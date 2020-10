DHA YURT BÜLTENİ - 1

Eşinden şiddet gören Özlem: Döverek bayıltıp, su dökerek ayılttığını her yerde anlatıyordu AYDIN'ın Söke ilçesinde, boşanma davası süren eşi Ünal K. (26) tarafından öldüresiye dövülüp, saçı sigara ile yakılıp, ardından makasla kesilerek önüne atılan 3 çocuk annesi Özlem K.

AYDIN'ın Söke ilçesinde, boşanma davası süren eşi Ünal K. (26) tarafından öldüresiye dövülüp, saçı sigara ile yakılıp, ardından makasla kesilerek önüne atılan 3 çocuk annesi Özlem K. (22), yaşadığı dehşet anlarını anlatıp, "Beni 7 yıl boyunca hayvan gibi çalıştırdı. Döverken de 'Eşek gibi dövüyorum' diyordu. Döverek bayıltıp, su dökerek ayılttığını da her yerde anlatıyordu" dedi.

Söke ilçesinde oturan Özlem K., 7 yıl önce, arıcılık yaparak geçimini sağlayan Ünal K. ile kaçarak evlendi. Çiftin bu evlilikten 3 çocuğu dünyaya geldi. Evlendikten bir süre sonra aşırı içki içtiğini ileri sürdüğü Ünal K.'den şiddet gören Özlem K., geçen mart ayında boşanma davası açtı. Ancak davaları sürmesine rağmen iddiaya göre Ünal K.'nin eşine uyguladığı şiddet son bulmadı. 11 Ekim Pazar günü bir kez daha alkollü olarak eve gelen Ünal K. eşi Özlem K. ile çocuklarının gözü önünde tartıştı ve dövdü. Ünal K., döverek yüzünü tanınmaz hale getirdiği eşinin saçını önce sigara ile yaktı, ardından makasla kesip, önüne attı. Özlem K.'yi komşuları kurtardı.

Komşularının ihbarı üzerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Özlem K. ardından Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Özlem K., buradaki tedavisinin ardından darp raporu aldı. Ardından da kendisini döven eşi Ünal K.'den polise şikayetçi oldu. Polis ekiplerince gözaltına altına alınan Ünal K., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyeden serbest bırakıldı.

Özlem K., yakınlarının yanına sığınırken, 3 çocuk ise devlet korumasına alındı.

'BENİ ALDATTIĞINI ÖĞRENİNCE SAATLERCE DAYAK YEDİM'

Ünal K.'yi çocukluktan beri tanıdığını, daha sonra sosyal medyadan görüşerek arkadaşlıklarını ilerletip, evlenmeye karar verdiklerini belirten Özlem K. yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Ailelerimiz karşı çıkınca birlikte kaçtık. 7 yıl önce evlendik. O zaman askere gitmemişti. Eskiden bu kadar kötü değildi. Askerden geldikten sonra çok değişti. Her sarhoş olduğunda beni dövüyordu. Ayıkken normal bir insan ama sarhoş olunca deliriyordu. Beni çok aldatıyordu. Onun istediği birisi olamıyormuşum. Sevgilisi varmış, artık beni sevmiyormuş. Teyzesinin kızını seviyormuş, ona inat olsun diye de benimle evlenmiş. Beni sevmediğini ve istemediğini söylüyordu. Beni, aldattığını öğrendim diye hamile olduğum halde dövdü. Zaten bir bahane bulup, sürekli dövüyordu. Elim yüzüm sürekli mor bir şekilde geziyordum. Bunu herkes biliyordu. Beni 7 yıllık evliliğimiz boyunca hayvan gibi çalıştırdı. Döverken de 'Eşek gibi dövüyorum' diyordu. Bir gün saat 23.00'Ten sabah 05.00'a kadar dövdü. Bir de bunu başkalarına 'Eşek gibi dövdüm' diyerek, anlatıyormuş. Döverek bayıltıp, su dökerek ayılttığını da her yerde anlatıyordu. Daha fazla dayanamayıp, geçen mart ayında boşanma davasını açtım. Ancak, pandemi nedeniyle henüz bir gelişme olmadı. Gördüğüm şiddet nedeniyle halim ortada ama beni bu hale getiren o, halen daha dışarda geziyor. Sonunda benim de başıma diğer şiddet gören kadınlar gibi ölüm gelecek."

