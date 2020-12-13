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DHA YURT BÜLTENİ - 1

13.12.2020 08:27 | Son Güncelleme: 13.12.2020 08:31
DHA YURT BÜLTENİ - 1

SÖKE'DE TAŞAN DERE, KARAYOLUNU KAPATTIAYDIN'ın Söke ilçesinde, gün boyu süren sağanak nedeniyle Yenidoğan Deresi taştı.

SÖKE'DE TAŞAN DERE, KARAYOLUNU KAPATTI

AYDIN'ın Söke ilçesinde, gün boyu süren sağanak nedeniyle Yenidoğan Deresi taştı. Suyun getirdiği taş ve çakıllar nedeniyle de Söke- Milas karayolu tek taraflı bir süreliğine kapandı.

Söke'de gün boyu etkili olan sağanak nedeniyle Yenidoğan Deresi taştı. Suların dağdan sürüklediği taş ve çalı parçaları nedeniyle Söke- Milas karayolu bir süreliğine tek taraflı kapandı. Didim istikametine giden araç sürücüleri ise bir süre Güllübahçe istikametine yönlendirildi. Seyir halindeki bir TIR da yolu kapatan taş ve çakıl parçalarına takıldı. Vatandaşlar ise o anları cep telefonu ile görüntüledi. DSİ 21. Bölge Müdürlüğü ve Söke Belediyesine bağlı iş makinelerinin gelmesiyle çalışma başlatıldı. Bir süre yapılan çalışmalardan sonra yol temizlenerek yeniden trafiğe açıldı. Söke Kaymakamı Soner Zeybek ise olay yerine gelip, incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.  

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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