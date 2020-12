DHA YURT BÜLTENİ - 1

Bodrum'da fırtına; demirli yelkenli dev dalgalar nedeniyle battı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, fırtınanın neden olduğu dev dalgalar nedeniyle su alan 10 metre uzunluğundaki bir teknenin batmasına neden oldu.

Meteoroloji tarafından yapılan kuvvetli fırtına uyarısının ardından Bodrum'da başlayan lodos hayatı olumsuz yönde etkilemeye başladı. Sabah saatlerinde sağanak yağmurun ardından başlayan ve öğle saatlerinde şiddetini arttıran fırtınanın hızı zaman zaman 75 kilometreye kadar ulaştı. Kumbahçe, Gümbet, Bitez ve güney kıyılarda oluşan dev dalgalar, sahil kenarlarındaki işletmeleri de vurdu. Fırtına nedeniyle Bitez Koyu'nda demirli 10 metrelik 'Altar ' isimli katamaran tipi lüks bir yelkenli, dev dalgalar nedeniyle su aldı ve büyük bir kısmı battı. Sadece direkleri görünen tekneyi kurtarabilmek için sahibinin, havanın düzelmesini beklediği öğrenildi.

Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, denizlerde Bodrum-Anamur arasında önceki gün başlayan fırtınanın pazartesi günü ilk saatlerden itibaren etkisini arttırarak 7 ile 9 kuvvetinde (75-88 km/sa) kuvvetli fırtınaya döneceği ve aynı gün akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin edildiği bildirildi. Meteoroloji yetkilileri 24 saatte metrekareye 62.9 kilogram yağmur düştüğünü belirtti.

YAĞMUR SULARI ÇEKİLDİ, GERİDE ÇAMURU KALDI

Bodrum'da 2 gündür aralıklarla devam eden fırtınayla birlikte daha da etkili olan sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Önceki gün gece yağan sağanak yağmur nedeniyle bazı cadde ve sokakları suyla doldu. Bodrum'da yaşayan vatandaşlar ise su ve sel baskınlarının yaşanmaması için çareyi evlerinin ve iş yerlerinin önüne barikat kurmakta buldu. Yağmurun etkisini yitirmesiyle sular çekilirken geri de çamur deryasına dönen sokaklar kaldı.

Sağanak yağmurdan en çok etkilenen bölgelerden olan Bitez'de yaşayan vatandaşlar ise, yağmurun etkisiyle kapılarının önünün devam eden yol çalışması sebebiyle çamur deryasına döndüğünü belirtip, evlerine girip çıkmakta zorlandıklarını söyledi. Ahmet Deniz, "Kapımızın önünde yol çalışması vardı. Yapıp böyle bıraktılar. Biz, kapımızın önünü böyle görmek istemiyoruz. Bir de üzerine yağış olunca daha da zor. Bodrum'un altyapısı çok kötü. Evimizin bahçesine araçla girmemiz daha da zor oluyor. Bizi olumsuz etkiliyor" dedi.

'BU REZİLLİKTEN BIKTIK'Sultan Deniz ise, geçen yıl Bodrum'un alt yapısının daha iyi olduğunu ifade edip, şunları söyledi: Biz, bu rezillikten bıktık. Kapımızın önünün bu şekilde olması bizi rahatsız ediyor. Toprağı böyle yapıp bırakacaklarına mıcır atsalardı bu rezilliği çekmezdik. Geçen sene Bodrum'un altyapısı daha iyiydi ama şu an gördüğünüz gibi çok kötü. Kim ister kapısının önünü böyle çamurlu olmasını. Evimizden hiç çıkamıyoruz. Ambulans gelse, birimiz hastalansa çıkamayacak durumdayız. Metrelerce kazıp, bıraktılar. Düzenli bir çalışma olmadı" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Batan teknenin görüntüsü-Fırtınadan ve dalgalardan görüntü-Sahilden görüntü-Genel ve detay görüntüler++-Yağmur sularının çekilmesinin ardından çamur deryasına dönen sokaklardan görüntü-Yağmur sularından korunmak için kum torbaları ile alınan önlemlerden görüntü++-Bodrum'dan görüntü-Bodrum sahilinden görüntü-Bodrum'un su dolu olan cadde ve sokaklarından görüntüler-Vatandaşlarla röportaj-Anons-Genel ve detay görüntüler

