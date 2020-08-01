DHA YURT BÜLTENİ - 1 Bayramın ilk günü acemi kasap bilançosu: 5 bin 282 yaralı KURBAN Bayramı'nın ilk gününde, bu yıl da yine hastaneler acemi kasaplarla doldu.

Bayramın ilk günü acemi kasap bilançosu: 5 bin 282 yaralı

KURBAN Bayramı'nın ilk gününde, bu yıl da yine hastaneler acemi kasaplarla doldu. Türkiye genelinde kurban kesimi sırasında kesici alet ya da hayvanların darbeleri sonucu 5 bin 282 kişi yaralandı.

Türkiye, bu yıl Kurban Bayramı'na koronavirüsün salgınının gölgesinde girdi. Bayram namazının ardından vatandaşlar, önceden belirlenen noktalarda kurbanlarını keserek dini vecibelerini yerine getirdi. Kesim sırasında genellikle maske ve sosyal mesafe kuralına uyulduğu görüldü. Ancak kurban kesimi sırasında istenmeyen görüntüler de yaşandı. Bazı kişiler kurbanlıklarını belirlenen alanların dışında kesti. Bazıları da kurban kesimini çocukların gözleri önünde yaptı.

İSTANBUL'DA 1153 KİŞİ YARALANDIHer yıl olduğu gibi bu yıl da kurban kesimi sırasında, kesici alet ve hayvanların darbeleri sonucu yaralanmalar oldu. Türkiye genelinde bayramın ilk günü kurban keserken saat 16.30'a kadar 5 bin 282 kişi hastanelere başvurdu. Kurban kesimi sırasında en fazla yaralanan sayısı, 1153 kişiyle İstanbul oldu. İstanbul'u ise 301 kişiyle Bursa takip etti. Siirt, Sinop, ve Tunceli'de ise bu konuda hastaneye başvuru olmadı.

İL İL YARALANAN KİŞİ SAYISIAdana (78), Adıyaman (107), Afyon (12), Ağrı (29), Amasya (110), Ankara (190), Antalya (3), Artvin (28), Aydın (65), Balıkesir (48), Bilecik (17), Bingöl (1), Bitlis (3), Bolu (25), Burdur (24), Bursa (301), Çanakkale (59), Çankırı (50), Çorum (50), Denizli (96), Diyarbakır (12) Edirne (4), Elazığ (51), Erzincan (27), Erzurum (86), Eskişehir (40), Gaziantep (147), Giresun (17), Gümüşhane (20), Hakkari (3), Hatay (65), Isparta (13), İstanbul (1153), Mersin (100), İzmir (60), Kars (26), Kastamonu (28), Kayseri (129), Kırklareli (8), Kırşehir (12), Kocaeli (163), Konya (86), Kütahya (26), Malatya (164), Manisa (42), Kahramanmaraş (56), Mardin (20), Muğla (40),

Muş (7), Nevşehir (21), Niğde (19), Ordu (19), Rize (88), Sakarya (92), Samsun (51), Siirt (0)

Sinop (0), Sivas (103), Tekirdağ (61), Tokat (132), Trabzon (12), Tunceli (0), Şanlıurfa (151),

Uşak (28), Van (41), Yozgat (47), Zonguldak (24), Aksaray (48), Bayburt (26), Karaman (35)

Kırıkkale (127), Batman (9), Şırnak (4), Bartın (17), Ardahan (25), Iğdır (25), Yalova (32), Karabük (20), Kilis (42), Osmaniye (48), Düzce (34)

FARKLI İLLERDEN GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Serik'te kayıp keçi, drone ile bulundu

Antalya'nın Serik ilçesinde kaybolan keçi, drone ile yapılan arama sonunda açık arazide bulunarak sahibine teslim edildi.

Serik'e bağlı Pınarcık Mahallesi'nde Kurban Bayramı arefesinde kurbanlık keçisini kaybeden Ercan Kara, komşularından yardım istedi. İlk olarak cami hoparlöründen anons yapılarak, görenlerin haber vermesi istendi. Aramadan da sonuç alınamayınca mahallede yaşayan Yahya Durgun, keçinin bulunması için drone kaldırdı. Drone ile yapılan arama sonunda keçinin açık arazide olduğu belirlendi. Keçi, bulunduğu yerden alınarak sahibine teslim edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: ---------------(cep telefonu kamerası)Ercan Kara, cami hoparlöründen anons yaparkenDrone ile bölgede arama yapılırken (arka planda çekenin sesi var)Keçinin bulunduğu anKeçinin sahibine teslim edilmesiDetayHABER -KAMERA: Namık Kemal KILINÇ/SERİK,(Antalya)

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Kaçan kurbanlık boğa, yakalamaya çalışanları kovaladı

AMASYA'da kesim alanına götürülüp, kamyonetten indirildiği sırada sahibinin elinden kaçan kurbanlık boğa, vatandaşları kovaladı. Uzun uğraşlar sonucu yakalanan boğanın, sahipleri ve zabıta ekibine saldırma anı, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Merkezde kurulan hayvan pazarında, indirilmeye çalışıldığı kamyonetin kasasında sahibinin elinden kaçan kurbanlık boğa, ortalığı birbirine kattı. Toprak araziye kaçan boğa, kendisini yakalamaya çalışanları bir süre kovaladı. Sahipleri sopayla boğayı yakalamaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Çevrede bulunan vatandaşlar da, koşarak ellerindeki sopalarla hayvanı yakalamaya çalıştı. İhbar üzerine bölgeye gelen zabıta ekipleri hayvanı yakalayarak sakinleştirdi. Yakalanan boğa sahibine teslim edildi.Boğanın kaçışı ve vatandaşları kovalama anları da çevredeki vatandaşlarca cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Boğanın kaçışı ve saldırı anları

HABER: Sinan HARMANCI KAMERA: AMASYA, -

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Ahırdan kaçan kurbanlık boğa, vatandaşları kovaladı

RİZE'de, kesim alanına götürüleceği sırada bulunduğu ahırda sahibinin elinden kaçan kurbanlık boğa, vatandaşları kovaladı. Uyuşturucu iğne atılan boğa, uzun uğraşlar sonucu yakalanırken, vatandaşlar öfkeli boğadan ellerindeki sopalarla korunmaya çalıştı.

Kendirli beldesinde, kesileceği sırada ahırda sahibinin elinden kaçan kurbanlık boğa ortalığı birbirine kattı. Yola inen boğa kendisini yakalamaya çalışanları bir süre kovaladı. Sahipleri sopayla yere vurarak boğayı yakalamaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Çevrede bulunanlar da koşarak ellerindeki sopalarla kendilerini korumaya çalıştı. Vatandaşların kovaladığı boğa yakalanamayınca, veteriner ekibine haber verildi. Ekipler ve vatandaşlar bir süre kaçan boğayı kovaladı. Çay bahçesine giren boğaya uyuşturucu iğne atıldı. Sakinleşen boğa, yakalanarak çıkarıldığı yol kenarında kesildi. Boğanın kaçışı ve vatandaşları kovalama anları da belde sakinlerince cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.Öte yandan Rize İl Özel İdaresi Veteriner İşleri ekipleri, bayramda da mesailerini sürdürdü. İhbar üzerine köy ve mahalleri gelen ekipler, vatandaşların kaçan ve kontrol edilmesinde güçlük çıkartan kurbanlıklarını iğne ile sakinleştirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------------------Boğanın kaçma görüntüsü-Ekiplerden detay-Ahir içindeki kurbanlığa sakinleştirici vurulması-Kurbanlıktan detay

HABER KAMERA: Aytekin KALENDER- Mehmet Can PEÇE/RİZE,-

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Kaçan kurbanlık boğa, yakalamaya çalışanları kovaladı

AMASYA'da kesim alanına götürülüp, kamyonetten indirildiği sırada sahibinin elinden kaçan kurbanlık boğa, vatandaşları kovaladı. Uzun uğraşlar sonucu yakalanan boğanın, sahipleri ve zabıta ekibine saldırma anı, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Merkezde kurulan hayvan pazarında, indirilmeye çalışıldığı kamyonetin kasasında sahibinin elinden kaçan kurbanlık boğa, ortalığı birbirine kattı. Toprak araziye kaçan boğa, kendisini yakalamaya çalışanları bir süre kovaladı. Sahipleri sopayla boğayı yakalamaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Çevrede bulunan vatandaşlar da, koşarak ellerindeki sopalarla hayvanı yakalamaya çalıştı. İhbar üzerine bölgeye gelen zabıta ekipleri hayvanı yakalayarak sakinleştirdi. Yakalanan boğa sahibine teslim edildi.Boğanın kaçışı ve vatandaşları kovalama anları da çevredeki vatandaşlarca cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Boğanın kaçışı ve saldırı anları

HABER: Sinan HARMANCI KAMERA: AMASYA, -

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Restorana giren kurbanlık koç paniğe neden oldu

BARTIN'da sahibinin elinden kaçan kurbanlık koç restorana girdi. Müşterilerin panik yaşadığı o anlar iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, önceki gün akşam saatlerinde Okulak Mahallesi Kanlıırmak Caddesi'nde bulunan bir restoranda yaşandı. Kurbanlık koç sahibinin elinden kurtularak, yol kenarında bulunan kapısı açık olan restorandan içeriye girdi. Müşterilerin büyük panik yaşadığı olayda, garsonun hızlı refleksi ile kurbanlık koçun içeriyi dağıtması engellendi. Garsonun yakaladığı koç arkasından gelen sahibine teslim edildi. Müşterilerin şaşkınlık yaşadığı olay iş yerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Güvenlik kamera görüntüleri

Habera: Ayhan ACAR/BARTIN,

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Kurbanlık hayvan, boynuzlarından tutan kişiyi savurdu

TRABZON'un Of ilçesinde kurbanlık bağoanın başını tutmaya çalışana sahibi zor onlar yaşadı. Kurbanlığın bir anda başını çevirmesi ile vatandaş yan tarafa savruldu. Bu anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Of ilçesi Yazlık Mahallesi'nde kaydedilen görüntülerde kurbanlık hayvanı yere yatırmaya çalışırken başını tutan kişi kendini bir anda yerde buldu. Boynuzlarından tuttuğu hayvanın kafasını çevirmesi ile birlikte yan tarafa savruldu. O esnada bir panik yaşansada yere düşen kurbanlık hayvanın tekrar ayağa kalkmaması için herkes hayvanı yerde tutmaya çalıştı. Yaşanalar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------------Cep telefonu görüntüsü

Haber Kamera: TRABZON-DHA

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Malatya'da kesilen büyükbaş, tüberkülozlu çıktı MALATYA'nın Battalgazi ilçesinde, kestiği büyükbaş hayvanın iç organlarından şüphelenip, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkililerine haber veren Yaşar Pekşen, hayvanda 'tüberküloz' hastalığı olduğunu öğrenince şoke oldu.

Kurban ibadetini yerine getirmek üzere Canlı Hayvan Pazarı'ndaki bir satıcıdan 3 gün önce büyükbaş hayvan satın alan Yaşar Pekşen, aldığı kurbanlığı kendi imkanlarıyla kesti. İç organlarını çıkardığında kaburgayı ve akciğeri sarmış kabarcıkları fark eden Pekşen, tanıdığı veteriner ve kasapları arayıp durumu anlattı. Hayvanın hastalıklı olma ihtimalini göz önünde bulunduran Pekşen, durumu Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkililerine bildirdi. İhbar üzerine Dolamantepe Mahallesi'ndeki eve giden ekipler, hayvanda 'tüberküloz' hastalığı olduğunu belirledi. Konuyla alakalı rapor tutan ekipler, etler, sakatatlar ve derinin imha edilmesi için çalışma başlattı.

'AKCİĞERİNDE DEĞİŞİK ŞEYLER ÇIKTI'Yaşar Pekşen, hayvanı 3 gün önce aldığını belirterek, "Sabah kurbanı kestik, akciğerinde değişik bir şeyler çıktı. Veteriner, hayvanın tüberküloz olduğunu ve etinin yenmeyeceğini bize söyledi. Üç ortak, kurbanı 6 bin 100 liraya aldık. Kesince hastalığı belli oldu, yoksa hayvan sağlıklı görünüyordu, dış görünüşü güzeldi. Kesimde değişik böyle değişik şeyler çıktı" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------------------Hayvandan görüntüTüberküloz bölümden detayYaşar Pekşen röp.Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-DHA

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Kurban eti getirenlerin ismini not alıp, ateşlerini ölçtü VAN'ın Erciş ilçesine 10 kilometre uzaklıktaki Çelebibağı Mahallesi'nde yaşayan Murat Çevik (53), kurban eti getiren vatandaşların ateşini ölçüp, isimlerini not aldı.

İstanbul'dan memleketi Van'ın Erciş ilçesine Kurban Bayramı için gelen 2 çocuk babası Murat Çevik, koronavirüse dikkat çekmek için ilginç bir yönteme başvurdu. Çevik, kendisine kurban eti getiren vatandaşların ateşini ölçüp, isimlerini not aldı.

KURBAN ETİ İLE BİRLİKTE MASKE DAĞITTIHerkesin tedbirlere uyması gerektiğini söyleyen Çevik, "İstanbul'dan doğup büyüdüğüm memleketime Kurban Bayramı nedeniyle geldim. Bildiğiniz üzere koronavirüs tedbirleri kapsamında hepimiz duyarlı olmalıyız. Dün bize kurbanlık getiren vatandaşlarımızın ateşlerini ölçtük. İsim ve adreslerini alıp bir liste haline getirdik. Olası bir sıkıntıda kurbanlıkları kimin getirdiğini bilmek lazım" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------Kurbanlıklardan detaylar-Poşetlenen kurbanlık eti ve maskeler-Krubanlık seti getirenlerin ateşlerinin ölçülüp isimlerinin yazılması-Murat Çevik ile röportaj-Genel ve detaylar

HABER: Barış KUL/ERCİŞ(Van),

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Evlat nöbetindeki ailelerin buruk bayramı DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 140 aile, HDP binası önündeki oturma eylemlerinin 333'üncü günü olan Kurban Bayramı'nda da sürdürdü. Bayramı çocuklarından uzakta geçiren aileler, çocuklarının fotoğraflarına sarılıp, gözyaşı döktü.

Diyarbakır'da oturan Mehmet Akar, geçen yıl 21 Ağustos tarihinde ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, bir gün sonra HDP Diyarbakır il binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP binası önünde oturma eylemine başladı.

15 AİLE, EVLADINA KAVUŞTUHacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye-Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar, Sait Açar'ın oğlu Haşim, Cemal Ertaş'ın oğlu Ramazan, örgütten kaçıp, güvenlik güçlerine teslim oldu. Son olarak Sever Fidan'ın oğlu Tayfur Fidan da PKK'nın elinden kaçıp, teslim oldu. Böylelikle oturma eylemine katılıp, evlatlarına kavuşan aile sayısı 15'e çıktı. Hacire Akar dışındaki aileler, diğer ailelere destek olmak için oturma eylemine devam ediyor. Aileler, eylemleri sırasında, koronavirüs tedbirlerine de uyuyor.

ÇOCUKLARININ LARINA SARILARAK GÖZYAŞI DÖKTÜLERKurban Bayramı'nın ilk günü eylem çadırında çocuklarının fotoğraflarına sarılan aileler, gözyaşlarına hakim olamadı. Diyarbakır'ın Hani ilçesinde, 2015 yılında fırında çalışırken 17 yaşındayken kaçırılan oğlu Fatih Demir için evlat nöbeti tutan Abdullah Demir, oğlunun kaçırılmadan önce bayramda annesine aldığı hediyeye bakarak ağladı. Bayramların kendilerine zehir edildiğini belirten Demir,"10'uncu bayramdır bize zehir ettiler, bu analara zehir ettiler, bu askerlere zehir ettiler. Sabah torunlarıma harçlık verdim, bana dediler 'Amcamız nerde, sen demiştin amcanızı getireceğim'. Bunlarda insanlık var mı? Bu çiçeği 5 yıl önce annesine almıştı bayram günü. Ne istiyorlar bu insanlardan? 11 aydır burada bekliyoruz. Allah korkusu yok bunlarda. Bunlarda din, vicdan, merhamet olsaydı 10 yaşındaki çocukları dağa mahkum etmezlerdi. Bugün hem bayram hem de Cuma günüdür, bütün İslam aleminden bize dua etmelerini istiyorum. Bu zalimlerin elinden kurtarsınlar bizi. Artık yeter, Allah hakkımızı onlara bırakmasın" dedi.

'BU ANNELER ÇOCUKLARINI ONLAR İÇİN DOĞURMADI'Vatani görevi için usta birliğine giderken 2015'te Tunceli'nin Pülümür ilçesinde teröristlerce kaçırılan oğlu er Müslüm için eşi Şevket Altıntaş ile birlikte evlat nöbetinde olan Songül Altıntaş, oğlunun fotoğrafına sarılarak bayramını kutladı. Altıntaş, şunları söyledi: "Bundan daha acı bir bayram görmedim. 12 bayramdır bize acı yaşattılar ve hayatımızı mahvettiler. PKK ve HDP acaba eserleriyle gurur duyuyor mu? Bizi ağlattıkları ve evlatlarımızdan kopardıkları için. Sözün bittiği yerdir burası. Anneyi evladından, evladı babasından ayırmış bunlar. Bundan daha büyük zülüm olur mu? Oğlum acaba şu anda zindanlarda ne halde. Oğlum sadece vatani görevine gitti, bundan daha kutsal bir görev de yok. Bu anneler çocuklarını onlar için doğurmadı. Oğlumun bayramını kutluyorum, inşallah bu son ayrı bayramımız olur. Dayanamıyorum artık."

'OĞLUM İÇİN BAYRAMLIK ALAMADIM İÇİME DERT OLDU'5 Mayıs 2019'da oğulları Yusuf'un (16) HDP'liler tarafından düğün aracı olarak süslenen minibüsle dağa kaçırıldığını iddia ederek eşi Hediye Begdaş ile oturma eylemini sürdüren Celil Begdaş, bayramların kendilerine zehir edildiğini belirtti. Oğlunun elinden tutup ona bayramlık alamadığını söyleyen Begdaş, "4 bayramdır oğlumuzdan ayrı kaldık, oğlumun nerede olduğunu bilmiyorum. Ne yazık ki oğlumun elinden tutup ona elbise ve ayakkabı alamadım, içime dert oldu. Bu anne babalar 41 yıldır ağlıyor. Bize bayramları zehir ettiler. Evimizde huzur kalmadı. Biz evlatlarımızı almadan buradan gitmeyeceğiz. Benim evim yıkıldı başkalarının evi yıkılmasın. Çocuklarına herkes sahip çıksın" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------------HDP il binası-Çadır içerisindeki aileler-Eylem yapan annelerin ağlaması-Kaçırılan çocukların fotoğrafları-Baba Celil Bektaş ile röportaj-Baba Abdullah Demir-Anne Songül Altıntaş-Abdullah Demir'in oğlunun annesine aldığı hediye-Ailelerin hüzünlenmesi-Genel ve detay

HABER: Mücahit CEYLAN-Burak EMEK/ DİYARBAKIR,

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Seferihisar'da otluk alanda yangın

İZMİR'in Seferihisar ilçesinde otluk alanda çıkan yangına ekipler havadan ve karadan müdahale başlattı.

Seferihisar'da askeri tatbikatı sahası içindeki otluk alanda, dün henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 10 helikopter ve 2 amfibik uçak havadan, 22 arazöz ise karadan müdahale başlattı. Bölgede etkili olan rüzgarın çalışmaları güçleştirdiği öğrenildi. Ekiplerin çalışması sürüyor.

KONTROL ALTINA ALINDI

İzmir'in Seferihisar ilçesinde, otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alındı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yangının kontrol altına alındığını açıkladı. Pakdemirli, yangının kontrol altına alındığını belirterek, "İzmir Seferihisar yangınımız da saat 21.00 itibariyle kısmen kontrol altına alınmıştır" dedi.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Haber: Ahmet Turhan ALTAY/ İZMİR, DHA)

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Manisa'da orman yangını

MANİSA'nın Ahmetli İlçesine bağlı Hacıköseli Mahallesindeki ormanlık alanda dün yangın çıktı. Henüz kontrol altına alınamayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Ahmetli'nin Hacıköseli Mahallesi Gürleyik Mevkii'ndeki ormanlık alanda dün saat 17.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Ormanlık alandan alevlerin ve dumanların yükseldiğini görenler, durumu itfaiye ve orman ekiplerine bildirdi. Yangına 2 yangın söndürme uçağı, 4 helikopter, 30 orman ve itfaiye arazözünün yanı sıra çok sayıda orman ve itfaiye personeli sevk edildi. Jandarma ekipleri olay yerinde önlem alırken, bir ambulans da hazır bekletildi. Ekiplerin, yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahaleleri sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Yangından genel görüntü-Orman ve itfaiye araçlarından görüntü-Helikopter ve uçağın havadan yangına müdahalesi

Haber-Kamera: Doğan ÇİZMECİ/AHMETLİ(Manisa),

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İslahiye'de 2 dönüm ormanlık alan yandı

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesindeki ormanlık alanda dün yangın çıktı. Ekiplerin 3 helikopter ile müdahale ederek söndürdüğü yangında, 2 dönüm alan zarar gördü.

İslahiye'nin Yeşilyurt Mahallesi kırsalındaki ormanlık alanda öğleden sonra yangın çıktı. Henüz nedeni bilinmeyen ve rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen 2 arazöz, 2 su tankı ve 2 iş makinesi ile müdahale edildi. Söndürme çalışmalarına, ormanlık alanın sarp olması nedeniyle Hatay'dan gelen 3 helikopter de havadan destek verdi.

Ekiplerin yarım saat süren çalışmasıyla söndürülen yangında 2 dönüm alan zarar gördü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------Ormanlık alan-Havadan müdahale-Genel ve detay görüntüler

Haber: Kadir ÇELİK- Kamera: GAZİANTEP-DHA)

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İzmir'de, kozmetik ürünleri satan iş yerinde yangın

İZMİR'in Konak ilçesinde, kozmetik ürünleri satan bir iş yerinde dün yangın çıktı. 5 iş yerinin zarar gördüğü yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Yangın, akşam saatlerinde Yenişehir Mahallesi Gıda Çarşısı içerisindeki toptan kozmetik ürünleri satan bir iş yerinde çıktı. Bilinmeyen nedenle çıkan yangında iş yerinden duman yükseldiğini gören çevredekiler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yangına müdahalede bulundu. Yangın, kısa sürede büyüyerek komşu iş yerlerine de sıçradı. 5 iş yerinin zarar gördüğü ve küçük çapta patlamaların da olduğu yangın paniğe neden olurken, itfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesi sürüyor.

KONTROL ALTINA ALINDI

İzmir'in Konak ilçesinde, kozmetik ürünleri satan iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Bölgedeki soğutma çalışmaları ise sürüyor. Yangında ilk belirlemelere göre 4 iş yerinin zarar gördüğü belirtildi. Öte yandan, dumandan etkilenen bir itfaiye eri de sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Yangın yerinden görüntü-Ekiplerden görüntü-İtfaiye ekiplerinin çalışmasından görüntü

Haber-Kamera: Ahmet Turhan ALTAY/İZMİR,

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Cinsel saldırıya uğrayan Gamzenur: Kendimi güvende hissetmiyorum BURSA'da yolda yaralı olarak görüp, yardım ettiği Yunus Emre Ç.'nin (21), kendisini evine sürükleyip cinsel saldırıda bulunduğunu öne süren Gamzenur A. (20), 9 aydır psikolojik tedavi gördüğünü söyledi. Şüphelinin tutuklu yargılanmasını isteyen Gamzenur Ç. "Yunus Emre Ç. tutuksuz yargılandığı için kendimi güvende hissetmiyorum. Hayata ilişkin hayallerim, umutlarım, hedeflerim vardı ama şu anda uyuyamıyorum. Kalabalık alanlara karışamıyorumö dedi.

Olay, 6 Kasım 2019 tarihinde merkez Osmangazi ilçesi Emek Mahallesi'nde meydana geldi. Gamzenur A., yaya olarak evine giderken yolda yaralı Yunus Emre Ç.'yi gördü. Gamzenur A., kendisinden yardım isteyen Yunus Emre Ç.'yi yakındaki özel bir hastaneye götürdü. Hastaneden çıktıktan sonra Yunus Emre Ç. ile Gamzenur A. bir süre birlikte yürüyüp, sohbet etti. Yunus Emre Ç. evinin önüne geldiğinde, iddiaya göre Gamzenur A.'yı ağzını kapatıp, sürükleyerek içeriye götürdü.Kendisine 3 kez cinsel saldırıda bulunulduğu öne süren Gamzenur A., sabah saatlerinde Yunus Emre Ç.'nin bir boşluğundan yararlanarak, evden kaçtı. Olayın ardından bir arkadaşının evine giden Gamzenur A., bir süre sonra Emek Polis Merkezi'ne giderek, şikayetçi oldu. Şikayet üzerine gözaltına alınan Yunus Emre Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Yunus Emre Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

'BAĞIRDIM AMA SESİMİ KİMSE DUYMADI'Olayın ardından savcılıkta ifade veren Gamzenur A., "Yunus Emre Ç.'yi yolda yaralı gördüm, yardım ettim. Hastaneden çıktıktan sonra biraz yürüdük. Bir evin önüne geldiğimizde bana içeride bir şey olduğunu söyledi. Sonra aniden ağzımı kapatarak, beni apartmana sürükledi. Bağırdım ama kimse duymadı. Sonra beni kapısı açık olan bir eve sürükledi. Tekrar ağzımı kapatıp beni yatak odasına götürdü. Benim kıyafetlerimi çıkarmaya başladı. Boynumu sıktığı için bayıldım. Uyandığımda benimle cinsel ilişkiye giriyordu. Engel olmaya çalıştım, fakat gücüm yetmedi. Beni bırakması için yalvardım ama beni yatak odasına götürüp tekrar tecavüz etti. Ardından evden gitmek için yine yalvardım. Bana boş bir kağıda imza atmamı söyledi, ama kabul etmedim. Sabah saat 06.00 sıralarında bir boşluktan yararlanıp evden kaçtım. Beni evime kadar takip edip tehditlerine devam etti. Çok bağırdım ama kimse sesimi duymadıö dedi.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİYunus Emre Ç.'nin savcılıkta verdiği ifadesinde ise, "Gamze kendi rızasıyla evime geldi. Bir süre sohbet ettikten sonra konu cinselliğe geldi ve ilişkiye girdik. İlişkinin ardından evden çıkıp gitti. Zorla hiçbir şey yapmadım. Kimseyi tehdit etmedim. Olaydan sonra Gamze'ye maksadının ne olduğunu öğrenmek için mesaj attım. Yuvam yıkılmasın istedim. Suçlamaları kabul etmiyorumö dediği öğrenildi.Bursa 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, Yunus Emre Ç. hakkında 'Nitelikli cinsel saldırı ve cebir, şiddet, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak' suçlarından 25 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ TOPLADIYunus Emre Ç.'nin tutuksuz yargılanmasına devam edilirken zor günler geçirdiğini söyleyen Gamzenur A., sesini duyurmak için yaşadıklarını bir sosyal medya hesabına yazdı. Sosyal medya hesabının Gamzenur A.'nın yazdıklarını paylaşmasının ardından birçok kişiden Yunus Emre Ç.'ye tepki yağdı. Gamzenur A.'nın, kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu öne sürdüğü Yunus Emre Ç.'nin tutuklanmasını istedi.

GAMZENUR İLK KEZ KONUŞTUGamzenur A. olayın ardından ilk kez konuştu. Yunus Emre Ç.'nin tutuksuz yargılanması nedeniyle korktuğunu belirten Gamzenur A., olayın ardından psikolojik tedavi gördüğünü söyledi. Gamzenur A., şöyle konuştu: "Yaşadığım şeyi hiç kimsenin yaşamasını istemiyorum. Yaşadığım olay şikayetim üzerine yargıya yansıdı, o sebeple detaylı anlatamayacağım. Fail tutuksuz yargılanıyor ve yakın çevremde yaşıyor. O nedenle kendimin ve başka kadınların güvende olduğunu hissetmiyorum. Hayata ilişkin hayallerim, umutlarım, hedeflerim vardı, ama şu anda uyuyamıyorum. Toplu taşıma kullanamıyorum. Kalabalık alanlara karışamıyorum. Psikolojik tedavi görüyorum. Hayatımı, yaşadıklarımı yaşayan hiçbir kadın gibi planlamadığım bir gerçek. Failin tutuklanmasını ve başka kadınlara zarar vermesini engellemek istiyorum. Adalet istiyorum. Bu konuda ihmalkar davranan herkes hakkında gerekeni yapacağız.ö

DURUŞMA 4 KASIM'DAGamzenur'un avukatı Ezgi Parıldar Beyaz ise, "Müvekkilimin yaşadığı olay, derin üzücü ve toplumu da kanatan bir konu. Bursa 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde duruşma görülüyor. 4 Kasım'da ikinci celse görülecek. Pandemi sebebiyle duruşmalar yapılamadı. Bu nedenle ikinci celseyi bekliyoruz. Bizim amacımız sanığın tutuklu yargılanmasını sağlamak. Şu anda tutuksuz yargılanıyor. Sürecin takipçisi olacağızö dedi.

'GAMZENUR'UN YAŞADIĞI OLAYA ÖFKELİYİZ'Gamzenur'a daima destek olduklarını belirten Bursa Kadın Meclisleri Temsilcisi Cemile Boncuk ise, şiddetin cinayetlerin durmasını istediklerini belirterek, "Gamzenin yaşadığı olaya elbette çok öfkeliyiz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------Gamzenur A. röportajı-Avukat ve Kadın Meclisleri Başkanı röportajı

HABER: Semih ŞAHİN- Derya EVREN/BURSA,

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Kadınlara taciz şüphelisi: Kendime engel olamıyorum BURSA'da, kadınları takip ederek, cinsel tacizde bulunduğu öne sürülen Batuhan Karayılan (19) tutuklanarak, cezaevine gönderildi. Emniyetteki sorgusunda suçlamaları kabul eden Karayılan'ın, "Kadın gördüğüm zaman kendime engel olamıyorum" dediği öğrenildi.

Bursa'da, kimliği belirsiz bir şüpheli, Nilüfer ve Osmangazi ilçelerinde belli aralıklarla 4 farklı kadına cinsel tacizde bulunduktan sonra kayıplara karıştı. Cinsel tacize uğrayan kadınların ihbarı ve verdikleri eşkal üzerinde çalışma yapan Asayiş Büro Amirliği ekipleri, cinsel saldırıların gerçekleştiği Odunluk, Karman ve Ataevler mahallelerindeki yaklaşık 200 güvenlik kamerası görüntüsünü inceledi. Ekipler, yapılan çalışma sonucu şüphelinin Batuhan Karayılan olduğunu belirledi. Karayılan, bulunduğu adreste önceki gün polis ekiplerince gözaltına alındı.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTIPsikolojik sorunları olduğu öne sürülen Batuhan Karayılan, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. İfadesinde, suçlamaları kabul ettiği belirtilen Karayılan'ın, "Kadın gördüğüm zaman kendime engel olamıyorum" dediği ortaya çıktı. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen Batuhan Karayılan, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

OLAY ANLARI GÜVENLİK KAMERASINDAÖte yandan, şüphelinin kadınları takip ettiği ve cinsel tacizden sonra kaçtığı anlar, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Bir kamera görüntüsünde şüphelinin bir kadını takip ettiği, diğer bir kamera görüntüsünde ise cinsel tacizi gerçekleştirdikten sonra kaçtığı görülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------Güvenlik kamerası görüntüleri-Şüphelinin emniyetten çıkarılması

HABER: Semih ŞAHİN-Derya EVREN/ BURSA,

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4 kişiyi katletmeden önce, 'aileni öldürürüm' diye tehdit etmiş SİVAS'ta, Dursun Denli'nin bir süre telefonda arkadaşlık yaptığı Gülbeyaz G.'nin (40) babası Turgut (65), annesi Döndü kardeşi Can Serkan (24) ve kardeşinin hamile eşi Beyza Kandur'u (24) öldürdüğü olayın ayrıntıları ortaya çıkmaya başladı. Durmuş Denli'nin, görüşmeyi sonlandıran Gülbeyaz G.'yi ailesini öldürmekle tehdit ettiği, kadının şikayetçi olması üzerine saldırıyı gerçekleştirdiği belirlendi.

Olay, önceki gün akşam Yüceyurt Mahallesi Şehit İsmail Şirin Caddesi'ndeki 11 katlı apartmanın birinci katında meydana geldi. Boşanma aşamasında olan Gülbeyaz G., bir süre önce Dursun Denli ile telefonda arkadaşlık kurdu. Ancak Gülbeyaz G., bir süre sonra konuşmayı bitirmek isteyince, Dursun Denli, kadını ve ailesini öldürmekle tehdit etti. Bunun üzerine Yeni Mahalle Polis Merkezine başvuran Gülbeyaz G., Dursun Denli'den şikayetçi oldu. Bunu öğrenen Dursun Denli, konuşmak amacıyla Gülbeyaz G.'nin ailesiyle birlikte yaşadığı eve gitti. Dursun Denli ile aile arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında yanında getirdiği tabancasını çeken Dursun Denli, Gülbeyaz G.'nin babası Turgut Kandur, annesi Döndü Kandur, kardeşi Can Serkan Kandur ile hamile olduğu öğrenilen Can Serkan'ın eşi Beyza Kandur'a ateş açtı.

Turgut, Beyza ve Can Serkan Kandur olay yerinde, Döndü Kandur ise ağır yaralı olarak kaldırıldığı Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Olay sonrası kaçan Dursun Denli, polis ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu merkeze bağlı Yakupoğlun köyünde yaralı halde yakalanıp gözaltına alındı. Denli, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki müdahalesinin ardından sabah saatlerinde sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

POLİSE İFADE VERMEDİŞüpheli Dursun Denli'nin, polisin sorularına yanıt vermediği savcılıkta konuşacağını ifade ettiği belirtildi. Denli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.Ölen 4 kişinin cenazelerinin ise otopsi işlemlerinin ardından kentte toprağa verileceği belirtildi.

APARTMANIN GİRİŞİNDE AĞLADIOlayın şüphelisi Dursun Denli ile bir süre görüştüğü belirtilen Gülbeyaz G., büyük üzüntü yaşadı. Gülbeyaz G., olayın hemen ardından ailesinin oturduğu apartmanın girişinde bitkin halde görüntülendi.Olayın yaşandığı ve 4 kişinin hayatını kaybettiği apartmanın bulunduğu sokakta dün sessizliğin hakim olduğu görüldü. Polis ekipleri de evin önünde önlem almayı sürdürdü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------Olayın yaşandığı binanın önünden görüntüler-Bekleyen polis otosu-Hastane morgu önünden görüntüler-Olayda ölenlerin fotosu-Şüphelinin fotosu

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI-Arife Defne ARSLAN/SİVAS,

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Besni'de, çocukların tartışmasına aileler de dahil oldu: 1 ölü, 3 yaralı

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde, çocukların tartışması nedeniyle iki aile arasında çıkan, tabanca ve bıçakların kullanıldığı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de ağır yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Oyalı Mahallesi'nde meydana geldi. Aynı mahallede oturan Baysoy ile Akar ailelerinin çocukları arasında oyun oynadıkları sırada tartışma çıktı. Eve dönen çocuklar tartışmalarını ailelerine anlattı. Bunun üzerine dışarı çıkan iki aile fertleri arasında çocukların kavgası nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada taraflar birbirine tabanca ve bıçaklarla saldırdı. Mahalle sakinlerinin ihbarıyla olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Jandarmanın müdahalesi ile sonlandırılan kavgada yaralanan Mehmet Baysoy, Emrah Baysoy, Şahin Baysoy ve Mustafa Akar, sağlık görevlileri tarafından Besni Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan yaralılardan Mustafa Akar, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Akar'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere morga konulurken, durumu ağır olan diğer yaralılar ise yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman'a sevk edildi.

Olayın ardından kavgaya karıştığı belirlenen bazı kişiler jandarma ekiplerince gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------------------------Besni Devlet HastanesiAmbulansın gelişiYaralıların ambulanstan acil servise alınmasıJandarmaPolislerÖlen kişinin yakınlarıYaralının sevk edilmesiJandarmanın grupları dağıtmasıFenalaşanların acil servise alınmasıÖlen şahsın fotoğrafıGenel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mustafa ÖNDOĞAN-ADIYAMAN-DHA)

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Minibüs şarampole uçtu: 2 yaralı

SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüsün şarampole uçması sonucu sürücü Hakan Sevinç (51) ile eşi Nuray Sevinç (49) yaralandı.

Kaza saat 21.45 sıralarında, Adapazarı Karakamış Mahallesi Adapazarı-Kaynarca yolu üzerinde meydana geldi. Adapazarı istikametine gitmekte olan Hakan Sevinç idaresindeki 54 S 1490 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçarak takla attı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine itfaiye ve 112 Acil ekibi geldi. İtfaiye ekipleri kazada yaralanan sürücü Hakan Sevinç ve eşi Nuray Sevinç'i araçtan çıkardı. İtfaiye ekipleri ve vatandaşlar, yaralıları aracın uçtuğu alandan yukarıya çıkardı. Bu sırada bir vatandaş dengesini kaybederek düşünce hafif şekilde yaralandı. Sevinç çifti 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Takla atan minibüs detayYaralıların çıkartılmasıYaralıların taşınmasıOlay yeri detay

HABER-KAMERA: Ramiz Kaan OKTAR-ADAPAZARI (Sakarya),

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Kahramanmaraş'ta iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

KAHRAMANMARAŞ'ta, iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Batı Çevre Yolu'nda meydana geldi. İddiaya göre şehir merkezine giden İsmail Tıraş yönetimindeki 33 VLA 17 plakalı otomobil, önünde giden Salih Oğuz'un kullandığı 46 FS 474 plakalı otomobile çarptı. Kazada otomobillerde bulunan Sefa Oğuz, Haşim Veli Gülnar, İsa Büyükkoz ve İsmail Tıraş yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar Kahramanmaraş'taki hastanelere götürüldü. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------------Kaza yeriAmbulanslardaki yaralılarAmbulansın gidişiKaza yapan araçlardan detaySürücünün alkolmetreyi üflemesi

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)

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Müslüman ve Hristiyan din adamlarından 'barış' dileği

MERSİN'de Kurban Bayramı için Şehir Mezarlığı'nda düzenlenen geleneksel dua töreninde bir araya gelen Müslüman ve Hristiyan din adamları, 'barış' dileğinde bulundu.

Uzun yıllardır Lina Nasif öncülüğünde Şehir Mezarlığı'nda düzenlenen törene Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Gökbel, Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Başkanı Bedrettin Gündeş, Alevi Kültür Dernekleri Mersin Şube Dedesi Erdoğan Sevin, İtalyan Katolik Kilisesi Rahibi ve Ruhani Reisi Fransua Dondu, Mezarlık Müdürü Ercan Karteper, Mezarlık İmamı Mehmet Keskin ile çok sayıda kişi katıldı.

İmam Keskin'in duası ile başlayan etkinlik, ilahiler ve duaların okunması ile devam ederken burada konuşan İtalyan Katolik Rahibi Dondu da dünya ve Türkiye için barış dileğinde bulunarak töreni katılanların bayramını kutladı.

Ardından mezarlık imamı Mehmet Keskin, Kuran-ı Kerim okudu.

Kaynak: DHA