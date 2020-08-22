DHA YURT BÜLTENİ - 1 ADANA'DA GERİ DÖNÜŞÜM FABRİKASI ALEV ALEV YANDI ADANA'nın Seyhan ilçesinde kağıt ve plastik geri dönüşüm fabrikası alev alev yandı.

ADANA'DA GERİ DÖNÜŞÜM FABRİKASI ALEV ALEV YANDI

ADANA'nın Seyhan ilçesinde kağıt ve plastik geri dönüşüm fabrikası alev alev yandı. Yangın nedeniyle fabrikada büyük çapta hasar meydana geldi. Büyük oranda kontrol altına alınan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.Merkez Seyhan ilçesi Yenidam Mahallesi'ndeki kağıt ve plastik geri dönüşüm fabrikasında bugün saat 03.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kağıt ve plastik ürünler nedeniyle kısa sürede büyüyen yangın kısa sürede fabrikanın tamamına yayıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ile polis ekibi gönderildi. Yangın itfaiye ekiplerinin çalışmaları ve iş makinalarının yardımıyla sonucu büyük ölçüde kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle, fabrikada büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, yaklaşık 5 bin metrekarelik fabrikanın sacdan yapılma çatısı da yoğun ısı nedeniyle çöktü. Çok sayıda itfaiye aracı ve su tanklarıyla alevleri söndürme çalışması devam ediyor.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDIAdana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Nihat Sarraf, geri dönüşüm fabrikasında gece 03.30'da çıkan yangını büyük oranda kontrol altına aldıklarını açıkladı. Yangına 10 tanker, 10 arazöz ve 30 personelle müdahale ettiklerini belirten Sarraf, "Buradaki tek amacımız, alevlerin yan tarafa sirayet etmemesiydi ve kontrol altına aldık. Diğer yandan içerideki değerli makineleri kurtardık. Yangın tamamen söndürülmek üzere. Yangının çıkış sebebini henüz bilmiyoruz ama 2-3 nokta üzerinde duruyoruz. Tamamen söndürüldükten sonra gerekli incelemeyi yapacağız ve neden çıktığını tespit edeceğiz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Metrelerce yükseğe çıkan alevlerİtfaiye ekiplerinin çalışmalarıFabrika içi ve dışı genel-detay görüntülerYanan kağıt ve plastik atıklardan görüntülerİş makinaları ile yapılan çalışmalarGenel ve detay görüntüler+++Nihat Sarraf ile röportaj

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ-Nuri PİR/ADANA,==============================================

BODRUM'DA ORMANLIK ALANDA ÇIKAN YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alındı.Bodrum'un kırsal Mazı mahallesindeki ormanlık alanda dün saat 17.20'de yangın çıktı. Alevleri gören çevredekiler durumu itfaiye ve Milas Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Alevler rüzgarında etkisiyle kısa sürede yayıldı. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 3 söndürme helikopteri, 8 arazöz ve çok sayıda itfaiye aracı ve orman işçisi sevk edildi. Zamanında müdahale ile alevlerin önü kesildi. Havadan ve karadan müdahale ile alevler 1 saatte kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Yangından görüntü-Helikopter müdahalesi

Haber: Selçuk AKBAŞ/BODRUM(Muğla),====================================

PENCEREDEN GİRDİKLERİ EVİ ATEŞE VERDİLER ADANA'da kimliği belirsiz şüpheliler, sahibinin İstanbul'da yaşadığı iki katlı müstakil eve pencereden girip, kundakladı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında büyük çaplı hasar meydana geldi. Olay, dün saat 22.30 sıralarında merkez Gülbahçesi Mahallesi 13120 Sokak'taki iki katlı müstakil evde meydana geldi. İstanbul'da yaşayan Mehmet A.'nın iki katlı müstakil evinin önüne gelen kimliği belirsiz kişiler, iddia göre pencereyi söküp, içeriye girdikten sonra üzerlerine yanıcı madde döktüğü eşyaları ateşe verdi. Şüphelilerin pencereden çıkıp, kaçmasının ardından evi alevler sardı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını yaklaşık yarım saatte söndürdü. Evde kimsenin bulunmaması nedeniyle yaralanan ya da ölen olmazken, yangının ardından evde büyük çaplı hasar meydana geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Kundaklanan evin dış görüntüsüYükselen dumanlarEvin içindeki alevlerİtfaiye erlerinin yangına müdahale etmesiİtfaiye araçlarından görüntüGenel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA,=======================================