Haber: Gökçe Adar - Selçuk AKBAŞ - Kamera: Tekin GÜRBULAK/ BODRUM (Muğla),

========================

'Turuncu alarm' ile uyarılan Antalyalılardan doluya karşı kilimli önlem

ARAÇLAR SUYA GÖMÜLDÜAntalya'da gün boyu aralıklarla yağan sağanak, kentte hayatı olumsuz etkildi. Özellikle Lara semtinde birçok alan, su altında kaldı. Bir site bahçesinde biriken suyun yüksekliğinin, yer yer 70-80 santimetreyi bulduğu görüldü. Site bahçesinde park halindeki araçların yarıya kadar suya gömüldüğü görüldü. Site bahçesinde su nedeniyle gidecek yer bulamayan bir sokak köpeği ise park halindeki otomobilin üzerine çıkmaya çalışsa da başarılı olamadı. Köpek, ardından kendine bir yol bulup tehlikeli alandan uzaklaştı. YAĞMUR ALTINDA ÇİFTETELLİ OYNADILARMuratpaşa ilçesi Kızılarık Mahallesi'nde 2 genç ise yağmura aldırış etmeden, sokak ortasında yarı çıplak halde karşılıklı çiftetelli oynadı. Gençler, bir taraftan çiftetelli oynarken, bir taraftan ise yerdeki su birikintisine vurarak birbirlerini ıslatmaya çalıştı. 2 gencin çiftetelli oynama anı, vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

ÇİLEK SERALARI SU ALTINDA KALDIAntalya'nın Serik ilçesinde, Kadriye ve Çakallık mahallelerinde bulunan kapalı çilek seraları, gece aşırı yağmur nedeniyle sular altında kaldı. Kadriye Mahallesi Beşgöz deresi mevkiindeki derenin taşması nedeniyle yaklaşık 30 dönüm çilek serası su altında kaldı. Çilek serası sahibi Mehmet İçin, "Önceki gün geceden beri yağan yağmurdan dolayı Beşgöz deresinin taşması neticesinde çilek seram sular altında kaldı. Yeni mahsul olan çilek fideleri telef oldu. Yetkililerden destek bekliyorum" dedi.Kadriye Mahallesinden Zeynel Burun ise "5 dönüme yakın kapalı çilek seram su altında kaldı. Yeni ürünüm telef olarak zarar gördü" dedi. Aynı mahalleden Zeliha Kaşlı da zarar gören serasındaki suları elinde kovayla boşaltmaya çalışırken, "Seram mahvoldu. Ürünlerimiz zarar gördü" dedi.Kadriye Mahalle Muhtarı Süleyman Çalışkan, "Mahallemizden geçen derelerin taşmasından dolayı çilek seraları zarar gördü. Belediye yetkililerini aradık. İş makineleri ile müdahale ediliyor. Diğer imkanları da değerlendiriyoruz" dedi. Çiftçiler, kendi imkanları ile seralardaki suları boşaltmaya çalışıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------Köpeğin aracın üzerine çıkmaya çalışması-Vatandaşın yağış durumunu anlatması-Vatandaş kamerasından yağmur görüntüsü-Su basan yerlerden görüntü (Vatandaş kamerası)-İş makinalarının çalışmaları++-Sular altında kalan seranın görüntüleri-Seralardan detay görüntüler-İş makinalarının çalışmaları

Haber-Kamera: Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya),

=======================================

İstinat duvarı çöktü 20 araçta maddi hasar oluştu

İZMİR'in Buca ilçesinde, sağnak yağışın ardından bir sitenin istinat duvarının çökmesiyle 20 civarında araçta maddi hasar oluştu.

