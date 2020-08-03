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FOÇA'DA TEKNE FACİASI: 4 ÖLÜİZMİR'in Foça ilçesi açıklarında tekne battı, Sahil Güvenlik tarafından 4 kişinin cesedine ulaşılırken 5 kişi sağ kurtarıldı.

DHA YURT BÜLTENİ - 1
03.08.2020 08:02 | Son Güncelleme: 03.08.2020 08:06

FOÇA'DA TEKNE FACİASI: 4 ÖLÜ

İZMİR'in Foça ilçesi açıklarında tekne battı, Sahil Güvenlik tarafından 4 kişinin cesedine ulaşılırken 5 kişi sağ kurtarıldı. Kayıp olduğu belirlenen 8 yaşındaki Çınar Ege Göksun'u ise arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Dün öğle saatlerinde içinde 10 kişi bulunan 'Egem' isimli tekne Eskifoça'nın Kumburnu mevkiinden denize açıldı. Atatürk Adası açıklarına geldiğinde alabora olan tekne battı. Aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu teknedekilerin yardımına Sahil Güvenlik ekipleri yetişti. Sahil Güvenlik ekipleri, biri 16 yaşında 3 kadın ile, 9 yaşındaki bir erkek çocuğun cesedine ulaştı. 5 kişi suda bitkin halde bulunup, sağ olarak kurtarıldı. Ölenlerden 1'inin cesedi Foça Bueno Plajı'na getirildi. Diğer 3 kişinin cesedi ile kurtarılan 5 kişi ise Foça Balıkçı Barınağı'na götürüldü. Kurtarılanlar arasındaki durumu ağır olan bir kişiye sağlık ekipleri ilk müdahaleyi balıkçı barınağında yaptı. Kurtarılanların ifadesinden yola çıkan Sahil Güvenlik ekipleri, kayıp olduğu anlaşılan 8 yaşındaki Çınar Ege Göksun için ise bölgedeki arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

KİMLİKLER BELLİ OLDU

İzmir'in Foça ilçesi açıklarında batan teknede yaşamlarını yitiren 4 kişinin kimlikleri belli oldu. Ölenlerin Şennur Avcı (41), Şermin Özerman (38), Eli Naz Özerman (16) ve Çınar Ege Göksoy (8) olduğu belirlendi.Faciadan Kaan Niyazi Özarmağan (19), Kardelen Coşkun (17), Sude Naz Solak (16) Mustafa Güzel (29) yaralı olarak kurtarıldı. Sağlıklı şekilde kurtarılan tekne kaptanı Adem Demir'in (39)ise yaşanan kargaşadan yararlanıp, kaçtığı öğrenildi. Polis, Demir'in yakalanması için çalışma başlattı.Öte yandan kayıp olan kişinin ise 9 yaşındaki Sarp Göksoy olduğu ve arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

SON LARI ORTAYA ÇIKTIÖte yandan facianın yaşandığı teknedekilerin denize açılırken başka bir teknedekiler tarafından çekilen fotoğrafı ortaya çıktı. Fotoğrafta aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 10 kişinin 5 metrelik tekneye balık istifi olarak bindikleri görüldü. Teknedekilerin bir ara Foça tatil Köyü Plajı'nda mola verdikleri de ortaya çıktı. Teknedekilerin İzmir'in Karşıyaka ilçesi Nergiz semtinden günübirlik tatile gelerek, kiraladıkları tekne ile tura çıktıkları öğrenildi.

GÖRGÜ TANIĞI ANLATTIİzmir'in Foça ilçesi açıklarında içinde 10 kişinin bulunduğu teknenin batmasının ardından ilçede yaşayan vatandaşlardan Burçin Tekin, olaydan birkaç saat önce tekneyi gördüğünü ve kapasitesinin üzerinde yolcu aldığını fark ettiğini söyledi. Yaklaşık 5 metre uzunluğundaki teknenin oldukça kalabalık olduğunu söyleyen Tekin,3 yıldır kendisinin de tur teknesi işlettiğini söyleyerek Egem isimli tekneyi saat 13.00 sıralarında gördüğünü dile getirdi. Tekin, teknenin kalabalık olduğunu görünce fotoğrafını da çektiğini belirterek "Biz tur tekneleri olarak kapasiteye uygun hizmet veriyoruz. Özellikle özel teknelerin kapasiteleri alkol alıp almadıkları Can yelekleri kontrol edilmeli. Bugün teknenin içerisinde çok sayıda insan vardı ve dikkatimi çekti. Fotoğraf çekerek bu durumu Sahil Güvenlik Liman başkanlığına bildirmek istedim. Amacım herhangi bir can kaybı olmaması için önlem alınmasını sağlamaktı" dedi. Daha sonra Foça'da bir tur teknesi battığı haberini aldığını söyleyen Tekin, teknedeki yolcu sayısının 10'dan fazla olduğunu iddia etti. Foça'da tur tekneleri için olağan bir gün yaşandığını ifade eden Tekin, rüzgarın hızının da normal olduğunu söyleyerek şöyle devam etti:

"Biz kışın daha sert havalarda çıkıyoruz. Bizim teknelerimiz ona göre kapasiteler ile seferlere çıkıyor ama maalesef özel teknelerde denetimler sınırlı. İnsanların bilgisizliği ne de bağlı olarak kalabalık gruplar halinde bindiklerini görüyoruz. Teknesi olanlar denize açılacakken akrabaları ve yakınları da geliyor gezme amacıyla hep birlikte denize açılıyorlar. Nasıl trafikte Bazı kurallar konuyorsa Deniz ulaşımında da belli kurallar geçerlidir. Denetimler ticari teknelerde olduğu gibi özel teknelerde de uygulanmalıdır. bugünkü tekneye de ücretli binildiğini sanmıyorum çünkü hepsi aile gibiydi. Ama teknenin 3 katı kapasiteli çıkmışlar. Benim teknem de 25 kapasiteli pandemi nedeniyle 13 kişi çıkabiliyorum. Ama o tekne 10 kişiyle nasıl cıkmış anlayamadım. Biraz cahillik olmuş."

Kaynak: DHA

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