç ve Tekke mahalleleri boşaltıldı.



1 MAHALLE DAHA BOŞALTILDI



Denizli'nin Sarayköy ilçesinin kırsal Kabaağaç Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda dün saat 19.00 sıralarında başlayan yangının yerleşim yerlerine sıçrama ihtimaline karşı Kabaağaç ve Tekke mahallelerinin ardından Tırkaz Mahallesi de boşaltıldı. Havanın kararması nedeniyle söndürme çalışmaları kara ekipleriyle güçlükle sürdürülüyor.



Bu arada yangın bölgesine gelerek mahallelerin boşaltılması ve söndürme çalışmalarına destek veren Sarayköy Belediye Başkanı Ahmet Necati Özbaş, "Havanın kararması nedeniyle yangına havadan müdahale edilemiyor. Etkili rüzgar yangına müdahaleyi zorlaştırıyor. Önlem olarak iki köyümüzü boşalttık, Tırkaz köyümüzde de tahliye çalışmalarını sürdürüyoruz. Evini boşaltmayan vatandaşlarımızı ikna etmeye çalışıyoruz" dedi.



SARAYKÖY'DE YANGIN KISMEN KONTROL ALTINDA



Denizli'nin Sarayköy İlçesi'nde dün akşam saatlerinde başlayan yangında şu ana kadar yaklaşık 150 hektar ormanlık alan yandı. Söndürme çalışmaları sırasında 2 itfaiye eri ve 1 işçi yaralandı. Yaralılar Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, Denizli Orman Bölge Müdürü Mustafa Korucu, yangının kısmen kontrol altına alındığını söyledi.



Kabaağaç Mevkii'nde başlayan ve rüzgarın da etkisiyle büyüyüp yaklaşık 150 hektarlık bir alanda etkili olan yangına yapılan müdahaleler sırasında 2 itfaiye eri ve 1 işçi yaralandı. Ambulansta ilk müdahaleleri yapılan 3 kişi Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Denizli Orman Bölge Müdürü Mustafa Korucu, yangının kısmen kontrol altına alındığını belirtirken AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'yi telefonla arayarak bilgi verdi. Yaklaşık 150 hektarlık bir alanın yangından etkilendiğini söyleyen Tin, Tırkaz Mahallesi'ne gelerek vatandaşlarla da konuştu. Kapalı spor salonunda vatandaşlar için yer hazırlandığını belirten Tin, şöyle dedi:



"Yiyecek ve barınaklar AFAD tarafından hazırlandı. Kesin olmamakla birlikte 150 hektardan fazla bir alan yanmış durumda. Şu anda yangın söndürme çalışmaları devam ediyor. Yaklaşık 250 arkadaşımız yangını söndürmek için müdahale ediyor. Artık sabahı bekleyeceğiz. Uçak ve yangın söndürme helikopteriyle çalışma başlatılacak. Duamız o ki rüzgar çıkmasın ve hem Denizli tarafına hem de Babadağ Muğla tarafına alevler aşmasın. Bütün arkadaşlarımız var gücüyle çalışıyor."



Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'yi de telefonla arayan Tin, yangın hakkında bilgi verdi. Bakan Zeybekci'nin telefonda, "Allah beterinden saklasın, Allah kolaylık versin. Günün ilk ışıklarıyla birlikte havadan uçak ve helikopterlerle müdahaleye başlanır. İnşallah bu afetten Denizli'miz zarar görmeden kurtulur. Zarar gören tarım alanlarının hepsi telafi edilir. Cana zarar gelmesin. En az zararla Denizli inşallah bu afetten kurtulur. Bütün itfaiye ve orman ekiplerimize kolaylıklar diliyorum" dediği ifade edildi.



Denizli Orman Bölge Müdürü Mustafa Korucu, yangının genel olarak kontrol altına alındığını belirterek, "Özellikle dışarıdan gelen arazözlerimizi belirli bir alana dizip soğutma çalışmalarını yapıp sabah hava araçlarımızla birlikte kesin bir netice alacağız. Şu an kontrol altına aldık ama gece olduğu için kesin bir şey söyleyemiyoruz" dedi.



Yangın bölgesinden görüntüler



Yangından görüntü



Vatandaşlardan görüntü



Tırkaz köyündeki tahliye çalışmalarından görüntü



Ahmet Necati Özbaş ile röp.



-Detaylar



-Röportajlar



Haber-Kamera: Osman Nuri BOYACI-Deniz TOKAT / SARAYKÖY(Denizli),



GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ



=============================================================



5)EDİRNE'DE DOLU VE SAĞANAK YAĞMUR







EDİRNE'de şiddetli rüzgarın ardından yağan dolu ve sağanak yağmur günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Yaklaşık 10 dakika süren yağışın ardından bazı sokaklarda su birikintileri meydana gelirken, bir kişi üzerine devrilen ağaç dalı nedeniyle başından yaralanarak hastaneye kaldırıldı.



Günlerdir kavurucu sıcakların yaşandığı Edirne'de aniden bastıran dolu yağışıyla birlikte hava sıcaklığı 35 dereceden 20'ye kadar düştü. Şiddetli rüzgar ve sağanak yağmur günlük yaşamı olumsuz etkilerken, 10 dakikalık yağış nedeniyle birçok cadde ve sokaklarda su birikintileri meydana geldi. Şiddetli rüzgar nedeniyle Abdurrahman Mahallesi'nde bir apartman çatısından kopan tahta ve çatı malzemeleri kaldırımına düştü. Şans eseri yaralanan olmadı. Meydan Mahallesi'nde ise şiddetli rüzgar nedeniyle ağaçtan kopan bir dal, o sırada kaldırımda yürüyen 37 yaşındaki Yaşar Mert'in başına düştü. Yaralanan Mert, çevredekilerin ihbarıyla gelen ambulansla Edirne Sultan 1'nci Murat Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.



DEVRİLEN AĞAÇ DALICIN YAPRAKLARINI TOPLADILAR



Yediyolağzı Caddesi'nde vatandaşlar, rüzgardan devrilen çınar ağaç dallarını topladı. Şifalı olduğunu söyledikleri yaprakları poşetlere dolduran Mehmet Yılmaz, "Rüzgardan dal kopup düşmüş bizde yapraklarını topluyoruz" dedi. Devrilen ağaçların dalları ve su biriken yollarda Edirne Belediyesi ekiplerince temizlik çalışması yapıldı. Meteoroloji verilerine göre kentte hava sıcaklığı hafta sonuna kadar 30-35 derece aralığında geçecek.



-Şiddetli rüzgar



-Dolu yağışı



-Sağanak yağmur



-Yağmurdan kaçanlar



-Biriken sular ve araçlar



-Uçan çatı malzemesi



-Rüzgardan düşen ağaç dalları



-Dallardan yaprak toplayanlar



-Yaprak toplayanlarla röp.



-Ağaç dalının düştüğü kaldırım



-Çevre esnaf ile röp.



-Genel görüntüler



Haber-Kamera: Engin ÖZMEN / EDİRNE,



GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ



KILIÇDAROĞLU: BİR İDEAL İÇİN YÜRÜYORUZ (5)



6)HDP'DEN YÜRÜYÜŞE DESTEK



HDP Eş Genel Başkanı Serpil Kemalbay, HDP Grup Başkanvekili Ahmet Yıldırım, milletvekilleri Celal Doğan, Erol Dora, Ertuğrul Kürkçü, Feleknas Uca ve Mithat Sancar, Eş Genel Başkan Yardımcıları Saruhan Oruç ve Sezai Temelli, MYK üyeleri Beyza Üstün, Murat Mıhçı ile Mardin Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Ahmet Türk, Kocaeli F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan Figen Yüksekdağ'ı ziyaret etmelerine izin verilmemesinin ardından (Adalet Yürüyüşü'ne katıldı. HDP'li heyet ellerinde 'Herkes için adalet' yazılı döviz ve çiçeklerle Kartepe Dumlupınar Mahallesi mevkiinde bekledi. HDP'liler Kemal Kılıçdaroğlu'na çiçek verirken, birlikte kısa süre yürüdü. Kemal Kılıçdaroğlu sıcak hava nedeniyle ter içerisinde kaldı. Kılıçdaroğlu'nun üzerindeki beyaz gömleği sırılsıklam oldu. Kılıçdaroğlu su içerek ferahlamaya çalıştı. Kılıçdaroğlu yürüyüş sırasında yol kenarında bulunan bazı kişilerin Bozkurt işareti yapması üzerine aynı şekilde karşılık verdi. Polis helikopterinin yürüyüşün yapıldığı güzergahta uçtuğu görülürken, polisin önlemleri dikkat çekti.



