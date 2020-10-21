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DHA YURT BÜLTENİ - 1

21.10.2020 08:14 | Son Güncelleme: 21.10.2020 08:18
DHA YURT BÜLTENİ - 1

HAFİF TİCARİ ARAÇ YÖN LEVHASI DİREĞİNE ÇARPTI: 1'İ AĞIR, 4 YARALI ANKARA'da kontrolden çıkan hafif ticari aracın yön levhası direğine çarpması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır, 4 kişi yaralandı.

HAFİF TİCARİ ARAÇ YÖN LEVHASI DİREĞİNE ÇARPTI: 1'İ AĞIR, 4 YARALI

 

ANKARA'da kontrolden çıkan hafif ticari aracın yön levhası direğine çarpması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır, 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 05.00 sıralarında Pursaklar ilçesi Özal Bulvarı Karacaören kavşağında meydana geldi. Havaalanı yönüne giden Furkan I. yönetimindeki 06 CCR 858 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu alt geçidin ayağında bulunan yön levhası direğine çarptı. Kazada Furkan I. ile yanındaki 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Furkan I.'nın durumunun ağır olduğu belirtildi. Hurdaya dönen araç, çekici ile kaldırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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