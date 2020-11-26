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DHA YURT BÜLTENİ - 1

26.11.2020 08:32 | Son Güncelleme: 26.11.2020 08:36
DHA YURT BÜLTENİ - 1

EŞİ, KAYINVALİDESİ VE GÖRÜMCESİ KORONAVİRÜSTEN ÖLDÜ; ÜZÜNTÜDEN BEBEĞİNİ KAYBETTİMERSİN'in Tarsus ilçesinde, 1 hafta içinde eşi ve kayınvalidesi ile görümcesini koronavirüs nedeniyle kaybeden 7 aylık hamile Buket Karabulut'un (32) yaşadığı üzüntü ve stres nedeni ile bebeği karnında öldü.

EŞİ, KAYINVALİDESİ VE GÖRÜMCESİ KORONAVİRÜSTEN ÖLDÜ; ÜZÜNTÜDEN BEBEĞİNİ KAYBETTİ

MERSİN'in Tarsus ilçesinde, 1 hafta içinde eşi ve kayınvalidesi ile görümcesini koronavirüs nedeniyle kaybeden 7 aylık hamile Buket Karabulut'un (32) yaşadığı üzüntü ve stres nedeni ile bebeği karnında öldü.  

Tarsus'ta yaşayan iş insanı Murat Karabulut (37), rahatsızlanması üzerine hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan ve Covid-19 testi pozitif çıkan Karabulut'un annesi Fadime Karabulut ile kız kardeşi Selda Karabulut'a da test yapıldı. Testleri pozitif çıkan anne-kız da durumları ağırlaşınca hastaneye kaldırıldı.

Tarsus Devlet Hastanesi'nde tedavi altında tutulan Murat Karabulut, 8 gün önce hayatını kaybetti.  Mersin Şehir Hastanesi'nde tedavi gören anne Fadime Karabulut da oğlundan 2 gün sonra yaşama veda etti. Sivaslılar Derneği'nde yönetici olan Selda Karabulut ise önceki gün aynı hastanede hayatını kaybetti. Anne, oğlu ve kızı, aynı mezarlıkta yan yana toprağa verildi.

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Ailenin diğer kızı Şehriban Bircan'ın da koronavirüs tedavisi gördüğü, durumunun ağır olduğu öğrenildi.

ÜZÜNTÜDEN BEBEĞİNİ KAYBETTİ

Bir hafta içinde eşini, kayınvalidesini ve görümcesini kaybeden 7 aylık hamile Buket Karabulut ise  yaşadığı üzüntü ve strese dayanamadı. Fenalaşan anne adayının, yakınları tarafından kaldırıldığı özel hastanede bebeğini kaybettiği belirlendi. Erkek olduğu bildirilen bebek, sezaryen ile alındı. Tarsus Şehir Mezarlığı'nda defnedilen bebeğin cenazesinde gözyaşları sel oldu. Cenazede 2 çocuk annesi Buket Karabulut'un yakınlarının yardımı ile ayakta durabildiği görüldü.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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