ÇORUM'DA KAMYON VE TRAKTÖR ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ, 1 YARALI

ÇORUM'da tuğla yüklü kamyon ile kereste yüklü traktörün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi, hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.Kaza, dün akşam saatlerinde Çorum-Ankara karayolu Şeker Fabrikası yakınlarında meydana geldi. Yakup Solak'ın (55) kullandığı 19 DV 544 Plakalı tuğla yüklü kamyon, Hüseyin Kul (57) idaresindeki 19 UA 219 plakalı kereste yüklü traktörle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kamyon sürücüsü araç içerisinde sıkıştı, traktör sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu Yakup Solak, araçtan çıkarıldı. Yaralılar, ambulanslara alınarak Hitit Üniversite Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralı sürücü Yakup Solak, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer sürücünün sağlık durumunun da iyi olduğu belirtildi.Kaza sonrası traktörün römorkundan yola dağılan keresteler nedeniyle bir süre kapanan yol, ekiplerce temizlenerek, trafiğe açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Kazaya karışan araçlar-Yola savrulan keresteler-Hastane acil önü-Detaylar

Haber-Kamera: Yusuf ÇINAR/ÇORUM,===================================

MİNİBÜSÜN ÇARPTIĞI KİŞİ ÖLDÜ; O ANLAR KAMERADA DÜZCE'nin Yığılca ilçesinde, yolun karşısına geçmek isterken minibüsün altında kalan Nevzat Güler (59) hayatını kaybetti. Kaza anı ise güvenlik kameralarınca anbean kaydedildi.Olay, dün öğle saatlerinde Yığılca ilçesi Hoşafoğu köyü Aksu mevkiinde meydana geldi. Yol üzerinde bulunan çeşmeden su alarak yolun karşısına geçmek isteyen Nevzat Güler, kendisine yaklaşan minibüsü görünce tekrar geri dönmek istedi. Bu sırada Yığılca'dan Düzce istikametine seyir halinde olan plakası henüz tespit edilemeyen Seçkin Aksu'nun kullandığı bir bankaya ait para nakil aracı, Nevzat Güler'e çarptı. Çarpmanın şiddetiyle sürüklenerek aracın altında kalan Güler, olay yerinde yaşamını yitirdi. Kaza anı ise güvenlik kameralarınca anbean kaydedildi. Araç sürücüsü Seçkin Aksu, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Kaza anına ait güvenlik kamerası görüntüsü

Haber: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE,===============================

ELEKTRİK AKIMINA KAPILAN İŞÇİ YARALANDI; O ANLAR KAMERADA

GAZİANTEP'te, tamir için çıktığı direkte elektrik akımına kapılarak yaralanan işçi Gökhan Şimşek (34) tedaviye alındı. İşçinin akıma kapıldığı anlar ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.Olay, öğleden sonra 8 Şubat Mahallesi'nde meydana geldi. Elektrik dağıtım şirketi çalışanı Gökhan Şimşek, tamir için çıktığı direkte akıma kapıldı. Uzun süre direkte asılı kalan ve daha sonra elektriklerin kesilmesiyle birlikte arkadaşları tarafından indirilen işçi, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil Servis'te tedaviye alınan işçinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

AKIMA KAPILMA ANI SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİİşçinin elektrik akımına kapıldığı o anlar ise vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde Gökhan Şimşek'in akıma kapıldığı an ve arkadaşları tarafından kurtarılması yer aldı. Olay anını gören vatandaşlar ise patlama sesi geldiği an işçiyi fark ettiklerini ve sağlık ekiplerinden yardım istediklerini ifade etti.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------İşçinin akıma kapılma anı+++Olay yeriVatandaşlar röpGenel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mustafa KANLI/GAZİANTEP,========================================

YOLUN KARŞISINA GEÇMEK İSTERKEN AYAĞININ TIR'IN ALTINDA KALDIĞI ANLAR KAMERADA

HATAY'ın Belen ilçesinde, yolun karşısına geçmek isteyen İbrahim Göçmen'in ayağı, seyir halindeki TIR'ın altında kaldı. O anlar güvenlik kamerasınca kaydedilirken, Göçmen, tedaviye alındı.Kaza, öğleden sonra ilçedeki E-91 karayolu üzerindeki Meydan Kavşağı'nda meydana geldi. Yeşil ışığın yanmasıyla hareket eden ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen TIR, yolun karşısına geçmek için hareket eden İbrahim Göçmen'in ayağını ezdi. Göçmen kazada yaralanırken, görüş açısında olmadığı için kazayı fark etmeyen TIR sürücü, yoluna devam etti. TIR, çevredekilerin uyarısıyla durdurulurken, kazayı görenler sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibinin yanı sıra itfaiye aracı da sevk edildi. Kazada yaralanan İbrahim Göçmen, olay yerine gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından, hastaneye kaldırıldı. Göçmen'in tedavisinin İskenderun Devlet Hastanesi'nde sürdüğü öğrenildi. TIR sürücüsü ise gözaltına alındı.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDIİbrahim Göçmen'in yaralandığı kaza, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Bu arada İbrahim Göçmen'in, AK Parti İlçe Başkanı Enis Göçmen'in babası olduğu bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Göçmen'in refüjden yola inmesi-Vatandaşı fark etmeyen TIR şoförünün hareket etmesi -Göçmen'in Tır altında kalması-Toplanan kalabalık-Yerdeki kanlar ve polislerden görüntüler

Haber-Kamera: Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN(Hatay),===================================

BARTIN IRMAĞI'NDAKİ BALIK ÖLÜMLERİ, ENDİŞE YARATTI

BARTIN Irmağı'nda çok sayıda balık ölümünün gerçekleşmesi sonucu bölgede ağır koku oluştu. Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, su ve balıklardan numune alarak çalışma başlattı.Bartın kent merkezinden geçerek Karadeniz'e dökülen ırmağın Ağdacı Mahallesi Değirmen mevkisindeki bölümünde yüzlerce balık ölümü gerçekleşti. Irmağın dip bölgesinde de çok sayıda balık ölürken, su ve ölü balıklar nedeniyle ağır bir koku oluştu. Irmağın 200 metrelik bölümünde ise ölü balıkların kıyıya vurduğu görüldü. Kurulan bendin arkasında ölü balıkları görenler, durumu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Tarım Orman Müdürlüğü'ne haber verdi. Bölgeye gelen ekipler, ölü balıklardan ve sudan numune alarak ölüm sebepleri konusunda araştırma başlattı.Mahalle sakinlerinden Taşkın Al, "3-4 gündür burada balık ölümleri yaşanmaya başlandı. Geçtiğimiz yıl da olmuştu. Suda oksijen azaldığını düşünüyoruz. Şu anda 3 gündür fazlasıyla balık ölümü arttı. Bu görüntüler ekolojik dengenin bozulduğunu bizlere gösteriyor. Burada suyun rengi ve kokusu da çok farklı, yetkililerimiz bu soruna bir çözüm bulmasını istiyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Irmaktan detay-Ölen balıklardan detay-Bendin üzerindeki ölü balıklar-Suyun renginden ve köpüren su detay-Suyun dibindeki ölü balıklar-Ekiplerin inceleme yapması-Vatandaş Taşkın Al ile röp.

