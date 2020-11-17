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DHA YURT BÜLTENİ - 1

17.11.2020 08:32 | Son Güncelleme: 17.11.2020 08:37
DHA YURT BÜLTENİ - 1

Osmaniye'ye şehit ateşi düştüHAKKARİ'de PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Abdurrahman Topuksuz'un (29) acı haberi, memleketi Osmaniye'deki ailesine ulaştı.

Osmaniye'ye şehit ateşi düştü

HAKKARİ'de PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Abdurrahman Topuksuz'un (29) acı haberi, memleketi Osmaniye'deki ailesine ulaştı.

Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinden, ülkeye sızmaya çalışan PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada, Piyade Uzman Çavuş Abdurrahman Topuksuz şehit oldu, Piyade Uzman Onbaşı Fatih Erol yaralandı. Şehit Topuksuz'un acı haberi memleketi Osmaniye'nin Düziçi ilçesine bağlı Söğütlügöl Mahallesi'ndeki ailesine askeri erkan tarafından verildi. Şehidin baba evine dev Türk bayrağı asıldı. Acı haberi alan şehidin ailesi ve yakınları gözyaşlarına boğuldu. Hatice Topuksuz ile evli ve 7 aylık bir çocuğu olduğu öğrenilen şehidin naaşı, memleketi Osmaniye'de toprağa verilecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Şehidin fotosu-Şehidin eviHaber: İbrahim EMUL-Kamera: OSMANİYE,

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Kayseri'ye şehit ateşi düştü Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Habur Çayı'nda akıntıya kapılarak şehit olan Piyade Teğmen Burhan Sönmez'in acı haberi Kayseri'de yaşayan ailesine verildi.

Silopi ilçesinde Habur Çayı Irak sınır hattında yaşanan olayda, Piyade Teğmen Burhan Sönmez, teslim olacak teröristleri kararlaştırılan bölgeye sevk etmek için girdiği Habur Çayında akıntıya kapılarak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Sönmez, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak, şehit oldu. 10 gün önce evlendiği öğrenilen Sönmez'in acı haberi Kayseri'de yaşayan ailesine verildi. Melikgazi ilçesi Osmanlı Mahallesindeki Kıvılcım Sokağa gelen askeri personeller aileyi teselli etmeye çalıştı. Şehidin baba evine Türk bayrağı asıldı. Şehit Sönmez'in yarın Kayseri'de toprağa verileceği öğrenildi.   

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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