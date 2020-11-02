DHA YURT BÜLTENİ - 1
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

DHA YURT BÜLTENİ - 1

02.11.2020 08:19 | Son Güncelleme: 02.11.2020 08:23
DHA YURT BÜLTENİ - 1

AFAD: 79 vatandaşımız hayatını kaybetti, 962 vatandaşımız yaralandı (12)CAN KAYBI 79'A ÇIKTI AFAD, deprem sonrasında büyüklüğü 4'ün üzerinde 43 artçı olmak üzere, toplam 1120 artçı sarsıntı yaşandığını bildirdi.

AFAD: 79 vatandaşımız hayatını kaybetti, 962 vatandaşımız yaralandı (12)

CAN KAYBI 79'A ÇIKTI 

AFAD, deprem sonrasında büyüklüğü 4'ün üzerinde 43 artçı olmak üzere, toplam 1120 artçı sarsıntı yaşandığını bildirdi. Yapılan açıklamada, "SAKOM'dan alınan bilgilere göre; 79 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Yaralanan 962 vatandaşımızdan 743'ü  taburcu edilmiş olup, 219 vatandaşımızın tedavisi devam etmektedir. İzmir'de halen 8 binada arama kurtarma çalışması yürütülmektedir" ifadeleri yer aldı. 

Haber: ANKARA,

==================

DEPREMZEDELER GECEYİ ATEŞ BAŞINDA GEÇİRİYOR

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde evleri zarar gören ve geceyi çadırda geçiren depremzedeler, gece ısınmak için soba yaktılar.

Seferihisar açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde  evleri zarar gören ve geceyi çadırda geçiren depremzedeler, geceyi çadırların önünde sobada ateş yakara geçiriyor. Depremzede Yakup Türk, "Çocuklarımız depremden etkilendiği için evimize giremiyoruz.  Bu binadakilerin hepsi dışarıda çadırda kalıyoruz. Allah kimseye bir daha böyle bir acı yaşatmasınö dedi.  Depremde evi hasar gören geceyi dışarıda geçiren Recep Bekçe, "Depremde evimiz hasar gördü. Torunlarım çok korktu şuan çadırda kalıyoruzö diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İlgili Haberler

Son dakika haberleri... DHA İSTANBUL BÜLTENİ-3
Son dakika haberleri... DHA İSTANBUL BÜLTENİ-3
DHA İSTANBUL BÜLTENİ-4
DHA İSTANBUL BÜLTENİ-4
DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 2
DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 2
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ersin Tatar Mesut Yılmaz Meral Akşener Ekrem İmamoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Şafak Sezer Çağla Şıkel Hande Demir
Spor Okan Buruk Erol Bulut Mbaye Diagne Rıza Çalımbay Dorukhan Toköz
Daha Fazla Afad İzmir Deprem Bayraklı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: DHA YURT BÜLTENİ - 1 - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.11.2020 08:23:24. #1.14#
title