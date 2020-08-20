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TERCAN'DA KAYIP ŞAHSI ARAYAN AFAD, TOPRAĞA GÖMÜLÜ CESET BULDUERZİNCAN'ın Tercan ilçesinde yaklaşık 9 gün önce kaybolduğu bildirilen Abdullah Yalman'ı (62) arayan AFAD ekipleri, toprağa gömülü erkek cesedi buldu.

DHA YURT BÜLTENİ - 1
20.08.2020 08:01 | Son Güncelleme: 20.08.2020 08:05

TERCAN'DA KAYIP ŞAHSI ARAYAN AFAD, TOPRAĞA GÖMÜLÜ CESET BULDU

ERZİNCAN'ın Tercan ilçesinde yaklaşık 9 gün önce kaybolduğu bildirilen Abdullah Yalman'ı (62) arayan AFAD ekipleri, toprağa gömülü erkek cesedi buldu.

Tercan ilçesinde annesiyle birlikte yaşayan emekli Abdullah Yalman, yaklaşık 9 gün önce kayboldu. Annesi tarafından kayıp ihbarı yapılan Yalman'ı arama çalışmalarında sonuç alınamayınca Erzincan Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü'nden yardım istendi. Dün sabah saatlerinde ilçeye giden AFAD ekipleri, merkez Bahçecik Mahallesi yakınlarındaki ağaçlık alanı tarayan AFAD ekipleri, toprağa gömülü halde bir erkek cesedi buldu. Olay yerine gelen güvenlik güçleri, cesedin çevresinde incelemelerde bulundu. Erkek cesedi, Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Yapılacak inceleme sonucunda cesedin kime ait olduğu ve ölüm sebebi belirlenecek.

Kaynak: DHA

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