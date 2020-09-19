DHA YURT BÜLTENİ - 1 ADRASAN'DA ORMAN YANGINIANTALYA Kumluca'ya bağlı Adrasan'da orman yangını başladı.

ADRASAN'DA ORMAN YANGINI

ANTALYA Kumluca'ya bağlı Adrasan'da orman yangını başladı. Yangın gece saat 23.30 sıralarında kısmen kotrol altına alındı.

Kumluca'nın Adrasan Mahallesi'nde dün saat 16.00 sıralarında orman yangını başladı. Yangına, Kumluca, Finike ve Kemer orman işletme müdürlüklerine bağlı arazöz, yangın işçileri, iş makineleri ve Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Ayrıca 2 yangın söndürme helikopteri söndürme çalışmalarına katılıyor. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangının yerleşim alanlarına sıçramaması için ekipler yoğun çalışma yürütüyor.

KISMEN KONTROL ALTINA ALINDI

Kumluca ilçesine bağlı turizm merkezi Adrasan'da saat 16.00 sıralarında başlayan orman yangını kısmen kontrol altına alındı. Çevre ilçe ve illerden gelen ekiplerin desteği ve rüzgarın da kesilmesi ile alevlerin ilerlemesi gece saat 23.30 sıralarında durduruldu. Ekiplerin çalışması sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Orman yangınından görüntüler-Helikopterle söndürme çalışması+++-Yangından görüntüler-Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA(Antalya), ========================================

29 KİŞİNİN ÖLÜMDEN DÖNDÜĞÜ TEKNENİN HAVALANDIRMA KANALLARININ SU ALDIĞI İDDİA EDİLDİ

ŞANLIURFA'nın Halfeti ilçesindeki Birecik Baraj Gölü'nde, 29 kişinin ölümden döndüğü tur teknesinin alabora olmasına havalandırma kanallarının su almasının neden olduğu öne sürüldü. Tekne karaya çekilerek bakıma alınırken, jandarmanın soruşturması sürüyor. Halfeti ilçesinde Fırat Nehri üzerindeki Birecik Baraj Gölü'nde önceki gün 29 kişiyi taşıyan tur teknesi su alıp, alabora oldu. 29 yolcu, çevredeki diğer tur teknelerinin yardımı ile kurtarıldı. Suya düşen bazı yolcuların uzatılan ipler ve suya atlayanların yardımı ile kurtarılması, cep telefonu kameralarına yansıdı. Alabora olan tekne ise kıyıya çekilerek, onarıma alındı. Halfeti İlçe Jandarma Komutanlığı, olayın ardından başlattığı soruşturmada teknede inceleme yapıp, görevliler ile görgü tanıklarının ifadelerine başvurdu.

HAVALANDIRMA KANALLARI SU ALMIŞGörgü tanıklarından kaptan Salim Evren, teknenin yan yattığını gördüklerinde hemen müdahale ettiklerini söyledi. Teknenin su aldığını ve yan yatmaya başladığını ifade eden Evren, şöyle konuştu: "Olay sırasında biz de göletteydik. Teknenin yan yattığını görünce çevredeki tüm tekneler yardıma geldi. Önce tekneyi başka bir tekneye bağlayarak, batmasını engelledik. Sonra hem can simitleri hem teknemizden suya atlayan ve atılan ipler ile yolcuları kurtardık. Çok şükür ölen ya da yaralanan kimse olmadı. Teknelerde havalandırma kanalları olur. Yolcular bir bölgeye geçince bu kanal su altında kalıyor ve tekne su alıp batmaya başlıyor. Allah'tan çevredeki tekneler hemen müdahale etti."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Yolcuların kurtarılma görüntüleri (Cep telefonu)-Tur yapan tekneler-Kıyıya çekilen tekne-Salim Evren ile röp.-Genel ve Detaylar

Haber-Kamera: Eyyüp BURUN-Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP,====================================

