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DHA YURT BÜLTENİ - 1

28.11.2020 08:04 | Son Güncelleme: 28.11.2020 08:08
DHA YURT BÜLTENİ - 1

POLİS MİDİBÜSÜ ŞARAMPOLE DEVRİLDİ: 1 ŞEHİT, 4 YARALIMERSİN'in Tarsus ilçesinde polis midibüsünün şarampole devrilmesi sonucu 1 polis şehit olurken, 4 polis ise yaralandı.

POLİS MİDİBÜSÜ ŞARAMPOLE DEVRİLDİ: 1 ŞEHİT, 4 YARALI

MERSİN'in Tarsus ilçesinde polis midibüsünün şarampole devrilmesi sonucu 1 polis şehit olurken, 4 polis ise yaralandı.

Kaza, dün gece saatlerinde Alifaki Mahallesi'nde meydana geldi. İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polisler, Tarsus Cezaevi Kampüsü'ne midibüs ile mahkum bıraktı. Dönüş yolunda iddiaya göre, sürücünün virajı alamaması sonucu kontrolden çıkan midibüs, şarampole devrildi. Bölgedeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralanan 5 polis, ilk tedavilerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Ömer Faruk Tekağaç, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılmayarak şehit oldu. Tedavisi devam eden diğer polislerin durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Meslektaşlarının kaza yaptığını duyan polisler de hastanelere akın etti. İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahenk de hastaneleri gezerek, yaralı polisleri ziyaret etti, durumları hakkında doktorlardan bilgi aldı.Kazada şehit olan Gaziantep nüfusuna kayıtlı Ömer Faruk Tekağaç için gündüz saatlerinde Emniyet Müdürlüğünde tören düzenleneceği öğrenildi.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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