Dha Yurt Bülteni - 1

1)ADALET YÜRÜYÜŞÜNDE TEKİN BİNGÖL RAHATSIZLANDI



Adalet Yürüyüşü'nde Kocaeli'nin Kartepe İlçesi'ne ulaşılırken, CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl ayağı takılarak yere düştü. Kollarında ve dizlerinde yaralar oluştuğu bildirilen Tekin Bingöl'e sağlık ekibi müdahalede bulundu. Tekin Bingöl tedavisi için ambulans ile hastaneye kaldırıldı.



KOCAELİ'NE GELİNDİ



Adalet Yürüyüşü'nde hava sıcaklığı nedeniyle verilen molanın ardından yürüyüş dün akşam saat 17.00'de yeniden başladı. CHP Kocaeli İl ve ilçe örgütleri Adalet Yürüyüşü'ne katılanları Sakarya Esentepe mevkiinde karşıladı. Burada yol daralınca polis ile yürüyüşe katılanlar arasında kısa süreli arbede çıktı. Polisin ikna çabasıyla gerginlik sona erdi.



Yürüyüşe Fenerbahçe Friends taraftar grubu da katıldı. Fenerbahçe bayraklarıyla yürüyenler 'Adalet' sloganları attı. Esentepe'de başlayan yürüyüşte Kocaeli'nin Kartepe İlçesi Eşme Mahallesi'ne ulaşılarak mola verildi. CHP Mersin Gençlik Kolları Kocaeli sınırında 'Senin için de adalet kardeşim' yazılı pankart açarken, meşaleler yaktı. Kortejde bulunanlar gençleri alkışladı.



YÜRÜYÜŞ SONA ERDİ



Kocaeli'nin Kartepe İlçesi Eşme Mahallesi'nde verilen molanın ardından yeniden yürüyüşe geçildi. İbrikdere Mahallesi'ne gelindiğinde yürüyüş sona erdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dinlenmeye çekildi. İbrikdere Mahallesi'nden İzmit Yahya Kaptan Mahallesi'ne kadar olan mesafede yürüyüş devam edecek.



Görüntü Dökümü



--------------------------------



-Tekin Bingöl ün ambulansla hastaneye götürülmesi



-Tekin Bingöl'ün hastaneye getirilmesi



-Sedye ile acil servise götürülmesi



-Yürüyüşten AKTÜEL görüntüler geçildi



Haber-Kamera: Ergün AYAZ- Aziz GÜVENER / KARTEPE(Kocaeli),



GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ



=======================================================



2)İZMİR' DE 800 HEKTAR ORMANLIK ALAN YANDI



İzmir'in Menderes İlçesinde önceki gün başlayan ve dün de devam eden orman yangını, 10 helikopter ile havadan, Adana'dan Edirne'ye kadar çok sayıda ilden yönlendirilen Orman Genel Müdürlüğüne bağlı yangın müdahale araçları, iş makineleri ve itfaiye ekipleri ile karadan müdahalelerle tamamen söndürülmeye çalışılıyor. Yangından etkilenen ormanlık alanın 800 hektara ulaştığı belirtildi. Müdahale anları Orman Genel Müdürlüğü'nün helikopterinden görüntülendi. Havadan çekilen görüntülerde söndürme çalışmalarına katılan ekipler, yangın alanına su bırakan helikopterler görüldü. Alevlere teslim olan ağaçların kömürleşmiş gövdeleri ve geride kalan siyah alanların görüntüsü yürekleri dağladı. Alevlerin kavurmaya devam ettiği alanlardan yükselen dumanlar ile helikopterlerin bıraktığı sulardan yükselen buhar gökyüzünü kapladı. Öte yandan Deli Ömerli Köyü'nde yangının çıkış noktası olarak belirlenen alanda can içki şişelerine rastlandığı belirtildi.



ORMAN GENEL MÜDÜRÜ AÇIKLAMA YAPTI



İzmir'in Menderes İlçesi'nde devam eden yangına havanın kararması nedeniyle karadan müdahaleye devam edilirken, Orman Genel Müdürü İsmail Üzmez yangınla ilgili açıklama yaptı. Yangının yüzde 80'li bölümünün çevrildiğini belirten Üzmez, şunları söyledi:



"İzmir'in ciğerleri daha az zarar görsün diye çalışmalarımız sürüyor. Hemen hemen yangının yüzde 80'nini çevirdik. Az bir riskli bölge kaldı. Onu da karşı ateş yakarak yok etmeye çalışıyoruz. Yani yanıcı materyalleri yok etmezseniz gece sürprizlerle karşılaşabilirsiniz. İnşallah gece rüzgar olmadığı takdirde etrafını çevireceğiz. Bizim için alandan çok sonuca en kısa zamanda ulaşmak önemli. Kontrol altında tutmak önemli. Şuan için ne kadar alanın etkilendiğini ölçmedik. Bizim kanunlarımıza göre yanan orman alanları bir yıl içerisinde ağaçlandırılır. Gördüğünüz ölü örtüyü tamamen temizleyeceğiz. Arkasından makinelerle alanı sürüp ağaçlandırmasını yapacağız. Bu bizim asli görevimiz. O zaman bu işlemi yaparken alanı ölçmüş olacağız. Bizim için artık soncu ulaşmak önemli. Şu anda tek noktada yangın devam ediyor. Her türlü riski en aza çekmek için sabaha kadar çalışmalar sürecek. İnşallah en kısa zamanda müjdeli haberi evereceğiz. ABD'de 15 gün süren, Kanada'da 1 ay süren yangın var. Şehirler boşaltılıyor. Portekiz'deki bir yangında 62 kişi hayatını kaybetti. Türkiye'de bu işler jet hızıyla çalışmaya alıştı. Bu işler ülkemizde 10 saatte bir gün dolmadan söndürülüyor. Şu anda anormal bir süreçten geçiyoruz. Uzmanlar bu sıcaklarda sokağa dahi çıkmayın diyor. Ama burada anormal bir durum var. Bölgede 10 kilometrelik alan iki saatte yayıldı. Hem baraj tarafına hem de dağ kısmına yayıldı. Böyle olunca güç dağılıyor. Şuan da Türkiye'nin başka yerlerinde de yangınlar var. Oralara da müdahalemiz oldu. Hepsini kapattık. Ama bugün burada 1 metre kare bile ilerlemedi alan. Şuan gece uçuşu riskli olduğu için hava araçları çalışmayı durdurdu. Karadan ekipler sabaha kadar çalışacak. Yangına 4 uçak, 10 helikopter, 128 itfaiye ekibimiz var. Düşen helikopteri de en kısa zamanda enkazını çıkaracağız. Neden düştüğünü merak ediyoruz. Hastanedeki arkadaşlarımızın hepsi taburcu oldu. Yangının cam kırıklarından çıktığı yönünde izlenimler üzerine araştırmamız oldu. Şuan için kesin bir şey yok. Ama insan kaynaklı olabilir. Ancak vatandaşlarımızın dikkat etmesi gerekiyor." Öte yandan yangının başlangıç noktası olan Deli Ömerli Köyü yakınlarında görgü tanıklarının ifadesine göre inceleme başlatıldı. Bölgede kırık şişelerin bulunduğunun söylenmesi üzerine eğitimli dedektör köpekle yapılan incelemede yangının çıkış sebebine dair her hangi bir şüpheli durumun bulunamadığı açıklandı.



HAVADAN YAPILAN MÜDAHALEYE ARA VERİLDİ



İzmir'in Menderes İlçesi'nde devam eden orman yangınına, havanın kararması nedeniyle yangın söndürme helikopterleri ve uçaklarıyla havadan yapılan müdahale sona erdi. Karadan itfaiye ekiplerinin çalışmaları sürerken, alevlere havadan yapılan müdahalenin günün ilk ışıklarıyla tekrar başlayacağı belirtildi.



Görüntü Dökümü



-------------------------------



Orman yangınında etkilenen alanların havadan görüntüsü



İsmail Üzmez'in açıklaması



Dedektör köpeğin incelemesinden görüntü



Genel ve detay görüntü



Haber-Kamera: Timur TARLIĞ - Mehmet CANDAN / İZMİR



GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ



==================================================



3)ÇANAKKALE'DE TARIM ARAZİSİNDEKİ YANGIN ORMANA DA SIÇRADI







ÇANAKKALE'nin Ezine İlçesi Karagömlek Köyü yakınlarında tarım alanında başlayan yangın ormana da sıçradı. Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Dün saat 12.30 sıralarında Ezine'ye bağlı Karagömlek Köyü yakınlarındaki bir tarladaki saman balyalarında başlayan yangın, kısa sürede çevreye yayıldı. Alevler rüzgarın da etkisiyle genişleyerek yakındaki ormana sıçradı. Alevlere 2 yangın söndürme helikopteri havadan,15 arazöz ile çok sayıda orman işçisi ile de karadan müdahale edildi. Karagömlek Köyü ile Bayramiç İlçesi'ne balı Alikabaklar Köyü arasında kalan ormanlık alanda devam eden yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.