Haber-Kamera: Ayhan ACAR/BARTIN,===================================

BUCAK'TA BİR KÖY KARANTİNAYA ALINDI BURDUR'un Bucak ilçesine bağlı Susuz köyü, 5 kişide koronavirüs tespit edilmesi üzerine karantinaya alındı. Bucak'a bağlı yaklaşık 600 nüfuslu Susuz köyünde, 2 ayrı aileden 5 kişide koronavirüs vakası tespit edildi. Hastalarla temaslı olan kişilerin bulunması için, köyün tamamının karantinaya alınması kararlaştırıldı. Koronavirüs tespit edilen kişilerin tedaviye alındığı öğrenilirken, karantina kararının ardından jandarma ekipleri köyün giriş ve çıkışlarında önlem aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Köyün girişinden görüntü-Jandarma ekipleri detay

Haber-Kamera: Halim AKCA/BUCAK(Burdur),===================================

TUR TEKNELERİNDE 'KORONAVİRÜS' TEDBİRİ

ANTALYA'da Kaleiçi Yat Limanı'nda demirli 47 günübirlik tur teknesine koronavirüs tedbirleri kapsamında denetimler yapılıyor. Kaleiçi Yat Limanı Kooperatifi Başkanı Abdullah Demircan, her gün Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından tura çıkmadan ya da açıldıktan sonra denetim yapıldığını anlattı.Antalya'da Kaleiçi Yat Limanı'nda günübirlik tur teknelerinde koronavirüs tedbirleri kapsamında ziyaretçiler, ateşleri ölçüldükten sonra içeri alınıyor. Ziyaretçilere sosyal mesafeye uyulması, maske kullanımı konusunda uyarı yapılan teknelerde, hijyen kurallarının anlatıldığı broşürler de yer alıyor. Limanda demirli 47 teknede gün boyu gerçekleştirilen 45 dakika ile 6 saat aralığındaki turlarda koronavirüs tedbirlerine özenle uyduklarını anlatan Kaleiçi Yat Limanı Kooperatifi Başkanı Abdullah Demircan, her gün Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından tura çıkmadan ya da açıldıktan sonra denetim yapıldığını anlattı.Denetimlerde teknelerin belge kontrolleri yapılarak yolcu kapasite sınırlamalarına uyup uymadıkları, seyir emniyeti, sosyal mesafe, hijyen kuralları ve ateş ölçümleri konularında kontrolleri yapıldığını anlatan Demircan, günübirlik tur teknelerinde uyguladıkları koronavirüs tedbirlerini şöyle anlattı: "Bilet satış bankolarımızda dezenfektanlarımız var. Maskesi olmayanlara da banko önünde ya da tekne içerisinde ücretsiz olarak maske veriyoruz. Ziyaretçiler ateşleri ölçüldükten sonra teknelerimize biniyor. Zaman zaman açıkta ya da kıyıda Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri denetim yapıyor. Bakanlığımızın aldığı karar doğrultusunda kapasitemizi yüzde 50 düşürdük. 90 kişilik bir teknede 45 kişiyi alabiliyoruz. Personel de tekne içerisinde vatandaşların maske ve sosyal mesafe kurallarına uymaları konusunda uyarıları sürekli oluyor. Müşteriler zaten birbirlerinden ayrı oturuyor. Teknelerimizin içerisinde de dezenfektanlarımız mevcut. Tekneler içerisinde alınması gereken ne kadar önlem varsa alınmış durumda." Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Liman Başkanlıklarınca, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında, günübirlik tur teknelerine uyguladığı program dışı denetimde 319 gemiden 16'sına idari para cezası uygulandığı açıklanmıştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Tekneler detay-Kaleiçi Yat Limanı Kooparatif Başkanı Adbullah Demircan röp-Dezenfektan kullananlar detay-Tekne içerisi detay-Ateş ölçülmesi detay-Maske dağıtılması detay-Genel detaylar

Haber-Kamera: Tolga YILDIRIM-Adem AKALAN/ANTALYA,======================================

İKİ KARDEŞ, GÜVERCİN İÇİN ÇIKTIKLARI ÇATIDAN DÜŞTÜ

Bursa'da, Suriye uyruklu kardeşler Muaz Abdulhadi (7) ve Mümin Abdulhadi (4), güvercin için çıktıkları babalarının çalıştığı iş yerinin çatısından, plastik bölümün kırılması sonucu düştü. Durumları ağır olan çocuklar, tedaviye alındı.Olay, dün saat 17.00 sıralarında, İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi Mucit Sokak'ta meydana geldi. Suriye uyruklu Muaz-Mümin Abdulhadi kardeşler, babaları Muhammed Abdulhadi'nin çalıştığı iş yerinin çatısında güvercin gördü. Kardeşler, güvercini yakalamak için çatıya çıktı. Ancak, çatıdaki plastik bölüm kırıldı ve kardeşler, 7 metre yükseklikten iş yerinin içine düştü.Ağır yaralanan kardeşler, İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Çocukların durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, olaya tanık olan baba Muhammed Abdulhadi, sinir krizi geçirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------İş yerinin içerisinden görüntüler-Yaralı çocuklardan görüntüler-Çocukların ambulansa taşınmasından görüntüler-Çocukların hastanede ambulanstan indirilmesinden görüntü

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL(Bursa),================================

DURU BEBEK, SAĞLIĞINA KAVUŞMAK İÇİN DESTEK BEKLİYOR İSTANBUL'da, 7 aylıkken 4'üncü Evre Yüksek Risk Nöroblastom tanısı konulan 1,5 yaşındaki Duru Eryiğit, yaşama tutunmak için yardım bekliyor. Valiliğin izni ile yardım kampanyası başlatan aile, 4 milyon TL tutarındaki tedavi masrafları için 24 saatte 1 milyon 430 bin TL toplarken, kalan tutar için yardımseverlerden destek istiyor.İstanbul'da, 7 aylıkken 4'üncü Evre Yüksek Risk Nöroblastom tanısı konulan Duru Eryiğit'in geçirdiği ameliyat ile karın bölgesinden 15 santimetre büyüklüğünde ve 1 kilogram ağırlığındaki kitle çıkarıldı. Duru, Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde başlatılan tedavide 8 kür ağırlaştırılmış kemoterapi ve 21 kür radyoterapi tedavisi gördü. Uzmanlar, küçük Duru'nun sağlığına kavuşabilmesi için AntiGD2 tedavisi (Qarziba-Dinutuximab) görmesi gerektiğini bildirdi. Bunun üzerine harekete geçen ve maddi imkanı olmayan aile, yaşama tutunmaya çalışan çocukları için İstanbul Valiliği'nin onayı ile yardım kampanyası başlattı. Tedavi için, 4 milyon TL gerektiği öğrenilirken, aile başlattığı yardım kampanyası sayesinde yaklaşık 24 saatte 1 milyon 430 bin TL topladı. Minik Duru, yaşama tutunmak için yardımseverlerden destek bekliyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: ------------------------------(Cep telefonu)-Duru Eryiğit'in videosu

Haber: İSTANBUL,===================

75 YAŞINDA KORONAVİRÜSÜ YENDİ, TABURCU OLURKEN 'HARMANDALI' OYNADI

SİVAS'ta, koronavirüse yakalanan ve 1 haftalık tedavisinin ardından virüsü yenen Sami Yılmaz (75), hastane koridorunda müzik eşliğinde 'harmandalı' oynayarak taburcu oldu. Yılmaz'ın bu anı ise cep telefonu kamerasınca kaydedildi.Kentte yaşayan Sami ve Emine Yılmaz (72) çifti, baş ve kas ağrısı ile nefes darlığı nedeniyle hastaneye başvurdu. Yaşlı çift, Numune Hastanesi Çok Amaçlı Geriatri Merkezi'nde (ÇAGEM) yapılan koronavirüs testlerinin pozitif çıkması üzerine hastanede tedaviye alındı. Yılmaz çifti, 1 hafta süren tedavinin ardından taburcu edildi. Taburcu olduğu sırada Sami Yılmaz, virüsü yenmesini müzik eşliğinde 'harmandalı' oynayarak kutladı. Yılmaz'ın bu anları ise cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------Sami Yılmaz'ın harmandalı oynaması