TUNCELİ'DE KAYIP 2 KARDEŞİ ARAMA ÇALIŞMALARINDA 6'NCI GÜN

TUNCELİ'deki Munzur Vadisi Milli Parkı içindeki Venk köyü yakınlarında sarımsak toplamak ve piknik yapmak için gittikten sonra kendilerinden haber alınamayan Bozkurt (45) ve Mehmet Aydemir (37) kardeşleri arama çalışmaları 6'ncı günde de sürüyor. Önceki gün bölgede bulunan kan izlerinden alınan örnekler de DNA testi için Malatya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.Elazığ'da doğalgaz işiyle uğraşan Bozkurt ve Mehmet Aydemir kardeşler, iş için bir süre önce Tunceli'ye geldi. İki kardeş, pazar günü 23 P 1387 plakalı otomobilleriyle piknik yapmak ve sarımsak toplamak için Munzur Vadisi Milli Parkı'ndaki Venk köyü yakınlarına gitti. Bulundukları yeri yakınlarına da bildiren kardeşler, otomobillerini, cama acil durumlarda aranması için telefon numarası içeren bir not bırakarak yol kenarına park etti. Bozkurt kardeşlerden geç saatlere kadar haber alınamayınca, yakınları durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, park halindeki otomobili buldu, ancak kardeşlere ulaşamadı.

MUNZUR NEHRİ KIYISINDA KAN İZİNE RASTLANDIJandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD ve gönüllülerden oluşan 300 kişinin katılımıyla sürdürülen arama çalışmalarında önceki gün Aydemir kardeşlerinin araçlarını park ettiği bölgede, Munzur Nehri kıyısındaki bazı taşların üzerinde kan izlerine rastlandı. Bölgeye gelen jandarma kriminal ekibi, kandan örnekler alarak kayıp kardeşlere ait olup olmadığının tespit edilmesi için Malatya Adli Tıp Kurumu'na gönderdi.

'TEK TEMENNİMİZ OĞULLARIMIZIN BİZLERE KAVUŞMASI'Arama çalışmaları, dün 6'ncı günde de devam ederken, çalışmaları takip eden baba MuhittinAydemir, oğullarının bulunması için herkesten dua beklediğini söyledi. Aydemir, oğullarının terör örgütleri tarafından kaçırılmış olabileceğini düşündüğünü ifade ederek, şöyle konuştu: "Kayıp iki oğlum da evlidir. Bozkurt'un 3 çocuğu, Mehmet'in 1 çocuğu var. İki oğlumun buraya geleceğinden haberim vardı. Zaten iki hafta önce buradaki bir vatandaş ile birlikte buraya gelip sarımsak toplamışlardı. Kaybolmadan önce de bana gelip burada sarımsak toplayacaklarını söylemişlerdi. Bu kez ikisi tek başına gelmiş sarımsak toplamaya. Bu bölgenin yabancısı ikisi de. İki oğlum buraya geldikten sonra telefon çekmediği için irtibatımız kesildi. Gece boyu haber alamadık. Akşam namazından sonra telefonları açılmayınca biz durumdan şüphelendik ve jandarmaya bildirdik. Şu an arama çalışmaları eksiksiz devam ediyor, hiçbir sorun yok. Havadan helikopter, İHA ve karadan herkes arama çalışması yapıyor. Arama çalışması yapan herkese çok teşekkür ederim. Şu ana kadar devletimiz hep yanımızda oldu, bütün sorunlarımızla ilgilendiler. İlk anlarda en çok suya düşmüş diye kuşku duyduk. Bugün Van ve Diyarbakır'dan gelen jandarma sualtı arama ekipleri bir şey bulamadı. Yapılan tüm aramalara rağmen şu ana kadar bir ize rastlanmadı. Artık ümitlerimiz tükenmiş durumda. Artık oğullarımın dağda örgüt üyelerine denk gelmiş ve onlarda kaçırmış gibi bir izlenim var. Eğer öyle bir şey varsa bundan kimsenin faydası olmaz. Çocuklarım garibandır ekmek parası için çalışmaya gelmişler buraya. Herhangi bir örgütle asla bir bağlantıları yok. Tek temennimiz 2 oğlumun bir an önce gelip bizlere kavuşmasıdır."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Munzur nehrinde JAK timlerinin arama çalışmalarıBölgede arama çalışmalarına katılan ekiplerBölgeye gelen mobil iletişim sağlayan Baz istasyonu araçlarının çalışmalarıBaba Muhittin Aydemir'in açıklamalarıGenel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ferit DEMİR/TUNCELİ,===================================

ALACAK VERECEK KAVGASINDA KAN AKTI: 1 ÖLÜ, 2 YARALI

MANİSA'nın Turgutlu İlçesinde, iki grup arasında alacak verecek meselesinden çıktığı ileri sürülen silahlı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi, 1'i ağır 2 kişi de yaralandı. Olaya karışan 3 kişi polis ekiplerince gözaltına alındı.Olay, dün saat 18.00 sıralarında Şehitler Mahallesi Özgün Sokak ile Karaağaç Yolunun kesiştiği noktada meydana geldi. İddiaya göre, Murat Malgaz (25) ve Süleyman Solak (28), Abdullah Kocabaş'tan alacaklarını tahsil etmek için babasının işlettiği kahvehaneye geldi. Kahvehanede çıkan tartışma bir süre sonra silahlı kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada Murat Malgaz ve Süleyman Solak silahla vurularak ağır yaralanırken, olaya karışan Abdullah Kocabaş'ın ağabeyi şüpheli Halis Kocabaş elinden bıçakla yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık görevlileri sevk edildi. Polis, olay yerinde şerit çekerek güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası yaralılardan Murat Malgaz ve şüpheli Halis Kocabaş Turgutlu Devlet Hastanesine, Süleyman Solak ise özel bir hastaneye sevk edildi. Hastaneye sevk edilen Malgaz, tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Öte yandan, ağır yaralı Özgün Sokak'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis, olayla ilgili Nazım Kocabaş, Halis Kocabaş ve İbrahim Kocabaş'ı gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Olay yerinden genel görüntü

Haber-Kamera: Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU(Manisa),====================================

AĞABEYİNİ ÖLDÜRÜP, YEĞENİNİ YARALAYAN ZANLI TUTUKLANDI

BURSA'nın İnegöl ilçesinde miras yüzünden çıkan kavgada ağabeyi Ali Özcan'ı (54) silahla vurarak öldürüp, yeğeni Muhammet Özcan'ı da yaralayan Ali Rıza Özcan (39), tutuklandı. Olay, önceki gün İnegöl ilçesi Fatih Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerindeki çiftlikte meydana geldi. Ali Rıza Özcan ile Ali Özcan (54) arasında miras nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmaya Ali Özcan'ın oğlu Muhammet Özcan da dahil oldu. Ali Rıza Özcan üzerinde taşıdığı silahı çekip, Ali Özcan ile yeğeni Muhammet Özcan'a ateş etti. Ardından da çiftliğin yanındaki samanlığı ateşe verdiAğır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Ali Özcan kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Bacağından yaralanan Muhammet Ö. ise İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.Olaydan sonra kaçan Ali Rıza Özcan, polis ekipleri tarafından yakalanarak, gözaltına alındı. Samanlıkta çıkan yangın ise itfaiye ekiplerince söndürüldü.Şüpheli Ali Rıza Özcan dün sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Olay yerinden detaylar

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL(Bursa),================================

ELEKTRİK AKIMINA KAPILAN GENÇ ÖLDÜ

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde sera üstüne plastik naylon monte ederken elektrik akımına kapılan Ramazan Harmancı (29), yaşamını yitirdi.Olay, dün saat 18.00 sıralarında Çobanlar Mahallesi'nde meydana geldi. S.K.'ye ait inşaatı tamamlanmış sera üzerine plastik örtü monte işinde çalışan Ramazan Harmancı, yaklaşık 5 metre yükseklikte sera demirleri üzerine plastik örtü monte ederken, yaklaşık 1 metre üzerinden geçen yüksek gerilim hattına temas etti. Harmancı, yaklaşık 6 metre yükseklikteki sera demirlerine asılı kaldı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Elektrik akımının kesilmesinden sonra yaklaşık 2 saat asılı kaldığı yerden indirilen Harmancı'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.Ramazan Harmancı'nın cenazesi, incelemelerden sonra otopsi yapılmak üzere morga gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Seradan görüntü-Akıma kapılan gençten görüntü-Çalışma arkadaşlarından görüntü-Ambulans ve itfaiye araçlarından genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Yücel BULUT/GAZİPAŞA(Antalya),=================================

