DHA YURT BÜLTENİ - 1

MARDİN'E ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜIRAK'ın kuzeyi Pençe Hareket bölgesinde, teröristler tarafından tuzaklanan mühimmatın patlaması sonucu yaralanan Uzman Çavuş Serdar Temelli, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

MARDİN'E ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

IRAK'ın kuzeyi Pençe Hareket bölgesinde, teröristler tarafından tuzaklanan mühimmatın patlaması sonucu yaralanan Uzman Çavuş Serdar Temelli, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Şehit Temelli'nin acı haberi Mardin'in Derik ilçesi kırsal Bozbayır Mahallesi'nde bulunan ailesini yasa boğdu.

Irak'ın Kuzeyi Pençe Harekat bölgesinde teröristler tarafından tuzaklanan mühimmatın patlaması sonucu yaralanan Uzman Çavuş Serdar Temelli kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit oldu. Şehidin acı haberi, Mardin'in Derik ilçesi kırsal Bozbayır Mahallesi'nde yaşayan ailesine Kaymakam Hicabi Aytemür, İlçe Jandarma Komutanı Fatih Torun ve İlçe Emniyet Müdürü Alper Tolga Evci tarafından verildi. Bekar olan şehidin baba evine Türk bayrağı asılırken, babası Ahmet Temelli ve annesi Adile Temelli'yi yetkililer teskin etmeye çalıştı. Acı haberi duyan yakınları ve komşuları eve taziyeye gelirken, anne Adule Temelli, Kürtçe ağıtlar yaktı.

Şehit Serdar Temelli'nin cenazesi bugün Bozbayır Mahallesi'ne getirilerek, düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Yetkililerin köye gelmesiŞehidini babası Ahmet Temelli'yi ziyaret etmesiŞehidin baba evine bayrakların asılmasıŞehidin annesi Adule Temelli'nin Kürtçe ağıtlar yakmasıGenel ve detay

Haber-Kamera: Emrullah KARAKAŞ/ DERİK (Mardin),

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MADEN FACİASINDA ÖLEN İŞÇİNİN, KORONAVİRÜSE YENİK DÜŞEN BABASI SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

KARAMAN'ın Ermenek ilçesinde 2014 yılı Ekim ayında meydana gelen maden faciasında ölen oğlu Tezcan Gökçe'nin cenaze törenine yırtık lastik ayakkabısıyla katılmasıyla yürekleri burkan ve koranvirüse yenik düşen Recep Gökçe'nin (79) cenazesi son yolculuğuna uğurlandı. Eşi Ayşe Gökçe (79), "Oğluma ağlarken o da öldü gitti işte. Kaldım yalnız başıma." dedi.

Ermenek'in Pamuklu köyünde Has Şekerler Madencilik Şirketi'ne ait linyit ocağını 28 Ekim 2014 tarihinde eski ocakta biriken suyun basması sonucu 18 işçi mahsur kaldı. Mahsur kalan işçileri arama- kurtarma çalışmaları 38 gün sürdü. Kurtarma çalışmaları sırasında işçilerden Tezcan Gökçe'nin annesi Ayşe Gökçe, "Benim oğlum suda, yüzme bilmez ki" sözleriyle Türkiye'yi ağlatmıştı. Ayşe Gökçe'nin eşi Recep Gökçe de oğlu Tezcan Gökçe'nin cenaze törenine yırtık lastik ayakkabısıyla katılmasıyla yürekleri burmuştu.

Yaklaşık bir hafta önce rahatsızlanarak Konya'da bir hastanede tedaviye alınan Recep Gökçe'nin koronavirüs testi pozitif çıktı. Tedaviye alınan Gökçe, kurtarılamayarak önceki gün hayatını kaybetti. Gökçe'nin cenazesinin dün Ermenek ilçesi Kazancı Beldesi'nde koronavirüs tedbirleri kapsamında az sayıda kişinin katılımı sonucu, tabutu cenaze aracından indirilmeden namaz kılındı. Ardından da Gökçe'nin cenazesi belde mezarlığında oğlu Tezcan Gökçe'nin mezarının yanına defnedildi.

'OĞLUMA AĞLARKAN, O DA ÖLDÜ' Oğlunun acısının ardından eşinin de ölmesinden dolayı üzüntülü olduğunu belirten Ayşe Gökçe de koronavirüs testi pozitif çıktığı için tedavisini evde karantina altında sürdürüyor. Gökçe, "Oğluma ağlarken o da öldü gitti işte. Kaldım yalnız başıma. Bakalım ben de ölecekmişim"dedi.

Maden faciasında ölen Tezcan Gökçe'nin eşi Ayşe Gökçe, kayınpederi Recep Gökçe'nin yaklaşık 6 aydır hasta olduğunu belirterek, " Yaklaşık 6 aydır hastaydı. Artık bizi tanıyamıyordu. Bana 'teyze, abla' derdi. 4 gün önce doktora götürdüm. Doktordan geldikten sonra fenalaştı. Tekrar hastaneye götürdük. Ardından Konya'ya sevk edildi. Orada da vefat etti. Kayınpederim de artık oğluna kavuştu." diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ --------------------------------Cenazenin getirilmesi Namazın kılınması Defnedilmesi Ayşe Gökçe detay ve röp.Gelini röp. Genel ve detay

Haber- Kamera: Hasan DÖNMEZ- Ali Rıza ETCİ ERMENEK KARAMAN/

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AMANOSLAR'DA BULUNAN SIĞINAK İMHA EDİLDİ

OSMANİYE'de, Amanos Dağları kırsalında PKK'lı teröristlere ait olduğu değerlendirilen ve içerisinde el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzemelerin bulunduğu sığınak imha edildi.

İI Jandarma Komutanlığı tarafından 27 Eylül'de Amanoslar bölgesinde, jandarma komando özel harekat timlerinin katıldığı 'Yıldırım-5 Amanoslar Operasyonu' düzenlendi. Operasyonda, dağ eteğinde PKK'lı teröristlerce kullanıldığı tespit edilen sığınak bulundu. Çevre güvenliği alınarak sığınakta yapılan inceleme ve aramada, yaşamsal malzeme ile el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan pil blokları, piknik tüpü ve kablo gibi malzemeler ele geçirildi. Ekipler, delil niteliği taşıyan malzemelere el koyarken, sığınak ise patlatılarak imha edildi. Malzemelerle ilgili olarak Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatı doğrultusunda adli soruşturma başlatıldı.

Osmaniye Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara aralıksız ve kararlılıkla devam edildiği vurgulandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı