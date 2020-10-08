DHA YURT BÜLTENİ - 1

Yozgat'ta 2 yük treni çarpıştı; 2 makinist yaralandı YOZGAT'ın Yerköy ilçesi yakınlarında yük trenlerinin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 2 makinist yaralandı.

Yozgat'ta 2 yük treni çarpıştı; 2 makinist yaralandı

YOZGAT'ın Yerköy ilçesi yakınlarında yük trenlerinin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 2 makinist yaralandı. Demiryolu hattı ulaşıma kapandı.Kaza, saat 15.30 sularında Yerköy ilçesi Kördeve köyü yakınları Karanlıkdere mevkisinde meydana geldi. Kayseri yönüne giden 22030 sayılı kuru yük treni, makas değişimi için yavaşlayan 22022 sayılı akaryakıt yüklü trene arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle, 22030 sayılı trenin makinistleri B.D. ile İ.E. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Yozgat Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, AFAD ve jandarma ekibi sevk edildi. Kaza nedeniyle, tren yolu hattı ulaşıma kapandı.VALİ POLAT KAZA YERİNE GELDİYozgat Valisi Ziya Polat, meydana gelen tren kazası hakkında olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı. Yaralıların durumuyla ilgili olarak Vali Polat, "Öncelikle hepimize geçmiş olsun. Maalesef iki yük trenimiz kazaya karıştı. 4 makinist vardı trenlerimizde. Olayı duyar duymaz AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekibimiz olay yerine koştu. 2 makinist arkadaşımız hastanemizde diğer 2 arkadaşımızda herhangi bir sıkıntı yok. Yolumuz şu an kapalı en kısa zamanda ulaşıma tekrar açılacak. Yaralıların durumunun iyi olduğu söylendi. Rabbim onlara şifa versin. Olaya erken müdahale eden arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.Öte yandan, kazanın sinyalizasyon hatası nedeniyle meydana geldiği öne sürülürken, demiryolu hattının da sabah saatlerinde tekrar ulasıma açılacağı belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------Olay yeri-Trenlerden görüntü-Vali Ziya Polat'ın olay yerine gelişi bilgi alması-Vali Açıklama-Genel ve detay

Haber- Kamera: Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT,

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İzmir'de garsonlar arasında 'müşteri kapma' kavgası: 1 yaralı, 2 gözaltı İZMİR'in Konak ilçesinde, iki eğlence mekanının garsonları arasında 'müşteri kapma' nedeniyle kavga çıktı. Olayda 1 kişi yaralanırken, 2 kişi gözaltına alındı.Olay, saat 00.30 sıralarında Alsancak semti Cumbalı Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, sokakta karşı karşıya hizmet veren iki eğlence mekanının garsonları arasında müşteri kapma nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyümesi üzerine bazı müşteriler de çıkan kavgaya dahil oldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, biber gazı ile müdahale ederek kavgayı ayırdı. Polis iki şüpheliyi gözaltına alırken, kavgada darp sonucu yaralanan 1 kişi de sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.TABANCAYLA ATEŞ EDİLDİĞİ İDDİASIÖte yandan, kavga sırasında bir şüphelinin tabanca ile havaya bir el ateş ettiği ileri sürüldü. Polis ekiplerince yapılan incelemede herhangi bir suç aletine rastlanmadı.Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: ---------------Olay yerinden görüntü-Polis ekiplerinden görüntü-Genel ve detay görüntü

(Haber: Halil İbrahim KARABIYIK - Kamera: Fırat AKAY/İZMİR,

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Ankara'da, 2 katlı metruk binada çıkan yangın korkuttu ANKARA'da, 2 katlı metruk binada çıkan yangın panik yarattı. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangın hasara neden oldu.Altındağ ilçesi Kale Mahallesi Bentderesi Caddesi'nde bulunan 2 katlı metruk binada saat 00.30 sıralarında yangın çıktı. Ahşap evde çıkan yangın kısa sürede büyüyerek binayı tamamen sardı. Metrelerce yüksekliğe ulaşan alevler, mahallede büyük korku yarattı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.İtfaiye erleri, yangına müdahale etti. Yanan binanın bitişiğinde evi bulunan mahalle sakinleri de alevlerin evlerine sıçramaması için söndürme çalışmasına yardım etti. Yangın, yaklaşık 1 saatlik müdahale sonucu kontrol altına alındı. Olayda yaralanan olmazken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Yangından görüntüİtfaiyenin müdahalesiMahallelinin söndürme çabasıGenel ve detay

Haber- Kamera: Ferhat EKİNCİ- Caner ÜNVER/ANKARA,

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Boşanma davasına saatler kala kocası tarafından öldürüldü

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, Bihter Yalçınsoy(31) boşanma aşamasında olduğu eşi Rahman Yalçınsoy(36) tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Öte yandan, Yalçınsoy çiftinin, bugün (Perşembe) İzmir Adliyesi'nde boşanma davası olduğu öğrenildi. Olay, Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan bir evde meydana geldi. İddiaya göre, Rahman Yalçınsoy, boşanma aşamasında olduğu eşi Bihter Yalçınsoy ile konuşmak için eve geldi. Bihter Yalçınsoy, kocasının konuşma teklifini reddedince, ikili arasında sözlü olarak tartışma başladı. Gerginliğin artması sonucu, ikilinin tartışması kavgaya döndü. Rahman Yalçınsoy, Bihter Yalçınsoy'u vücudunun 3 yerinden bıçakladı. Bihter Yalçınsoy kanlar içerisinde yere yığılırken, Rahman Yalçınsoy olay yerinden hızla uzaklaştı. Bu sırada, komşuları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen polis ekiplerinin yaptığı incelemede, Bihter Yalçınsoy kanlar içerisinde yatarken bulundu. Sağlık ekipleri ise talihsiz kadına ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Daha sonra ambulansa alınan yaralı kadın Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Bihter Yalçınsoy, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Talihsiz kadının cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Öte yandan, cinayet ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Yapılan çalışmalar sonucunda, cinayeti işleyen koca Rahman Yalçınsoy polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan Rahman Yalçınsoy, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliğine götürüldü.BUGÜN BOŞANMA DAVALARI VARDI Öte yandan, 6 yıl önce evlenen Bihter ve Rahman Yalçınsoy'un şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma aşamasında olduğu ve çiftin bugün İzmir Adliyesi'nde boşanma davaları olduğu öğrenildi. Bihter Yalçınsoy'un davaya saatler kala tartıştığı kocası tarafından bıçaklanarak öldürülmesi yakınlarını yasa boğdu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Olayın gerçekleştiği evden görüntü-Hastaneden görüntü-Adli Tıp Kurumu'ndan görüntü-Rahman ve Bihter Yalçınsoy'un fotoğrafları

Haber: Halil İbrahim KARABIYIK - Kamera: Fırat AKAY/İZMİR,

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3 aylık bebek, apartman bahçesine terk edildi

ANTALYA'da bir apartmanın bahçesinde, bebek arabası içinde 3 aylık olduğu değerlendirilen erkek bebek bulundu. Bebek, sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürüldü.Muratpaşa ilçesi Kızıltoprak Mahallesi 904 Sokak üzerinde bulunan apartmandaki yakınını ziyaret için saat 14.00 sıralarında gelen Selma Meydan, binanın bahçesinde bebek arabası içinde bebek olduğunu görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbar üzerine olay yerine Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Selma Meydan, ekipler gelene kadar erkek bebeğin bezini değiştirip, bakımını yaptı.Gelen ekipler, bebek arabası içinde terk edilen bebeğin yanında biberon ve evlilik cüzdanı buldu. 3 aylık olduğu değerlendirilen erkek bebek, kontrol için sağlık ekipleri tarafından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Polis, bebeğin anne ve babasına ulaşmak için çalışma başlattı. Bebeği kendisine ziyarete gelen akrabasının bulduğunu söyleyen Esma Alkan, "Terk edilmiş bebek olduğunu öğrenince hemen aşağıya indim. Bebek arabası içinde ağlıyordu. Bebek arabası içine bırakmışlar, yanında çantası, bezi ve kıyafetleri ile evlilik cüzdanı vardı. Unutulduğunu zannetmiyorum. Hemen polisi ve sağlık ekiplerini aradık. Gelen ekiplere teslim ettik" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Cep telefonu ile çekilen bebek ve vatandaşSağlık ekiplerinin bebeği ambulansa alması Bebeğin arabasından görüntüBebeğe ilk müdahaleyi yapanlardan Esma Alkan ile röp.

Haber- Kamera: Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA,

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Yasin Börü ve arkadaşları mezarları başında anıldı

DİYARBAKIR'da, 6-8 Ekim 2014'te yaşanan ve 'Kobani olayları' olarak bilinen terör eylemlerinde öldürülen Yasin Börü ve arkadaşları, ölümlerinin 6'ncı yılında mezarları başında anıldı.Diyarbakır'da, 2014 yılında 6-8 Ekim 'Kobani olayları' olarak bilinen terör eylemleri sırasında, Kurban Bayramı'nda ihtiyaç sahiplerine et dağıtırken öldürülen Yasin Börü ve arkadaşları, mezarları başında anıldı. Yeniköy Mezarlığı'nda akşam saatlerinde düzenlenen törene hayatını kaybedenlerin aileleri, HÜDA-PAR Genel Başkan Vekili Zekeriya Yapıcıoğlu ile partililer ve vatandaşlar katıldı.

'BU VAHŞETİ YAPANLAR CEZALANDIRILSIN'Anma programında konuşan Yasin Börü'nün annesi Hatice Börü, acısının hala taze olduğunu belirterek, "6 yıl geçti, unutmadık, unutulmayacak, acısı her zamanki gibi taptaze, sadece o acıyla yaşamayı öğrendik. Bu vahşeti yapanların cezalandırılmasını istiyorum. İçimize yine su serpilmeyecek ama onlar da bu dünyada rahat olmasınlar istiyoruz. Selahattin Demirtaş ve Zübeyde Zümrüt'ün bu davada yargılanmasını istiyorum. Şu an içeride ama Yasin'in davasından değil, bizim çocuklarımızı katlettiği için yargılanmasını istiyoruz, davasıyla birleştirilmesini istiyoruz" dedi.

Yasin Börü'nün babası Fikri Börü ise bu suçu işleyenlerin cezalandırılmasını talep ederek şunları söyledi:

"2014 yılından bu yana 6 yıl geçti, Yasin ve arkadaşları 6-7 Ekim olaylarında Kurban Bayramı'ydı, onlar et dağıtmaya çıkarken şehit edildi. O dönemde emri veren, o suçu işleyen, onlara destek verenlerin cezalandırılmasını istiyorum. Kimin parmağı varsa, bu dünyada olmasa da öbür dünyada inşallah hesabını verecektir."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------------------Yeniköy mezarlığıAnma için gelenlerMezar başında yasin-i şerif ve duaların okunmasıYasin Börü'nün babası ile röpYasin Börü ve arkadaşlarının mezarlarından detaylarYasin Börü'nün Annesi ile röpGenel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet Mucahit CEYLAN-Nurettin FİDANCAN/DİYARBAKIR,

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Elması ile ünlü Bayramiç'te üreticiler, dolu uyarısıyla hasadı hızlandırdı

ÇANAKKALE ve Balıkesir için meteorolojinin yaptığı gök gürültülü sağanak ve dolu uyarısı, elması ile ünlü Bayramiç ilçesinde üreticilerin panik yaşamasına yol açtı. Elma üreticileri, olası dolu yağışından ürünlerinin zarar görmemesi için hasadı hızlandırdı.

Elması ile ünlü Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde, Kazdağları'nın etiklerindeki köylerde elma üreticisi meteorolojinin yaptığı uyarı üzerine, hasadı hızlandırdı. Elma hasadının büyük bir kısmının yapıldığı ilçede, dün çarşamba pazarı kuruldu. Mevsimlik işçilerin de ihtiyaçlarını karşılaması için izinli olması gerekirken, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan uyarıyla yarın havanın yağışlı olduğu ve dolu ihtimalinin bulunduğu belirtilince, elma üreticileri dün bahçelerine giderek işçilerle elma hasadına devam etti.

Evciler köyünde yaşayan Mustafa Öztürk (35), "Dün çarşamba pazarı olması nedeniyle elma hasadına ara verecektik. Fakat İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün uyarıları sonucu, perşembe gününün yağışlı olduğu ve dolu yağma ihtimalinin olduğunu öğrendim. İşçilere durumu anlattım. Çalışarak hasadımı bitirmek istiyorum. Ne kadar toplayabilirsem kar" dedi.

Balıkesir'in Edremit Körfezi'nde de Ziraat Odası, üreticileri olası dolu yağışına karşı dikkatli olmaları için uyardı. Üreticiler ise, şu an zeytin hasadına 1 aylık süre bulunduğunu ve en büyük temennilerinin de yağışının afet olmadan yağması olduğunu söylediler. Üreticiler, dolu yağışına karşı alabilecekleri bir önlem olmadığını söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Elma bahçesinde yapılan hasattan görüntü.Üretici Mustafa Öztürk ile röp.Elma ağaçlarından ve elmalardan görüntü.

Haber-Kamera: Fatih DALDAL/BAYRAMİÇ (Çanakkale),

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Tekirdağ'da dolu uyarısı seracıları tedirgin etti

METEOROJİ enel Müdürlüğü'nün Trakya Bölgesi için yarın sağanak, kuvvetli rüzgar ve dolu yağışı uyarısı, Tekirdağ'da seracılık yapan üreticileri tedirgin etti. Üreticilerden Zülfikar Özer, kendilerine göre önlem aldıklarını belirterek, "Bu sabah meteorolojiden ciddi dolu yağışı uyarısı gelince, seralarımızda ve çatılarında kısmen kendimizce önlemler aldık. Ancak daha fazla yapacak bir şeyimiz yok" dedi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın için Trakya'yı da kapsayan Marmara Bölgesi için sağanak, kuvvetli rüzgar ile dolu yağışı uyarısında bulunarak, gerekli önlemlerin alınmasını istedi. Tekirdağ'da seracılık yapan üreticiler, özellikle dolunun ürünlerine zarar vermesinin endişesini yaşıyor. Yoğun olarak merkez Süleymanpaşa ilçesine bağlı kırsal Naip Mahallesi'nde seracılık yapan üreticiler, kendilerine göre önlem almaya çalışıyor,Mahallede 15 yıldır seracılık yapan Zülfikar Özer, yaptıkları işin hassas olduğunu ve bu nedenle hava tahminlerini titiz bir şekilde takip ettiklerini söyledi. Özer, "Bu sabah meteorolojiden ciddi dolu yağışı uyarısı gelince, seralarımızda ve çatılarında kısmen kendimizce önlemler aldık. Ancak daha fazla yapacak bir şeyimiz yok. Allah doğal afetlerden bizi ve ülkemizi korusun" dedi. Daha önce 2015 yılında büyük doğal afet olduğunu belirten Özer, "Biz çok zarar görmüştük, bugün yine bir afet bekleniyor. Dolu yağacağını söylüyorlar. Biz bazı önlemler aldık. Güçlendirme çalışmaları yaptık seralarımız da, ama yine 2015 yılındaki gibi bir afet olur ise bizim de çok fazla yapabileceğimiz bir şey yok. O yıllarda yaşadığımız afet sonrası devletimiz bize çok yardımcı olmuştu. Bizde bu yardımlarla seralarımızı toparlamış ve tamir etmiştik. İnşallah öyle bir olumsuzluk yaşamayız, Allah korusun" dedi.Seracılık yapan Naip Mahallesi Muhtarı Ferhat Ataç ise kendilerine göre bazı önlemler aldıklarını belirterek, "Doğal afetlere karşı bizlerin yapabileceği çok bir şey yok. Kendimizce bazı önlemler alıyoruz. Gerisi Allah'a kalmış. Ancak bu konuda bir sıkıntımız var. Örneğin, Bugün hemen Tarım Sigortası (TARSİM), yaptırmak istiyoruz. Ancak sisteme girmek oldukça güç. Ayrıca bugün sigorta yaptırsanız bile sigortanız yaklaşık 10 sonra aktif oluyor. Yani bir araç sigortası gibi sisteme girildiğinde hemen işleme girmiyor. Yani bir yoğunluk mu var, nedir bilmiyoruz. Bu konuda yetkililerden yardım ve çözüm bekliyoruz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------------Seralardan geniş ve detaylı görüntüler-Seraların içerisindeki ürünlerden detaylar-Biberler, kabaklar, marul ve semiz otları-Seracı Zülfikar Özer ile röp.-Muhtar Ferhat Akaç ile röp.

-Detay görüntüler

Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,

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Gemlik'te orman yangını, 1 saatte kontrol altına alındı

BURSA'nın Gemlik ilçesindeki ormanlık alanda, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, ekiplerin 1 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Gemlik'e bağlı Umurbey Mahallesi Aytepe mevkisindeki ormanlık alanda, saat 15.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Alevler, ekiplerin 1 saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alındı. Yangında 5 dönüm alan zarar görürken, çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı