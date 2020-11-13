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DHA YURT BÜLTENİ - 1

13.11.2020 08:26 | Son Güncelleme: 13.11.2020 08:30
DHA YURT BÜLTENİ - 1

ADANA'DA SUÇ ÖRGÜTÜNE ŞAFAK BASKINI ADANA'da polis, tespit edilen bir suç örgütüne yönelik şafak vakti operasyon yaptı.

ADANA'DA SUÇ ÖRGÜTÜNE ŞAFAK BASKINI

 

ADANA'da polis, tespit edilen bir suç örgütüne yönelik şafak vakti operasyon yaptı. Operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, teknik ve fiziki takip sonunda, kent merkezinde faailiyet gösteren suç örgütünü deşifre etti. Kimlikleri belirlenen şüphelileri yakalamak için bu sabah harekete geçti. Şafak vakti düzenlenen operasyonda, Özel Harekat Polisleri tarafından demir kapıları, koç başlarıyla kıralarak girilen evlerde, haklarında yakalama kararı bulunan çok sayıda şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. 

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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