2 GÜNDÜR HABER ALINAMIYORDU, EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, kendisinden 2 gündür haber alınamayan Ateş Ersöz (35), evinde ölü bulundu.Darıca Bayramoğlu Mahallesi Nar Sokak'ta bulunan bir evde tek başına yaşayan Ateş Ersöz'den 2 gündür haber alamayan arkadaşları eve geldi. Kapıyı açan olmaması üzerine arkadaşları, kapıyı kırarak içeri girdi. Ateş Ersöz'ü yerde hareketsiz halde gören arkadaşları, durumu 112 Acil'e bildirdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Ateş Ersöz'ün yaşamını yitirdiği belirledi. Ateş Ersöz'ün vücudunda herhangi bir yara izine rastlanmazken kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cenazesi otopsi için morga götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Sağlık ekibinin eve girmesiOlay yeri inceleme ekibinin eve girmesiCenazenin evden çıkarılmasıÖlen kişinin fotoğrafı

Haber-Kamera: Haluk TURGUT/DARICA(Kocaeli),================================

AŞIRI SÜRATLİ İKİ ARAÇ ÇARPIŞTI: 6 YARALI ADANA'da, aşırı süratli olan otomobil ile hafif ticari araç, birbirlerine ve park halindeki 3 araca çarpıp, otobüs durağına daldı. Kazada, otomobil ve hafif ticari araçtaki 6 kişi yaralandı. Kaza, gece yarısı merkez Çukurova ilçesi Mahfesığmaz Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, aşırı hızlı olan Halil Kükrek yönetimindeki 01 AFN 576 plakalı hafif ticari araç ile yine aşırı süratli olan Turgay Sayıcı'nın kullandığı 34 RA 94 plakalı otomobil, birbirlerine ve yolun sağında park halindeki bir otomobil ile iki taksiye çarpıp, otobüs durağına daldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Otomobilde sıkışan sürücü Sayıcı ile yanındaki 3 kişi, itfaiye erlerince araçtan çıkarıldı. Kazada yaralanan sürücüler Kükrek ve Sayıcı ile araçlarda bulunan 4 kişi sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Öte yandan gece olduğu için durakta kimsenin bulunmaması ve taksilerin de boş olması, olası facianın önüne geçti.

SALGINI UNUTUP, OLAYI İZLEDİLERKaza sesini duyan vatandaşların, koronavirüs tedbirlerini hiçe sayıp bölgede toplandığı görüldü. Polis, araç megafonundan sık sık vatandaşlara dağılmaları ve maskesiz dışarıya çıkmamaları yönünde uyarılarda bulundu. Uyarılara rağmen bölgeye terk etmeyen bazı vatandaşlar ise güçlükle kaza yerinden uzaklaştırıldı.

'ÇOK HIZLILARDI'Kaza yerinin yaklaşık 50 metre uzağında midye satan Güngör Güler, midye servisi için tezgahta olduğu sırada her iki aracında yanından çok hızlı şekilde geçtiğini söyledi. Sesi duyanca gayri ihtiyari başını kaldırıp, yola baktığını anlatan Güler, araçların birbirlerine ve park halindeki araçlara çarptığını gördüğünü dile getirdi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Kaza yerinden görüntüKaza yerindeki araçlar ve ambulansSağlık ekipleri ve itfaiye erlerinin müdahalesiAraçta sıkışan otomobil sürücüsüYaralıların ambulansa taşınmasıHurdaya dönen araçlarÇevrede topmanan kalabalıkPolisin kalabalığı dağıtmasıGüngör Güler'in kazayı anlatması

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ-Akif ÖZDEMİR/ADANA,========================================

EŞİNDEN SONRA AKRABASINI BIÇAKLANMA ANI KAMERADA

DİYARBAKIR'da, barışmak için buluştuğu ayrı yaşadığı eşi Sevda Y.'yi (35) 8 yerinden bıçaklayarak ağır yaralayan Samet Y.'nin (40) olayın ardından buluştuğu akrabası T.K.'yi bıçaklama anı, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Olay, önceki gün akşam, Sur ilçesindeki Hz. Süleyman Camisi önünde meydana geldi. İddiaya göre, eşiyle yaklaşık 1 aydır ayrı yaşayan Samet Y., akrabalarını arayarak eşi Sevda Y. ile barışmak istediğini bildirdi. Görüşmeyi kabul eden Sevda Y., eşinin yanına gitti. Çift arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Samet Y., eşi Sevda Y.'yi 8 yerinden bıçakladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sevda Y., kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

GÖRÜŞTÜĞÜ AKRABASINI DA BIÇAKLADI Kaçan Samet Y., olaydan sonra akrabası T.K.'yi telefonla arayarak, Dağkapı Meydanı'na çağırdı. Meydanda buluşa ikili, İskenderpasa Mahallesi Anzele Sokak'a gitti. Burada bir lokantanın önünde duran Samet Y., tezgahdan aldığı bıçağı T.K.'nin karnına sapladı. Bıçağı kaçmaya çalışan T.K.'nin sırtına sapladı. Can havliyle kaçan T.K.'yi bir süre kovaladı. O anlar çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedilerken, Samet Y. kaçarak, izini kaybettirdi. T.K. ihbar üzerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılıp, tedaviye alındı. Polis, Samet Y.'yi arıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Güvenlik kamerasıSokağa gelmeleriTezgaha giren Samet Y.Bıçaklama anıYaralı ve bıçaklayanın kaçma anı

Haber: Burak EMEK/DİYARBAKIR,================================

GAZİANTEP'TE BİR ÇİFT, GARAJDA KOMŞULARININ ÇOCUĞUNU DÖVDÜ

GAZİANTEP'te, Yüksel-Mehmet K., oğullarının kavga ettiği komşularının 10 yaşındaki oğlu Muhammet Uğur K.'yi yaşadıkları aprtmanın garajında tekme tokat dövdü. Yüksel K.'nin saçını tutup tokatladığı çocuğun yüzüne, Mehmet K. terlikle vurdu. Dakikalarca süren dayak, güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Darp olayı, önceki gün akşam Akkent Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre Emine-Kemal K. çiftinin oğulları Muhammed Uğur K.'nin sürdüğü bisiklet komşularının oğlunun bisikleti ile çarpıştı. İki çocuk kavga etti. Daha sonra Muhammed Uğur K., bisikletini bırakmak için evlerinin bulunduğu apartmanın garajına gitti. Ancak burada, kavga ettiği çocuğun annesi Yüksel K. ile babası Mehmet K. tarafından tekme tokat dövüldü. Yüksek K. yere düşen çocuğu saçından tutup, tokatladı. Mehmet K. da çocuğun ayağından aldığı terliği yüzüne vurdu. Dakikalarca süren dayak işten dönen anne Emine K.'nın oğlunu kurtarmasıyla son buldu. Aile, oğullarını hastanaye götürüp, darp raporu aldıktan sonra polise şikayetçi oldu.

'GÖRÜNTÜLERİ İZLEYEMEDİM'Dayak olayının güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerini izleyemediğini söyleyen Emine K., "Akşam işten geldiğim sırada küçük kızım kapıda bana 'ağabeyimi dövüyorlar' dedi. Bisikletle bahçede oynarken iki arkadaş çarpışmışlar. Arkasından da çocuklar kavga etmişler. Diğer çocuk annesine haber vermiş. Benim oğlum, düştüğü için bisikletini koymak için garaja gidiyor. O anda diğer çocuğun annesi-babası içeri girerek, oğlumu darbediyorlar. Küçük kızım olayı görüp, komşulara sesleniyor, beni görünce bana da söyledi. İçeri girdiğimde çocuğumu darbediyorlardı. Ayırmak için girdim beni de darbettiler. Sesimizi duyan komşular beni ve oğlumu kurtardı. Beni duvara vurdular. Kadın oğlumdan sonra beni saçlarımdan tutarak sürükledi. Geldiğimde çocuğum yerde yatıyordu. Diyecek bir şey bulamıyorum. Bizi aralamaya gelen kişilere de saldırdılar. Durumdan şikayetçiyiz. Bunu biz yaşadık, diğer aileler yaşamasın. Polisler görüntüleri almaya geldiğinde ben o ana bakamadım" diye konuştu.

'BİLİNCİMİ KAYBETTİM'Başında ve sırtında darp izleri bulunan Muhammet Uğur K. da "Arkadaşımla ilk önce tartıştık, ben olayı uzatmadım. Çocuk uzatınca annesi koşarak geldi. Küfür etti. Sonra evlerine çıktılar. Ben de garaja bisikletimi koydum. Annesi ve babası bir anda beni karanlıkta darbettiler. Kafama bir şeyle vurunca bilincimi kaybettim. Ayağa kalkıp sersemleyerek dışarı çıktığımda annemi darbediyorlardı. Sırtımda ve göğüs tarafımda ağır bir morluk var. Başımdan darbeler aldım" dedi. Olay müdahale eden komşular ise ailenin kendi çocuklarına zarar vermesinden korktuklarını, aynı ortamda bulunmak istemediklerini ifade ettiler.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDIApartmanın güvenlik kamerasındaki görüntülerde, Muhammet Uğur K.'nın bisikletini garaja bıraktığı sırada Yüksel K. ve Mehmet K.'nın yüzü ile kafasına terlikle vurduğu görülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Güvenlik kamerası görüntüleri-Çocuğun darp edilmesi-Ayakkabı ile vurulması-Emine K., ile röp-Muhammed Uğur K., ile röp-Komşu ile röp -Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mustafa KANLI/GAZİANTEP,========================================

PASTANE SAHİBİNE, İŞ YERİNDE SİLAHLI SALDIRI ADANA'da, pastane işletmecisi Ramazan Çelik, iş yerinde uğradığı silahlı saldırı sonucu bacağından vurularak yaralandı. Olay, dün saat 20.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi Kozan Caddesi'nde meydana geldi. Pastane işletmecisi Ramazan Çelik, iddiaya göre iş yerinde çalıştığı sırada kimliği belirsiz bir kişinin pompalı tüfekli saldırısına uğradı. Çelik'i pompalı tüfekle bacağından vuran ve iş yerinin tavanına da ateş eden şüpheli, olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Silah sesini duyup, pastaneye gelenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bacağından yaralanan Çelik, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Çelik'in durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatan polis, soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Pastanenin dış görüntüsü-Pastane içinde vataandaşla konuşan polis-Pastanenin içinden görüntü-Pastanenin tavanında tüfek saçmalarının oluşturduğu delik-Polis aracından görüntü-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA, =======================================

SİLAHLA YARALI HALDE 3 KİLOMETRE MOTOSİKLET KULLANDI

ADANA'da husumetli olduğu Samet Fırat İ. tarafından tabanca ile sırtından vurulduktan sonra yaralı halde motosiklete binip, 3 kilometre uzaklıktaki polis merkezine sığınan Sefa Artukaslan (23), ambulans ile kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı. Olay, dün saat 21.30 sıralarında merkez Sarıçam ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Kozan Caddesi'nde meydana geldi. Husumetli oldukları öne sürülen Sefa Artukaslan ve Samet Fırat İ., iddiaya göre yol üzerinde karşılaşıp, tartışmaya başladı. İkili arasındaki tartışma, alevlenip, kavgaya dönüşünde Samet Fırat İ., belindeki tabancayı çıkartıp, Artukaslan'a ateş açtı. Tabancadan çıkan mermilerden birinin sırtına isabet ettiği Artukaslan, motosikletine binip, can havliyle olay yerinden uzaklaştı. Yaralı halde motosikleti kullanan Artukaslan, 3 kilometre uzaklıktaki Sarıçam Polis Merkezi'ne giderek, yardım istedi. Polislerin durumu telsiz anonsuyla bildirmesi üzerine, polis merkezine ambulans sevk edildi. Ambulans ile Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Artukaslan, tedaviye alındı.Olayın ardından kaçan şüpheli Samet Fırat İ.'yi yakalamak için çalışma başlatan polis, soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Olay yerinden görüntü-Olay yerinde çalışma yapan polisler-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA,=======================================

GENÇLERİN SOKAK ORTASINDA YUMRUKLU KAVGASI KAMERADA

AĞRI'da iki grup arasında çıkan tekme, tokat ve yumruklu kavga anı vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.Kavga, dün Nevzat Güngör Caddesi'nde yaşları 17 ila 23 arasında değişen iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdı. Gençlerden birisi ise yerde yatan kişiye uçarak başına tekme atması yürekleri ağza getirdi. Kavgaya tutuşan gençler, koronavirüs ve sosyal mesafeyi hiçe saydı. Kavga anı vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Vatandaşlar tarafından güçlükle ayırılan taraflar, polis gelmeden olay yerinden ayrıldılar.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Gençlerden birisinin yerde yatan kişiye uçan tekme atması -Kavgayı ayırt etmek isteyenler -Kavgayı izleyne vatandaşlar

Haber-Kamera: AĞRI,======================

Otomobilin çarptığı 7 yaşındaki Ömer, hayatını kaybetti KÜÇÜK ÖMER SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 7 yaşındaki Ömer Sevban Ergin, son yolculuğuna uğurlandı. Küçük Ömer'in cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından ailesi tarafından alınarak, Döşemealtı'na getirildi. Ömer Sevban Ergin'in cenazesi, Yeniköy Mezarlığında ikindi namazının ardından kalabalık bir cemaat tarafından kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi. Acılı baba Abdurrahman Ergin'in oldukça üzgün olduğu görüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Vatandaşların cenazeyi araçtan almaları

Haber-Kamera: Veli KÖKEN/DÖŞEMEALTI(Antalya),==================================

LASTİĞİ PATLAYAN OTOMOBİL 50 METRELİK ŞARAMPOLE UÇTU

İZMİR'in Bornova ilçesinde, iddiaya göre bir otomobil otoyolda lastiğinin patlaması sonucu demir bariyerleri aşarak yaklaşık 50 metrelik şarampole uçtu. Kazada, çok sayıda takla atan otomobilin içerisindeki 4 kişiden biri yaralandı. Kaza yapan otomobildeki 4 kişinin tatil için İstanbul'dan Urla'ya geldikleri öğrenildi.Kaza, bugün saat 04.00 sıralarında İzmir Çevreyolu Işıkkent rampalarında meydana geldi. İddiaya göre, Ali Toprak Beden (25) idaresindeki 34 BT 9883 plakalı otomobil, sol şeritte ilerlediği sırada lastiği patladı. Kontrolden çıkan otomobil, en sağ şeritten bariyerleri aşarak yaklaşık 50 metrelik şarampole uçtu. Çok sayıda takla atan otomobil demir yığınına dönerken, kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, 110 AKS ve sağlık ekipleri sevke edildi. Kazada otomobildeki 4 kişiden 1'i yaralandı. Kaza yapan kişiler, 110 AKS ekiplerinin müdahalesinin ardından otomobilden çıkartıldı. Yaralanan otomobildeki yolcu Selin Kızıl (25), ambulans ile Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada demir yığınına dönen otomobil ise yaklaşık 2 saat süren çalışmaların ardından çıkarabildi.Polis ve jandarma kazayla ilgili soruşturma başlatırken, sürücü Ali Toprak Beden ve arkadaşlarının İstanbul'dan Urla'ya tatil için geldikleri öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Kaza yerinden görüntü-Otomobilden görüntü-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Halil İbrahim KARABIYIK-Fırat AKAY/İZMİR,==========================================

ALACAĞININ ÖDENMEDİĞİNİ SÖYLEYİP, İNTİHARA KALKIŞAN KADINI POLİS KURTARDI

ADANA'da tefeciden aldığı 22 bin lirayı borç olarak verdiği tanıdığından geri alamadığını iddia eden 20'li yaşlardaki Kezban S., sulama kanalı kıyısında intihara kalkıştı. Polisler, genç kadını bir anlık dalgınlığından faydalanıp yakalayarak, suya atlamadan kurtardı.Olay, sabaha doğru saat 04.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Sümer Mahallesi Kıyıboyu Caddesi'nde yaşandı. Tefeciden 22 bin lira borç alıp, bir tanıdığına verdiği ancak geri alamadığını söyleyen Kezban S., intihara kalkıştı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polisler, genç kadını uzun süre ikna etmeye çalıştı. Tefecilerin paralarını istediğini, kafasına silah dayandığını iddia eden Kezban S., gözyaşı dökerek parayı verdiği kişilerin kendisini kandırdığını söyledi. Polis, uzun uğraşları sonucu ikna edemediği genç kadını bir anlık dalgınlığından faydalanarak suya atlamadan kurtardı. Olay yerinde sağlık kontrolü yapılan Kezban S., Bağlar Polis Merkezi'ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Sulama kanalı-Kanal kenarındaki kadın-Kadının polislerle konuşması-Polislerinin sulama kanalı kıyısındaki kadını yakalayıp, kurtarması-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA,=======================================

CAM ŞİŞEDE PATLATILAN TORPİL KÖR ETTİ

ORDU'nun Ünye ilçesinde yakarak cam kavanoza koydukları torpilin patlaması sonucu yaralanan 3 çocuktan durumu ağır olan A.Bektaş'ın (14), sol gözü, görme yetisini kaybetti. Torpil nedeniyle çocuğu ağır yaralanan baba Ertuğrul Bektaş (36), "Bunun yasak olmasını, bile bile satanların ceza almasını istiyoruz" dedi.Ünye ilçesine bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi Balıkçı Sokak'ta, A. Bektaş, Y.D. (15) ve A.E.Ç. (11), oyun amacıyla yaktıkları torpili cam kavanoza koydu. Kapağı kapatılan kavanozun içindeki torpilin patlaması sonucu A.Bektaş, Y.D. ve A.E.Ç, kırılan cam ve torpil parçalarının vücutlarına isabet etmesi sonucu yaralandı. Çocuklar, olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince ilçedeki özel hastaneye kaldırıldı. İlk müdahalesi yapılan A.Bektaş, Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesine, Yunus D. ise Ünye Devlet Hastanesine sevk edil. Durumu ağır olan A. Bektaş'ın sol gözünün, görme yetisini kaybettiği öğrenildi.TORPİLİN PAKETİ 13 LİRAİçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgeyle torpil satışı yasak olmasına rağmen, bazı bakkallarda ve işletmelerde torpil satışları devam ediyor. Özellikle çocuklar tehlikeli olan torpilli kolayca satın alabiliyor. İçerisinde 40 adet torpilin bulunduğu paketler, bazı bakkallarda 13 liradan satışa sunuluyor.'SOSYAL MEDYADA GÖRÜP, YAPMIŞLAR?

Torpil nedeniyle çocuğu ağır yaralanan baba Ertuğrul Bektaş (36), 'Dün saat 14.00 sıralarında çocuklar, cam şişesinin içinde torpili koyuyorlar ve yakıyorlar. Benim çocuğum da o sırada telefonla video çekiyormuş. O sırada şişenin patlamasıyla oğlum ve diğer çocuklar yaralandı. Bizi Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesine sevk ettiler. Oğlum sol gözünü kaybetmiştir. Bunun yasak olmasını bile bile satanların ceza almasını istiyoruz. Bu olayın peşini bırakmayacağız. Çocuklar bu torpil olayını da sosyal medyada görüp yapmışlar. Çocuklarınıza bilgisayar, telefon veya tablet vermeyin' dedi.

Kaynak: DHA