KILIÇDAROĞLU'NA GÜLLER ATILDI



Adalet Yürüyüşü'nde İzmit'e ulaşılırken, üst geçidin üzerinde bulunanlar "Hayır'ın başkenti İzmit'e hoşgeldiniz. Adaletin elçisi" yazılı pankart açarak çiçekler attı. Yürüyüşe Balyoz davasında yargılanan emekli Koramiral Can Erenoğlu da elindeki Türk Bayrağı ile birlikte katılırken, bir süre Kılıçdaroğlu'nun yanında yürüdü. Kemal Kılıçdaroğlu yürüyüş sırasında dev Türk Bayrağı'nın taşınmasına yardımcı oldu. Dün akşam mola verilen Yahya Kaptan Mahallesi'ne girildiğinde ise Kılıçdaroğlu'nun üzerine güller atıldı.



-HDP lilerden görüntü



-Yürüyüşten detaylar



-Zırhlı araçlardan görüntü



-Üsk geçitten Kılıçdaroğlu na gül atılması



-Detaylar



Haber-Kamera: Ergün AYAZ-Faruk KIYAK-Selda Hatun TAN-Alişan KOYUNCU / KOCAELİ,



GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ



============================================



7)BAYKAL ALANYA'DA YANAN ALANLARI GEZDİ







CHP eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal Antalya'nın Alanya İlçesi'nde orman yangınında zarar gören alanları ziyaret etti. Bölgede çıkan yangınların çoğunun elektrik hatlarından kaynaklanmış olabileceğini belirten Baykal, "Bu bölgedeki hatlar çok eski. Bizim iktidar dönemimizde yaptığımız yani 70'li yıllardan kalma hatlar ve bunlar ömrünü tamamlamış. Bu hatların yenilenmesi gerekiyor dedi. CHP eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal, Alanya'nın Sapadere Mevkii'nde 2 gün süren orman yangından zarar gören alanlarda inceleme yaptı. Partilileri eşliğinde bölgeye giden ve Sapadere'de muhtarlar tarafından karşılanan Baykal, hasar gören alanları gezdi.



"HATLAR ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞö



Burada muhtarlardan yangınla ilgili bilgi alan Deniz Baykal, kül olan orman alanlarının çok kıymetli olduğunu söyledi. Bölgede çıkan yangınların çoğunun elektrik hatlarından çıkabileceğini belirten Baykal, "Bu bölgedeki hatlar çok eski. Bizim iktidar dönemimizde yaptığımız yani 70'li yıllardan kalma hatlar ve bunlar ömrünü tamamlamış. Bu eski hatlar herhangi bir rüzgarda, sıcakta, fırtınada yangına müsait hale geliyor. Bu hatların yenilenmesi gerekiyor. Fakat elektrik işi özelleştirildi. Özel şirketler ise bu tip işlere pek yanaşmıyorö dedi.



"SİVRİSİNEĞİ ÖLDÜRMEYİ ÖNGÖREN BİR MÜCADELEö



Muhtarlara 'geçmiş olsun' temennisinde bulunan Deniz Baykal, "Büyük üzüntü içerisindeyiz. Yurt dışındaydım, yangın olunca cumartesi geldim. Pazar Ankara'da işim vardı, o yüzden bugün buraya gelebildim. Şu anda yangın olacak, Allah'ın emri kaçınılmaz bir şey gibi kabul ediyoruz. Yangın olacak hazır olalım, yangın söndürecek kadroları hazır tutalım, tedbirli olalım. Yani bataklığı kurutmayı değil de sivrisinekleri öldürmeye öngören bir mücadele anlayışı içerisindeyiz. Bu yangınlar her yıl oluyor. Sadece burada değil. Kaş'ta oluyor, Muğla'da, Bodrum'da, Çanakkale'de, Anamur'da oluyor. Daha temmuzun başındayız. Temmuz, ağustos var, eylül varö diye konuştu.



