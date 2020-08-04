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HAKKARİ'DE MİNİBÜS, ŞARAMPOLE DEVRİLDİ: 6 ÖLÜ, 1 YARALI; CENAZELER TOPRAĞA VERİLDİHAKKARİ'nin Yüksekova İlçesi Cilo-Sat Dağları bölgesine pikniğe giderken, meydana gelen kazada hayatını kaybeden 6 kişiden Semra Varol ile Çimen Özçük'ün otopsi işlemlerini ardından cenazeleri Yüksekova...

DHA YURT BÜLTENİ - 1
04.08.2020 07:58 | Son Güncelleme: 04.08.2020 07:58

HAKKARİ'DE MİNİBÜS, ŞARAMPOLE DEVRİLDİ: 6 ÖLÜ, 1 YARALI; CENAZELER TOPRAĞA VERİLDİ

HAKKARİ'nin Yüksekova İlçesi Cilo-Sat Dağları bölgesine pikniğe giderken, meydana gelen kazada hayatını kaybeden 6 kişiden Semra Varol ile Çimen Özçük'ün otopsi işlemlerini ardından cenazeleri Yüksekova ilçesi'ne getirildi.  

Orman Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze namazına, Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Şemdinli Kaymakamı Yakup Güven, Yüksekova 3'üncü Piyade Tümen Komutanı Tuğgenral Muamer Alper, Hakkari İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk polis ve askeri yetkililer ile yüzlerce vatandaş katıldı. 

Kılınan cenaze namazını ardından Semre Varol'un cenazesi Orman Mahallesi'ndeki mezarlığa, Çimen Özçük'ün cenazesi ise Akalın mezarlığında gözyaşları arısnda toprağa verildi. 

6 KİŞİYE MEZAR OLAN PİKAP, KAZA YERİNDEN GÖTÜRÜLDÜ 

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Cilo-Sat Dağları bölgesinde şarampole yuvarlanarak, 2'si memur, 1'i ücretli öğretmen, 1'i İŞKUR personeli, 2'si sivil toplam 6 kişinin ölümüne neden olan aracın, pikap olduğu ortaya çıktı. Pikap, devrildiği şarampolden çıkartılarak, çekiciyle bölgeden götürüldü. Acı kazanın yaşandığı bölgeye ulaşımı sağlayan yol ise 'güvenli olmadığı' gerekçesiyle trafiğe kapatıldı.

Kaynak: DHA

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