DHA YURT BÜLTENİ - 1
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

DHA YURT BÜLTENİ - 1

UYUŞTURUCU SERASINA DÖNÜŞTÜRÜLEN FABRİKAYA BASKINBURSA'da polis ekiplerinin fabrikaya düzenlediği operasyonda uyuşturucu yetiştirmek için kurulmuş sera düzeneği ele geçirildi.

DHA YURT BÜLTENİ - 1
17.09.2020 08:22 | Son Güncelleme: 17.09.2020 08:27

UYUŞTURUCU SERASINA DÖNÜŞTÜRÜLEN FABRİKAYA BASKIN

BURSA'da polis ekiplerinin fabrikaya düzenlediği operasyonda uyuşturucu yetiştirmek için kurulmuş sera düzeneği ele geçirildi. Uyuşturucu serasına dönüştürülen fabrikada 2 metre boyunda 430 kök hint keneviri ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

Kentte üniversite öğrencilerinin yoğun olarak yaşadığı Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisini üzerine İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri ortak ekip oluşturdu. Harekete geçen ekipler seyyar esnaf gibi geldikleri mahallede araştırma başlattı. Elde edilen bilgiler doğrultusunda bölgede fiziki ve teknik takip yapan ekipler, Görükle Mahallesi Biroluk mevkisinde bulunan bir fabrikada uyuşturucu üretildiğini saptadı.

FABRİKA, SERAYA DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞEkipler, salı günü saat 20.00 sıralarında belirlenen adrese operasyon düzenledi. Drone destekli operasyonda, zehir tacirleri tarafından uyuşturucu serasına dönüştürülen fabrikada yapılan aramada 2 metre boyunda 430 kök Hint keneviri, kapalı alanda uyuşturucu madde imal etmek amacıyla kullanılan fan, nemlendirme, aydınlatma, havalandırma sistemleri, ısı ölçer cihazları, jeneratör gibi materyallerin yanı sıra bir tabanca ele geçirdi. Olayla ilgili şüpheli Serhat M. (34) gözaltına alındı.

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Mike Pompeo Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Erol Evgin Seda Sayan Ferhat Göçer Metin Özülkü
Spor Tisserand Vedat Muriqi Sergen Yalçın Josef De Souza Marcel Tisserand
Daha Fazla Silah Erkek Karar Meriç
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: DHA YURT BÜLTENİ - 1 - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.9.2020 08:28:35. #1.15#
title