"BİR DE BU MESELE VAR DEMELİYİZö



Yangın tedbirlerinin başında elektrik hatlarının getirdiği yangın sorunlarını çözmek olduğunun altını çizen Deniz Baykal şöyle dedi:



"İşin en önemli sorunu 'yüzde 70'i elektrik iletişim hatlarından kaynaklanıyor' diyor herkes. Şimdi bununla ilgili çalışma yapılacak, yapılsın görelim. Ne olacak? 'Unutacağız seneye' diye bakacağız, bakmayalım. Buradaki mesele özel şirket, 'benim sözleşmemde var yok' diyordur ayrı bir şey ama kiminse kimin, bu devletin işi. El ele verelim, bunu isteyelim. Bunun meclisten arkadaşımızdan rica edelim. Ayın 17'sinde meclis toplanacak '15 Temmuz' yıldönümü konuşmaları tamam ama 'bir de bu mesele de var' demeliyiz.ö



4 GÜNDE 1108 HEKTAR ORMAN ALANI ZARAR GÖRDÜ



Diğer yandan hava sıcaklığının 45,4 dereceyle son 88 yılın rekorunu kırdığı Antalya'da, 30 Haziran'dan bu yana Alanya, Manavgat ve Kaş ilçelerinde çıkan orman yangınlarında yaklaşık 1108 hektar orman alanının zarar gördüğü kaydedildi. Turizm kenti Antalya'da ilk yangın 30 Haziran'da saat 10.00 sıralarında Alanya'nın Sapadere Mahallesi'nde çıktı. Ertesi gün de devam eden Sapadere, Fakırcalar, Başköy mahalleleriyle Gazipaşa'nın Yeniköy Mahallesi başta olmak üzere 6 mahallenin sınırında etkili olan yangında 10 ev tamamen yanarken, 15 ev kısmen zarar gördü. Yangın nedeniyle Sapadere Mahallesi tahliye edildi. Bir arazözün yandığı, 10 işçinin de hafif yaralandığı yangında yaklaşık 1000 hektar orman alanı zarar gördü.



KARGICAK'TA VİLLALAR YANDI



Sapadere'deki yangın söndürme çalışmaları devam ederken Alanya'daki diğer bir yangın ise 1 Temmuz'da ilçe merkezine 10 dakika uzaklıkta villa ve otellerin yoğunlukta bulunduğu Kargıcak Mahallesi'nde çıktı. Yangında sahibi Almanya'da olan yaklaşık değeri 500 bin TL olan villa tamamen yanarken, 3 villa da kısmen zarar gördü. 1 sera ise kullanılamaz hale geldi. Yangında 50 dönüm makilik ve ormanlık alanın zarar gördü.



MANAVGAT'TA 8 HEKTAR



Antalya'daki diğer bir yangın ise yine 2 Temmuz'da Manavgat İlçesi'nin Bereket Mahallesi Dere mevkiindeki tarım arazisinde başladı, kuvvetli rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik müdahalesinin ardından söndürülen yangında, 8 hektarlık tarım ve ormanlık alan zarar gördü.



KAŞ'TA 100 HEKTAR YANDI



Bir diğer orman yangını ise aynı gün saat 14.30 sıralarında Kaş İlçesi Akkörü Mahallesi'nde başladı. Ekiplerin havadan ve yerden yaptığı yoğun müdahalenin dün saat 06.00 sıralarında kontrol altına alınan ve öğlen saatlerinde tamamen söndürülen yangında yaklaşık 100 hektar alanın zarar gördüğü belirtildi.



Deniz Baykal'ın partilerle bölgeyi incelemesi



-Deniz Baykal konuşması



Haber-Kamera: Engin ANAK / ALANYA(Antalya),



GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ



==========================================================



8)ADALET NÖBETİ TUTUKLU GAZETECİLER İÇİN TUTULDU







CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasının ardından başlattığı 'Adalet Yürüyüşü'ne 'Adalet Nöbeti' tutarak destek veren İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri, tutuklu gazetecilerin özgürlüklerine kavuşması için eylemlerini sürdürdü. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 15 Haziran 2017'de başlattığı 'Adalet Yürüyüşü'ne İzmir'den 'Adalet Nöbeti' tutarak destek veren Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'ne (TMMOB) bağlı sendikalar ve odalar, sivil toplum örgütlerinin yer aldığı İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri, Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde bir araya geldi. Eyleme İzmir Gazeteciler Cemiyeti (İGC) Başkanı Misket Dikmen'de destek verdi. Adalet nöbetine devam eden grup üyeleri tutuklu gazetecilerin özgürlüklerine kavuşması ve basın özgürlüğü konusundaki eksikliklerin giderilmesini istedi. "Özgür basın susturulamaz" sloganları atan grup adında basın açıklamasını yapan Misket Dikmen, şunları söyledi:



"BU ÜLKEDE ARTIK NÖBETÇİ YAYIN YÖNETMERLERİ VAR"