'ÖZÜR DİLİYOR, YİNE YAPIYOR'

Gülay Türkan ise, 7 yıldan beri kızına şiddet uygulayan damadı ile uğraştıklarını belirtip, "İnşallah bu son olsun. Bir daha da uğraşmayalım, hak yerini bulsun. Alkolik birisi. 3 çocukları var diye acıyor ve barıştırıyoruz. Bana yapmayacağını söylüyor, özür diliyor ama tekrar aynı şeyleri yapıp kızıma şiddet uyguluyor. Yetkililerden yardım istiyoruz" diye konuştu.

112 Acil'den yardım isteyen kadın öldürüldü, zanlı intihar etti DÜZCE'de, Mahide Güneş Ünal'ı (25) tabancayla vurarak öldüren Kemal Anıl Şenol (30), başına dayadığı aynı silahı ateşleyerek intihar etti. Mahide Güneş Ünal'ın, olaydan kısa bir süre önce 112 Acil'i arayarak yardım istediği, polis ekiplerinin olay yerine gittiği sırada cinayetin meydana geldiği öğrenildi.

Olay, saat 19.30 sıralarında Çamlıevler Mahallesi 7. Cadde üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Kemal Anıl Şenol, iddiaya göre kendisinin kaldığı evde Mahide Güneş Ünal'ı tabancayla vurarak öldürdü. Kemal Anıl Şenol, daha sonra tabancayı başına dayayıp ateşledi. Silah sesini duyanların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, ağır yaralanan Kemal Anıl Şenol'u Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırdı. Kemal Anıl Şenol yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

İddiaya göre, Mahide Güneş Ünal'ın olaydan kısa bir süre önce 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak bir evde kapalı tutulduğunu ve kurtarılmasını istedi. İhbar üzerine olay yerine polislerin hareket ettiği ancak bu sırada Mahide Güneş Ünal'ın öldürüldüğü öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayıp hemşirenin öldürüldüğü ortaya çıktı

AYDIN'ın Didim ilçesinde geçen cumartesi gününden bu yana haber alınamayan emekli hemşire Hatice Tusu'nun (50) öldürüldüğü ortaya çıktı. Gözaltına alınan katil zanlısı S.A.(56), işlemleri tamamlanınca adliyeye sevk edildi.

Didim ilçesinde geçen cumartesi günü ortadan kaybolan emekli hemşire Hatice Tusu'nun hayatından endişe eden oğlu Görkem Öner, polise kayıp başvurusu yaptı. Tusu'nun otomobili, evinin 2 sokak arkasında bulundu. Ayrıca Tusu'nun cep telefonu da aracın torpido gözünde olduğu anlaşıldı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayı aydınlatmak için harekete geçerek kentetki çok sayıda güvenlik kamerasını inceledi. Tusu'yu tanıyanların da ifadesine başvuran polis, emekli hemşirenin son görüldüğü S.A.'yı, Denizli Sitesi mevkiinde bulunan bir kafeteryada yakaladı. S.A. ilk ifadesinde, Tusu ile birlikteliğinin olduğunu, emekli hemşirenin kendisini terk etmek istemesi üzerine tartıştıklarını, boğazına sarıldığı, öldüğünü anlayınca cesedini Hisar Mahallesi Sağtur mevkiinde araziye gömdüğünü söylediği öğrenildi. Bunun üzerine bölgede araştırma yapıldı. Hatice Tusu'nun cesedi gömüldüğü yerdi bulunarak Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan S.A. ise adliye sevk edildi.

Gaziantep'te CHP gençlik kolları üyeleri arasında bıçaklı kavga

GAZİANTEP'te, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Gençlik Kolları başkanı ile genç liseliler grubu üyeleri arasında bıçaklı kavga çıktı. Kavgada 2 kişi bıçakla yaralanırken, 4 kişi de darbedildi.

Kavga, önceki gün akşam saatlerinde bir iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre, 5 ay önce yapılan gençlik kolları seçimi nedeniyle aralarında anlaşmazlık bulunan CHP Gaziantep İl Gençlik Kolları Başkanı Umut Can Kadaş ile Genç Liseliler Grubu üyesi Erdem Şarklı, bir iş merkezindeki ofiste barıştırılmak için bir araya getirildi. Bu sırada kalabalık olan iki grubun üyeleri arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Yaşanan kavgada İl Gençlik Kolları Başkanı Umut Can Kadaş ve Erdem Şarklı ile yanlarında bulunanlar birbirine girdi. Olayda, Erdem Şarklı'nın yanında bulunan ismi öğrenilemeyen 2 arkadaşı aldığı bıçak darbeleri ile yaralandı. Umut Can Kadaş ile yanındakiler ise kavga sırasında darbedildi. Olayda yaralananlar, kavgayı görenlerin çağırdığı ambulanslarla Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisine başlanan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.Erdem Şarklı ve yanındakiler, gençlik kolları başkanı ile yanındakilerden şikayetçi olurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.Öte yandan CHP Gaziantep İl Yönetimi tarafından da olayla ilgili inceleme yapıldığı, kavgaya karışanlarla ilgili disiplin sürecinin başlatıldığı belirtildi.

HDP önündeki eylemde 408'inci gün

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 149 aile, HDP il binası önündeki oturma eylemini 408'inci günde de sürdürdü. 5 yıl önce 15 yaşındayken kaçırılan oğlu Özkan için oturma eylemini sürdüren Süleyman Aydın, "Biz burada eylemimizi sürdürdükçe çocuklarımız güvenlik güçlerine teslim oluyor. 19'uncu evladımız da güvenlik güçlerine teslim oldu" dedi.Diyarbakır'da yaşayan Mehmet Akar, geçen yıl 21 Ağustos'ta ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, 1 gün sonra HDP Diyarbakır il binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP il binası önünde oturma eylemine başladı.EVLADINA KAVUŞAN AİLE SAYISI 19 OLDUHacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye-Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar, Sait Açar'ın oğlu Haşim, Cemal Ertaş'ın oğlu Ramazan, Sever Fidan'ın oğlu Tayfur Fidan, Gülşen Çetin'in oğlu Erdal Çetin, Fahrettin- Meryem Akkuş çiftinin oğulları Erkan, Fattah-Perihan Kaya çiftinin oğlu Cuma ile en son Safiye-Mehmet Emin Coşkun çiftinin oğlu İbrahim Coşkun'un da teslim olmasıyla evlatlarına kavuşan aile sayısı 19 oldu.'ÇAVUŞOĞLU, PKK'NIN İÇ YÜZÜNÜ ONLARIN YÜZÜNE KARŞI SÖYLEDİ'5 yıl önce 15 yaşındayken kaçırılan oğlu Özkan için oturma eylemini sürdüren Süleyman Aydın, evlat nöbeti sürdükçe güvenlik güçlerine teslim olanların sayısının arttığına dikkat çekti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na, önceki gün İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde ile ortak basın toplantısında terör örgütü PKK'yla ilgili yaptığı konuşmadan dolayı teşekkürlerini ileten Aydın, "19'uncu evladımız da güvenlik güçlerine teslim oldu. Eğer bizim çocuklarımız da sesimizi duyuyorsa, gelip, güvenlik güçlerine teslim olsunlar. PKK'dan hayır gelmez. Avrupa'da insan hakları örgütlerine sesleniyorum, herkese insan hakları var da bizim çocuklarımıza yok mu? Biz bir yıldan fazladır HDP önünde eylem yapıyoruz. Neden gelip, HDP'nin çocuğumuzu nasıl dağa gönderdiğini bizzat ağzımızdan duymuyorsunuz? Biz insan değil miyiz? Ben 5 yıldır oğlumdan haber almadım. Neden bize destek vermiyorlar? Bazı kesimler Gezi olaylarında 4 ağacın yeri değiştiği için dünyayı ayağa kaldırdılar. Bizim yanımıza niye gelmiyorlar, bizim için neden bir yürüyüş yapmıyorlar? Artık HDP'nin iç yüzünü görsünler. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Allah razı olsun. PKK'nın iç yüzünü bizzat onların yüzüne karşı söyledi. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Biz eylemimizde kararlıyız. HDP ve PKK burada eylemimizden rahatsız oluyor. Zaman zaman buradaki ailelerin çocuklarına ait videolar yayınlanıyor. Çocuk, 'Ben ailemi istemiyorum' diyor. Hangi çocuk annesini, babasını istemez? Bizden rahatsız oldukları için böyle asılsız videolar yayınlıyorlar. Biz bunları dikkate almıyoruz. Hepimiz eylemimizi sürdüreceğiz. ya çocuklarımız ya da biz de burada öleceğiz" dedi.

Hatay'daki yangında mağdur olan vatandaşlardan PKK'ya tepki HATAY'da 9 Ekim'de çıkan, Belen, Arsuz ve İskenderun ilçelerinde bazı mahallelere de sıçrayan, ekiplerin yoğun çabası sonucu kontrol altına alınan orman yangınında mağdur olan vatandaşlar, yangını çıkardığı öne sürülen terör örgütü PKK'ya tepki gösterdi. Yangında evi yanan Hakan Güllebağatur, "Bunlar insan olamazö dedi.

Belen ilçesine bağlı Sarımazı Mahallesi'nde, 9 Ekim Cuma günü saat 10.30 sıralarında başlayan orman yangını, şiddetli rüzgarın da etkisiyle İskenderun ve Arsuz ilçelerine bağlı bazı mahallelerde konutlara da sıçradı. Havadan ve karadan müdahale edilen yangın, vatandaşların da desteğiyle cumartesi günü akşam saatlerinde kontrol altına alınabildi. 300 hektarlık ormanın zarar gördüğü yangınla ilgili gözaltına alınan E.K. ve H.D. tutuklandı. Terör örgütü PKK'ya bağlı 'Ateşin Çocukları İnisiyatifi'nin üstlendiği, yetkililerin de fail olarak terör örgünü işaret ettiği yangında mağdur olan vatandaşlar, devletin ilgisi ve yaklaşımından memnun olduklarını, zararlarının bir an önce giderilmesini beklediklerini söyledi.Yangında evi yanan Hakan Güllebağatur, yangın sırasında iş yerinde olduğunu kaydetti. Yangını duyar duymaz eve gittiğini ve apartmandakileri tahliye ettiklerini kaydeden Güllebağatur, "Evimde birçok hasar var. Devlet görevlilerinin desteğini görüyoruz zaten, inşallah görmeye de devam edeceğiz. Bakanımız Süleyman Soylu, kaymakamlar geldi. Belediyeden sürekli görevliler geliyor. İlgi ve alakalarını kesmiyorlar sağ olsunlar. Bizim de onlara güvenimiz tam zaten. Gerekenin yapılacağını göreceğiz bu süreçte inşallahö dedi.

BUNLAR İNSAN OLAMAZEvlerinin kullanılamaz halde olduğu için annesinin evinde kaldığını da aktaran Güllebağatur, "Bu yangını çıkaranları Allah'a havale ediyorum. Bunlar insan olamaz, onlara söyleyecek bir söz yok. Ormanı yakıyorsun, bunlar bize sıçrıyor, insanların, hayvanların hayatını tehlikeye sokuyorsun. Bunlara diyecek söz yok. Ayrıca devletimiz bunlarla alakalı gerekeni yapacaktır, en ağır cezayı vereceklerdirö diye konuştu.Güllebağatur, yanan ağaçlar yerine ağaçlandırılacak bölgeye, yangında çabuk tutuşmayan ağaçların dikilmesi önerisinde bulundu.Aynı bölgede dairesi yanan Ahmet Kaya da yardım beklediklerini belirterek kendisinin evde, çocuklarının da akrabalarında kaldığını söyledi.

Denizli'de sahte rakı içen 1 kişi yoğun bakımda DENİZLİ'de, ev yapımı rakı içtikten sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan Özgür Sağlam (47), yoğun bakıma alındı. Sağlam'ın bilincinin kapalı olduğu belirtildi.

Merkezefendi ilçesinde önceki gün gece evinde kurma rakı içen Özgür Sağlam, sabah uyanmayınca yakınları acil sağlık ekiplerini çağırdı. Ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Sağlam, daha sonra özel hastaneye sevk edildi. Burada yoğun bakım servisine alınan Sağlam'ın sağlık durumunun ağır, bilincinin kapalı olduğu öğrenildi. Sağlam'ın bulgularında metil alkol zehirlenmesi olduğu tespit edildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında polis ekipleri, Sağlam'ın sahte alkolü nereden ve nasıl temin ettiğini araştırıyor.

Kırıkkale'deki 191 litre kaçak etil alkol ele geçirildi

KIRIKKALE'de alkol satışı yapılan 15 iş yerine yönelik denetimde 191 litre kaçak etil alkol ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, Defterdarlık, Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda denetleme ekipleri, 15 büfeye denetim gerçekleştirdi. Kontrollerde 191 litre kaçak etil alkol ele geçirilirken, Y.S. gözaltına alındı.

Eskişehir'de sahte ve kaçak alkol denetimi

ESKİŞEHİR'de polis ekipleri, kentin meşhur barlar sokağının yanı sıra alkol satışı yapan iş yerlerinde sahte ve kaçak alkol denetimi yaparken, bandrolü sahte 3 şişe kaçak içki ele geçirildi.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Vergi Dairesi Başkanlığı görevlileriyle birlikte kentin meşhur barlar sokağının yanı sıra alkol satışı yapan işyerlerinde sahte ve kaçak alkol denetimi yaptı. İçki şişeleri ve bandrolleri incelenirken, iş yerlerinde arama yapan ekipler işletmelerin alkol satış izin belgelerini de kontrol etti. Yapılan denetimler sonucu Yeni Mahalle Sivrihisar Caddesi'ndeki bir içkili mekanda 3 şişe sahte bandrollü içki ele geçirildi. İş yeri sahibi hakkında yasal işlem başlatıldı.

