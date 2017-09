Dha Yurt Bülteni - 1

(YENİDEN)



1)ŞEMDİNLİ'DE MAYINLI TUZAK: 1 KORUCU ŞEHİT, 1 ASKER VE 2 KORUCU YARALI







HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesi'nde yol emniyeti alan güvenlik güçlerine PKK'lı terörislerce el yapımı patlayıcı ile düzenlenen saldırıda 1 güvenlik korucusu şehit oldu, 1 asker ile 2 güvenlik korucusu yaralandı. Olay, akşam saatlerinde Şemdinli ilçesine bağlı Çatalca bölgesinde meydana geldi. Güvenlik güçlerinin yol emniyeti aldığı sırada PKK'lı teröristler tarafından daha önceden yola döşenen el yapımı patlayıcı infilak ettirildi. Meydana gelen patlamada 1 güvenlik korucusu şehit oldu, 1 asker ile 2 güvenlik korucusu yaralandı. Yaralılar Şemdinli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için bölgede hava destekli operasyon başlatıldı.



VALİLİKTEN AÇIKLAMA



Hakkari Valiliği'nden saldırı ile ilgili yapılan açıklamada şöyle denildi: "12.09.2017 günü İlimiz Şemdinli İlçesi Güzelkonak Köyü civarında güvenlik güçlerimizin yol emniyeti aldığı sırada bölücü terör örgütü mensuplarınca yola tuzaklanmış el yapımı patlayıcı (EYP)'nin infilak etmesi sonucu 1 güvenlik korucusu şehit olmuştur, 1 askeri personel ve 2 güvenlik korucusu yaralanmıştır. Yaralıların tedavisi sevk edildikleri Şemdinli Devlet Hastanesi'nde devam etmektedir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir.Kamuoyuna saygı ile duyurulur."



Haber: Behçet DALMAZ- Azer DEMİR / ŞEMDİNLİ(Hakkari),



2)KÜTAHYA'NIN 2 İLÇESİNDE ORMAN YANGINI



KÜTAHYA'nın Domaniç İlçesinde önceki gün başlayan orman yangınını söndürme çalışmaları sürerken bu kez Emet İlçesi yakınlarında henüz belirlenemeyen bir nedenden orman yangını çıktı. Alınan bilgilere göre Emet İlçesi Hasanlar Barajı yakınlarında orman yangını meydana geldi. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen, Kabaklar Köyü'ne de yakın olan orman yangınına havadan helikopterlerle, karadan da arazöz ve iş makinalarıyla müdahalede bulunuldu. Helikopterler havanın kararmasının ardından yangın bölgesinden ayrılırken, iş makinaları ve arazözlerle yangın söndürme çalışmaları devam ediliyor.



Domaniç ilçesinde Pazar günü başlayan ve öncki gün kısmen kontrol altına alınan orman yangını ise rüzgarın etkisiyle dün Bilecik'in Bozüyük İlçesine doğru yayıldı. Ekipler, Bozüyük'teki yangını kontrol altına almaya çalışıyor.CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, yangın bölgesine giderek çalışmaları yerinde izledi. Kütahya Vali Yardımcısı Sedar Oktar; "Domaniçteki yangınımız bitmeden bu seferde Emet -Hisarcık arasındaki Kabaklar Köyü yakınlarında yangın başladı. Arazözler çalışıyor, yangını söndürmeye çalışıyoruz. Ama rüzgar fazla. Rüzgarın dinmesini ümit ediyoruz" dedi.



Görüntü Dökümü



-Emet'teki yangından çekilen görüntüler,



-Helikopterlerin Hasanlar Barajı'na gelerek su ikmali yapıp ayrılması



-Vali Yardımcısı Serdar Oktar'ın açıklaması



Haber-Kamera: KÜTAHYA,



3)TOKAT'TA ORMAN YANGINI



TOKAT'ın Almus ilçesine bağlı Durudere köyünde anızda başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangının söndürülmesi için ekiplerin çalışması devam ediyor.



Dün öğle saatlerinde Almus ilçesine bağlı Durudere köyü girişinde anız yangını olarak başlayan yangın kısa sürede büyüyerek köyün üst kısmında pelit ağaçlarından oluşan ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Almus, Niksar, Erbaa ve Tokat Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri çıkan yangına müdahale etti. Yangın alanın sarp ve dağlık olmasından dolayı ekiplere müdahale etmekte zorluk çekti. 6 saattir devam eden yangında 10 hektarlık alan zarar gördü. Köy sakinlerinden 77 yaşındaki Fatma Şahin ise yangın çıktığında kendisinin bahçesinde olduğunu söyleyerek "Baktım yangın başlamış yukarı doğru yanıyor. Bana yanacaksın çekil dediler. Bende bıraktım geri geldim. Benim çok zararım var. Büyük cevizim vardı bir tane kalmadı" dedi. Ayrıca çıkan yangını söndürme çalışmalarına köylülerde katıldı. Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



-Yangından görüntüler



-Yangına müdahale



-Vatandaşlar yangına müdahale



-Röportaj



-Yangın cep telefonu görüntüsü



-Genel Görüntüler



Haber-Kamera: Fatih YILMAZ-Halil İbrahim YEL / ALMUS(Tokat),



4)GEYVE'DE ORMAN YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI



Sakarya'nın Geyve İlçesi'nde dün öğle saatlerinde ormanlık alanda çıkan yangın güçlükle kontrol altına alındı.



Geyve İlçesi Çine-Alıplar-Çamlık üçgenindeki ormanlık alanda meydana gelen yangın için tüm ekipler seferber olurken, yangına Geyve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri başta olmak üzere, Geyve Belediyesi, Sakarya Büyükşehir Belediyesi, çevre il ve ilçelerden gelen 40 arazöz ile Orman Genel Müdürlüğü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait 2 helikopter de havadan müdahale etti. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına müdahale eden ekipler ve helikopterler bölgede bulunan Akdoğan sulama göletinden su takviyesi yaparak yangını güçlükle kontrol altına aldı. Geyve Çine Mahallesi'nde bir vatandaşın anız veya bahçesinde yaktığı otlardan çıktığı tahmin edilen orman yangınında yaklaşık 5 hektar Kızılçam ormanı yok oldu. Soğutma çalışmalar devam ediyor.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



-Söndürme çalışmaları



-İtfaiye ve helikopter detayları



-Yangından görüntüler



Haber-Kamera: İsmail ÇETİNTAŞ / SAKARYA,



5)ELEKTRİK HATTINDAKİ PATLAMALAR MAHALLEDE PANİĞE NEDEN OLDU



ADANA'da yer altından geçen elektrik hattında meydana gelen küçük çaplı patlamalar, paniğe neden oldu.



Olay, bu gece saat 03.00 sıralarında merkez Çukurova İlçesi Mahfesığmaz Mahallesi Devlet Bahçeli Bulvarı yakınında meydana geldi. Rögarda arka arkaya meydana gelen patlamalara uyanan vatandaşlar, durumu polise bildirdi. Beton rögar kapağının yerinden çıkmış halde olduğu ve patlamaların da devam ettiğini gören polis ekibi, doğalgaz sızıntısı olabileceği şüphesiyle, itfaiye ve doğalgaz dağıtım şirketinin yetkililerine haber verdi. Özel cihazla rögar çevresinde kontrol yapan doğalgaz teknik ekibi, sızıntı tespit edemedi. Patlamanın elektrik hattında meydana geldiği belirlenince bu kez TEDAŞ ekiplerine haber verildi. Bölgenin elektriğini kesen TEDAŞ ekibi, dubalarla rögar çevresini kapatarak güvenlik önlemi aldı. Patlama seslerine uyanan vatandaşlarda, ekiplerin çalışmasını merak ve korku ile izledi. Çalışmalar gündüz saatlerinde devam edecek.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



Rögarda inceleme yapan itfaiye ekibi



Rögardan görüntü



Doğalgaz dağıtım şirketi yetkilisinin sızıntı kontrolü yapması



İtfaiye ekibi rögarın kapağını kapatmaya çalışırken patlama olması



Patlama nedeniyle itfaiye erlerinin kaçışması



Rögarda peş peşe meydana gelen patlalar



Balkonlarından patlama ve çalışmaları izleyen vatandaşlar



TEDAŞ çalışanın rögar çevresine duba koyması



Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ / ADANA,



6)KANDIRA SAHİLİNDE 1 KİŞİ BOĞULDU



KOCAELİ'nin Karadeniz'e kıyısı olan Kerpe sahilinde serinlemek için girdiği denizde dalgalara kapılan 40 yaşındaki Murat Bayhan boğuldu. Adapazarı'ndan ailesiyle birlikte serinlemek için denize giren Bayhan, dalgaların arasında bir anda gözden kayboldu. Çırpınmaya başlayan Bayhan kıyıda deniz ve su kazalarına karşı nöbet bekleyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi arama kurtarma ekipleri ve vatandaşların yardımıyla kıyıya çıkartıldı. Kalp masajı yapılan Bayhan olay yerine çağrılan ambulansla Kandıra Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-Kalp masajı yapılması



-Sedye ile götürülmesi



Haber-Kamera: Serhat YAĞIZ / KANDIRA(Kocaeli)



7)OTOMOBİLİN İÇİNDE ÖLDÜRÜLMÜŞ HALDE BULUNDU







ANKARA'da park halindeki bir otomobil içinde tabancayla sırtından vurulmuş bir ceset bulundu.



Olay, gece yarısı Çankaya ilçesine bağlı Çayyolu Mahallesi'nde meydana geldi. 2875'inci sokak üzerinde yol ortasında park halinde bulunan 06 DCT 71 plakalı otomobil çevreden geçenlerin dikkatini çekti. Aracıyla yoldan geçen Melis T., farları açık otomobile eliyle işaret ederek yoldan çekilmesini istedi ancak araç hareket etmedi. Bunun üzerine araçtan inen Melis T., hareketsiz halde otomobilde bulunan kişinin bayıldığını düşünerek durumu polise haber verdi. Polisle birlikte olay yerine gelen sağlık ekipleri, araçtaki Aydın Sümer'in tabancayla sırtından vurularak öldürüldüğünü tespit etti. Polis ekipleri sokağı trafiğe kapatarak olay yerinde inceleme yaptı. Olay yeri inceleme ekipleri, Sümer'in aracı ile birlikte çevrede park halinde bulunan bazı araçlardan da parmak izi aldı. Öte yandan cinayet şüphelisi ya da şüphelilerinin yakalanması için çevredeki evlerin güvenlik kameraları incelendi. Sümer'in cenazesi yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



CİNAYET ŞÜPHELİLERİ OPERASYONLA YAKALANDI



Ankara'nın Çankaya ilçesinde otomobilinde öldürülmüş olarak bulunan Aydın Sümer'in katil zanlısı 21 yaşındaki Uğur Can Yasan ve babası 58 yaşındaki Ferat Yasan, Konya polisinin düzenlediği operasyonla yakalandı.



Olay, ilçeye bağlı Çayyolu Mahallesi'nde meydana geldi. Aydın Sümer'in otomobilinde ölü olarak bulunması ile ilgili çalışma başlatan polis, şüphelilerin olay yerinden 06 FV 1366 plakalı otomobil ile Konya istikametine kaçtığını tespit etti. Ankara emniyet yetkilileri, Konya emniyet yetkilileri ile irtibata geçerek şüphelilerin Konya il sınırlarına giriş yaptıkları bilgisi verdi. Bunun üzerine ekipler operasyon için harekete geçti. Konya Asayiş Şubesi'ne bağlı ekipler kent merkezi girişindeki Birlik Parkı önünde kamyonlarla yolu kapatarak önlem aldı. Bir ekipte aracı arkadan takibe aldı. Şüpheliler kent merkezine girdiği sırada çok sayıda polis silahlarını çekerek aracı durdurdu. Şüpheli Uğur Can Yasan ve babası Ferat Yasan araçtan indirilerek yere yatırıldı. Gözaltına alınan şüpheliler daha sonra ekip otosuna bindirilerek emniyete götürüldü.



Uğur Can Yasan verdiği ilk ifadesinde, "Babamla birlikte aracın arka tarafında alkol alıyorduk. Bu sırada içinde 3 kişi bulunan bir otomobil gelerek orada duran bayanlara laf attı. Bizde onları uyardık ve tartışma çıktı. Daha sonra şahıslar oradan uzaklaştı ve yarım saat sonra 15-20 araçla geri geldiler. Bende bagajda bulunan silahımı alarak ateş ettim. Kimi vurduğumu bilmiyorum. Konya üzerinden Antalya'ya gidecektik. Suç aleti silahı Altınekin ilçesi civarlarında attım" dediği öğrenildi.



Şüphelilerin işlemlerinin ardından Ankara'ya götürüleceği öğrenildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-------------------------------



(ANKARA)



-Olay yerinden görüntü



-Polisin incelemeleri



-Araçlardan parmak izi alınması



-Cenazenin araca konması



-Aydın Sümer'in fotoğrafı



(KONYA)



-Şüpheli aracın durdurulması



-Şüphelilerin araçtan indirilmesi ve yere yatırılması



-Yolda alınan önlemler



-Genel ve detaylar



Haber-Kamera: Gökhan CEYLAN - Tolga YANIK / ANKARA-KONYA,



8)OTOMOBİL SULAMA KANALINA UÇTU; ANNE ÖLDÜ, OĞLU YARALANDI







ADANA'da kontrolden çıkıp sulama kanalına uçan otomobilin sürücüsü Gülsüm G. öldü, 2 yaşındaki oğlu Abdullah ise yaralandı. Kaza, dün saat 23.30 sıralarında merkez Yüreğir İlçesi Sümbül Caddesi'nde meydana geldi. Gülsüm G. yönetimindeki otomobil, kontrolden çıkarak Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalına uçtu. Kazada, akıntıya kapılan otomobildeki Ahmet G., yaralanan oğlu Abdullah'ı da yanına alarak sudan çıktı, ancak eşi Gülsüm G. ise başaramadı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri ile ambulans sevk edildi.



Yaralanan minik Abdullah, ambulans ile Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.



Sürüklenen otomobilin boş olduğunu fark eden ekipler, kanalda arama çalışması başlattı. Yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından kazanın meydana geldiği yere 2 kilometre uzaklıkta Gülsüm G.'nin cesedi bulundu.



Gülsüm G.'nin cesedi, yapılan incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, Abdulmah G.'nin sağlık durumunun ise ciddiyetini koruduğu belirtildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



Kaza yerindeki polislerden görüntü



Suyun içindeki otomobilden görüntü



Sağlık görevlisinin 2 yaşındaki Abdullah'ı kucağında ambulansa götürmesi



Sudan kendi imkanlarıyla çıkmayı başararak Ahmet G.'nin ambulansa binmesi



İtfaiye erinin elinde halat ile suya atlaması



İtfaiye erinin otomobili kontrol etmesi



Ekiplerin fenerlerle su kenarında arama yapması



Arka ışıkları yanan otomobilin suda sürüklenmesi



Koşturan itfaiye erlerinden görüntü



Suyun üzerinde cesedi gören bir vatandaşın itfaiye ve polise tarif etmesi



Cesedin bulunması üzerine koşuşturan yakınları ve ekipler



Sualtı polisinin cesedi suyun içinde kıyaya doğru taşıması



Cesedin sedye ile ambulansa taşınması



Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ / ADANA,



9)ANDIRIN'DA OTOMOBİL TAKLA ATTI: 1 ÖLÜ, 1 YARALI



KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın İlçesi'nde takla atan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.



Kaza, dün akşam saatlerinde Andırın-Göksun karayolunun 15'inci kilometresi Kaleboynu Mahallesi'nde meydana geldi. Göksun'dan Andırın'a giden 30 yaşındaki Bekir Özkan yönetimindeki 31 ADE 66 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkıp takla attı. Kazada sürücü Bekir Özkan ile kız kardeşi 25 yaşındaki Fatma Özkan ağır yaralandı. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla Andırın Devlet Hastanesi'ne götürülen yaralılardan Fatma Özkan, tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı. Hayati tehlikesi bulunan Bekir Özkan ise Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



Kaza yapan araç



Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: İskender ZENGİN - KAHRAMANMARAŞ,



10)ANIZ YANGINI KAZASI: 14 ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ, 12 KİŞİ YARALANDI



ESKİŞEHİR'de tarlalardaki anız yangını zincirleme kazaya neden oldu. Kazada biri yolcu otobüsü, 2'si TIR olmak üzere 14 araç birbirine girdi, 12 kişi yaralandı. Kaza, dün akşam saatlerinde Eskişehir-Ankara karayolunun 45'inci kilometresinde meydana geldi. Yol kenarındaki anız yangını nedeniyle karayolunda seyreden araç sürücülerib ir anda dumanın ortasında kalınca zincirleme kaza meydana geldi. Kazada Ankara'dan Bursa'ya gitmekte olan bir yolcu otobüsüne arkadan TIR çarptı. Otobüse çarpan TIR'a da başka bir TIR çarptı. Arkadaki TIR'ın şoförü araç içerisinde sıkıştı. 14 aracın karışığı kazada toplam 12 kişi yaralandı. TIR'da sıkışan yaralı şoför yaklaşık 1 saat süren çabanın ardından itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralılar ambulanslarla Eskişehir'deki çeşili hastnelere kaldırıldı, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-Kaza yerinden,



-Araçta sıkışan sürücünün kurtarılma çalışmaları,



-Otobüs şoförü ve ikinci şoförün anız yangını ile ilgili konumasından çekilen görüntü



Haber-Kamera: Eyüp KELEBEK - ESKİŞEHİR,



11)MEVLİT YEMEĞİNDEN ZEHİRLENEN 40 KADIN, HASTANEYE KALDIRILDI



KARS'ta yaklaşık 40 kadın, mevlit yemeğinden zehirlendikleri şüphesiyle kaldırıldıkları hastanede tedaviye alındı.



Yeni Mahalle'de bir hafta önce vefat eden İ.K. için yakınları, bu akşam mevlit okuttu. Mevlite katılanlara tavuklu pilav ve ayran ikram edildi. Yemeğin ardından yaklaşık 40 kadında kusma, mide bulantısı ve halsizlik şikayetleri görülmeye başladı. Rahatsızlananlardan bazıları ambulanslarla, bazıları da yakınları tarafından özel araçlarla Kars Harakani Devlet Hastanesi ile Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınanların yakınları da endişe edip hastanelere akın edince, acil serviste yoğunluk oluştu.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



Hastane acil servis



Bir kişinin konuşması



Genel ve detaylar



Haber-Kamera: Bedir ALTUNOK / KARS,



12)ZONGULDAK'TA MADEN OCAĞINDA İŞ KAZASI: 1 YARALI



ZONGULDAK'ta, maden mühendisi 27 yaşındaki Ersan Mutlu, çalıştığı özel şirkete ait madende galeriden yokuş aşağı yürürken düşerek yaralandı.



Kaza, dün saat 15.00 sıralarında Zonguldak merkez İnağzı Mahallesi'nde, özel bir şirkete ait kömür ocağında meydana geldi. Maden mühendisi Ersan Mutlu, ocak içinde galeride yokuş aşağıya yürürken ayağı kayarak düştü. Yuvarlanarak yaralanan Mutlu, iş arkadaşları tarafından ocaktan çıkarıldı. Mutlu, çağrılan ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Mutlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-Ambulansın gelişi



-Yaralının acil servise götürülmesi



-Hastaneden detay



Haber-Kamera: Cüneyt ÖZFİDAN / ZONGULDAK,



13)EŞİNİ VE MİSAFİRİNİ ÖLDÜRÜP, ÇOCUĞUYLA KAÇTI







KONYA'da Mısırlı 42 yaşındaki Amrmohamed İbrahim Mohamed, eşi 35 yaşındaki Sanaa Mımı Abdelrahman Mkboul ve aynı evde kalan Mağripli 55 yaşındaki Fatıma Boumendıl'ın boğazını keserek öldürüp, 3 yaşındaki çocuğuyla birlikte kayıplara kaçtı.



Olay, dün saat 22.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Sahibiata Mahallesi Altay Sokakta bulunan bir apartmanın 1'nci katında meydana geldi. İddiaya göre, apartmanın giriş katında bulunan lokantada bulaşıkcı olarak çalışan Fatıma Boumendıl, ikindi namazını kılmak için üst katta misafir olarak kaldığı Sanaa Mımı Abdelrahman Mkboul'ın evine çıktı. Boumendıl'ın uzun süre lokantaya dönmemesi ve telefonunu açmaması üzerine şüphelenen lokanta çalışanları durumu polise bildirdi.



BOĞAZLARI KESİLEREK ÖLDÜRÜLMÜŞ



İhbar üzerine olay yerine gelen polis, kapıyı açıp içeri girdiğinde Mısırlı Sanaa Mımı Abdelrahman Mkboul ve Fatıma Boumendıl'ın boğazları kesilerek öldürülmüş halde buldu. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, lokanta çalışanlarının ifadelerinden akşam saatlerinde Sanaa Mımı Abdelrahman Mkboul'ın eşi Amrmohamed İbrahim Mohamed'in eve geldiğini, bir süre sonra 3 yaşındaki çocuğunu da yanına alarak binadan çıktığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine çalışmalarını Amrmohamed İbrahim Mohamed üzerine yoğunlaştıran polis, şüphelinin olay yerinden 150 metre uzaklıkta taksiye binerek otogara gittiğini saptadı. Ekipler, otogarda yaptığı güvenlik kameraları çalışmasında şüphelinin çocuğuyla birlikte Gaziantep otobüsüne bilet aldığını tespit etti. Bunun üzerine Konya Polisi şüphelinin eşgali ve kimlik bilgilerini diğer illerin emniyet yetkilileri ile paylaştı. Yapılan ortak çalışma sonrası şüphelinin yakalandığı öğrenildi. Amrmohamed İbrahim Mohamed'in işlemlerinin ardından Konya'ya getireleceği belirtildi.



Olay yerinde yapılan incelemede ise suç aleti bıçağa rastlandı. Sanaa Mımı Abdelrahman Mkboul ve Fatıma Boumendıl'ın cenazeleri otopsi işlemleri için Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-------------------------------



Olay yeri detay



Polisin çalışmaları



Cenazelerin evden çıkartılması



Genel ve detaylar



Haber-Kamera: Tolga YANIK / KONYA,



14)AMONYAK GAZI CAN ALDI



DENİZLİ'nin Çivril İlçesi'nde, bir soğuk hava deposundaki amonyak tankında bakım yapan 64 yaşındaki teknisyen Şükrü Karadeniz, tanktan sızan amonyak gazından etkilenerek hayatını kaybetti. Olay, dün saat 18.00 sıralarında Emirhisar Mahallesi'ndeki bir soğuk hava deposunda meydana geldi. Amonyak gazı tanklarının bakımı için depoya gelen teknisyen Şükrü Karadeniz'in yaptığı işlem sırasında, tanktan amonyak gazı sızdı. Gazdan etkilenip yere yığılan Karadeniz'i gören diğer çalışanlar, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Karadeniz'in yaşamını yitirdiğini belirledi. İtfaiye ve AFAD ekipleri, amonyak gazının sızdığı soğuk hava deposunun çevresinde önlem alıp vatandaşları uzaklaştırdı. Karadeniz'in cesedi, savcının incelemesinin ardından otopsi için Çivril Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Jandarmanın olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



Cesedin itfaiye ekipleri tarafından çıkarılmasından görüntü



Olay yerinden görüntü



Genel ve detay görüntü



Haber-Kamera: Tunay YAZICI / ÇİVRİL(Denizli),



15)HALAY SIRASINDA DÜŞÜP ÖLDÜ



Antalya'nın Manavgat İlçesi'nde bir otelde ailesiyle tatile gelen radyoloji teknikeri 51 yaşındaki Hilmi Turan, halay sırasında düşüp başını sert zemine çarparak yaşamını yitirdi. Turan'ın son anları cep telefonuyla kaydedildi.



Manavgat'a bağlı Çenger Mahallesi'ndeki 5 yıldızlı bir otelde tatil yapan Hilmi Turan, geçen cuma akşamı otelin havuz başında halay çektiği sırada düştü. Başını havuz kenarındaki sert zemine çarparak kan içinde kalan Hilmi Turan'a ilk müdahaleyi tatilciler ve otel doktoru yaptı. Daha sonra gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürülen Hilmi Turan, kurtarılamadı. Bursa'nın Gemlik İlçesi'nde Devlet Hastanesinde radyoloji teknikeri olarak çalışan Hilmi Turan'ın eşi Gülay ve tek çocuğu Eylül ile Manavgat'a tatile geldiği ve tatilin son günü olayın meydana geldiği belirtildi. Hilmi Turan'ın son anlarının ise aynı geceye katılan bir tatilci tarafından cep telefonuyla kaydetti. Görüntülerde halay çeken kalabalık bir grubun arasında oynamaya devam eden Hilmi Turan'ın bir süre sonra yerde hareketsiz kaldığı ve diğer taticilerin kendisine müdahale ettiği görülüyor.



TOPRAĞA VERİLDİ



Manavgat'ta tatil yaptığı 5 yıldızlı otelin havuz başında düzenlenen eğlencede halay çekerken düşerek kafasını çarpıp ölen röntgen teknikeri 51 yaşındaki Hilmi Turan'ın cenazesi, dün Bursa'nın Gemlik İlçesi'nde gözyaşları arasında toprağa verildi. Eşinin öldüğü gecede yanında olan Günay Turan gözyaşlarını tutamazken babasının düşerek öldüğü kazanın görüntüsünü izleyince şoke olan kızı Eylül taziyeleri kabul etti.



Gemlik Devlet Hastanesi'nde Röntgen Teknikeri olarak çalışan Hilmi Turan yıllık iznini geçirmek için geçen hafta eşi Günay ve tek çocukları olan Eylül ile Antalya'nın Manavgat İlçesi'ndeki 5 yıldızlı bir otele geldi. Cuma akşamı oteldeki havuz başında düzenlenen Türk gecesinde halay çeken Hilmi Turan bir ara dengesini kaybedip düştü. Kafasını havuz kenarındaki sert zemine çarparak kan içinde kalan Hilmi Turan'a ilk müdahaleyi tatilciler ile otel doktoru yaptı. Daha sonra ambulans ile Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hilmi Turan doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayıp yaşamını yitirdi. Talihsiz teknisyenin gecede halay çekmesi ve sonrasında yaşanan olay ise bir tatilci tarafından tesadüfen cep telefonu ile çekildi. O görüntüleri daha sonra izleyen Hilmi Turan'ın kızı Eylül'ü yasa boğdu.



Antalya'da otopsisi yapılan Hilmi Turan'ın cenazesi dün Bursa'nın Gemlik İlçesi'nde Asım Kocabıyık Cami'nde ikindide kılınan cenaze namazından sonra ilçe mezarlığında toprağa verildi. Cenaze törenine Gemlik Belediye Belediye Başkanı Ak Partili Refik Yılmaz, CHP İlçe Başkanı Uğur Sertaslan ile meslektaşları ve çok sayıda kişi katıldı. Cenazede gözyaşlarını tutamayan Hilmi Turan'ın eşi Günay Turan güçlükle sakinleştirilirken, kızı Eylül ise babasının tabutu başından ayrılmadı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-------------------------



-Cenazeden görüntü



-Katılanlardan görüntü



-Genel ve Detay



-Halaydan görüntü



-Hilmi Turan'ın yerdeki görüntüsü



Haber-Kamera: Mithat ABAKAN - Hasan BOZBEY - Hurşit TOPAL / MANAVGAT(Antalya) - Gemlik(BURSA),



16)KOMŞUSUNUN EVİNDEKİ YANGINI GÖREN KADIN KALP KRİZİ GEÇİREREK ÖLDÜ



DENİZLİ'nin Acıpayam İlçesi'nde, komşusunun evinin yandığını gören 45 yaşındaki Ayşe Kütahya, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.



Yangın, dün saat 17.00 sıralarında Cengiz Akçaova'nın Yeşilyuva Mahallesi'ndeki iki katlı evinde çıktı. Çatı katında elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen alevler kısa sürede yayıldı. Evden yükselen dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yanan evin yakınlarında oturan Ayşe Kütahya, komşusunun evinin yandığını görünce panikleyip kalp krizi geçirdi. Yere düşen Kütahya'nın fenalaştığını gören komşuları, durumu sağlık ekpiplerine haber verdi. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Kütahya'ya, ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Kalp masajı yapılan Kütahya, Serinhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Talihsiz kadın, burada yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Öte yandan, evde büyük çapta maddi hasara neden olan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınıp, söndürüldü. Jandarma yangınla ilgili soruşturma başlattı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



Yanan evden görüntü



Vatandaşlardan görüntü



Sokaktan görüntü



Genel ve detay görüntü



Haber-Kamera: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ,



Özgecan'ın katil zanlısı yeniden yargı önünde/EK



17)DURUŞMA 29 EKİM'E ERTELENDİ



Mersin'in Tarsus İlçesinde, Özgecan Aslan'ın cinayet davasında ağırlaştırılmış müebbet cezası onanan Fatih Gökçe'nin yargılandığı duruşma, eksiklerin giderilmesi için 29 Ekim'e ertelendi. 7 saat süren yargılamada Gökçe, hakkındaki suçlamaları reddederkien, avukatı ise Yargıtay'ın bozma kararına katıldıklarını ama eksik bulduklarını söyledi.



ADLİYE BAHÇESİNDE AÇIKLAMAYA İZİN VERİLMEDİ



Duruşma sonrası adliye bahçesinde açıklama yapan Özgecan Aslan'ın amcası Yaşasın Aslan ve Aslan ailesinin avukatı Sevim Küçük'ün konuşması polisler tarafından engenlendi. Cumhuriyet Başsavcısı'nın talimatıyla adliye bahçesinde açıklama yapılmasının yasak olduğunu belirten polisler, grubu dışarı çıkarmak için çevik kuvvetten destek istedi. Avukat Küçük'ün tüm çabalarına rağmen polisler, grubu adliye bahçesinden çıkarttı. Açıklamaya adliye bahçesinin dışında yapan Küçük, şöyle konuştu: "Mahkeme, Fatih Gökçe'nin savunmasını yeniden aldı, sorular soruldu. Gökçe savunmasını yaptı ve duruşma ertelendi. Aslında bu bozma kararını öğrendiğimiz günden itibaren, bu kararın kesinlikle hukuka uygun olmadığını, adam öldürme gerekçesinin zaten netelikli cinsel saldırı suçlarının delillerini ortadan kaldırmak, yok etmek amacıyla suçu işledikleri ve mevcut diğer delillerle birlikte adli tıp raporu ve tanıkların beyanları, Suphi Altındöken'in, Fatih'in nitelikli cinsel saldırı suçu işlediği yönündeki beyanları ile suçun işlendiği kesinliğe varmıştır. Bu nedenle mahkemenin direnme kararı vereceğini umuyoruz."



AMCA ASLANDAN TEPKİ



Amca Yaşasın Aslan ise, adliye bahçesinde açıklama yapılmasına izin verilmemesine tepki göstererek, "Çok şey söyleyecektim ama demorolize olduğum için fazla konuşacak bir şey olduğunu düşünmüyorum. Daha önceden burada konuşmamıza izin verilip de şu an verilmemesinin bir amacı var mı bilmiyorum. Kamuoyu baskısı eskisi gibi olmadığı için, sanırım birileri güç alıyor. Mahkeme heyetinin saatlerdir caninin dalge geçmesine rağmen, saatlerce manevra yapmasına rağmen bunun görüldüğünü düşünüyorum. Mahkenin Türk Milleti'nin nabzına göre karar vereceğini umuyorum" diye konuştu.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



Avukatların ve duruşmayı takip eden dernek temsilcilerinin adliye kapsından bahçeye çıkışları



Avukatların açıklamaya başladığı anda güvenlik güçlerinin "Açıklamayı burada yapamazsınız" uyarısında bulunması



Avukatlar ile güvenlik güçleri arasındaki diyalog



Polisler ile avukatların karşılıklı küçük çaplı tartışmaları



Avukat Sevim Küçük'ün konuşması



Amca Yaşasın Aslan'ın konuşması



Haber-Kamera: İbrahim MAŞE - Tolunay DUMAN / TARSUS,(Mersin),



18)FETÖ YALANIYLA 2 MİLYON TL'LİK VURGUN YAPAN ÇETE ÜYELERİ YAKALANDI



İZMİR'in Foça ilçesinde, kendilerini polis olarak tanıtıp vatandaşları dolandıran çete üyesi 2 kişi yakalandı. Aynı olayla bağlantılı olan bir diğer dolandırıcı ise, Eskişehir'de yapılan operasyonla yakalandı. Foça İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kendilerine polis süsü vererek telefonla vatandaşları dolandırdığı tespit edilen çetenin üyesi Mustafa Toz (17) ve Haçim Alaş'ı (18) Foça'da düzenlenen operasyonla yakaladı. Aynı olayla ilgili olarak, bir diğer çete üyesi Abdullah Çiftçi (18) ise, Eskişehir'de yakalandı. Şüphelilerin son bir ayda İzmir, Eskişehir, Şanlıurfa ve Manisa illerinde çok sayıda dolandırıcılık olayına karıştığı, yaklaşık 2 milyon TL'lik vurgun yaptıkları belirlendi. Dolandırıcıların, telefonla aradıkları kişilere, "Telefonunuzda ByLock programı tespit edildi", "FETÖ üyesi olduğunuz belirlendi" gibi yalanlar atarak, gerekli parayı vermeleri durumunda kendilerine yardımcı olabileceklerini söyledikleri öğrenildi. Dolandırıcıların bu yolla, Almanya'da emekli olduktan sonra Foça'ya yerleşen M.A ve B.A. isimli emekli bir çiftten 1 milyon TL'nin üzerinde para aldığı öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklanırken, olayla ilgili 1 kişinin aranmasına devam edildiği öğrenildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



Sanıkların Foça Adliyesi'nden çıkarılışından görüntü



Haber-Kamera: Seyfi GÜL / FOÇA(İzmir),



19)ANANASIN KRALLIĞINA SON VEREN EJDER MEYVESİ ORTACA'DA



AVRUPA'da 'ananasın krallığına son veren meyve' olarak anılan ve Türkiye'de ilk olarak Mersin'de tropikal meyve yetiştiriciliği yapan Mehmet Tanrıverdi tarafından yetiştirilmeye başlanan ejder meyvesi, Ortaca'da da üretildi. Daha önce ithal edilen ve yüksek fiyattan satılan meyve, ilçe halkından ilgi gördü.



Mersin'deki üreticilerden Mehmet Tanrıverdi tarafından yetiştirilmeye başlanan ejder meyvesi, Ortaca'da ilk kez üretildi. 12 yıl süren çalışmanın ardından bu meyvenin tüm Akdeniz Bölgesi'nde yetişebileceğini fark ettiklerini ifade eden Tanrıverdi, Ortaca'da ürün hasadına katıldı. Tanrıverdi, "Gazipaşa, Muğla, Aydın, İzmir ve Mersin'in değişik yerlerinde tesisler, üniteler kurduk ve çiftçilerimize bu ürünü kazandırdık. Ortaca'daki bahçe 1 yıl önce kuruldu. Ürünümüz oldukça sağlıklı bir şekilde yetişti. İnşallah gelecek sene daha çok ürün hasat edilecek" dedi.



İthal edilen ejder meyvesinin büyük marketlerde yüksek fiyatla satıldığını anlatan Tanrıverdi, "Büyük marketlerde 300 gramı 25-30 TL'den satılıyor. Bizim meyvemiz 600 ile 900 gram arasında geliyor ve 14 ile 16 liradan satıyoruz. İthal olanlar bizimkilerle asla rekabet edemez. Nisanın ortalarında çiçek veren bir bitki haziranda meyvesini verir. Meyve kopartıldıktan sonra tekrar çiçek açar ve 40-45 gün sonra yeni bir meyve daha verir. Bitkilerden haziran ve aralık arasında ürün alınabilir. 2, 3 yaşındaki 1 dönümlük bahçeden 32 bin adet meyve alınabilir" diye konuştu. Meyvenin ana vatanının Tayland ve Vietnam olduğunu hatırlatan Tanrıverdi, Türkiye'nin coğrafi olarak Avrupa'ya daha yakın olduğunu ve büyük avantaja sahip olduğunu kaydetti. Tanrıverdi, "Avrupa'da bu meyve, ananasın krallığına son verdi ve çok popüler oldu. İhracat konusunda geç kalmış değiliz, dünya piyasasında İsrail ile rekabet içindeyiz, çok iddialıyız, ülkemiz bu işten çok gelir elde edecek" dedi.



DOMATESTEN ZARAR ETTİLER



Ortaca'da sera domatesi yetiştirdiğini anlatan Emine Bulut ve eşi Mehmet Bulut ise her yıl zarar etmeleri üzerine ürün arayışına başlaklarını söyledi. Araştırmaları üzerine Mehmet Tanrıverdi ile birlikte ejder meyvesi fidanlarını diktiklerini anlatan Emine Bulut, bu yıl da ilk meyveleri aldıklarını belirterek "2 dönümlük bahçede 2 bin kök dikili alan bulunuyor. Geçen yıl dikilen 30 direkte 120 kök meyve verdi. Bugün ilk meyvemizi aldık gelen arkadaşlara ikram ettik ve kalanının da satışını gerçekleştirdik" dedi.



SAĞLIK DEPOSU



Ortaca, Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü görevlisi Kemal Daka da lifli bir bitki olan ejder meyvesinin B ve C vitamini açısından zengin olduğunun altını çizdi. Daka, "Bitkinin dekara verimi ilk sene için 2 bin, ikinci yılda 6 bin, üçüncü yılda ise 10 bin adeti bulacak. Verim her geçen yıl artarak 30 bin adete kadar çıkacak. Girişimcilerimiz bize başvuruda bulundu. Bakanlığımızın da bu konuda bir çalışması vardı. O kapsamda destek sağlandı ve ikinci serayı kurdular. Ortacamıza ve vatandaşlarımıza hayırlı olsun. Böylelikle Muğla'da ejder meyvesinin hasadını da yapmış olduk" dedi. Meyvenin insan sağlığına faydalı olduğuna değinen Bulut, "Ejder meyvesi, kalsiyum, potasyum, magnezyum ve fosfor bakımından zengin. Kan basıncını dengeler, kemikleri ve dişleri güçlendirir, morlukların ve yaraların çabuk iyileşmesini sağlar. Solunum problemlerini engeller, bağışıklık sistemini güçlendirir, kanser ve kalp hastalıklarına çok iyi gelir. Çocuklar ve yaşlılar için tam bir sağlık deposudur, insanlar için çok özel bir meyve, herkesin yemesini tavsiye ederim" diye konuştu.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-Seradan görüntü,



-Mehmet Tanrıverdi ile röp,



-Emine Bulut ve eşi Mehmet Bulut ile röp,



-Kemal Daka ile röp,



-Genel ve detay görüntü.



Haber-Kamera: Cihan KAYA / ORTACA(Muğla),



20)ZURNAZEN FESTİVALİ FETHİYE'DE BAŞLADI



MUĞLA'nın Fethiye İlçesi'nde başlayan 3'üncü Uluslararası Zurnazen Festivali renkli görüntülere sahne oldu.



Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Beşkaza Meydanı'nda düzenlenen etkinliğe Muğla, Aydın, Manisa, Kars, Gaziantep, Trabzon ve Edirne'nin yanı sıra Fransa, Azerbaycan, Makedonya, Çin, Bulgaristan ve Yunanistan'dan 18 zurna üstadı katıldı. Üstatların zurna resitallerini meydanı dolduran yaklaşık 2 bin kişi izledi. Performanslar sırasında bazı izleyiciler zurna eşliğinde oynadı. Sanatçıların performansı izleyicilerin beğenisini topladı. Bugün Menteşe ilçesinde devam edecek festivalin 14 Eylül'de Milas'ta sona ereceği belirtildi. Muğla Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İlişkiler Daire Başkanı Ali Zağlı, festivale Türkiye'den 11, yurt dışından ise 7 zurna sanatçısının katıldığını söyledi. Türkülerin Türkiye'de çok değer gördüğünü anlatan Zağlı, "Festival bu yıl Fethiye, Menteşe ve Milas ilçelerinde düzenlenecek. Amacımız farklı kültürlerdeki zurna seslerini Muğlalılarla buluşturmak. Fethiye'de de çok güzel bir ilgi var" dedi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



Zurna performanslarından görüntü



İzleyenlerden görüntü



Genel ve detay görüntü



Haber-Kamera: Ergün TOS / FETHİYE(Muğla),