"Bu ülkede gazetecilik yapmak çok zor. Bugün iki arkadaşımızın işsiz kaldığı haberiyle güne başladık. Her an saldırılara uğrayabilir, cezaevini atılabilir, işsiz kalabilir, öldürülebilir, tutuklanabilir, hakarete maruz kalabilirsiniz. Bu coğrafyada zorluklara rağmen gazeteciler insanların haber alma hakkı çini uğraşıyor. Son durum 166 gazeteci tutuklu durumda. Sözcü Gazetesi İnternet Sorumlu Müdürü Mediha Olgun ve İzmir Muhabiri Gökmen Ulu tutuklu durumda. Mahkeme delil bulunamadığı için tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Bunu anlamak mümkün değil. Bu ülkede artık nöbetçi yayın yönetmenleri var. Tutuklu olan arkadaşlarımızın özgürlüklerine kavuşmasını istiyoruz. Adalet istiyoruz."



Grup açıklamanın ardından olaysız dağıldı.



Eylemden görüntü



Basın açıklamasından görüntü



Genel ve detay görüntü



Haber-Kamera: Mehmet CANDAN / İZMİR,



GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ



======================================================



9)GÖÇMENLERİN YAKALANMA ANI KAMERADA







ÇANAKKALE'nin Ayvacık İlçesi'nden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan 42 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı. Göçmenlerin takip ve durdurulma anı an be an görüntülendi. İğdeli Burnu önlerinde, geçen 2 Temmuz günü saat 05.00 sıralarında hareket halindeki lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen tespit edildi. Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik botuyla, 36'sı Suriye ve 6'sı İran uyruklu olmak üzere aralarında kadın ve çocukların da olduğu toplam 42 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenlerin takip ve Sahil Güvenlik Botu tarafından durdurulma anı saniye saniye görüntülendi. Küçükkuyu Beldesi'ne getirilen göçmenler, buradan ilçedeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.



Sahil Güvenlik tarafından çekilen termal kamera görüntüsü



Sahil Güvenlik tarafından çekilen botun durdurulma anı görüntüsü



Haber: Burak GEZEN / ÇANAKKALE,



GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ



=====================================================



10)OTOMOBİLİ İLE SEYİR HALİNDEYKEN VURULARAK ÖLDÜRÜLDÜ







KONYA'da 39 yaşındaki Yunus Şener, otomobili ile seyir halindeyken açılan ateş sonucu vurularak yaşamını yitirdi. Olay, dün gece saat 00.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Aziziye Caddesi üzerinde meydana geldi. Yunus Şener, 42 SR 969 plakalı otomobili ile cadde üzerinde seyir halindeyken iddiaya göre kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce otomobile tüfekle ateş açıldı. Açılan ateş sonucu Şener kalbinden vuruldu. Yaralı olarak bir süre daha yola devam eden Şener'in kontrolünü kaybettiği otomobil, bir işyerinin camına vururak durdu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Şener, yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Doktorların çabalarına rağmen Yunus Şener, hayatını kaybetti. Otomobilde yapılan incelemede bira şişeleri ve ekmek bıçağı bulundu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.



Olay yeri detay



Sağlık ekiplerinin yaralıya müdahalesi



Polis ekiplerinin incelemeleri



Genel ve detaylar



Haber-Kamera: Tolga YANIK - KONYA,



GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ



=====================================================



11)CADDE ORTASINDA SİLAHLI KAVGA: 2 YARALI







EDİRNE'nin Keşan İlçesi'nde cadde üzerinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.



Olay, dün saat 19.00 sıralarında Yukarı Zaferiye Mahallesi Hastane Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre İ.Y., daha önce aralarında husumet bulunan 48 yaşındaki M.K. ve 37 yaşındaki K.G. ile şehrin en işlek yeri olan Hastane Caddesi'nde karşılaşınca tartışma çıktı.Tartışmanın büyümesi üzerine İ.Y. belinden çıkardığı kurusıkıdan bozma ruhsatsız tabancayla M.K. ve K.G.'ye ateş etti. Bacaklarından yaralanan 2 kişi, çağrılan ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. İ.Y. ise olay yerine gelen polis ekiplerine tabancayla birlikte teslim oldu.