Olay, saat 18.00 sıralarında Mustafa Kemal Mahallesi 686 sokak üzerinde bulunan sitede meydana geldi. Aşırı yağışlar nedeniyle şişerek ağırlaşan toprağı kaldıramadığı için Gümüş Sitesinin istinat duvarı, Altaylılar sitesi otoparkında bulunan araçların üstüne çöktü. Kısıtlamadan dolayı evde olan vatandaşlar, duydukları ses üzerine büyük panik yaşadı. Gümüş sitesi içerisinde park halinde olan araçlar ve Altaylılar sitesi otoparkında bulunan 20 civarında araçta maddi hasar meydana geldi. Çöken duvarın kalıntıları arasında kalan araçlar, çekici yardımıyla bulundukları alandan tek tek çıkarıldı. Öte yandan, olay yerine gelen polis ekipleri hasar alan araçlarla ilgili tutunak tuttu.

Duydukları ses ile birlikte dışarı çıktıklarını belirten Ahmet Çağlayan, "Evimizde oturuyorduk, gürültü oldu ve sonra aşağıya indik. İstinat duvarı çökmüş arabalar altında kaldı. 10'dan fazla araç zarar görmüş. Benim aracımda burada zarar gördü. Karşı sitenin istinat duvarı çöktü. Dolma toprak, yağmur yağınca çökme meydana geldi" diye konuştu.

"YİNE BİR DEPREM Mİ"Yaşanan olaydan dolayı mağdur olduklarını belirten Hakan Yalçın, " Görmüş olduğunuz 16 araç, yağmur sonucu yoğun yağış altından dolayı,istinat duvarı bütün araçların üzerine düşmüştür. Doğal afet olarak geçmesini istiyoruz, inşallah böyle bir şey olursa çok vatandaş şuan mağdur durumda. Sonuçları bizde merakla bekliyoruz. Bizde çoğu kişi evdeydi, çok şükür kimsede yoktu burada, sesi duyan komşularımız olmuş. Benimde aracım var burada, motorumda var. Malesef böyle bir durumla karşı karşıyayız. Herkes bir panik halindeydi, yine bir deprem mi acaba yine herkes panik halinde ama herkes sesi duydu çok güçlü bir ses vardı" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------Hasar alan araçlardan detay-Çekicilerin araçları çekmesinden detay-Vatandaşlardan röp-Olay yerinden genel detay görüntü

Haber-Kamera: Halil İbrahim KARABIYIK-Fırat AKAY/İZMİR,

================================

Sağanak yağış denizi taşırdı, araçlar sular altında kaldı

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, sağanak yağmurun ardından deniz yükseldi. Taşan sular nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü. Vatandaşlar sel sularına kapılan araçlarını kurtarmak için seferber oldu.

İzmir'de 4 gündür aralıklarla devam eden sağanak yağmur, gece saatlerinde etkisini arttırdı.

Yoğun yağmur ile Karşıyaka ilçesi Mavişehir Mahallesi'nde deniz taştı. Taşan sular nedeniyle park, bahçeler ve site otoparkı sular altında kaldı. Vatandaşlar, sel suları kalan araçlarını kurtarmak için seferber oldu. Öte yandan, site bekçileri ve itfaiye ekipleri vatandaşların araçlarını kurtarması için uyarılar yaptı. Su seviyesi yer yer 60 ile 70 santimetreyi bulurken vatandaşlar yürümekte güçlük çekti. Bazı vatandaşlar yaşanan bu durumdan dolayı belediyeye tepki gösterirken, ekipler su tahliye çalışmalarını hızlandırdı.

"BU OLAYI 4 SEFERDİR YAŞIYORUM"Bu tarz olayların daha öncede yaşandığını belirten bir vatandaş, "Bu benim üçüncü otomobilim, yaşadığım dördüncü su baskını. Öyle ahlaksız insanlar ki, şuradaki rantı görüyorsunuz. Burada oturan insanların bir çoğu zamanında ev almış, bir çoğu emekli. Görüyorsunuz şu otomobilin halini. İmkanları kısıtlı olan insanlara şu pandemi döneminde bunu yaşattılar. Bu saatte haber veriliyor bize; su bastıktan sonra.

Hiç bir önlem aldıkları yok, hepsi yalan. Buraları birilerine peşkeş çekmişler. Bu insanlarımızın kaderi bu" diye konuştu.