ÇANAKKALE AFAD'TAN ORMAN YANGINI UYARISI



Çanakkale İl Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürlüğü havaların ısınmasıyla birlikte vatandaşları ortaya çıkabilecek orman yangınlarına karşı uyardı. Çanakkale AFAD İl Müdürlüğü tarafından sıcak havayla iyice kuruyan otların ve yaprakların küçük bir kıvılcımla tutuşmaya elverişli hale geldiği belirtilirken, vatandaşların bu duruma karşı çok dikkatli olmaları istendi. Mangal, sigara ve rastgele atılan şişelerin orman yangınlarına davetiye çıkardığını belirten Çanakkale AFAD İl Müdürü Levent Yılmaz, sıcak günlerde serinlemek için gölgesine sığınılan ormanları korumak adına biraz daha dikkatli olunmasını istedi. Yangınların yalnızca bitki ve hayvanlara zarar vermediğini, tarla ve bahçelerdeki ürünleri, ev, fabrika veya atölyeleri yakarak maddi zararlara yol açabildiği gibi insan hayatını da tehdit edebildiğine dikkat çeken Yılmaz, "Bu tür felaketler dikkatsizlik ve sorumsuzca yapılan küçük bir hata yüzünden meydana geliyor. Bu nedenle yangın oluşturacak davranışlardan özenle kaçınılması gerekiyor" dedi.



MİSVAK KÖYÜ BOŞALTILDI



Çanakkale'nin Ezine İlçesi Karagömlek Köyü yakınlarında tarım alanında başlayan yangın ormana da sıçradı. Yangına havadan ve karadan müdahale sürerken, rüzgarın da etkisiyle alevler Ayvacık İlçesine bağlı 100 haneli Misvak Köyü'ne doğru ilerlemeye başladı. Bunun üzerine yetkililer, Ayvacık İlçesi'ne bağlı Misvak Köyü'nü tedbir amaçlı boşalttı.



Misvak Köyü yakınlarında devam eden orman yangınına arazöz ve yangın ilk müdahale aracı ile müdahale eden orman işçileri, yangının yola sıçraması nedeniyle alevlerin arasında kalmaktan son anda kurtuldu. Orman işçilerinin, yolda bulunan diğer ekipleri de yangın bölgesinden uzaklaştırmaya çalışması kameralara yansıdı.



Görüntü Dökümü



-------------------------------



Orman yangınından görüntüler



Alevlerden görüntüler



Orman işçilerinin arazözle alevlerden kaçmalarından görüntüler



Misvak köylülerinden görüntüler



Muhtarın köylüleri köyü boşaltmalarını istemelerinden görüntüler



Genel ve detay görüntü



Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ - İpek GÜNEY / AYVACIK(Çanakkale),



GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ



======================================



4)KAŞ'TA ORMAN YANGINI



ANTALYA'nın Kaş İlçesi yakınlarındaki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.Kasaba Orman Bölge Şefliği sınırları içerisinde, Kaş merkeze 9 kilometre uzaklıktaki Akörü Mahallesi'ne bağlı Kuzularyanı mevkiindeki ormanlık alanda dün saat 14.30'da yangın çıktı. Yangın rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Yangına 2 söndürme helikopteri, 5 arazöz, 2 su tankeri ve 30 orman işçisi ile vatandaşlar müdahale ediyor.



RÜZGAR SÖNDÜRME ÇALIŞMALARINI ETKİLİYOR



Antalya'nın Kaş İlçesi yakınlarındaki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları rüzgarın sürekli yön değiştirmesi nedeniyle güçlükle sürdürülüyor.



Kasaba Orman Bölge Şefliği sınırları içerisinde, Kaş merkeze 9 kilometre uzaklıktaki Akkörü Mahallesi'nde çıkan orman yangına, 3 söndürme helikopteri, 1 yangın söndürme uçağı, 25 arazöz, 4 dozer, 2 su tankeri ve 100'e yakın orman işçisi ile vatandaşlar müdahale ediyor. Ekipler, alevlerin yakınlardaki yerleşim yerleri ve seralara ulaşmaması için yoğun çaba gösteriyor. Antalya Orman Bölge Müdürü Mustafa Türk ve Kaş Kaymakamı Bilgihan Bayar da olay yerine giderek söndürme çalışmalarını takip etti. Kaş Orman İşletme Müdürlüğü yetkilileri, rüzgarın sürekli yön değiştirmesinin söndürme çalışmalarını olumsuz etkilediğini kaydetti.



Görüntü Dökümü



------------------------------



-Söndürme çalışmalarından görüntü



Haber-Kamera: Hasan DEMİRBAŞ - Süleyman EKİN / ANTALYA,



GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ



=========================================



5)ANAMUR' DAKİ ORMAN YANGIN KISMEN KONTROL ALTINA ALINDI



Mersin Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz, Anamur İlçesi Yukarı Kükür Bakara Dereler Mevkii'nde devam eden yangının, 2 nokta dışında kısmen kontrol altına alındığını söyledi. 5 helikopter, 46 arozöz, 20 su tankı, 4 dozer, 5 greyder, 3 ekskavatör, 15 ilk müdahale ekibi, 200 yangın söndürme personeli, 100 köylü ve 25 teknik ekiple çalışmaların sürdüğünü kaydeden Yılmaz, "Yangına kısa sürede müdahale ettik. Ancak, 50-60 kilometre hızla esen rüzgar, yangının sarp ve kayalık bir bölgede olması nedeni ile bu müdahale güçlükle gerçekleştirildi. Şu anda yangını kısmen kontrol altına aldık. Halen devam eden iki noktamız var, onu da gün içerisinde kontrol altına alırız" dedi. Önlem amacıyla bölgede bulunan evlerin tahliye edildiğini kaydeden Yılmaz, yangında her hangi bir can ve mal kaybı olmadığını da ekledi.



KÜKÜR PULU BÖLGESİNDE YANGIN BÜYÜDÜ



Kısmen kontrol altına alındığı ve 2 noktada devam ettiği açıklanan orman yangını, Kükür Pulu mevkiinde yeniden büyüdü. Rüzgarın etkisiyle kızılçam ormanında hızla yayılan alevlere bölgenin sarp kayalarla kaplı olması nedeniyle müdahale etmekte güçlük çekildiği belirtildi. 100 hektardan fazla ormanlık alanın zarar gördüğü tahmin edilen yangına havanın kararması nedeniyle helikopter ile müdahalenin durduğu, karadan söndürme çalışmalarının devam ettiği bildirildi.



Görüntü Dökümü



-------------------------------



Yükselen dumanlardan görüntü



Yanan ağaçların arasında kalan elektrik telleri



Yangın bölgesinden genel görüntüsü



Helikopterler göletten su alırken



Alevlere müdahale edilmesi



İş makineleri ile ağaçların devrilmesi



Ekiplerin motorlu testerelerle ağaçları kesmesi



Arozözler ve iş makinelerinden görüntü görüntüleri



Orman Bölge Müdürü ile röp.



Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Mithat ÜNAL / ANAMUR(Mersin),



GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ



==========================================



6)DİYARBAKIR'DA İKİ KAMYONDAN YAKIT AKTARIMI YAPILIRKEN YANGIN ÇIKTI: 2 YARALI







DİYARBAKIR'ın Yenişehir ilçesinde iki kamyonun birbirine yakıt aktarımı sırasında çıkan yangında 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Yangında kamyonlar kullanılamaz hale geldi.



Yenişehir ilçesi Aziziyle Mahallesi 546'ncı sokakta meydana gelen olayda, 47 DU 243 ve 73 DT 392 plakalı kamyonlardan birbirlerine yakıt aktarımı yapıldığı sırada bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevlerin hızla sardığı iki kamyonun yanında bulunan 24 yaşındaki M.V. ve 15 yaşındaki M.H., yaralandı. Çevredekilerin durumu bildirmesiyle bölgeye çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye erleriyangına müdahale ederken, yaralı olan M.V. ve M.H. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.