KAFEDEKİ MÜŞTERİLER PANİK YAŞADI



Olay sırasında cadde üzerinde bulunan kafedekiler silah sesleri ile büyük panik yaşadı. Bir müşteri ise olay anı sonrasında yaşananları cep telefonuyla görüntüledi. Yaklaşık 1 saat güvenlik şeridi çekilerek kısmen kapatılan cadde, polisin incelemesinin ardından tekrar trafiğe açıldı. Soruşturma sürüyor.



-Olay yeri genel gör.



-Polisin incelemesi



-Boş kovanlar



-Çevrede toplananlar



-Ambulans gör.



-Kafe müşterisinin cep tel. gör.



Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL / KEŞAN(Edirne)



GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ



=========================================



12)ELEKTRONİK KELEPÇE İLE EV HAPSİNDEKİ KİŞİ, KAVGADA TÜFEKLE DEHŞET SAÇTI: 1 YARALI







ADANA'a kız isteme meselesi yüzünden aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan kavgada, başka bir suçtan ev hapsinde olan ve üzerinde elektronik kelepçe bulunan Mustafa A.'nın av tüfeğiyle açtığı ateş sonucu 29 yaşındaki Eyüpcan Kayadan göğsünden vurularak yaralandı. Olay, gece yarısı merkez Seyhan İlçesi Şehit Duran Mahallesi 19040 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, kız alıp-verme meselesi yüzünden daha önce aralarında husumet bulanan iki grup arasında gece saatlerinde tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine başka bir suçtan ev hapsinde olan ve üzerinde elektronik kelepçe bulunan Mustafa A., kalabalığa 5 el av tüfeğiyle ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmalarla yaralanan Eyüpcan Kayadan, çevredekiler tarafından özel bir hastaneye kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalenin ardından Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Kayadan'ın durumunun iyi olduğu belirtildi. Mustafa A.'yı evinde gözaltında alan polis, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.



Olay yerinin bulunduğu sokaktan görüntü



Olay yerinin sokak tabelasından görüntü



Polislerin olay yerinde inceleme yapması



Yerdeki boş kartujdan görüntü



Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ / ADANA



GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ



=======================================



13)AİLESİNDEN GİZLEDİĞİ BEBEĞİNİ PLAJ TUVALETİNDE DOĞURUP BIRAKTI







TEKİRDAĞ'da ailesinden hamileliğini gizleyen 17 yaşındaki G.K., tuvalette doğurduğu erkek bebeğini bırakıp kaçtı. Çevredekilerin bulduğu bebek, hastaneye götürülürken, G.K., anne, babası, ağabeyi ile birlikte jandarma tarafından gözaltına alındı.



İstanbul'da oturan G.K., hafta sonunda İstanbul'dan ailesi ile birlikte Tekirdağ'ın merkez Süleymanpaşa İlçesi Kumbağ Mahallesi'nde denize girmek için tatile geldi. Erkek arkadaşı ile girdiği ilişkiden hamile kalan ve bu durumu ailesinden gizleyen G.K., iddiaya göre sancıları artınca tek başına plaj tuvaletine gitti. G.K.'nin uzun süre dönmemesi üzerine ailesi bakması için erkek çocuklarını tuvalete gönderdi. Kendisine bakmak için gelen ağabeyine "Siz gidin ben geleceğim" diyerek yollayan G.K., tuvalette tek başına doğum yaparak erkek bebek dünyaya getirdi. Bebeğin kordon bağını da kendisi kesen G.K., bebeği yanında bulunan plaj havlusuna sararak, tuvalet yakınındaki bir köşeye bırakıp, ailesinin yanına döndü.



BEBEĞİNAĞLAMA SESİNİ DUYDULAR



Bu sırada tuvalet yakınında bulunanlar ağlama sesi üzerine bırakılan bebeği bulup, durumu sağlık ekipleri ve jandarmaya bildirdi. Görgü tanıklarından Umut K, "Bir kız tuvalete girdi yaklaşık 1 saat içerinden çıkmadı. Daha sonra kız gittikten sonra içerden bebek ağlama sesi geldi. Gidip baktığımızda orada bir bebek olduğunu görüp ambulans ve jandarmaya haber verdik" dedi.



Sevk edilen sağlık ekipleri bebeğe ambulansla Tekirdağ Devlet Hastanesi'ne götürüp muayene yaptı. Soruşturma yapan jandarma ekipleri bebeği dünyaya G.K.'nin getirdiğini belirledi. G.K., ailesinin de içinde bulunduğu otomobille bölgeden ayrılırken jandarma ekipleri tarafından yakalandı.



Jandarma, G.K., annesi Y.K., babası K.K., ağabeyi M.K.'yı gözaltına aldı. Doğum yapan G.K., İstanbul'da birlikte olduğu erkek arkadaşından hamile kaldığını, korktuğu için durumu ailesinden gizlediğini söylediği ifade edildi. G.K., hastaneye götürülerek tedavi altına alındı,. Olay yerinde detaylı inceleme yapan jandarma ekipleri soruşturmasını sürdürüyor.



BEBEĞİNİ ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜSTEN TUTUKLANDI



Tekirdağ'da ailesinden gizlediği hamileliği sonrasında tatil için geldiği Kumbağ Mahallesi'nde tuvalette doğum yaparak bebeğini bırakıp kaçan G.K., jandarmadaki soruşturmasının ardından gözaltına alınan ailesiyle birlikte Tekirdağ Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık sorgusunun erkek kardeş M.K. serbest bırakıldı. Bebeğini tuvalette bırakıp kaçan G.K., annesi Y.K. ve babası K.K. tutuklama istemiyle Tekirdağ Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Mahkeme, G.K.'yı 'öldürmeye teşebbüs' suçlamasıyla tutuklarken, annesi Y.K. ile babası K.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklanan G.K. Tekirdağ Kapalı Cezaevi'ne konuldu.



Olayın yaşandığı plaj tuvaleti



Jandarma ekiplerinin çalışması



Tuvaletin etrafının çevrilmesi



Görgü tanığı ile röp.



Jandarma ve tuvaletten detaylar



Hastaneden detaylar



Haber-Kamera: TEKİRDAĞ,



GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ



=============================



14)BURSA'DA KONTROLDEN ÇIKAN ARAÇ BARİYERLERE ÇARPTI: 1 ÖLÜ



BURSA'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin, bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen kazada sürücü hayatını kaybetti.



Kaza dün gece saat 01.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Sanayi Caddesi Emek kavşağında meydana geldi. Mudanya yönünde giden 16 JY 118 plakalı araç, bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak bariyerlere girdi. Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen araçtan fırlayan sürücü ağır yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis Ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından şahıs Bursa Çekirge Devlet Hastanesine kaldırılırken yolda hayatını kaybetti.



Üzerinden kimlik çıkmayan sürücünün kimlik tespiti için çalışma yürüten polis ekipleri, kaza ile ilgili soruşturmaya başladı.



-Kaza alanından görüntüler



-Polis ekipleri inceleme yaparken



-Kaza yapan araçtan görüntüler



-Kaza yapan aracın çekiciye yüklenişi



-Detaylar



Haber-Kamera: Mehmet İNAN / BURSA,



GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ



====================================



15)AĞACA TIRMANIRKEN AYAĞI SIKIŞAN ÇOCUĞU İTFAİYE KURTARDI







DENİZLİ'de 9 yaşındaki Mert Çakar'ın bacağı, tırmandığı ağacın çatal şeklindeki gövdesine sıkıştı. Küçük Mert, itfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmayla kurtarıldı.



Pamukkale İlçesi Asmalıevler Mahallesi'nde yaşayan 9 yaşındaki Mert Çakar, 6640 sokakta bulunan evlerinin bahçesindeki ağaca tırmanmak istedi. Bu sırada Çakar'ı bacağı, ağacın çatal şeklindeki gövdesine sıkıştı. Çocuklarının bacağının sıkıştığını gören anne ve baba, kendi çabalarıyla kurtarmaya çalıştı, ancak başarılı olamadı. Bunun üzerine aile, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine durumu bildirip, yardım istedi. İhbar üzerine Asmalıevler Mahallesi'ndeki eve giden itfaiye ekipleri, çalışma başlatarak sol bacağı sıkışan çocuğu bulunduğu yerden kurtardı. Çakar sıkıştığı yerden kurtarıldıktan sonra, itfaiye ekipleriyle sohbet ederek teşekkür etti.



-İtfaiyenin kurtarma çalışmasından görüntü



Mert Çakar'ın kurtulduktan sonraki fotoğrafı



Haber-Kamera: Deniz TOKAT / DENİZLİ,



GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ



====================================



16)KAHTA'DA PKK'YA TEPKİ YÜRÜYÜŞÜ







ADIYAMAN'ın Kahta İlçesi'nde bir araya gelen çok sayıda kişi, terör örgütü PKK'nın saldırılarını yürüyüşle protesto etti.



Kahta Belediyesi'nin organizesiyle Kaymakam Ahmet Gazi Kaya, Belediye Başkanı Abdurrahman Toprak ile çok sayıda sivil toplum örgütü üyesi ve vatandaşların katılımıyla PKK'ya tepki yürüyüşü düzenlendi. Belediye önünde ellerinde Türk bayraklarıyla toplananlar, kaymakamlık binasına kadar 'Kahrolsun PKK, 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez' sloganlarıyla yürüdü. Kaymakam Ahmet Gazi Kaya, burada yaptığı konuşmada terör örgütü PKK'nın saldırılarını kınayarak, "Teröre karşı ülkemizin dört bir yanında tepkiler var. Kahta her daim bu toplumsal duyarlılığı, milli ve manevi değerlere bağlılığını ve bu noktadaki engin görüş, his ve düşüncelerini yerine getirmiştir" dedi.



Kahta Belediye Başkanı Abdurrahman Toprak ise, Ak Parti Özalp İlçe Başkan Yardımcısı Aydın Ahi ve Lice İlçe Başkan Yardımcısı Orhan Mercan'ın şehit edilmesine tepki gösterdi. Devletin teröre asla boyun eğmeyeceğini ifade eden Toprak, "Ey PKK'nın uşakları, ey FETÖ'nün uşakları, ey bu ülkeye düşman olan kafirler, şunu iyi bilin ki; uçaklarınızla, tanklarınızla, son teknoloji silahlarınızla da gelseniz, göğsümüzü siper edeceğiz. Hiç bir zaman emellerinize kavuşamayacaksınız" dedi. Konuşmaların ardından bir üre slogan atan kalabalık, sessizce dağıldı.



Kahta Belediyesi



Kalabalığın toplanması



Yürüyüş ve slogan atanlar



Konuşmalar



Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Haci BOZKURT / ADIYAMAN,



GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ



========================================



17)ATATÜRK'ÜN GEZİ TEKNESİ M/G ACAR ÇANAKKALE'DE







ÇANAKKALE Boğaz Komutanlığı'na bağlı Deniz Müzesi Komutanlığı'nın bahçesinde 'Müze Gemi' olarak halkın ziyaretine açılmak üzere deniz yoluyla kente getirilen, Mustafa Kemal Atatürk'ün de gezi teknesi olarak kullandığı M/G Acar, vinç ile karaya çıkartıldı. Bu anlarda ilginç görüntüler oluştu.



1937 yılında Almanya'da inşa edilen, bir süre Mustafa Kemal Atatürk tarafından gezi teknesi olarak kullanılan, son olarak da Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde 'TCG Acar' adıyla kullanıldıktan sonra hizmet dışına ayrılan tarihi gemi, 'Müze Gemi Acar' olarak halkın ziyaretine açılması için Çanakkale Deniz Müzesi Komutanlığı'na gönderildi. Saat 15.00 sıralarında Deniz Müzesi Komutanlığı'nın iskelesine yanaştırıldı. Müze Gemi Acar'a üç askeri gemi refakat etti. Bir saat kadar süren hazırlıklarda 30 kadar sivil ve askeri personelin yanı sıra dalgıçlar da görev yaptı.



Halatlarla bağlanan 27.5 metre boyunda, 5 metre genişliğinde ve 65 ton ağırlığındaki gemi, 1000 ton yük kaldırma kapasitesine sahip büyük bir vinç yardımı ile sudan alınarak havaya kaldırıldı. Bu anlar ilginç bir görüntülere sahne oldu. Çimenlik Kalesi'nin de bulunduğu Deniz Müzesi Komutanlığı'nın bahçesindeki bir TIR'ın üzerine indirilen 'Müze Gemi Acar', yapımı ilerleyen günlerde tamamlanacak olan platform üzerine konacak. Çevre düzenleme çalışmaları tamamlandıktan sonra da halkın ziyaretine açılacak.



Deniz Müzesi Komutanlığı'nın bahçesinde, daha öncede batık Alman UB46 denizaltısının çıkarılan bir kısmı halkın ziyaretine açılmıştı.



Acar'ın vinç yardımı ile sudan alınıp karaya çıkarılmasından görüntü



Genel ve detay görüntü



Haber-Kamera: Burak GEZEN / ÇANAKKALE,



GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ



========================================