Görüntü dökümü;-----------Mahsur kalan vatandaşlardan görüntü-Sel sularına kapılan araçlardan görüntü-Vatandaşlar ile röp.-Anons-İçi suyla dolmuş otomobilin görüntüsü-Sular altında kalan caddelerden görüntü-Genel ve detay görüntüHaber-Kamera; Halil İbrahim KARABIYIK - Fırat AKAY/ İZMİR,

================================

Din görevlileri sokak hayvanlarına sahip çıktı MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde müftülüğe bağlı ekipler, yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanlarına sahip çıktı.

Bodrum İlçe Müftülüğü bünyesinde hizmet veren din görevlileri, belediyeler ve resmi kurumların çalışmalarına destek olmak için sahaya inerek sokak hayvanlarını besledi. İlçede birkaç gündür etkili olan yağışlı havayı da dikkate alan görevlilerin duyarlılığı sayesinde, sokak hayvanları aç kalmaltan kurtuldu. Sokağa çıkma kısıtlamasının ilk dakikalarından itibaren sokak sokak gezerek sevimli dostları bulan ekipler, haftasonu boyunca sokak hayvanlarının beslenme ihtiyaçlarını karşıladı.

Görüntü dökümü: --------------Görevlilerden detay

Haber-Kamera: Selçuk AKBAŞ/BODRUM, (Muğla),

=============================

Hafif ticari araç sel sularına kapıldı: 3 kişi kurtarıldı, 2 kayıp İZMİR'in Menderes ilçesinde karayolunda hareket halindeki hafif ticari araç, sağanak nedeniyle oluşan sel sularına kapılarak sürüklendi. Yaklaşık 800 metre sürüklenen araçtaki 3 kişi kendi imkanları ile kurtulurken, 2 kişi ise akıntıya kapılarak kayboldu. Ekiplerin yaptığı çalışmalarda sonuç alınamayınca arama-kurtarma çalışmalarına sabah devam edilmek üzere ara verildi.

Olay, gece saatlerinde Menderes ilçesine bağlı Dereköy Mahallesi mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsü henüz öğrenilemeyen hafif ticari araç, sağanak yağışın etkisiyle oluşan ve karayolunu ortadan ikiye bölen sel sularının üzerinden geçmeye çalıştı. Ancak debisi yükselen ve hızla akan sel sularına kapılan hafif ticari araç, sürüklenmeye başladı. İddiaya göre araçta bulunan 5 kişi panik ve korku içinde araçtan atladı. 3 kişi kendi imkanları ile kurtulurken, 2 kişi ise kayıplara karıştı.

Olaydan sağ kurtulan 3 kişinin durumu bildirmesi üzerine, bölgeye polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı araştırmada hafif ticari aracın 800 metre sürüklendikten sonra karaya oturduğu anlaşıldı. Ancak araçta bulunamayan 2 kişi için arama kurtarma çalışması başlatıldı. Yaklaşık 2 saat süren çalışmalardan sonuç alınamayınca, yoğun yağış alan bölgede arama kurtarma çalışmaları sonlandırıldı. kayıp 2 kişinin bulunması için sabah saat 09.00 itibari ile tekrar arama kurtarma çalışmalarının başlatılacağı öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Olay yerinden görüntü-Akarsudan görüntü-Polis ekiplerinden görüntü-Halil İbrahim KARABIYIK anonsHaber : Halil İbrahim KARABIYIK - Kamera: Fırat AKAY/İZMİR,

=============================

İZMİR Park halindeki TIR alev aldı İZMİR'in Buca ilçesinde, park halinde bulunan TIR henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı. Itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası yangın söndürülürken, TIR'da maddi hasar oluştu.

Olay, 00.30 sıralarında Dede Korkut Caddesi'nde meydana geldi. cadde üzerinde park halinde bulunan 35 AU 8090 plakalı TIR, henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun uğraşları sonucu yangın kontrol altına alınırken, TIR'ın ön kısmında maddi hasar oluştu.

Yangının çıkış nedenin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ;

-TIR'dan farklı açılardan detay

Haber-Kamera: Halil İbrahim KARABIYIK-Fırat AKAY/İZMİR,

=================================

Antalya'da sağanak nedeniyle birçok iş yerini su bastı METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü tarafından "turuncu kod" uyarısı yapılan Antalya'da, sağanak gece saatlerinde etkisini sürdürdü. Yağış nedeniyle birçok ev ve işyerinin giriş katı ve bodrum katını su basarken, bir polis ekibi ise ihbar için gittiği sitenin önü suyla dolunca çıkış yapamadı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından turuncu alarmın verildiği Antalya'da, dün sabah saatlerinde etkili olan sağanak, gece saatlerinde de yoğunluğunu artırarak yaşamı olumsuz etkiledi. Şehrin birçok noktasında etkili olan yağışa şiddetli rüzgar da eklenince hayat felç oldu. Birçok ev ve iş yerini su basarken, en çok Çağlayan, Ermenek, Güzeloba, Kundu ve Örnekköy mahalleleri etkilendi.

POLİS EKİBİ SUDAN DOLAYI ÇIKAMADIGece saatlerinde Güzeloba Mahallesi'nde bulunan bir sitede su baskını ihbarı alan polis ekipleri siteye geçiş yaptı. Polis ekipleri, yağıştan dolayı sitenin önü kapanınca mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri tarafından botla ulaşılan polis ekipleri, araçlarında kalacaklarını ve suyun tahliye edilmesini bekleyeceklerini ifade etti.

"OTELLER BÖLGESİNDE YOLLAR GÖLE DÖNDÜ"Antalya'nın oteller bölgesi olan Kundu'da yollar göle dönerken araçlar geçmekte zorluk yaşadı. Bazı iş yerlerini sağanak nedeniyle su basarken, itfaiye ve iş yeri çalışanları suyu tahliye etmeye çalıştı. Yağmurla birlikte rüzgar da şiddetini artırınca şehrin bazı noktalarında belediyelerin tanıtım panoları ve ağaçlar devrildi.

"EŞYALARIMIZ SU İÇİNDE"4 yıldır turizm beldesi Kundu'da market işlettiğini söyleyen İbrahim Halil Bulut, her sene şiddetli yağmur yağdığında işletmesini su bastığını söyledi. Bulut, "Pazar yerindeki alt yapımızın kötü olmasından dolayı yağmur sularını boşaltamıyoruz. Her seferinde perişan oluyoruz. Belediyemizden tek ricamız burada bir alt yapı çalışması yapılması. Zararımız çok büyük. Bütün eşyalarımız su içinde. İş yerimi saat 10.00'da açtım, şu an gece yarısı 00.30 oldu hala suyu tahliye etmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

"250 BİN TL ZARARIM VAR"8 senedir Kundu'da giyim ve ayakkabı mağazası işlettiğini dile getiren Serhat Tunç, "Biz aynı sorunu her sene yaşıyoruz. Aşağıdan yukarıya her yerden su giriyor. Gece 01.00'e geliyor biz hala suyu tahliye etmeye çalışıyoruz. Pazardaki tüm esnafımız gecenin bir yarısında evlerinden çıkarak dükkanlarını kurtarmaya geldi. Şu anda yaklaşık 250 bin TL'lik zararım var" dedi.Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü, sağanağın bugün saat 19.00'a kadar etkisini artırarak devam edeceğini, zaman zaman dolu şeklindeki yağışa karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması konusunda uyarıda bulundu.

Görüntü dökümü----------------Su basan yolun botla gidip açan görevliler-Mahsur kalan polis ekibi-Su basan iş yerleri--Suyu tahliye etmeye çalışanlar-Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Adem AKALAN/ANTALYA, -===============================

Ankara'da sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi

KORONAVİRÜSLE mücadele kapsamında uygulanan Ankara'daki sokağa çıkma kısıtlaması saat 05.00'te sona erdi. Ankara'nın belirli bölgelerinde uygulama yapan ekipler, kısıtlamaya uymayan vatandaşlara cezai işlem uyguladı.

Ankara'da koronavirüsle mücadele kapsamında 11 Aralık'ta saat 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması, saat 05.00'i gösterdiğinde sona erdi. 56 saat süren kısıtlama süresince Ankara'nın meydanları ve sokakları boş kaldı. Kentin belirli noktalrında uygulama yapan emniyet güçleri, kısıtlamaya uymayan vatandaşlara Hıfzıssıhha Kanununa muhalefetten cezai işlem uyguladı.