Haber: Uğur YİĞİT/SİVAS,=============================

ÜNLÜ RAPÇİNİN KONSERİNDE TEDBİRLER HİÇE SAYILDI

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde konser veren Murda isimli ünlü rapçi Önder Doğan'ın konserine katılanlar, koronavirüse karşı tedbirleri hiçe saydı. Görüntüler, sosyal medyada tepki topladı.Murda isimli ünlü rapçi Önder Doğan, Bodrum Gümbet'te bir mekanda sahne aldı. Ünlü rapçiyi dinlemeye gelen hayranları, koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan sosyal mesafe ve maske kuralını ise hiçe saydı. Söz konusu konserin videoları sosyal medyada birçok kullanıcının tepkisine neden oldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Konserden görüntü

Haber: Halil İbrahim KARABIYIK/MUĞLA, =====================================

KUMAR BASKININDAN KAÇARKEN 5 METRE YÜKSEKLİKTEN ATLAYAN 3 KİŞİ YARALANDI

İZMİR'in Konak ilçesinde, bir eve yapılan kumar baskınında, kaçmaya çalışırken 5 metre yükseklikteki duvardan atlayan 3 kişi, yaralandı.Olay, saat 03.00 sıralarında Mürselpaşa Bulvarı 1268 Sokak'ta meydana geldi. Bir evde kumar oynatıldığı bilgisine ulaşan polis ekipleri, adrese baskın yaptı. Bu sırada evde bulunanlardan 3 kişi, polisleri fark edince arka kapıdan çıktı. Evin 5 metre yüksekliğindeki bahçe duvarına tırmanıp, boş arsaya atlayan bu kişiler, beton zemine düşerek yaralandı. Yaralılar, telefonla 112 Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine gelen AKS ekipleri, etrafı duvarla çevrili arsaya kapının kilitlerini kırarak girip, yaralılara ulaştı. 3 yaralı, sedyeyle ambulansa taşındı. Bu sırada gazetecilerin, "Kumar baskınından mı kaçtınız?" sorusuna şüphelilerden biri, "Para cezası yemeyelim diye. Hayırlı olsuna gelmiştik" diye cevap verdi.Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------AKS ekiplerinden görüntü-Polis ekiplerinden görüntü-Yaralılardan görüntü-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR,==========================================

OTOMOBİLDE 674 UYUŞTURUCU HAP ELE GEÇİRİLDİ: 3 TUTUKLAMA BALIKESİR'in Edremit ilçesinde polis ekiplerince durdurulan otomobilde özel eğitimli narkotik köpeği 'Bath' ile yapılan aramada 674 uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 4 şüheliden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlar ile Mücadele Amirliği ekipleri, İstanbul'dan uyuşturucu hap getirileceği ihbarı üzerine, Çanakkale-Balıkesir il sınırında kontrol noktasında operasyon düzenledi. Savcılıktan alınan karar ile araç ve şahısların üzerinde arama yapıldı. Narkotik köpeği 'Bath' ile yapılan aramada otomobilin motor kısmına gizlenmiş kumaş torba içerisinde 674 captagon uyuşturucu hap ele geçirildi. Uyuşturucu madde ile yakalanan T.Ö (39), İ.Ş (34), İ.S.(28) ve N.A (33) gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardınan adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Otomobilde yapılan aramalardan görüntü

Haber-Kamera: Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT(Balıkesir),========================================

ADIYAMAN'DA SAĞANAK ETKİLİ OLDU

ADIYAMAN'da dün akşam saatlerinde sağanak yağış etkili oldu. Hazırlıksız yakalananlar, zor anlar yaşadı.Dün akşam saatlerinde başlayan sağanak, kentte etkili oldu. Yağışa hazırlıksız yakalananlar, kapalı alanlara girerek kendilerini korumaya çalıştı. Trafikteki sürücüler de su birikintileri nedeniyle hızlarını düşürerek ilerlemek zorunda kaldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Kent Merkezi-Sağnak yağış-Vatandaşların koşması-Vatandaşların iş yerinin önünde beklemesi-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Mahir ALAN/ADIYAMAN,====================================

