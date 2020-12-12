DHA YURT BÜLTENİ - 1

ÇİÇEK HEMŞİRE 20 GÜNDE, EŞİNİ, AĞABEYİNİ VE ANNE-BABASINI KORONAVİRÜSTEN KAYBETTİ Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde görev yapan hemşire Çiçek Çalışkan, 20 gün içinde eşi ve ağabeyi ile anne-babasını koronavirüs nedeniyle kaybetti.