Uygulamanın saat 05.00'te bitmesiyle yollar trafiğe açıldı. Ankaralıların, işe gitmek için yollara çıktığı, yollarda kalabalık araçların olduğu gözlemlendi.

Görüntü dökümü: -----------Sokaklarda araçların ilerlemesi-Polislerin dubaları kaldırması-Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Ferhat EKİNCİ/ANKARA,

=========================

Karşıyaka'da yolları su bastı araçlar suya gömüldü

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, sağnak yağışın ardından deniz yükseldi. Su seviyesinin yükselmesinin ardından, sular karaya çekildi. Gece saatlerinde olayı duyan vatandaşlar sel sularına kapılan araçlarını kurtarmak için seferber oldu.

Görüntü dökümü: ----------------Su basan yollar-Yarıya kadar suyun içindeki araçlar-İtfaiyenin gelişi-Muhabir anonsu-Detaylar

Haber-Kamera: Halil İbrahim KARABIYIK-Fırat AKAY/İZMİR,

===================================

Bursa'da bir alışveriş merkezinin depo kısmında yangın çıktı

Bursa'da 6 katlı bir alışveriş merkezinin bodrum katındaki depo kısmında çıkan yangın, dronla havadan görüntülendi. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışması devam ederken, yangının çıkış nedenini belirlemek için soruşturma başlatıldı.

Yangın, saat 16.30 sıralarında Osmangazi ilçesi Kayhan Mahallesi Keresteci Sokak'ta bulunan 6 katlı bir alışveriş merkezinin depo kısmında çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, yangın sırasında binada bulunan 3 kişi güçlükle dışarı çıkartıldı. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ---------------------------Havadan görüntüler-yangından görüntüler-İtfaiye ekiplerinden görüntüler-Avm görevlisi olayı anlatırken-Kalabalıktan görüntüler-Detaylar++-Drone görüntüleri

HABER Derya EVREN- Mehmet İNAN BURSA

==============================

Ev sahibine kızıp evi ateşe verdiler, 2 polisi yaraladılar

ŞANLIURFA'da ev sahibinin evinden çıkmasını istemesine kızan Suriyeli aile, evi yakmaya çalıştı. Evi ateşe veren Suriyeliler, kendilerine müdahale eden 2 polisi bıçak ve sopalarla yaraladı. Çıkan olaylarda 4 kişi gözaltına alındı.

Olay, Eyüp Nebi Mahallesi 3488 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, 3 aydan beridir kiralarını ödemeyen 2'si çocuk 4 kadının bulunduğu eve gelen ev sahibi, kiracılarının evi boşaltmasını istedi. Ev sahibinin ısrarla kendilerini evden çıkartmak istemesine kızan Suriyeliler, kapı ve pencereyi kilitleyip evi ateşe verdi. Evden çıkan dumanları fark eden komşuları olayların büyümesi üzerine polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbarla olay yerine geçen itfaiye ekipleri kapısı kitli olan evin penceresini kırıp, çıkan yangına müdahale ederek söndürdü. Bu sırada evde bulunan kişilerin dışarı çıkmasını isteyen polise ise psikolojileri bozuk olduğu öğrenilen kadınlar taş, sopa ve bıçak atarak saldırdı. Yaşanan arbedede 2 polis vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralı polisler ambulansla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, 4 kişi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------------------------------Çevrede önlem alan polisSağlık ve itfaiye ekiplerinin gelmesiSuriyeli uyruklu bayanları gözaltına alınmasıGözaltına alınan şüphelileri polis aracına konulmasıOlay yeri inceleme polis ekipleriÇevrede bilgi toplayan polis ekipleriGenel ve detay görüntüler

Haber: Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL-Kamera: -ŞANLIURFA - DHA)

=======================

Kısıtlamayı ihlal etti, sigara paketinden uyuşturucu çıkınca gözaltına alındı

Bursa'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden E.R. (35) ve T.K.'ye (28) toplam 6 bin 300 TL ceza uygulandı. Denetimde sigara paketinden uyuşturucu madde çıkan E.R. ise gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kent genelinde uygulama noktaları oluşturdu. Nilüfer ilçesi Ata Bulvarı üzerinde kurulan kontrol noktasında, 34 CVR 211 plakalı otomobili durduran ekipler, araçtakilerden izin belgelerini istedi. Ancak araç sürücüsü T.K. ile yanındaki E.R. belgelerinin olmadığını belirtti. 2 kişiye, sokağa çıkma kısıtlamasına uymadıkları gerekçesiyle 3 bin 150'şer TL'den toplamda 6 bin 300 TL ceza uygulandı. E.R.'nin hareketlerinden şüphelenen polis ekipleri, üstünü aradı. Sigara paketinde uyuşturucu madde bulunan E.R., gözaltına alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------------Gözaltına alınan adamdan görüntüler-Polis ekiplerinin üst araması yapması-Bulunan uyuşturucudan görüntü-Şüphelinin polis aracına bindirilerek götürülmesi-E.R.'yi taşıyan aracın durdurulduğu an fotoğrafı-Uygulama noktasından görüntüler

Haber: Derya EVREN-Kamera: Mehmet İNAN/BURSA,

=========================================

Polis kılığına girerek aracıyla uygulama yapan gence 4 bin 378 TL ceza kesildi

Bursa'da polis kılığına girerek aracıyla uygulama yaptığı ve çektiği görüntüleri sosyal medyada yayınladığı belirlenen kişiye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği gerekçesiyle 3 bin 150 TL ve araçta çakar bulundurmaktan 1228 TL para cezası uygulanırken, sahte basın kartı kullandığı ve kendisini polis olarak tanıttığı için de hakkında adli işlem başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, polis kılığına giren bir kişinin, 16 HD 517 plakalı hafif ticari aracı ile Osmangazi ve Nilüfer ilçelerinde uygulama yaptığı ihbarını aldı. Harekete geçen ekipler, sürücüyü Soğukkuyu Mahalllesi'ndeki bir akaryakıt istasyonunda aracına benzin alırken yakaladı. Aracın sürücüsünün Burkay T. (18), olduğu belirlendi. Polis ekiplerinin araçta yaptığı aramada; çakar, muşta ve polis logolu sahte basın kartı bulundu. Burkay T.'nin sosyal medya hesabını da kontrol eden ekipler, şüphelinin hoparlörden polis telsizi dinletip, araca yerleştirdiği çakarı yakarak yaptığı uygulamaların yer aldığı görüntüleri sosyal medyada paylaştığını tespit etti. Burkay T.'ye; sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği gerekçesiyle 3 bin 150 TL ve araçta çakar bulundurmaktan 1228 TL para cezası uygulandı. Ayrıca Burkay T. hakkında sahte basın kartı kullandığı ve kendisini polis olarak tanıttığı için adli işlem başlatıldı. Aracın sahibi baba Turan T.'ye de yine çakar bulundurmaktan 1228 TL para cezası kesildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: ---------------------------------Şüphelinin çakar ve polis telsizi açarak, araçla gezdiği anların görüntüsü-Polis ekiplerince aracın aranmasından görüntüler-Şüpheliden görüntüler-Ceza yazılırken görüntü-Araçta bulunan muştadan görüntü

-Detaylar

Haber-Kamera: Muammer İRTEM/BURSA,

===============================

Takside yakalandı, "Bakkala sigara almaya gidiyordum" dedi

İZMİT'te polisin sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yaptığı kontroller sırasında takside yakalanan E.Ç., "Bakkala sigara almaya gidiyordum" dedi. Ceza yazılan E.Ç. daha sonra taksi ile evine gitti.

İzmit'te polis ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında denetimde bulundu. Cedit Mahallesi üzerinde yapılan polis kontrolünde bir taksiyi durduran polis ekipleri, takside yolculuk eden kişiye kimliğini sordu. E.Ç. üzerinde kimlik bulunmadığını belirterek, "Bakkala sigara almaya gidiyordum" dedi. Polis ise E.Ç.'ye evine en yakın bakkala yaya olarak gidebileceğini belirterek, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği gerekçesiyle idari para cezası kesti. E.Ç. daha sonra taksiyle evine gitti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı