DHA YURT BÜLTENİ - 1

Siirt'te deprem sonrası oluşan derin yarıklar endişelendirdi

SİİRT'in Kurtalan ilçesinde meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki depremde, fay hattının geçtiği bölgede derin yarıklar oluştuğu görüldü. Derinliği 40 metreye varan 20 santimetre genişliğindeki yarıkları gören yol yapımında çalışan işçiler, içinden buhar çıktığını ve endişelendiklerini söyledi.

Siirt'in Kurtalan ilçesinde, perşembe günü sabah saatlerinde meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki depremden sonra aktif olmayan fay hattının geçtiği düşünülen dağ yamacında derin yarıklar oluştu. Oyacık köyü mevkisinde, yer yer 40 metreye varan derinlik ve 20 santimetreye varan genişlikteki yarıklarla ilgili Siirt Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü'nden uzmanlar da bölgede inceleme yaptı. Yapılan incelemede, bölgede daha önce oluşan çatlakların deprem sonrası daha da açıldığı ve bu şekilde yarıklara dönüştüğü belirtildi.

Bölgede yol yapımında çalışan işçiler, depremden yaklaşık 3 saat sonra yarıkları fark ettiklerini belirtti. Bir işçi, "Yarıkların içinden yoğun şekilde buhar çıkıyordu. İlk görenler biz olduk. Büyük endişe içine girdik" dedi.Yarıklar, incelemenin ardından yol çalışması yapan ekipler tarafından kapatıldı.

HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYORÖte yandan 5.0 büyüklüğündeki depremin ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı himayesinde, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü bünyesinde görevlendirilen 40 kişilik ekip, hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor. Bugüne kadar yapılan çalışmalarda, Kurtalan ilçe merkezi ve köylerinde 146 az hasarlı ve 7 ağır hasarlı bina tespit edildi. Siirt'te kent merkezinde ise 10 az hasarlı bina tespit edildi. Ayrıca okul ve cami gibi kamu binalarında da hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Çatlakların olduğu bölgeİşçiler tarafından çekilen çatlaklardan detayYarıkların içerisinden çıkan buharİşçilerin konuşmasıGenel ve detay

Haber ve Kamera: Mehmet Yücel DURAK/KURTALAN(Siirt),

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Ayrıldığı eşi ve 2 kızını öldürdü, vurularak etkisiz hale getirildi ERZURUM'da, henüz bilinmeyen nedenle 2 kızı ve ayrıldığı eşini tabancayla öldüren Raci Arslan (43), polis tarafından vuralarak etkisiz hale getirildi. Zanlı, hastanede tedaviye alındı.

Olay, merkez Yakutiye ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde öğle saatlerinde meydana geldi. Polis merkezine gelen ihbar üzerine kısa sürede olay yerine giden polis ekipleri 3 kadının yerde yatar şekilde tabanca ile vurulmuş olduğunu gördü. Anne Gülçin Karabıyık (50) ile kızı Cansu Arslan'nın (17) öldüğü, Burçin Arslan'ın ise (24) yaralandığı tespit edildi. Burçin Arslan da kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdehelesine rağmen yaşamını yitirdi. Olaydan sonra aracına binerek kaçan Raci Arslan, Gölbaşı semtinde yakalandı. Aracından inen Arslan silahını başına dayararak yolda yürümeye başladı. Zanlının peşinden giden çok sayıda polis, çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Polisin tüm çabasına rağmen teslim olmayan Raci Arslan, özel harekat polisleri tarafından sağ el ve karın boşluğundan vuralarak etkisiz hale getirildi. Raci Arslan, olay yerine gelen ambulansla Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastenesi'ne kaldırıldı. Eski eşi ve 2 kızını öldüren zanlının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Babaları Raci Arslan'ın kendilerini görmek için eve geldiğini anlatan 2 oğlu ise, kendilerinin ekmek almaya dışarı çıktıklarını, sesi duyup, eve gittiklerinde babalarının elinde silah ile evden çıktığını gördüklerini söyledi. Arslan'ın 26 suç dosyası bulunduğu öğrenildi.

ETKİSİZ HALE GETİRİLDİĞİ ANLAR KAMERADA

Erzurum'da ayrıldığı eşi ve iki kızını tabancayla öldüren Raci Aslan, polisin 'teslim ol' çağrısına uymayınca özel harekat polisleri tarafından parmağından ve karın boşluğundan vuraralarak etkisiz hale getirildi. Aslan'ın etkisiz hale getirildiği bu anlar çevredeki vatandaşlarca cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ---------------------------------Elinde silahla yürüyen Raci Arslan'ın peşinden giden polisler-Helikopter görüntüsü-Ambulansın gelişi-Silah sesleri-Raci Arslan'ın vurulmasından sonra bir yakının polis tarafından uzaklaştırılması-Polislerin halkı uyarması++-Zanlının etkisiz hale getirilmesi

Haber- Kamera: Turgay İPEK/ ERZURUM

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Kısıtlamada iki grubun bıçaklı kavgası: 4 yaralı

DİYARBAKIR'da aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı. Polis kavgaya karışanlara sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden cezai işlem uyguladı.

Olay, akşam saatlerinde Yenişehir ilçesi Benusen Mahallesi'nde meydana geldi. Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden ve aralarında husumet bulunan iki grup arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada Ş.T., Y.K., C.K., ve C.K., aldıkları bıçak darbeleriyle yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

POLİS TOPLANANLARA UYARI ANONSU YAPTIOlay yerinde güvenlik önlemi alan polis, mahallede toplanan gruplara zırhlı araçlardan anons yaparak, evlerine girmeleri konusunda uyardı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatan polis, kavgaya karışanlara ayrıca kısıtlamayı ihlalden cezai işlem uyguladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ---------------------Ambulansın gidişi -Zırhlı araçlar-Olay yeri-Polis ekipleri -Olay yerinde inceleme yapılması-Polisin dışarıya çıkan vatandaşları uyarması -Genel ve detay

Haber-Kamera: Burak EMEK-Serhat ÖZDEMİR/DİYARBAKIR,

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Diyarbakır'da kazaya müdahale eden polise otomobil çarptı: 1'i polis 5 yaralı

DİYARBAKIR'da ticari taksi ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişinin yaralandığı trafik kazasına müdahale için gelen ve yol güvenliğini sağlamak için araçtan inen trafik polisine başka bir otomobil çarptı. Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan trafik polisi M.K. ve 4 yaralının hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Kaza, akşam saatlerin Diyarbakır-Şanlıurfa karayolunun 7'nci kilometresinde Doğum Hastanesi Köprülü Kavşağı alt geçidinde meydana geldi. Barış Bahçeli yönetimindeki 21 TT 0989 plakalı ticari taksi, aynı yönde hareket halinde olan 53 HL 857 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle iki otomobil de savrularak refüje ve aydınlatma direklerine çarptı. Hurdaya dönen araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerine ulaşan trafik polisi M.K. yol kontrolünü sağlamak için araçtan indi. Bu sırada Şanlıurfa yönünden gelen 07 YSH 94 plakalı otomobil, M.K.'ye çarptı. Polis memuru M.K. ve diğer yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. M.K. ve 4 yaralının hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------------Kaza yeriKaza yapan araçlarYaralıların ambulanslarla götürülmesiAraçlarda kopan parçalarDevrilen aydınlatma direğiAraçların kaldırılmasıGenel ve detay

Haber-Kamera: Mehmet Mucahit CEYLAN/DİYARBAKIR,

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Kısıtlamada uyuşturucu ve silahla yakalandılar, 'Kimseye zararımız yok' dediler

BURSA'da otomobille sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden Emirhan M. (24) ve Muhammet K.'ye (26) toplam 6 bin 300 lira ceza uygulandı. Polisin aramasında ise yağmurluğunun kapüşonundan uyuşturucu, araçtan da 2 adet ruhsatsız silah çıkan şüphelilerden Muhammet K., "Kimseye zararımız yok, satmıyoruz içiciyiz. Silahlara ise zaafım var" dedi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kentin birçok önemli bölgesinde uygulama noktası kurdu. Osmangazi ilçesi Yakın Çevre Yolu Soğanlı mevkiinde uygulama yapan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, 59 FR 486 plakalı otomobili durdurdu. Polis, otomobildeki 2 kişiye izin belgelerini sordu.

İzin belgeleri olmayan 2 şahsın üst aramasını yapan ekipler, Emirhan M.'nin yağmurluğunun kapüşonunda, Muhammet K.'nin ise ceplerinde gizlediği bir miktar metamfetamin, bir miktar kokain, bir miktar lime maddesi ve hassas terazi ele geçirdi. Şüphelilerin üzerinden uyuşturucu çıkması üzerine ekipler, otomobilde de arama yaptı. Yapılan aramada, aracın gizli bölmelerinde 2 adet ruhsatsız silah bulundu.3 bin 150'şer liradan toplam 6 bin 300 lira cezanın uygulandığı, şüphelilerden Muhammet K. kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına, "Kimseye zararımız yok. Uyuşturucu satmıyoruz, içiciyiz" dedi. Muhammet K.'nın, araçtan çıkan silahlara ilişkin, "Silahlara zaafım var" demesi dikkat çekti. Ruhsatsız silah ve uyuşturucu bulundurmak suçundan gözaltına alınan 2 şüpheli, işlemleri yapılmak üzere Merinos Polis Merkez Amirliği'ne götürüldü. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevkedilecekler.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı