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DHA YURT BÜLTENİ - 1

20.12.2020 08:10 | Son Güncelleme: 20.12.2020 08:14
DHA YURT BÜLTENİ - 1

Gaziantep'te özel hastanede yangın: 10 ölüBAKAN GÜL İLE BAKAN KOCA, YARALI VE TAZİYE ZİYARETİNDE BULUNDUGaziantep'te SANKO Üniversitesi Özel Sani Konukoğlu Hastanesi'nde çıkan yangınla ilgili incelemelerde bulunan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, buradan...

Gaziantep'te özel hastanede yangın: 10 ölü

BAKAN GÜL İLE BAKAN KOCA, YARALI VE TAZİYE ZİYARETİNDE BULUNDU

Gaziantep'te SANKO Üniversitesi Özel Sani Konukoğlu Hastanesi'nde çıkan yangınla ilgili incelemelerde bulunan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, buradan Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne giderek, tedavisi devam eden yararlıları ziyaret etti.

Bakan Gül ve Bakan Koca yaralı ziyaretinin ardından İl Sağlık Müdürlüğü'nde kısa bir toplantı gerçekleştirdi daha sonra yangında hayatını kaybeden Ökkaş Akbulut'un Karataş Mahallesi'nde yaşayan ailesine taziye ziyareti gerçekleştirdi. Akbulut'un ailesine başsağlığı dileyen iki bakan, daha sonra kentten ayrıldı.

BAKAN KOCA: CAN KAYBIMIZ 10'A YÜKSELDİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Gaziantep'te meydana gelen üzücü olay nedeniyle bir hastamız daha nakledildiği hastanede yaşamını yitirdi. Can kaybımız 10'a yükseldi. Merhumeye Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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