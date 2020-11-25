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DHA YURT BÜLTENİ - 1

25.11.2020 08:23 | Son Güncelleme: 25.11.2020 08:23
DHA YURT BÜLTENİ - 1

BİTLİS'TE, TERÖRİSTLERE AİT TEK ODALI 3 MAĞARA TESPİT EDİLDİBİTLİS'in Ziyaret Köyü kırsalında, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda teröristlere ait tek odalı 3 mağara tespit edildi.

BİTLİS'TE, TERÖRİSTLERE AİT TEK ODALI 3 MAĞARA TESPİT EDİLDİ

BİTLİS'in Ziyaret Köyü kırsalında, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda teröristlere ait tek odalı 3 mağara tespit edildi. Mağaralar, kullanılamaz hale getirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bitlis merkeze bağı Ziyaret Köyü kırsalında, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenledi. 'Yıldırım 15 Mutki-Sarpkaya Şehit J.Asb.Kd.Üçvş. H.Cahit Özer 2020-20' adı verilen operasyonda, teröristlerin saklanmak için kullandıkları tek odalı 3 mağara tespit edildi. Mağalar, uzman ekiplerce kullanılamaz hale getirilirken, bölgedeki operasyon sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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