Kısa sürede kontrol altına alınan yangın çevredeki evlere sıçramadan söndürüldü. Güvenlik şeridinin çekildiği sokak trafiğe kapatılırken polis ekipleri inceleme başlattı. Yangının çıkış sesebi ile ilgili araştırmalar devam ederken, olayda yaralanan M.H.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.



Görüntü Dökümü:



-------------------------------



-İtfaiye ekipleri



-Polis ekipleri



-Güvenlik şeridi



-İnceleme yapılması



-Yanan araçlar



-Zırhlı araçların güvenlik önlemi



-Genel ve detay



Haber-Kamera: DİYARBAKIR,



GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ



============================



7)HUZUREVİNDE YANGIN PANİĞİ



MANİSA'nın Yunusemre İlçesi'nde bulunan Huzurevi Vakfı Dinlenme Evi'nde elektrik trafosuna aşırı yüklenme sonucu yangın çıktı. Kısa sürede söndürülen yangının ardından 59 huzurevi sakininden 8'i devlet hastanelerine, 51'i de kentteki özel otellere yerleştirildi.



Uncubozköy Mahallesi'nde bulnan Huzurevi Vakfı Dinlenme Evi'nde dün saat 21.00 sıralarında elektrik trafosuna aşırı yüklenilmesinden dolayı yangın çıktı. Huzurevinin giriş katında bulunan trafo odasından yükselen dumanları gören huzurevi yetkilileri durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Huzurevinde kalan 59 yaşlı binanın dışına çıkarılırken, olay yerine itfaiye, ambulans ve bir AFAD ekibi ile çok sayıda polis sevk edildi. Ekipler trafodan çıkan dumana müdahale edip yangını kısa sürede söndürdü. Çıkan dumanlar paniğe neden olurken, olayı duyan Manisa Vali Yardımcısı Hüseyin Karameşe ve Aile Sosyal Politikalar İl Müdürü Murat Konan da huzurevine geldi. Huzurevinde kalan 8 kişi Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesi ve Manisa Devlet Hastanesi'ne gönderildi. Diğer kişiler ise kentte bulunan 2 otele yerleştirildi.



Yangınla ilgili bilgi veren Vali Yardımcısı Hüseyin Karameşe, can ve mal kaybının olmadığını söyledi. Karameşe, "Saat 21.05'te elektrik trafosuna aşırı yüklenmeden kaynaklanan bir yangın çıktı. Fakat 21.06'da, erkenden fark ediliyor. Elektrik idaresi, 112 acil ve itfaiyeye haber veriliyor. Yaşlıları görevli arkadaşlar dışarı çıkardı. Dumandan kimse etkilenmedi. İtfaiye olaya 4 dakika içinde müdahale etti. Yangın büyümeden sorun çözüldü. 59 huzurevi sakininden 8'i bakıma muhtaç. Bunları devlet hastanelerine gönderdik. Herhangi bir sorun olmasın diye gönderdik. 51 misafiri de 2 otele yerleştirdik" dedi.



Huzurevi Vakfı'nın Yönetim Kurulu Üyesi Hakkı Bayraktar da, huzurevine gelerek sadece panoda hasar olduğunu söyledi. Aşırı yüklemeden dolayı panoda yangın çıktığını kaydeden Bayraktar, en kısa sürede sorunun giderileceğini ifade etti.



Görüntü Dökümü



------------------------------



Ambulans ve itfaiye ekiplerinden genel görüntü



Yaşlılardan görüntü



Yaşlıların ambulansa alınmasından görüntü



Yaşlıların otobüslere bindirilip gönderilmesinden görüntü



Vali Yardımcısı Hüseyin Karameşe'nin konuşmasından görüntü



Genel ve detay görüntü



Haber-Kamera: Nermin UÇTU / MANİSA,



GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ



====================================



8)KUŞADASI'NDA YAT YANGINI



AYDIN'ın Kuşadası İlçesi'nde bir yatta yangın çıktı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.



Yangın, dün saat 20.30 sıralarında Setur Marina'da demirli Lord James isimli yatta meydana geldi. Elektrik kontağından çıktığı belirlenen yangına ilk müdahaleyi marina çalışanları ile bazı yat sahipleri yangın söndürme tüpleriyle yaptı. Olayı gören çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine gelen itfaiye ekipleri, alevler içinde kalan tekneye müdahale etti. Yangın, marinada demirli diğer yatlara sıçramadan kısa sürede söndürülürken, yanan tekne kullanılamaz hale geldi. İsmi açıklanmayan yat sahibinin Yunan vatandaşı olduğu ve olay anında teknede olmadığı öğrenildi.



Görüntü Dökümü



------------------------------



Yat söndürme çalışmalarından görüntü



Genel ve detay görüntü



Haber-Kamera: Latif SANSÜR / KUŞADASI(Aydın),



GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ



============================================



9)GÜNEYSU'DA DEREYE GİREN İKİ GENÇTEN BİRİ BOĞULDU, DİĞERİ SON ANDA KURTARILDI







RİZE'nin Güneysu İlçesi'nde dereye giren 18 yaşındaki Mert Gülmez boğularak hayatını kaybetti, arkadaşı Doğukan Bulut ise son anda kurtarıldı. Olay, dün saat 15: 00 sıralarında ilçenin Islahiye Köyü'nde meydana geldi. Kuran Kursu öğrencileri olan 18 yaşındaki Doğukan Bulut ile Mert Gülmez serinlemek için Islahiye Deresi'ne girdi. Ancak iki arkadaş, suya batıp çıkmaya başlayınca olayı fark eden çevredekiler müdahale etti. Doğukan Bulut kurtarılırken, Mert Gülmez gözden kayboldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Rize Belediyesi İtfaiyesi ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) gölden Mert Gülmez'in cansız bedenini çıkardı.



Doğukan Bulut, Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.



Görüntü Dökümü:



------------------------------



Olay yeri detayı



Bogulan gencin cesedinin çıkarılması



Detaylar



Haber-Kamera: Muhammet KAÇAR / RİZE,



GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ



======================================



10)SURİYELİ GENÇ SULAMA KANALINDA KAYBOLDU







ŞANLIURFA'da arkadaşlarıyla birlikte serinlemek için DSİ'nin sulama kanalına giren Suriyeli 22 yaşındaki Muhammet Ahmet Tayer, suda kayboldu. Yapılan çalışmalarına rağmen Tayer bulunamazken aramaya havanın kararması nedeniyle ara verildi. Olay, dün akşam saatlerinde Sırrın Karşıyaka Mahallesi'nde geçen DSİ'ye ait sulama kanalında meydana geldi. Arkadaşlarıyla birlikte serinlemek amacıyla kanal suyuna atlayan Suriyeli Muhammet Ahmet Tayer, bir süre sonra 2 metreyi aşkın derinlikte çırpınmaya başladı. Suda batıp çıkan Suriyeli genç, arkadaşlarının çabalarına rağmen gözden kayboldu. Arkadaşları durumu polis ve sağlık görevlilerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sualtı dalgıç polisleri, havanın kararması nedeniyle gence ulaşamadı. Suriyeli gencin suda kaybolduğunu haberini alan yakınları ise DSİ ait sulama kanalı kenarındaki bekleyişlerini sürdürüyor. Arama çalışmalarına bugün sabah devam edileceği belirtildi.



Görüntü Dökümü



--------------------------------



Sulama kanalı



Suriyeli gencin yakınları



Olay yerinde bekleyenler



Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Ali LEYLAK - ŞANLIURFA,



GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ



======================================



11)SURİYELİ GENÇ SULAMA KANALINDA BOĞULDU







KAHRAMANMARAŞ'ta baraj gölüne giren Suriyeli 18 yaşındaki Amir Muhammed Ramazan boğuldu.Olay, dün akşam saatlerinde merkez Onikişubat İlçesi'ndeki Menzelet Barajı'nda meydana geldi. Arkadaşlarıyla baraj kıyısına gelen Amir Muhammed Ramazan, girdiği suda bir süre sonra gözden kayboldu. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye sualtı kurtarma ekipleri, yaptıkları aramada Ramazan'ın cesedine ulaştı. Sudan çıkarılan gencin cesedi, otopsi için morga konuldu.



Görüntü Dökümü



--------------------------------



Dalgıçların baraj gölüne girmesi



Barajda arama yapmaları



Cesedin çıkarılması



Haber-Kamera: Ömer KOÇ - KAHRAMANMARAŞ,



GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ



===========================================



12)BABASI GÖZLERİ ÖNÜNDE BIÇAKLANIP ÖLDÜRÜLDÜ, ŞOKA GİRDİ







KONYA'da 41 yaşındaki Necati Acar, parkta tartıştığı 68 yaşındaki Ali Sezer tarafından bacağından bıçaklandı. Kanlar içinde kalan Necati Acar, oğlu 13 yaşındaki Yaşar Acar ile birlikte uzaklaşmaya çalıştı, ancak aşırı kan kaybı sonucu yaşamını yitirdi. Babası gözleri önünde ölen Yaşar Acar, şoka girdi ve "Bayılmış olmasın. Babam nasıl ölür" diyerek ağladı.



Olay, dün saat 15.30 sıralarında merkez Selçuklu İlçesi Ak Şemsettin Mahallesi Anadolu Parkı'nda meydana geldi. Necati Acar, oğlu Yaşar Acar'ı yanına alıp, parkta Ali Sezer ve Sezer'in oğlu 35 yaşındaki Mustafa Sezer, gelini 29 yaşındaki Nurgül Sezer ile buluştu. Grup bir süre sohbet etti. Ardından Necati Acar ile Mustafa Sezer arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine Ali Sezer, Acar'ı sol bacağından bıçakladı. Kanlar içinde kalan Necati Acar, oğlu Yaşar Acar ile birlikte parktan uzaklaşmaya çalıştı. Ancak aşırı kan kaybı sonucu bir süre sonra yere yığıldı. Babası gözleri önünde bıçaklanan Yaşar Acar, çığlık atarak çevresinden yardım istedi. Bu sırada bir mahalle sakini Necati Acar'ın, kan kaybını önlemek için yaralı bölgesine tampon yaptı. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık görevlileri Acar'ın öldüğünü belirledi. Bunun üzerine polis, şoka giren Yaşar Acar'ı, parktan uzaklaştırıp sakinleştirmek istedi. Babasının öldüğüne inanamayan Yaşar Acar, "Bayılmış olmasın. Ağabey, babam öldü mü?" diyerek ağladı. Olayı haber alarak parka gelen Necati Acar'ın babası Yaşar Acar ise "Evladım gitti. Evlat gitti. Eğer bu mahalle de bu olaya biri karıştıysa kanını yerde koymayacağım. İnanamıyorum, ağlayamıyorum" diye sinir krizi geçirdi. Necati Acar'ın yakınlarını polisler güçlükle sakinleştirdi.



Necati Acar'ın cesedi otopsi için özel bir hastanenin morguna götürüldü. Ali Sezer, Mustafa Sezer ve Nurgül Sezer polis tarafından gözaltına alındı.



Görüntü Dökümü



-------------------------------



-Cesetten detay



Polisin inceleme yapması



Oğlu Yaşar Acar'ın sinir krizi geçirmesi



-Dede Yaşar Acar'ın sinir krize geçirmesi



Genel ve detay



Haber-Kamera: Hasan DÖNMEZ - KONYA,



GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ



======================================



13)TRAFİKTE TABANCALI, TAŞLI, SOPALI KAVGA: 6 YARALI







ELAZIĞ'da aralarında husumet bulunan kişilerin trafikte karşılaşmasıyla çıkan kavgada 1 kişi tabancayla, 6 kişi de taş ve sopalarla yaralandı. Elazığ'da dün öğlen saatlerinde 34 ZR 2516 plakalı otomobiliyle Yunus Emre Bulvarı'nda ilerleyen S.A., aralarında husumet olan Zakir Y.nin 34 BY 6949 plakalı aracıyla yanından geçtiğini görünce takip etmeye başladı. Takip ırasında iki araç, Fırat Üniversitesi kavşağında çarpışarak durdu. Araçlardan inen kişiler arasında taşlı- sopalı kavga çıktı. Kavga sırasında taraflardan bir kişinin tabancayla açtığı ateşle Zakir Y.'yi ayağından yaralandı. 5 kişi de taş ve sopa darbeleriyle yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Zakir Y. ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı, taş ve sopalarla yaralanan 5 kişi Elazığ'daki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı. Kavgaya karışan 2 kişi de polis tarafından gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kaçan şüpheli ise aranıyor.



Görüntü Dökümü



-------------------------------



-Kaza yapan araçlardan detay



-Polis araçlarından detay



-Polislerin olay yeri şeridi çekmeleri



-Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması



Genel ve detay görüntü



Haber-Kamera: ELAZIĞ,



GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ



========================



14)ÜNİVERSİTELİ KIZI TACİZ EDEN SURİYELİ'YE DAYAK







İZMİR'in Bornova İlçesi'nde, üniversite öğrencisi Gamze A.'yı taciz ettiği öne sürülen Suriyeli genç, mahalle sakinleri tarafından dövüldü. Gözaltına alınan Suriyeli, Emniyet'te ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Bornova'nın Mevlana Mahallesi'nde bulunan TÜRGEV kız öğrenci yurdunun önünden geçen Ege Üniversitesi Gazetecilik Bölümü öğrencisi Gamze A., iddiaya göre, kimliği açıklanmayan bir Suriyeli gencin önce sözlü daha sonra da fiziki tacizine uğradı. Genç kızın çığlıkları üzerine kaçmaya başlayan şüpheli, mahalle sakinleri tarafından yakalandı. Mahalle sakinlerinin dövdüğü Suriyeli'yi, olayı görenlerin durumu bildirmesi üzerine gelen polis ekipleri gözaltına aldı.



Şok yaşayan Gamze A., zanlının kendisini şort giydiği için taciz ettiğini öne sürerken, zanlının tacizin ardından "Bir daha olmaz" dediğini belirtti. Gözaltına alınan Suriyeli zanlı emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.



Öte yandan mahalle sakinlerinin Suriyeli'yi dövdüğü anlar, çevredeki bazı kişiler tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.



Görüntü Dökümü



--------------------------------



Zanlının darp edilme görüntüleri



Haber-Kamera: Mehmet CANDAN / İZMİR,



GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ



======================================



15)PLAJDA TEKME TOKAT DÖVDÜLER



KOCAELİ'nin Kandıra İlçesi Mavi Bayraklı Cebeci Plajı'nda travesti olduğunu iddia ettikleri kişi ile yanında bulunan kişilerin sahilden gitmesini isteyen kişiler arasında tartışma çıktı. Jandarma olaya müdahale ederken, bir anda saldıranlar bir kişiyi tekme tokat dövdü.



Olay, Kardıra'nın Mavi Bayraklı Cebeci Plajı'nda meydana geldi. İddiaya göre, plajda bulunanlar ile travesti olduğunu iddia ettikleri kişi ile yanında bulunan 2 kişinin sahilden gitmesini isterken aralarında tartışma yaşandı. Vatandaşların haber vermesi üzerine jandarma ekibi sahile geldi. Vatandaşlar ile travesti olduğunu iddia ettikleri kişi arasında münakaşa devam etti. Jandarma 2 kişiyi sahilden götürürken, üzerinde mayo bulunan travesti olduğu iddia edilen kişi küfürler savurdu. Yaşanan arbede de bir kişi tekme tokat dayak yedi. Sahilde bulunan bazı kişiler ise travesti olduğu iddia edilen kişiyi saldıran kişilerin yanından uzaklaştırdı. Jandarma olaya müdahale ederken, vatandaşlar 3 kişiye tepki gösterdi.



Görüntü Dökümü



--------------------------------



Plajda yaşanan arbededen görüntü



Tekme tokat saldırmaları



Haber: KANDIRA(Kocaeli),



GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ



======================================================



16)YOLDA YAVAŞLADIĞI İÇİN UYARAN SATICIYI DÖVDÜ







KOCAELİ'nin Kartepe İlçesi'nde, Adalet Yürüyüşü'nde mola yerindeki çadırlara bakmak için yolda yavaşlayan sürücüyü yol kenarında meyve satan kişi uyardı. Otomobilden inen kişi bıçakla meyve satan kişiye saldırıp, dövdü. Olay, Kartepe Eşme Mahallesi mevkiinde meydana geldi. D-100 Karayolu Sakarya istikametine giden otomobil Adalet Yürüyüşü'ne katılanlar için Eşme mevkiinde mola yerinde kurulan çadırların bulunduğu alanda yavaşladı. Yol kenarında meyve satan Yasin Kaya sürücüyü kaza olmaması için durmaması ve devam etmesini söyledi. Buna sinirlenen otomobil sürücüsü ve arkadaşı otomobilden inerek meyve satıcısı ve arkadaşlarına saldırdı. Sinirini alamayan saldırganları çevredekiler durdurmakta zorlanırken, saldırganlardan birisi Yasin Kaya'ya bıçakla saldırırken kafa atarak yumrukladı. Kanlar içerisinde kalan Yasin Kaya kendini korumaya çalışırken, saldırganlar otomobile binerek kaçtı.



Görüntü Dökümü



--------------------------------



Bıçakla saldırması



Yaşanan kavgadan görüntü



Meyve satıcısındah görüntü



Otomobilden görüntü



Haber-Kamera: Faruk KIYAK - Orhan UZUN / KARTEPE(Kocaeli),



GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ



==================================



17)TARIM FUARINDA SİLAHLI KAVGA: 1 YARALI







BODRUM'daki Tarım Kültür ve Sanat Festivali bünyesinde düzenlenen fuarda stand açan Murat Aslan, eşinin gözü önünde, tartıştığı organizasyon şirketi yetkilisi G.O. tarafından bacağından tabancayla vuruldu. Polis, organizasyon şirketinin kadın yetkilisi M.Z.'yi gözaltına alırken, olayın ardından kaçan G.O. ve beraberindeki 3 kişinin yakalanması için çalışma başlattı.



Gümbet Dolgu Alanı'nda, Bodrum Tarım Kültür ve Sanat Festivali kapsamında 1- 8 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen fuarda, 60 meslek grubu stand açtı. Fuarda, mandalina dolması ile Bodrum'da ün yapan 38 yaşındaki Fadime Aslan da, eşi 48 yaşındaki Murat Aslan ve çocukları Asena Aslan ve Kadir Aslan ile Bodrum mandalinası ürünleri ve reçelleri satmak için stant açtı. Ancak, fuarın ilk gün akşamı Aslan Ailesi'nin standında elektrikler kesildi. Bunun üzerine Aslan Ailesi, durumu standı kiraladıkları organizasyon şirketi yetkililerine bildirdi. Ancak, buna rağmen standın elektrik sorunu çözülmeyince, Aslan Ailesi'nin standındaki bazı ürünler bozulmaya başladı.



Fadime ve Murat Aslan çifti, standa gelen organizasyon yetkililerinden zararlarının karşılanmasını istedi. Bunun üzerine organisayon şirketi yetkilisi G.O. ve yanındaki 3 kişi ile Aslan Çifti arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede tekme- tokat kavgaya dönüştü. Kavgada, belindeki tabancasını çıkartan G.O., Murat Aslan'ı sağ bacağından yaraladı. Aslan, ambulansla Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alınırken, G.O. ve yanındakiler geldikleri otomobille kaçtı. Diğer firmaların büyük bölümü de olayın ardından stantlarını kapatıp, fuar alanından ayrıldı.



'SİZ MERMİDEN DAHA MI HIZLISINIZ?' DEYİP, ATEŞ ETTİ



Eşinin yaralanmasından sorumlu olan kişilerin bir an önce yakalanıp, hakettikleri cezaları almasını isteyen Fadime Aslan şöyle dedi:



"Ürümüzü pazarlamak için kiraladığımız stadın elektiriği kesildi. '6 gün daha buradayız, elektriğimizi verin' dedik. Ancak, 'Siz mermiden daha mı hızlısınız?' diyerek silahla eşime ateş edildi. Eşim yaralandı. Bir turizm beldesindeki fuarda böyle şey olur mu? Hakkımızı aradık, silahla yanıt aldık" dedi.



Bodrum İlçe Emniyet Müdürü Haluk Baş olay yerine gelerek incelemelerde bulunurken, organizasyon şirketi yetkilisi olduğu öğrenilen M.Z. gözaltına alınarak İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Polis, yaralanan Murat Aslan'ın eşi ve iki çocuğunun ifadelerine başvururken, olayın ardından kaçan saldırgan G.O. ve beraberindeki 3 kişinin yakalanması için çalışma başlattı.



Görüntü Dökümü



--------------------------------



-Bacağından yaralanan Murat Aslan'ın yerde acı içinde yatarken görüntüsü



-Yaralanan Aslan'ın ambulansa taşınması



-Stanttan görüntü



-Olay yerinde inceleme yapan polisleren görüntü



-Yaralanan Aslan'ın eşi Fadime Aslan ve çocukları ile röp.



-Gözaltına alınan organizasyon yirketinin kadın yöneticisi M.Z.'nin görüntüsü



-Fuar alanından görüntü



-Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Yaşar ANTER / BODRUM(Muğla),



GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ



===========================================



18)SİMAV'DA İŞADAMINI ÖLDÜREN ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ







KÜTAHYA'nın Simav İlçesinde işadamı Fatih Aydar'ı bıçaklayarak öldüren Abdülkadir Kabalcı ile olaya karışan Bayram Sadıklı adliyeye sevk edildi.



Simav İlçesinde geçen 29 Haziran'da meydana gelen olayda Simav Genç İşadamları Derneği (SİMGİAD) Başkanı olan 36 yaşındaki Fatih Aydar, bir meseleden dolayı tartıştığı 23 yaşındaki Abdülkadir Kabalcı tarafından kalbinden bıçaklanarak öldürüldü. Olaydan sonra kaçan Abdülkadir Kabalcı Konya'da yakalandı. Kabalcı'yı sakladığı öne sürülen arkadaşı Bayram Sadıklı da gözaltına alındı.



Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne getirilen Abdülkadir Kabalcı ile arkadaşı Bayram Sadıklı yapılan sorgulamalarının ardından önceki gün akşam saatlerinde çelik yelek giydirilip Simav İlçesine götürüldü. Kabalcı ve Sadıklı'nın Simav'da adliyeye sevk edildikleri, olayla lgili 2 kişinin de arandığı belirtildi.



Görüntü Dökümü



--------------------------------



-Şüpheli Abdülkadir Kabalcı'nın önde, arkadaşı Bayram Sadıklı'nın da arkada Emniyet Müdürlüğü'nden çıkartılırken



Haber-Kamera: Oğuzhan KILIÇ - KÜTAHYA,



GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ



=======================================



19)BURSA'DA FABRİKA DUVARINA ÇARPAN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ







BURSA'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin, bir fabrikanın duvarına çarpması sonucu sürücü 41 yaşındaki Ramazan Sarı araçtan fırlayarak öldü. Kaza saat 01.00 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi Görükle Sanayi Bölgesi Mevkii'nde meydana geldi. 58 NF 079 plakalı otomobil ile Bursa'dan İzmir yönüne giden 41 yaşındaki Ramazan Sarı bilinmeyen bir nedenle direksiyon kontrolünü yitirince araç Lale Sokak'ta inşaatı devam eden bir fabrikanın duvarına çarparak yola savruldu. Ramazan Sarı aracın camından fırlayarak öldü. Aracın çok süratli olduğu öğrenilirken hurdaya dönen otomobil içinde bira şişesi olduğu göze çarptı. Kaza sırasında bekçi kulübesinde bulunan yapımı devam eden inşaatın bekçisi Akif Beyoğlu, "Birden fren sesi duydum ve dışarı çıkana kadar önümden bir araba geçti. O an baktığımda her yerin toz duman içinde olduğunu gördüm. Toz kalktıktan sonra arabaya koşup bakınca boş olduğunu gördüm. Çevreden birkaç kişi daha gelince sağ sola baktık ve arkadaşın cansız bedenini gördük. Allah korusun az kalsın bana da çarpabilirdiö dedi.



Olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısının incelemelerinin ardından Ramazan Sarı'nın cesedi Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturmaya başladı.



Görüntü Dökümü



--------------------------------



-Kaza alanından görüntüler



-Ölen şahıs yerde yatarken



-Savcının incelemesi



-Görgü tanığı röp.



-Detaylar



Haber-Kamera: Mehmet İNAN / BURSA,



GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ



====================================



20)SİVAS KATLİAMINDA ÖLENLER BURSA'DA YÜRÜYÜŞLE ANILDI







SİVAS'ta 2 Temmuz 1993 tarihinde, Madımak Oteli'nin ateşe verilmesi sonucu hayatını kaybeden 33 aydın ve 2 otel görevlisi, katliamın 24'üncü yıl dönümünde Bursa'da da düzenlenen yürüyüşle anıldı.



Anma yürüyüşüne siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri de katıldı. Setbaşı'ndan başlayıp Kent Müzesi önünde sona eren yürüyüşte hayatını kaybedenlerin adları okundu. Katılanlar adına açıklama yapan Alevi Kültür Dernekleri Başkanı Hüseyin Eken, acılar ve adalet arayışlarının halen devam ettiğini belirterek, "Madımak yanmaya devam ediyor. 2 Temmuz 1993 tarihinde, 33 insanımızın, tempolu alkışlar ve sevinç naraları eşliğinde; ateşe verilerek katledildiği, Madımak katliamının üzerinden 24 yıl geçti. 'Yak ulan yak cehennem ateşi' diyerek katliam karşısındaki sevinç çığlıkları atanları, attıranları unutmadık. Sivas katliamı davası zamanaşımı bahanesi ile düşürüldü ve 'hayırlı uğurlu olsun' denildi. Bizler, Sivas katliamında yitirdiklerimizin anılarına sahip çıkmaya devam edeceğiz, 'Madımak Utanç Müzesi' oluncaya kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Sivas Katliamı ile bir yüzleşme gerçekleşinceye kadar da adalet arayışımızı sürdüreceğiz" dedi.



Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı anma yürüyüşü olaysız sona erdi.



Görüntü Dökümü



--------------------------------



-Yürüyüşten detaylar, basın açıklaması, türküler söylenmesi



Haber-Kamera: Enver Fatih TIKIR / BURSA,



GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ



=======================================



21)ESKİŞEHİR'DE SİVAS YÜRÜYÜŞÜ







ESKİŞEHİR'de yaklaşık 500 kişi, Sivas olaylarının 24'üncü yıldönümü nedeniyle düzenlenen yürüyüşe katıldı.



Çeşitli sivil toplum kuruluşları, sendikalar, odalar ve siyasi partiler tarafından Eskişehir'de 'Sivas'ı Anma Etkinliği' düzenlendi. Etkinlik, İstiklal Mahallesi Porsuk Bulvarı'nda başladı. 'Sivas'ı unutmadık' ve 'Hak, hukuk, adalet' sloganları atan kalabalık ellerinde üzerine silah kurdele yapıştırılmış olan beyaz balonlarla yürüdü. Yürüyüş Vilayet Meydanı'nda son buldu.



Atatürk Anıtı'na çelenk konulup saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından 2 Temmuz Anma Komitesi adına Eskişehir Hacı Bektaş Veli Derneği Başkanı Kamer Ali Durur konuşma yaptı. Durur şöyle dedi:



"2 Temmuz 1993'te 33 aydınımızın tüm dünyanın gözünün önünde yanmasının üzerinden 24 yıl geçti. Katliamı yapan birçok suçlunun işledikleri suçlar yanlarına kar kalmıştır. Faillerin ceza almasını beklerken, bazılarının siyasi partilerde üst düzey yönetici olarak görevlendirilmiş olmalarını görmek ise vicdanlarımızda kapanmayacak yaralar açmıştır."



Yapılan konuşmaların ardından beyaz balonlar ve Sivas'ta ölen 33 kişinin anısına getirilen 33 beyaz güvercin uçuruldu. Kalabalık daha sonra dağıldı.



Görüntü Dökümü



--------------------------------



-Yürüyüşe katılanların,



-Slogan atılarak yürünmesi,



-Kalabalığın Vilayet Meydanı'na gelmesi,



-Çelink konulup sayfı duruşunda bulunması ve İstiklal Marşı'nın okunması,



-Hacı Bektaş Veli Derneği Başkanı Kamer Ali Durur'un konuşması,



-Güvercinlerin uçurulması



Haber-Kamera: Eyüp KELEBEK / ESKİŞEHİR,



GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ



=========================================



22)PAKİSTANLI SENATÖR, SURİYELİLERE PARA DAĞITTI







PAKİSTAN Devlet Senatörü Muhammad Talha Mahmood, Kahramanmaraş'ta ziyaret ettiği Geçici Barınma Merkezi'ndeki Suriyeli 300 çocuğa 100'er lira para dağıttı.



Aynı zamanda ismini taşıyan vakfın başkanı da olan Muhammad Talha Mahmood, beraberindekilerle birlikte ziyaret ettiği Kahramanmaraş Geçici Barınma Merkezi'nde Dulkadiroğlu Kaymakam ve Geçici Barınma Merkezi Yöneticisi Mehmet Türköz ve AFAD İl Müdürü Zafer Özcan tarafından karşılandı. Mahmood ve beraberindekilere Zafer Özcan tarafından merkezde kalan Suriyeli ve Iraklı sığınmacıların yaşam şartları, onlara sunulan sosyal ve eğitim imkanları hakkında detaylı bilgiler aktararak, "Onlar mülteci değil, bizim misafirimizdir" dedi.



DESTEYLE PARA DAĞITTI



Muhammad Talha Mahmood daha sonra Geçici Barınma Merkezi'nde incelemelerde bulundu. Hastaneye gidip mültecilere sunulan sağlık hizmetlerini yerinde gören Mahmood, Suriyeli 300 çocuğun bulunduğu Kur'an Kursu'nu ziyaret etti. Burada verilen eğitim hakkında bilgi alan Muhammad Talha Mahmood, daha sonra cebinden para destelerini çıkarıp her çocuğu 100'er lira para dağıttı. Burada çocuklara da seslenen Mahmood, "Siz bizim geleceğimizsiniz. Ümmetin bir ve beraber olması lazım" dedi.



"HER MAZLUM, CUMHURBAŞKANI'NA DUA EDİYOR"



İncelemelerinin ardından değerlendirmelerde bulunan senatör Muhammad Talha Mahmood, Türkiye'ye daha önce de geldiğini ve o zaman Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile de görüştüğünü söyledi. Kahramanmaraş'taki konteyner kente ilk defa geldiğini ve gördükleri karşısında çok mutlu olduğunu kaydeden Mahmood, şöyle dedi:



"Sosyal medyada çok kötü fotoğraflar görüyorduk, Suriyeli kardeşlerimiz çok kötü durumdalar. Elhamdülillah, buraya gelince şaşırdım, Türk kardeşlerimiz Suriyeli kardeşlerimize çok iyi bakıyorlar. Şunu da çok iyi anladım ki burada her mazlum Cumhurbaşkanı'na dua ediyor. Öncelikle burada AFAD Müdürü'ne çok teşekkür ediyorum konteyner kenti çok iyi yönettikleri için. Kaymakam beye de teşekkür ediyorum Suriyeli kardeşlerimize çok iyi baktığı için. Hayrat Vakfı ile buraya geldik ve onlar da Elhamdülillah dışarı da kalan Suriyeli kardeşlerimiz için çok iyi yarım faaliyetleri yürütüyor. Biz Kahramanmaraş'ta Cerablus'a 3 TIR yardım gönderdik, yarın onları kendi ellerimizle dağıtacağız. Suriye'deki savaşın bitmesi ve Suriyeli kardeşlerimizin ülkelerine dönmesi için dua ediyorum."



Görüntü Dökümü



--------------------------------



Mahmood'un Türköz ile tokalaşması



Özcan'ın brifing vermesi



Barınma merkezinde gezmeleri



Mahmood'un hastanede doktordan bilgi alması



Mahmood'un para dağıtması



Dua edilmesi



Mahmood'un çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirmesi



Mahmood'un Suriyeli aileyi ziyaret etmesi



Mahmood'un konuşması



Haber-Kamera: Ömer KOÇ / KAHRAMANMARAŞ,



GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ



===========================================



23)KELKİT ORGANİK TARIM VE HAYVANCILIK FESTİVALİ BAŞLADI







ORGANİK tarım için yıllar önce pilot bölge seçilen ve 10 bin ton kapasiteyle Türkiye'nin konusundaki en büyük kuruluşu olan Doğan Organik Süt Sığırcılığı İşletmesi'nin de faaliyetini sürdürdüğü Gümüşhane'nin Kelkit İlçesi'nde düzenlenen 10'uncu Organik Tarım ve Yöresel Ürünler Festivali başladı. Pazar yerinde düzenlenen etkinliğe Ak Parti Ankara Milletvekili, TBMM İdari Amiri Ahmet Erdoğan, Kelkit Kaymakamı Naif Yavuz, Belediye Başkanı Ünal Yılmaz, Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, Gümüşhane Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bahri Coşkun, Doğan Organik Genel Müdürü Sinan Bilgin, belde belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı.



BUZAĞI YARIŞMASINI 'MELEK' KAZANDI



Bu yıl 10'uncusu gerçekleştirilen festival, 'En iyi buzağıi' yarışması ile başladı. Yarışmada Hasan Sağlam'ın buzağı 'Melek', birinci seçildi. Toplam 32 başvurunun olduğu yarışmada Mehmet Kaya'nın 'Paşa' adlı buzağı ikinci, Salih Çelik'in 'Çınar' isimli buzağı ise üçüncü oldu. Doğan Organik Süt Sığırcılığı İşletmesi'nce yarışmanın birincisine buzağı, ikinciye Kelkit Belediyesi'nce bin 500 kilogram, üçüncüye de Kelkit Tarım Kredi Kooperatifi'nce 750 kilogram yem verildi.



EN İYİ YEMEK YARIŞMASININ KAZANANI HAFİZE GÖKDEMİR



Daha sonra da ev hanımları arasında en iyi yemek yarışması düzenlendi. Yarışmada Hafize Gökdemir 1'inci, Sevim Ulusan 2'inci, Sevgi Tanyeli ise 3'üncü oldu. Yarışmacılara protokol üyeleri tarafından altın ile ödüllendirildi.



DOĞAN ORGANİK'TEN TEŞEKKÜR BELGESİ



Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde 2003 yılında açılan ve Avrupa'nın alanındaki en büyük tesisleri konumuna gelen Doğan Organik Ürünler A.Ş. de stant açtı. Stanta Doğan Organik Ürünler hakkında katılımcılara bilgi verildi. Ardından davetlilere 'Yoncadan' markalı organik ayran ikram edildi. Tesisin Genel Müdürü Sinan Bilgin, Kelkit bölgesinde organik tarım ile yöresel kalkınma sağlamak amacıyla kurulan Doğan Organik Süt Hayvancılığı işletmesine verdikleri katkılarından ötürü Kelkit Belediye Başkanı Ünal Yılmaz ve Kelkit Kaymakamı Naif Yavuz'a teşekkür belgesi takdim etti.



'DÜNYADA ORGANİK TARIM MEMLEKETİNDEN BİRİYİZ'



Festivalde konuşan Kelkit Belediye Başkanı Ünal Yılmaz amaçlarının Kelkit'i en iyi şekilde tanıtmak olduğunu belirterek "10'uncusunu düzenlemiş olduğumuz Organik Tarım ve Yöresel ürünler festivalinin Temmuz ayında olmasının ayrı bir önemi var. Dünyada organik tarım memleketinden biriyiz. Organik tarımda Avrupa'da ise ilklerdeyiz. Onun için adını organik tarım ürünleri koyduk. Gurbetçilerimiz bayram sonrası yoğun olduğu bir ortamda, Avrupa'dan Türkiye'nin herhangi bir ilinden gelen hemşerilerimize hem organik tarımı tanıtalım, hem de bu Kelkit'te bu festival eşliğinde eğlence sunmak için bu organizasyonu düzenledik. Amacımız Kelkit'i en iyi şekilde tanıtmak" dedi.



'BİRLİĞİMİZİ, DİRLİĞİMİZİ GÖSTERMEK İÇİN BU FESTİVALİ YAPTIK'



Festivallerin amacının sadece müzik ve eğlence olmadığını ve bu tür organizasyonlarla birlik ve beraberliğin pekiştiğini vurgulayan Yılmaz şöyle devam etti:



"Kelkit unutulmasın istiyoruz. Festivallerin amacı bir araya gelmek, birlik olmak, kaynaşmak ve dayanışmaktır zaten. Festival sadece müzikten ibaret bir şey değildir. Birliğimizi, dirliğimizi göstermek için bu festivali yaptık. İnşallah birliğimizi de 15 Temmuz'da göstermiş olduğumuz gibi bütün günlerde göstereceğiz. Yakında 15 Temmuz etkinliklerimiz başlayacak. Bütün hemşerilerimizle geçen yıllarda yaptığımız gibi sokak nöbetleri tutacağız. Bir dizi programlar yapacağız. Ne 15 Temmuz'u unutacağız ne de unutturacağız. Bu festivalin Temmuz ayına denk gelmesinin de ayrı bir önemi bu oldu."



BİLGİN: TÜRKİYE'YE YAYILMAK İÇİN ÇALIŞMALARIMIZ VAR'



Festivale katılan Doğan Organik'in Genel Müdürü Sinan Bilgin, tesisin sürdürülebilir tarım yoluyla kalkınma amacıyla kurulduğunu belirterek, "Doğan Organik olarak 2002 senesinde Kelkit bölgesinde sürdürülebilir tarım yoluyla kalkınma amacıyla kurulduk. 2005 senesinden beri organik süt sağıyoruz. Önceleri sağdığımız sütleri diğer üreticilere satıyorduk ama 2012 yılından sonra ürüne çevirmeye başladık. 2015 senesinde de 'Yoncadan' olarak kendi markamızı yarattık. Şu anda İstanbul, Ankara, İzmir ve Muğla'da satışlarımız sürüyor. Türkiye'ye yayılmak için çalışmalarımız var" dedi.



'ÇİFTLİĞİMİZ TÜRKİYE'DEKİ EN BÜYÜK KAPASİTELİ SÜT ÇİFTLİĞİ'



Bölgede Doğan Organik olarak 2 bin dönüm üzerinde tarım yapıldığını hatırlatan Bilgin, "Kelkit bilindiği üzere bin 400 metrede bir yayla. Dolayısıyla sütün lezzetine de çok katkısı olduğunu düşünüyoruz. Burada Doğan Organik olarak 2 bin dönüm üzerinde tarım yapıyoruz. Ayrıca kendi sözleşmeli çiftçilerimizle birlikte 5 bin dönüm üzerinde de yine yem bitkisi tarımı yapıyoruz. Şu anda çiftliğimiz Türkiye'deki en büyük kapasiteli süt çiftliği konumunda. Burayı bir eğitim merkezi olarak da kullanıyoruz, yarattığımız modelin Türkiye'ye yayılması için de çabalarımız var. Bu konuda Gümüşhane Üniversitesiyle de işbirliği yapıyoruz" diye konuştu.



'BURASI TÜRKİYE'NİN ORGANİK YEM DEPOSU OLABİLECEK NİTELİKTE'



Kelkit'in ülkede organik yem deposu olacak nitelik taşıdığını ifade eden Bilgin şöyle konuştu:



"Bilindiği üzere Kelkit Aydın Doğan'ın memleketi. Aydın beyin başlattığı bu organik tarım projesi bugün Kelkit'te aşağı yukarı 120 ailenin organik tarımla istihdam edilmesini sağlıyor. 120 sözleşmeli çiftçimiz var. Bunlar Kelkit bölgesinde organik yem tarımı yapıyorlar. Burası aslında bu işe de çok uygun. Sulama için çalışmalar yapıldı, göletler oluşturuldu. Kelkit'teki arazilerin çoğu 2017 senesinden sonra sulanabilir hale geldi. Bu da organik yem açısından çok ciddi bir önem arz ediyor. Gece-gündüz sıcaklıkları çok farklı olduğu için hiç bir ilaç kullanmadan organik olarak yem bitkisi üretebiliyoruz. Böylece bütün döngüyü sağlamış oluyoruz. Aslında sürdürülebilir tarım dediğimiz de bu."



YONCADAN MARKASI TANITILDI



Tesis bünyesinde üretilen organik sütle imal edilen 'Yoncadan' ayranlarının festival kapsamında yöre insanına tanıtıldığını dile getiren Bilgin, "Buzağı yarışmasına sponsor olduk. Kelkit'teki en güzel buzağı seçildi, bizde organik buzağılarımızdan birini birinciye hediye ettik. Aynı zamanda Yoncadan markasıyla piyasada olan ürünlerimiz var. Fakat Kelkit yöresi bu markayı çok tanımıyordu. Ama buradaki herkesin bir emeği var bu markada. Dolayısıyla markayı da bir şekilde tanıtmak, hatta onlara teşekkür etmek için herkese yetecek kadar ayran ikramında bulunduk. Ürünümüzün burada olmamasına rağmen burada tüketiciyle buluşturduk. Herkese teşekkür ediyoruz" diye konuştu. Festivale yerel sanatçıların yöresel parçaları seslendirdiği programla devam edildi.



OZANLAR SAHNE ALDI MUSTAFA CECELİ KONSER VERDİ



Gümüşhane'nin Kelkit İlçesi'nde düzenlenen 10'uncu Organik Tarım ve Yöresel Ürünler Festivali'nde yöresel halk ozanları ve aşıklar sahne aldı. Aşıkların atışmalarının ilgiyle izlendiği gecede bazı ozanlar da 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin şiirlerini okudu. Etkinlik daha sonra sanatçı Mustafa Ceceli konseriyle devam etti. Konserine 'Merhaba Kelkit' diyerek başlayan Ceceli, sevenlerine şarkılarıyla unutulmaz gece yaşattı. Yörenin mutfağının zengin olduğunu belirten Ceceli kalabalığa "Lahana dolmasını yapmasını bilen var mı?" diye sordu. Kalabalığın 'Evet' yanıtını üzerine Ceceli, "Artık yolda bulursak bir tencere yiyeceğiz Valla" dedi. Yoğun katılımın olduğu festivalde, Ceceli sevenleri konser boyunca tüm şarkılara eşlik etti. Yaklaşık bir saat sahnede kalan Ceceli'nin konseri ile festival sona erdi.



Görüntü Dökümü



--------------------------------



Festivalden genel görüntüler



Buzağı yarışmasında dereceye girenler



Stantlardan görüntüler



Festivalde yarışmacılara hediyelerin verilmesi



Doğan Organik tesislerinden görüntüler



Sinan Bilgin açıklama



Doğan Organik stantından görüntüler ve ayran ikramı



Başkan Yılmaz'ın konuşmaları



Gösteriler



Detaylar



-----------



Konserlerden görüntüler



Mustafa Ceceli'nin sahne alması



Detaylar



Haber-Kamera: Fatih TURAN - Selçuk BAŞAR / GÜMÜŞHANE,



GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ



=====================================================



24)KADIN PİLOTUN AKROBASİ GÖSTERİSİ NEFES KESTİ







ESKİŞEHİR'in Sivrihisar İlçesi'ndeki 'Hava Yarışları' izleyenlerin nefeslerini kesti. Yarışlara katılan ünlü akrobasi pilotu Ali İsmet Öztürk'ün kızı Semin Öztürk'ün yarış öncesinde yaptığı akrobasi gösterisi de alkışlandı.



Sivrihisar ilçesi yakınlarındaki Sivrihisar Uluslararası Sportif Havacılık Merkezi'nde 'Hava yarışları' düzenlendi. Çeşitli illerden gelen 30 pilotun katıldığı etkinlikte kadın pilot 26 yaşındaki Semin Öztürk yarış öncesinde uçakla akrobasi gösterisi sundu. Semin Öztürk'ün gösterisi izleyenler tarafından alkışladı. Ali İsmet Öztürk de gösteri sonrasında kızının yanına giderek tebrik etti.



Semin Öztürk gazetecilere yaptığı açıklamada 12 yaşından beri akrobasi uçuşlarına katıldığını belirterek, "Ben 9 yaşındayken, babam akrobasi uçuşlarına başlamıştı. Uçuşlar çok ilgimi çekmişti. Babamla beraber uçmak istemiştim. Fakat bu uçaklarda paraşüt takmak zorunlu. Çok küçük olduğum için paraşüt üzerime olmuyordu, 3 yıl bekledim. 12 yaşındayken babamla birlikte ilk akrobasi uçuşumu gerçekleştirdim" dedi. Uçuş lisansını 21 yaşında aldığını belirten Semin Öztürk, şunları söyledi:



"Amerika'da akrobasi uçuşu eğitimlerine katıldım ve akrobasi uçuşlarını tek başıma yapmaya başladım. Bugünkü uçuşumda 10 manevramız vardı. Kesinlikle doğaçlama manevra olmuyor, daha önceden planlıyoruz. Bu insanın içinden gelen bir şey, zoraki olabilecek bir şey değil. Bu bir baba mesleği olarak düşünülebilir ama o şekilde ilerlemiyor. Ablam mesela çok farklı bir meslek seçti. Ben çok severek yapıyorum. Sevmeyerek yapılacak bir iş asla değil. Bundan sonra kendimi geliştirmek için daha fazla uğraşacağım. Yurt dışında uçmak istiyorum."



Sivrihisar Uluslararası Sportif Havacılık Merkezi Organizasyon Komitesi Sorumlusu Işıl Görenoğlu da yarışlarla ilgili olarak şu bilgileri verdi:



"Bugün burada Sivrihisar Hava Yarışları 2017 organizasyonunu düzenliyoruz. Yarışmaya 25-30 pilot katılıyor. Yarışmamız 3 ayrı kategoride yapılıyor. Birinci kategorimiz sabit kanat kategorisi, ikinci kategorimiz 200 beygir gücünün altındaki diğer uçaklar kategorimiz, bir diğeri ise özel kategori. Bu da, bizim yaşlı Boing Stermann uçağımız var, 77 yaşında. Onunla dört pilotumuz yarışacak."



Görüntü Dökümü



--------------------------------



-İzleyiciler,



-kadın pilot esmin Öztürk'ün kulandığı uçağın gökyüzünde akrobasi hareketler yaparak uçması,



-Uçağın piste inişi ve pistte kendi etrafından dönüp duman çırakarars durması,



-Semin Öztürk'ün uçaktan inmesi ve babası Ali İsmet Öztürk tarafından karşılanması,



-Semin Öztürk'ün konuşması,



-Organizasyon sorumlusu Işıl Görenoğlu'nun konuşması



Haber-Kamera: Hakan TÜRKTAN / SİVRİHİSAR(Eskişehir),



GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ



==================================================



25)ANTALYA 10 MİLYON YABANCI TURİST RAKAMINI HEDEFLİYOR



*- 'SUALTI Cenneti Antalya' kitabının tanıtımı ve fotoğraf sergisinin açılışına katılan Vali Münir Karaloğlu, bu yıl hedeflenen 10 milyon yabancı turist sayısına ulaşılacağını söyledi.



Kaş'tan Gazipaşa'ya kadar olan sahilde sualtı fotoğrafçısı Tahsin Ceylan'ın keşif dalışlarında çektiği fotoğraflardan oluşan 'Sualtı Cenneti Antalya' kitabının tanıtımı ve fotoğraf sergisinin açılışı, törenle yapıldı. Antalya Akvaryum'da gerçekleşen sergi açılışı ve tanıtım toplantısına, Vali Münir Karaloğlu, Ak Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Acar ile Antalya Deniz Ticaret Odası Başkanı İnanç Kendiroğlu'nun da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi katıldı.



Antalya Valisi Münir Karaloğlu törende yaptığı konuşmada, yeryüzü cenneti olarak nitelendirilen Antalya'nın aynı zamanda sualtı cenneti olduğunu söyledi. Bu nedenle Antalya'nın sualtı fotoğraflarının yer aldığı kitaba da 'Sualtı Cenneti Antalya' adını verdiklerini anlatan Vali Karaloğlu, Kaş'tan Gazipaşa'ya kadar 640 kilometrelik kıyısı olan Antalya'da su altında büyülü bir dünya olduğunu söyledi. Antalya'da dalış turizmini geliştirerek su altındaki biyolojik ve arkeolojik zenginlikleri tanıtmak istediklerini anlatan Vali Karaloğlu, gazetecilerin sorusu üzerine turizmle ilgili de değerlendirmelerde bulundu.



Vali Karaloğlu, bu yıl hedeflenen 10 milyon yabancı turist rakamına ulaşılacağını açıkladı. Temmuz ayının birinci gününde Antalya Havalimanı'nda son iki yılın rekorunun kırıldığını anlatan Vali Karaloğlu, geçen Ramazan Bayramı arifesinde gelen- giden yolcu sayısında son iki yılın rekorunun kırıldığını anımsattı. 1 Temmuz günü yeni bir rekorun daha kırılarak gelen- giden yolcu sayısının 69 bine çıktığını anlatan Vali Karaloğlu, önümüzdeki günlerde yeni rekorların kırılmasını beklediklerini söyledi. Geçen haziran ayında geçen yılın aynı dönemine göre gelen turist sayısında yüzde 103'lük artış kaydedildiğini anlatan Vali Karaloğlu, "Bu yıl hedefimiz olan 10 milyon yabancı turist sayısını geçeceğimizi temenni ediyorum" dedi.



Orman yangınları konusunda da açıklamada bulunan Karaloğlu, son gütnlerde havanın sıcak, nemin düşük, bölgedeki ormanların da kızılçam ağırlıklı olmasının yangın riskini artırdığını anlattı. Karaloğlu, Alanya'daki yangının kontrol altına alındığını, soğutma çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Manavgat Taşağıl'da ve Kaş'ta da orman yangınları olduğunu anlatan Vali Karaloğlu, vatandaşlara piknik yaparken dikkatli olmaları çağrısında bulundu.



Görüntü Dökümü



--------------------------------



Antalya Akvaryum'da açılan sergiden görüntüler



Antalya Aquaryum'daki balıklardan görüntüler



Vali Münir karaloğlu'nun açıklamaları



Vali'nin kurdele kesip sergiyi gezmesi



167 MB /// 05.15"



Haber- Kamera: Mustafa KOZAK/ANTALYA,



============================================