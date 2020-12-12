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DHA YURT BÜLTENİ - 1

12.12.2020 08:06 | Son Güncelleme: 12.12.2020 08:09
DHA YURT BÜLTENİ - 1

ÇİÇEK HEMŞİRE 20 GÜNDE, EŞİNİ, AĞABEYİNİ VE ANNE-BABASINI KORONAVİRÜSTEN KAYBETTİ Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde görev yapan hemşire Çiçek Çalışkan, 20 gün içinde eşi ve ağabeyi ile anne-babasını koronavirüs nedeniyle kaybetti.

ÇİÇEK HEMŞİRE 20 GÜNDE, EŞİNİ, AĞABEYİNİ VE ANNE-BABASINI KORONAVİRÜSTEN KAYBETTİ

 

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde görev yapan hemşire Çiçek Çalışkan, 20 gün içinde eşi ve ağabeyi ile anne-babasını koronavirüs nedeniyle kaybetti. Kendisi de hastalığa yakalanan Çalışkan, gördüğü tedaviyle sağlığına kavuştu.Ergani Devlet Hastanesi'nde görev yapan 3 çocuk annesi hemşire Çiçek Çalışkan'ın, Molla Gürani Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde coğrafya öğretmeni olan eşi Zülküf Çalışkan, 4 Kasım günü koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Çalışkan'ın eşinin ölümünden 4 gün sonra ise babası İskan Kaya, koronavirüsten yaşama veda etti. Eşi ve babasının yasını tutan hemşirenin, 20 Kasım günü Sermet Yalçın Anadolu Lisesi'nde matematik öğretmeni olan ağabeyi Muzaffer Kaya, koronavirüse yenik düştü.  23 Kasım günü de annesi Hava Kaya yakalandığı koronavirüsü atlatamadı.

Sevdiklerini art arda toprağa veren hemşire Çiçek Çalışkan ise yakalandığı koronavirüsü gördüğü tedaviyle atlatıp, sağlığına kavuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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