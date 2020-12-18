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DHA YURT BÜLTENİ - 1

18.12.2020 08:06 | Son Güncelleme: 18.12.2020 08:10
DHA YURT BÜLTENİ - 1

BURSA'DA ATATÜRK KENT ORMANI'NDAKİ AHIR YANGINI YÜREK SIZLATTI: 10 AT ÖLDÜBURSA Atatürk Kent Ormanı'nda ahırlarda çıkan yangında yürek burkan manzaralarla karşılaşıldı.

BURSA'DA ATATÜRK KENT ORMANI'NDAKİ AHIR YANGINI YÜREK SIZLATTI: 10 AT ÖLDÜ

BURSA Atatürk Kent Ormanı'nda ahırlarda çıkan yangında yürek burkan manzaralarla karşılaşıldı. Yangın itfaiyenin 1 saat süren müdahalesiyle kontrol altına alınırken, 10 atın öldüğünün anlaşılması büyük üzüntü yarattı.

Bugün saat 04.00 sıralarında Nilüfer ilçesi Gümüştepe Mahallesi'nde bulunan Atatürk Kent Ormanı'ndaki ahırlarda yangın çıktı. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangın kısa sürede büyürken, ormanlık alandan alevler yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Alevlerin, Atatürk Kent Ormanı'nda bulunan ve içerisinde atların bulunduğu ahırdan yükseldiğini tespit eden ekipler, söndürme çalışması başlattı. İtfaiye ekipleri, alevlerin çevrede bulunan kümeslere ve ormanlık alana sıçramaması için yoğun çaba sarf etti. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışması sonucu söndürülürken, yürek burkan manzara ile karşılaşıldı. Yangın sonucu, ahırlardaki 10 at ölürken, ahırlar tamamen küle döndü. İtfaiye ve polis ekipleri yangının çıkış sebebini belirlemek için inceleme başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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