SAHİLDE 'RÖNTGENCİ' İDDİASIYLA DAYAK

ANTALYA'da Konyaaltı Sahili'nde soyunma kabinlerinden içini röntgenlediği iddia edilen şüpheli bir kişi, çevrede bulunanlar tarafından darp edildi. Vatandaşlar, şüpheliyi olay yerine çağrılan polise teslim etti. Olay, dün sabah erken saatlerde dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde meydana geldi. Soyunma kabininde giyinenlere baktığı iddia edilen şüpheli, çevredeki vatandaşlar tarafından darp edildi. Kendisi darp edenlere karşın böyle bir şey yapmadığını ve düşen anahtarlarını almaya çalıştığını iddia eden şüpheli, sahilde bulunan vatandaşlar tarafından darp edildikten sonra polise teslim edildi. Şüpheli polis tarafından gözaltına alındı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar ise şahsın etrafına toplandı. Olay anı vatandaşların cep telefonu kameralarına anbean yansıdı. Şüpheli, Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü devriyeleri tarafından polis merkezine götürüldü. İsmi açıklanmayan şüphelinin işlemleri sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------(Cep telefonu kamerası)-Konyaaltı Sahili'nde vatandaşlardan-Röntgenciyi tekme-tokat döverken-Vatandaşların röntgenciye küfretmesi-Cankurtaranın röngencinin üzerinde, boynunu sıkması-Polislere teslim etmesi

Haber: Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA,=====================================

UÇAN TEKMELİ SALDIRIYA UĞRAYAN BUSE: EVİMİ TAŞIMAK ZORUNDA KALDIM

MUĞLA'nın Ula ilçesinde, arkadaşları ile gittiği bir restoranda Onur U.'nun (33) uçan tekmeli saldırıya uğrayıp, darp edilen Buse D. (20), yaşadıkları nedeniyle psikolojisinin bozulduğunu belirtip, evini taşımak zorunda kaldığını söyledi. Halen tehdit aldığını belirten Buse D., "Hayatım tehlikede" dedi.Üniversite sınavına hazırlanan Buse D., geçen 18 Ocak'ta, bir grup arkadaşı ile Ula ilçesi Akyaka mahallesindeki bir restorana gitti. Buse D.'yi, buradayken bir ay önce ortak bir arkadaşı aracılığıyla tanıştığı Akyaka'da otel ve restoran işleten Onur U. cep telefonundan aradı. İddiaya göre genç kıza küfür edip, hakaretler yağdıran Onur U., telefonun kapattıktan bir süre sonra söz konusu restorana gelip, doğrudan Buse D.'ye yönelerek uçan tekme attı. Onur U., ardından da neye uğradığını şaşıran genç kızı arkadaşlarının gözü önünde tekme, tokat dövüp, boğazını sıktı. O anlar restoranın güvenlik kameraları tarafından da görüntülendi. Çevredekiler ve restoran çalışanları araya girip Onur U.'yu olay yerinden uzaklaştırılırken, Buse D., çağrılan ambulans ile Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan Buse D.'ye darp raporu verildi. Buse D.'nin şikayetçi olması üzerine Onur U., jandarma tarafından gözaltına alındı. Jandarmadaki ifadesinin ardından Onur U., savcının talimatıyla serbest bırakıldı. Onur U. hakkında, 6 ay süreyle uzaklaştırma kararı verildi.

'BOĞAZIMI SIKIP ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS ETTİ'Olayın üzerinden 6 ay geçmesine rağmen yaşadıklarını unutamadığını belirten Buse D., "Olayda başımda peçetelik kırıldı. Onur U., boğazımı sıkıp öldürmeye teşebbüs etti. Ambulansla baygın bir şekilde hastaneye götürülmüşüm. Hastanedeki tedavimin ardından jandarma karakoluna götürüldüm. İfadem alındı. Onur U.'nun da ifadesi alındı. Fakat, kendisine sadece 6 ay uzaklaştırma cezası verildi. Halen dava açılmadı. Uzaklaştırma kararı olmasına rağmen bunu ihlal etti. Devamlı bana tehdit ve hakaretlerde bulunmayı sürdürdü. 'Seni orada barındırmam' deyip, aileme zarar vermekle beni tehdit etti" dedi.'PINAR, ÖZGECAN VE DİĞER KATLEDİLEN KADINLAR GİBİ OLMAK İSTEMİYORUM'Bu nedenle Akyaka'daki yalnız yaşadığım evimi Muğla'ya taşımak zorunda kaldım. Psikolojik olarak çok etkilendim. Psikologa gidip, tedavi gördüm. Ama halen tehdit alıyorum. Hayatım tehlikede. Bana bunları yaşatan kişinin cezasını çekmesini istiyorum. İkinci uzaklaşma kararı almasına rağmen olduğum mekanlara geliyor. Arkadaşlarımın yanında beni tehdit ediyor. Bu yüzden gerekenin yapılmasını istiyorum. Çünkü kadın cinayetleri yeterince arttı. İlla ki Pınar, Özgecan ve diğer katledilen kadınlar gibi olmak istemiyorum. Şu an hiçbir şey için geç değil. sesimin duyulmasını istiyorum.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Buse D. ile röp.-Buse D.'den detay görüntüler

Haber-Kamera: Aykut KURT/MUĞLA,==================================

İSKELENİN ALTINDA SIKIŞARAK SUDA MAHSUR KALAN KEDİ, BOTLA KURTARILDI

BURSA'nın Gemlik ilçesinde, iskelenin altındaki demirlere sıkışarak suda mahsur kalan kedi, cankurtaranlar tarafından botla kurtarıldı. Deniz botuyla karaya getirilen kedi, hayvan barınağında tedaviye alındı.Gemlik ilçesinde bulunan iskelede kedi sesi duyanlar, durumu Gemlik Belediyesi ekiplerine haber verdi. İskelenin bulunduğu sahile gelen ekipler, Kumla sahilinde görev yapan cankurtaranlardan yardım istedi. Botla denize açılan ekipler, kedinin iskelenin alt kısmında bulunan demir bölüme sıkıştığını gördü. Sıkıştığı yerden çıkartılan kedi, botla kıyıya çıkartıldı.Kafese konulan kedi, tedavisi için Umurbey Hayvan Barınağı'na götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Kedinin denizden çıkarılması-Kedinin mama yemesinden detaylar

Haber-Kamera: Kazım BULUT/GEMLİK(Bursa),===============================

MARMARİS'TE ALKOL SATIŞI YAPAN 11 RESTORANDA ÇIKANLAR ŞOK ETTİ

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, alkollü içki ruhsatlı işletmelerde yapılan denetimlerde 250 bin lira değerinde gümrük kaçağı ile sahte içki ele geçirildi.

Muğla Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, Marmaris ilçesi Adnan Menderes Caddesi üzerinde bulunan 11 alkollü içki satışı yapan restoranda "Şok" tabir edilen denetim gerçekleştirdi. Dün akşam saat 21.00-23.00 arası Marmaris, Fethiye, Bodrum ve Dalaman ekiplerinden oluşan 105 polisin katıldığı şok denetimlerde 200 kişinin kimlik sorgusu yapıldı. Diyarbakır'da hakkında hırsızlık suçundan tutuklanması bulunan bir kişi yakalandı. Mekanlarda sosyal mesafe kuralına uymayan ve maske takmayan 17 kişiye tutanak tutuldu. 5 restorana kimlik bildirimi yapmamaktan ceza kesildi. 4 restoranda gizli dolaplara saklanmış piyasa değeri yaklaşık 250 bin lirayı bulan 66 litre etil alkol, 25 litrelik damacana da sahte içki, 60 şişe gümrük kaçağı çeşitli markalara ait içki ele geçirildi. Sahte ve gümrük kaçağı içki satışı yapan 4 restoranın ruhsatının iptali için resmi işlem başlatıldı. Muğla Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, "Marmaris'te ilkini gerçekleştirdiğimiz şok tabir edilen denetimlerimizi Muğla'nın tüm ilçelerinde devam edeceğiz. Özellikle turistik ilçelerde her gün farklı saatlerde çeşitli mekanlara şok denetimler yapılacaktır" dedi.

Kaynak: DHA