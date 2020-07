DHA YURT BÜLTENİ - 1 MSB: ÇUKURCA'DA 2 ASKER ŞEHİT OLDU MİLLİ Savunma Bakanlığı, Hakkari Çukurca'da üs bölgesine teröristlerce uzak mesafeden yapılan füze atışı sonucunda 2 askerin şehit olduğunu duyurdu.

MSB: ÇUKURCA'DA 2 ASKER ŞEHİT OLDU

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Hakkari Çukurca'da üs bölgesine teröristlerce uzak mesafeden yapılan füze atışı sonucunda 2 askerin şehit olduğunu duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Hakkari-Çukurca'da 20 Temmuz 2020 tarihinde bir üs bölgemize teröristlerce uzak mesafeden yapılan füze atışı neticesinde 2 kahraman silah arkadaşımız yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bölgede tespit edilen hedefler derhal ATAK helikopterlerimiz, SİHA'larımız ve ateş destek vasıtalarımız ile yoğun şekilde ateş altına alınmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi

BAKAN AKAR'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hakkari Çukurca'da üs bölgesine teröristlerce uzak mesafeden yapılan füze atışı sonucunda şehit olan Piyade Sözleşmeli Onbaşı Emre Büyükyıldırım ile Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Ahmet Demir için başsağlığı mesajı yayımladı. Bakan Akar mesajında, şu ifadelere yer verdi:

"Silah arkadaşlarımız, 20 Temmuz 2020 tarihinde Hakkari Çukurca'daki bir üs bölgemize teröristlerce uzak mesafeden yapılan füze atışı sonucu şehit olmuştur. Kahraman şehitlerimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailelerine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim."

ANKARA,

==============================

MALATYA'YA ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

HAKKARİ'nin Çukurca ilçesinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan Sözleşmeli Piyade Onbaşı Emre Büyükyıldırım'ın (26) acı haberi, Malatya'daki ailesini yasa boğdu.

Emre Büyükyıldırım'ın şehit olduğu haberi, Yazıhan ilçesi Erencek Mahallesi'nde oturan babası Latif ile anne Münevver Büyükyıldırım'a askeri yetkililer tarafından verildi. Acı haberi alınca sinir krizi ve baygınlık geçiren şehit yakınlarına, hazır bekletilen sağlık görevlileri müdahale etti. Şehidin evine Türk bayrakları asıldı. Zeynep Yıldız (24) ile 6 aylık evli olan, 6 kardeşi bulunan ve 2016 yılından bu yana Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev yapan Sözleşmeli Piyade Onbaşı Büyükyıldırım'ın cenazesinin bugün öğle vakti şehitlikte kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------------------Şehit eviBayrak asılmassıBayraklardan detayŞehit yakınlarıGenel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-DHA

=======================

KARAMAN'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

HAKKARİ'nin Çukurca ilçesindeki üs bölgesine teröristlerce yapılan saldırıda şehit olan Sözleşmeli Piyade Er Mustafa Ahmet Demir'in acı haberi, memleketi Karaman'ın Başyayla ilçesindeki ailesine ulaştı.

2'nci Hudut Tugay Komutanlığı'na bağlı üs bölgesine teröristlerce yapılan saldırıda Sözleşmeli Piyade Er Mustafa Ahmet Demir şehit oldu. Başyayla ilçesine bağlı Bozyaka köyünde oturan annesi Şengül ve babası Mustafa Demir'e acı haber, askeri yetkililer tarafından verildi. Eve Türk bayrağı asılırken, haberi alan yakınları da eve akın etti. Nişanlı olan şehit Demir'in, 5 Ağustos günü düğün yapmaya hazırlandığı öğrenildi. Şehit Demir'in, bugün Bozyaka köyünde defnedilmesi bekleniyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ -------------------------------Şehit evinin dışından detay

Haber- Kamera: Muammer ŞEN KARAMAN DHA))

=======================

KAZADA ÖLEN SÖZLEŞMELİ ER, MEMLEKETİ YOZGAT'TA TOPRAĞA VERİLDİ

NİĞDE'nin Bor ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Hava Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Eröz (25), memleketi Yozgat'ta son yolculuğuna uğurlandı.

Balıkesir'in Bandırma ilçesindeki 6'ıncı Ana Jet Üs Komutanlığında görevli Hava Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Eröz, önceki gün sabah Niğde'nin Bor ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Niğde'den Yozgat'a getirilen Eröz için Çatak Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi. Eröz'ün cenazesi, İl Müftü Yardımcısı Süleyman Eroğlu'nun kıldırdığı cenaze namazından sonra gözyaşları arasında toprağa verildi. Cenaze namazına Eröz'ün yakınları, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Neşeli, askeri personel ve vatandaşlar katıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------Cenaze aracından tabutun indirilmesi-Cenaze namazının kılınması-Helallik alınması

Haber-Kamera: Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT, -

==========================

HAKKARİ'DE, 'YILDIRIM-2 CİLO' OPERASYONUNDA SİLAH VE MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ YURT genelinde PKK'lı teröristlere karşı yürütülen operasyonlarla teröristler büyük darbe aldı. Terör örgütünü tamamen ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Hakkari'de başlatılan 'Yıldırım-2 Cilo' operasyonunda terör PKK'lılara ait silah ve muhimmatların bulunduğu 2 sığınak imha edildi.

Hakkari İl Jandarma Komutanlığında görevli jandarma komando, Jandarma Özel Harekat, Polis Özel Harekat ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 1106 personel, 74 operasyonel timinin görev aldığı 'Yıldırım-2 Cilo' operasyonunda Yüksekova ilçesi kolbaşı köyü kırsalında terör örgütüne ait 2 ayrı sığınak tespit edildi.

Sınığakta yapılan arama- tarama faaliyetlerinde 2 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, 39 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 6 el bombası, 2 hucum yeleği, 6 el bombası kılıfı, 2 hucum yeleği, 1 adet Rus tipi RG 47 el bombası, 38 dragunaf fişeği, 745 adet pkm fişeği, 2 el telsizi, 3 panço, 2 adet hpg marka patlayıcı düzeneği, 6 kondaktör EYP kodlayıcı, 3 bağlantı kablosu, 3 sensör anahtarı, 1 elektrlkli fünye, ele geçirildi. Bölgede operasyonların sürdüğü bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------Ele geçirilen silah ve mühimmatlardan görüntü

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, -

=============================

HDP ÖNÜNDEKİ EYLEMDE 322'NCİ GÜN DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 139 aile, HDP binası önündeki oturma eylemini, 322'nci günde de sürdürdü. 2012 yılında 13 yaşındayken kaçırılan kızı Şeyma Sancar evlat nöbetini sürdüren Nazlı Sancar, herkesin evinde bayram hazırlığı sürdürürken kendilerinin evlat nöbetinde olduğunu belirterek kızına, "Kaç gel bu bayramı beraber geçirelim" diye seslendi.

Diyarbakır'da yaşayan Mehmet Akar, geçen yıl 21 Ağustos'ta ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, bir gün sonra HDP Diyarbakır il binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP binası önünde oturma eylemine başladı.

15 AİLE, EVLADINA KAVUŞTUHacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye-Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar, Sait Açar'ın oğlu Haşim, Cemal Ertaş'ın oğlu Ramazan, örgütten kaçıp, güvenlik güçlerine teslim oldu. Son olarak Sever Fidan'ın oğlu Tayfur Fidan da PKK'nın elinden kaçıp, teslim oldu. Böylelikle oturma eylemine katılıp, evlatlarına kavuşan aile sayısı 15'e çıktı. Hacire Akar dışındaki aileler, diğer ailelere destek olmak için oturma eylemine devam ediyor. Aileler, eylemleri sırasında, koronavirüs tedbirlerine de uyuyor.

'KIZIMIN HAYALLERİ VARDI, 13 YAŞINDAYKEN KAÇIRDILAR'Van'da 2012 yılında 13 yaşındayken kaçırılan kızı Şeyma Sancar için evlat nöbetini sürdüren Nazlı Sancar, HDP'den evladını geri vermesini istediğini belirtti. Kurban Bayramı'na gözyaşları içerisinde girmeyi istemediğini ifade eden Sancar, kızından kaçıp güvenlik güçlerine teslim olmasını istedi. Sancar, şöyle konuştu: "322 gündür evlatlarımız için bu çadırın altındayız. HDP bizim evlatlarımızı versin, artık yeter. Kurban Bayramı geldi, herkes evinde Kurban Bayramı hazırlığını yapıyor, biz burada gözyaşı döküyoruz. Artık dayanacak gücümüz kalmadı. 2012'de kızımı zorla dağa kaçırdılar, 13 yaşındaydı, 9 yıldır evlat hasretini çekiyorum. HDP, PKK bizden ne istiyor, evlatlarımızı geri göndersin. 13 yaşındaki çocuğun nasıl bir iradesi olabilir ki. Kızımın hayalleri vardı, ben de ona gelinlik giydirmek istiyordum. Ben kızımı onlar için doğurup, büyütmedim. Vatanına devletine faydalı biri olsun diye doğurdum. Çocukları kaçırılan tüm ailelere sesleniyorum, gelsinler onlar da buraya. Şeyma kızım, beni görüyor veya duyuyorsan çık gel. Onlara güvenme, onlar yalan konuşuyorlar. Gel devletimize, güvenlik güçlerimize teslim ol. Ceza yoktur. Gel ki bu bayramı beraber geçirelim."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------------HDP İl binasından görüntü-Çadırdan görüntü-Ailelerden görüntü-Çadır içinden görüntü-Kaçırılan çocukların fotoğraflarından görüntü-Nazlı Sancar'ın konuşması-Genel ve detay

Haber-Kamera: Mehmet Mucahit CEYLAN-Serdar SUNAR/DİYARBAKIR,

=================================================

PKK'NIN DAĞA KAÇIRDIĞI KIZI İÇİN HDP'LİLER HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU DİYARBAKIR'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan kızı Gamze Laçin (27) için Halkların Demokratik Partisi (HDP) il binası önünde oturma eylemi yaparken, sağlık sorunları nedeniyle yaşadığı İzmir'e dönen ve nöbetini burada sürdüren Mehmet Laçin, kızını kaçırdığını ileri sürdüğü HDP yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulundu. Kızına ulaşana kadar nöbete devam edeceğini anlatan Laçin, "Ben kızımı almadan bu can bende olduğu sürece bu kapıdan kalkmayacağım. Onlar kaçar ben kovalarım. Bunlar Halkların Demokratik Partisi değil, halkların çocuğunu dağa kaçıran partisi bu" diye konuştu.

Diyarbakır'da çocukları kaçırılan ailelerin başlattığı oturma eylemine katılan ancak bypass ameliyatı olmak için yaşadığı İzmir'e dönen Mehmet Laçin, burada HDP İzmir il binası önünde aralıklarla sürdürdüğü eylemine devam ediyor. Polis güvenliği eşliğinde üzerine astığı Türk bayrağıyla nöbet tutan Laçin, kucağında kızı Gamze'nin çerçevelettirdiği fotoğrafını taşıyor.Kocaeli'de, boşandığı eşiyle birlikte yaşayan kızı Gamze'nin, 2011 yılında önce İstanbul'a geçtiğini ve HDP il binasında eğitim aldığını iddia eden Laçin, "Avukatlarıma vekalet verdim. Suç duyurusunda bulundular. 2 milyon lira tazminat istedik. İnşallah ben kızıma kavuşurum. Benim HDP ile uğraşmak gibi bir amacım yok. Para almak para vermek değil benim amacım. Benim tek amacım kızıma kavuşmak. Artık dayanma gücüm kalmadı. HDP genelde kızları pikniğe götürme yalanı ile kandırıp, HDP binasından dağa götürüyor. Kimilerini de para verip kandırıyorlar. Ayakçıları var bunların. Para karşılığında alıp götürüyorlar" dedi.

'KIZIM ÖLÜ MÜ SAĞ MI BİLMİYORUM'Kızı Gamze'nin 9 yıldır ortalarda olmadığını söyleyen Mehmet Laçin şöyle devam etti: "Kızımı 2011'de öğrenciyken HDP aldı. O zaman beni darp ettiler. Mahkeme raporu var elimde. Benim kızımı HDP götürdü. Avukatlarım parti yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulundu. Yüzlerce binlerce çocuğu alıyorlar. PKK HDP'yi değil, HDP PKK'yı yönetiyor. Bizim evlatlarımızı HDP aldı PKK da bunları kalkan olarak kullanıyor. Suç duyurusunu 2 hafta önce verdik. Adalete güveniyorum. Ellerini vicdanına koysun yargıçlar buna göre karar versinler. HDP kılıf uydurur. Avukatları da var. Onlara inanmasınlar. Hesap sorsunlar. Ben 10 yıldır kızım ölü mü sağ mı bilmiyorum. Benim bedenim taş gibi kızım gittikten sonra. Bypass oldum, psikoloji ilacı kullanıyorum. Ben paranın pulun peşinde değilim. 6 aydır güneşin karın altında HDP'nin kapısında bekliyorum. Niye gelip bana sormuyorlar neden beklediğimi? Biliyorlar çünkü haklı olsalar ne işim olduğumu sorarlar. Bizi suçlama derler. Benim kızımı almadan bu can bende olduğu sürece bu kapıdan kalkmayacağım. Onlar kaçar ben kovalarım. Bunlar Halkların Demokratik Partisi değil, halkların çocuğunu dağa kaçıran partisi bu."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------Mehmet Laçin'in nöbetinden detay görüntü,Polisin etrafta beklemesinden görüntü,Mehmet Laçin ile röp.

Haber: Nevra UÇKAÇ - Kamera: Tekin GÜRBULAK/ İZMİR,

=============================================

ÇANAKKALE'DE ORMAN YANGINI

Çanakkale merkeze bağlı Kemel köyü yakınlarında henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Yangın bölgesinin yerleşim yerlerine yakın olduğu bildirildi. Kemel köyünün dış kısmında kalan bazı yapıların da riskte olduğu, alevlere yakın bölgede köylülerin hayvanlarının bulunduğu öğrenildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise, "Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü, Çanakkale Orman İşletme Müdürlüğü, Çanakkale Orman İşletme Şefliği Kemalköy Mevkiinde 20.07.2020 tarihi saat 14: 20'de orman yangını meydana gelmiştir. Yangına saat 14: 35'de ilk müdahale yapılmış olup, yangını kontrol altına alma çalışmaları devam etmektedir. Yangına sevk edilen ekipler; 1 Uçak, 5 Helikopter, 20 Arazöz, 2 İlk Müdahale Aracı, 2 Dozer, 130 Söndürme İşçisi." denildi.Ekiplerin karadan ve havadan müdahale ettiği yangın devam ediyor.

2 HEKTAR ORMAN, 8 HEKTAR TARIM ALANI YANDI

Çanakkale'nin merkeze bağlı Kemalköy yakınlarındaki tarım arazisinde başlayıp, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı. Yangında 2 hektar orman ve 8 hektar tarım alanı kül oldu.

Merkeze bağlı Kemalköy yakınlarındaki yangın, saat 14.20'de tarım alanında çıktı. Yangına ilk müdahaleyi köylüler yaptı. Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler de yangına saat 14.32'de havadan ve karadan müdahale etmeye başladı. Ancak yangın, rüzgarının etkisiyle kısa sürede büyüdü ve ormanlık alana sıçradı. Yangına 1 amfibik uçak ve 6 helikopter havadan, 22 arasöz ile çok sayıda işçi ise karadan müdahale etti. Helikopterler yangın bölgesine yakın olan Atikhisar Barajı'ndan su alarak birçok kez alevlere sorti yaptı. Yaklaşık 2,5 saat süren müdahale sonucunda yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları ise sürüyor.

'8 HEKTARLIK ZİRAAT ARAZİSİ ZARAR GÖRDÜ'

Çanakkale Orman Bölge Müdürü Enver Demirci, "Saat 14.20'de, bölge müdürlüğümüze gelen yangın ihbarı üzerine, Kemalköy köyünde bir ziraat arazisi üzerindeki yangına ekiplerimiz 14.32'de müdahale etti. Yangında 1 uçak, 6 helikopter, 22 arazöz, 140 işçi ve 10 mükellefle müdahale ettik. Civardaki kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra belediyelerin itfaiye ekipleri de seferber oldu. Bu yangın sahasında şu ana kadar bizim tespitimiz yaklaşık 2 hektara yakın bir orman alanı, 8 hektarlık da ziraat arazisi ve anız zarar gördü" dedi.

(GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ)

HABER: Burak GEZEN-Mustafa SUİÇMEZ/ ÇANAKKALE

=============================

OTLUK ALANDA ÇIKAN YANGIN PANİĞE NEDEN OLDU İZMİR'in Balçova ilçesinde otluk alanda çıkan yangında alevlerin sıçradığı bir evin çatısında hasar oluşurken, çevredekiler büyük korku yaşadı. Yangın itfaiye ekiplerinin 1 saat süren müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın saat 20.00 sıralarında Barış mahallesindeki otluk alanda meydana geldi. Henüz bilinmeyen sebeple başlayan yangında, dumanları gören mahalle sakinleri, durumu itfaiyeye bildirdi. İtfaiye ekiplerinin yanı sıra Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 4 arazöz, 1 dozer ve 1 helikopterin yanı sıra Balçova Belediyesi'ne bağlı ekipler de bölgeye sevk edildi. Alevler, bölgedeki bir evin çatısına sıçrarken, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle ev tamamen yanmaktan kurtarıldı. Yaklaşık bir saat süren çalışmaların ardından yangın kontrol altına alındı. Yangında herhangi can kaybı ya da yaralanma meydana gelmezken, bir evin çatısında maddi hasar oluştu. Soğutma çalışmalarının ardından ekipler olay yerinden ayrıldı.

'CAMDAN BAKTIĞIMIZDA ALEVLERİ GÖRDÜK'

Yangında evinin çatısında hasar oluşan Ali Özerkanoğlu (64), o anları anlattı. Özerkanoğlu, "Alt yolda kağıt toplayan çocukların kibrit yakarak yangın çıkardığı söyleniyor. Alevler aşağıdan yanarak yukarı gelmeye başladı. Otların da kuru olması sebebiyle çamlar da tutuştu. Ağaçların üzerinden bizim evin çatısına geldi. Eşimle birlikte arka yoldan kaçtık. Pek fazla zararımız yok. Bu kadarına şükürler olsunö dedi.

Otluk alandaki bir evde oturan Onur Baş (28), "Bir anda her yer tutuştu. Kokuyu aldıktan sonra camdan dışarıya baktığımızda alevleri gördük. Cayır cayır yanıyordu. Evdeki herkesi dışarıya çıkardıktan sonra biz de çıktık. Allah'a şükür kimsede bir şey yok. Bizim evimizde hasar yok ancak teyzemin evinin çatısı yandıö ifadelerini kullandı.

Yangın nedeniyle geceyi farklı bir yerde geçireceklerini belirten Hülya Akkurt (54), "Yangın sırasında kızım ve engelli torunum evdeydi. Ben annemlerdeydim. Dumanları görünce hemen koşup geldik. Evde bir zarar yok ancak her taraf kokuyor. Verilmiş sadakamız varmış. Otların kuru olması ve rüzgar sebebiyle bir anda tutuştu. Geceyi annemlerde geçireceğizö diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------İtfaiye ekiplerinden görüntü-Soğutma çalışmalarından görüntü-Vatandaş röportajları-Genel ve detay görüntü

Haber: Tolga TAHÇI - Kamera: Halil İbrahim KARABIYIK/ İZMİR,

================================

ŞANLIURFA'DA ÜNİVERSİTE KAMPÜSÜ ORMANLIK ALANINDA YANGIN

ŞANLIURFA'da, Harran Üniversitesi'nin Osmanbey Kampüsü'ndeki ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına çok sayıda ekip, müdahale ediyor.

Yangın, öğleden sonra Merkez Mahallesi'ndeki Harran Üniversitesi Osmanbey Kampüsü'nde bulunan ormanlık alanda çıktı. Kuru otların tutuşması ile başlayan yangın rüzgarın etkisi ile kısa sürede büyüyerek, ormanlık alana sıçradı.Alevleri görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Orman İşletme Müdürlüğü ile Şanlıurfa İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda araç ve personel sevk edildi. Polise ait Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) da yönlendirildi. Ekipler, yangına müdahale ederken, çevre illerden çok sayıda itfaiye ekibi de bölgeye sevk edildiği bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------------------------------Yanan ormanlık alanAlev alev yanan ağaçlarİtfaiye ve TOMA ların müdahale etmesiYanan ağaçlara müdahale edilmesiVatandaşlar toprakla yanan yerle atması Genel ve detay görüntüler

Haber: Ömer ŞULUL-Kamera: -ŞANLIURFA - DHA)

===================================

OT YÜKLÜ KAMYON MAHALLE ORTASINDA ALEV ALEV YANDI

ERZURUM merkez Palandöken ilçesinde ot yüklü kamyon alev alev yandı. Yangını kontrol altına alan itfaiye ekipleri, otları boşaltarak su sıktı.

Yangın saat 22.00 sıralarında, merkez Palandöken ilçesinde Osmangazi Sağlık Ocağı yakınında meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen ot yüklü kamyon sağlık ocağı önünden geçerken henüz bilinmeyen sebeple alev aldı. Otlardan yükselen dumanları görev vatandaşlar Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine bilgi verdi. Trafiğe kapatılan caddeden geçmekte olan park sulama aracından alevlere su sıkılarak, itfaiye gelinceye kadar alevlerin sıçraması engellendi. Kısa sürede gelen 4 ayrı itfaiye aracı alevleri kontrol altına alarak söndürdü.

Kamyonun ön tarafının hurdaya döndüğü yangında dumanların yükseldiği otları yola boşaltan itfaiye ekipleri su sıktı. Vatandaşların evlerin balkonundan ya da caddeden izlediği yangın yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından söndürüldü. Belediye ekiplerinin caddeye yayılan otları temizlemesinden sonra mahalledeki yol ulaşıma açıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Yangının cep telefonu kamerasıyla çekilen görüntüleri-Alevlerin yükseldiği kamyonun görüntüsü-İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları-Görevlilerin otlara su sıkarak söndürmeleri-Yangın söndürme çalışmalarından genel ve detay-Yangını izleyen vatandaşlar-Olay yerinden genel ve detay

Haber-Kamera: Salih TEKİN/ERZURUM,

=============================

KAYIP PINAR'IN ABLASI: KARDEŞİMİN BİR YERDEN ÇIKIP GELECEĞİNE İNANIYORUM

MUĞLA'nın Ula ilçesinde, 4 gündür kayıp olan üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i güvenlik güçlerinin arama çalışması sürüyor. Pınar'ın en son görüldüğü bölgedeki güvenlik kameraları incelemeye alınırken, aile ise jandarma karakolunda endişeli bekleyişini sürdürüyor. Abla Sibel Gültekin, "Kardeşimin bir yerden çıkıp geleceğine inanıyorum" dedi.

Ula ilçesinin Akyaka Mahallesi'nde yaşayan Pınar Gültekin, 16 Temmuz'da evinden ayrıldı. İstanbul'da yaşayan abla Sibel Gültekin, telefonda görüştüğü kardeşinden bir daha haber alamadı. Kardeşinin hayatından endişe duyan abla, annesi Şefika Gültekin ile birlikte Muğla'ya geldi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin'in bulunması için ailesi tarafından Akyaka Karakol Komutanlığı'na kayıp ihbarında bulundu. İhbarın ardından harekete geçen jandarma ve polis ekipleri genç kızın en son görüldüğü Akyaka Mezarlığı ile Menteşe ilçe merkezindeki AVM bölgesindeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Anne Şefika Gültekin ile abla Sibel Gültekin'in ise Akyaka Karakol Komutanlığı bahçesindeki endişeli bekleyişi sürüyor.Abla Sibel Gültekin, Demirören Haber Ajansı muhabirine telefonla yaptığı açıklamada umutlarının kaybetmediklerini belirtip, "Herkes, Pınar'ın bulunması için seferber oldu. Tanımadığım birçok numaradan bizi arayanlar moral veriyor. Kardeşimin bir yerden çıkıp geleceğine inanıyorum. Annemle birlikte karakolun bahçesinde oturuyoruz. Duyan ve görenlerin yetkililere bildirmesini bekliyorum" dedi.Kardeşinin Akyaka'da kendi evinde kaldığını da belirten abla Gültekin, "Onunla en son geçen perşembe günü saat 15.00 sıralarında telefonla görüştüm. Menteşe ilçesindeki alışveriş merkezinde olduğunu söyledi. Daha sonra telefonu kapandı ve bir daha ulaşamadık. Gerekli yerlere durumu bildirdik. Akyaka'da ertesi gün görüldüğü söylendi" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------------Akyaka Karakol Komutanlığı'nın bulunduğu yoldan görüntü-Akyaka Karakol Komutanlığı'na girişi yapan jandarma aracından görüntü-Pınar Gültekin'in fotoğrafları

Haber-Kamera: Cavit AKGÜN/ MUĞLA,

==========================================

OĞLUNUN EĞİTİM GÖRDÜĞÜ REHABİLİTASYON MERKEZİNİN SAHİBİNİ ÖLDÜRDÜ, İNTİHAR ETTİ BURSA'da Ramazan Arı (30), 7 yaşındaki oğlunun eğitim gördüğü rehabilitasyon merkezinde pompalı tüfekle ateş açıp, merkezin sahibi Enes Malik Güloğlu'nu öldürdü, 2 kişiyi de yaraladı. Daha sonra kendi iş yerine giden Arı, kafasına ateş ederek, yaşamına son verdi.

Olay, saat 15.00 sıralarında Yıldırım ilçesi Yunus Emre Mahallesi 2'nci Kasapoğlu Sokak'ta bulunan Özel Yıldırım Gelişim, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nde meydana geldi. Ramazan Arı, otomobiliyle merkezin olduğu sokağa geldi. Ardından da otomobilinden inip, pompalı tüfeği ile merkeze ateş etmeye başladı. Daha sonra içeri giren Arı, rehabilitasyon merkezinin sahibi Enes Malik Güloğlu ve babası Musa Güloğlu ile çalışan Ayten Yukarı'ya ateş etti. Arı, otomobiline binerek, olay yerinden kaçtı.

Kurşunların isabet ettiği 3 kişi yaralandı. Merkezde bulunan çalışanlar ve çocuklar, binadan tahliye edilirken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak merkezin sahibi Enes Malik Güloğlu, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

İNTİHAR ETTİKaçtıktan sonra Osmangazi ilçesi Tabakhaneler bölgesinde bulunan, kendisine ait hurda deposuna giden Ramazan Arı, burada pompalı tüfekle başına ateş ederek, yaşamına son verdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Bursa'da, Ramazan Arı'nın (30), 7 yaşındaki oğlunun eğitim gördüğü rehabilitasyon merkezinde pompalı tüfek ile merkezin sahibi Enes Malik Güloğlu'nu öldürüp, 2 kişiyi de yaralaması güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde Arı, Özel Yıldırım Gelişim, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'ne elinde pompalı tüfekle giriyor. Tüfeği ateşlemeye başlayınca da içeride bulunanlar dışarı kaçmaya başlıyor. Bir süre bekleyen Arı, daha sonra yöneldiği odada ateş ediyor. Görüntünün sonunda bir kişi tarafından kovalanarak, merkezden çıkartılan Arı, pompalı tüfeği, düşürüyor.

KARISINI DA POMPALI TÜFEKLE VURDUĞU ORTAYA ÇIKTI, SEBEBİ KISKANÇLIK

Bursa'da, düzenlediği silahlı saldırıda rehabilitasyon merkezi sahibi Enes Malik Güloğlu'nu öldürüp, 2 kişiyi de yaralayan Ramazan Arı'nın intihar etmeden önce Osmangazi ilçesindeki evine giderek, eşi Gülsüm Arı'yı (28) da karnından pompalı tüfekle vurarak ağır şekilde yaraladığı ortaya çıktı. Gülsüm Arı'nın hastanede tedaviye alındığı öğrenildi.

Olayın ardından soruşturma başlatan polis, Ramazan Arı'nın eşi Gülsüm Arı (28) ile şeker hastası oğlunun diyaliz tedavisi gördüğünü belirledi. Arı'nın saldırıyı eşi ile Enes Malik Güloğlu arasında ilişki olmasından şüphelenerek, gerçekleştirdiği iddia edildi.Öte yandan Ramazan Arı'nın elinde pompalı tüfekle çekilmiş fotoğraflarını iki yıl önce sosyal medya heabında paylaştığı görüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------------------Olay yerinden detaylar-Rehabilitasyon merkezinden detaylar-Yaralı ve ambulansa götürülüşü-İntihar edilen yerden detaylar++-Saldırı anı güvenlik kamera görüntüsü

Haber: Derya EVREN - Kamera: Mehmet İNAN/BURSA,

===============================================

TESTİ POZİTİF ÇIKAN GENÇ ANNENİN HASTANEDEN KAÇMASI POLİSİ ALARMA GEÇİRDİ ADANA'da, 2 gün önce doğum yapan ve koronavirüs testi pozitif çıkan D.M.'nin hastaneden kaçması polisi alarma geçirdi. Hastane yakınındaki otobüs durağında baygın halde bulunan kadın, polis nezaretinde ambulansla tekrar hastaneye getirildi. Otobüs durağı ise görevlilerce dezenfekte edildi.

Olay, merkez Yüreğir ilçesine bağlı PTT Evleri Mahallesi Kozan Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 18 Temmuz'da Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doğum yapan D.M., bebeği kuvözdeyken hastaneden kaçtı. Kovid-19 testi pozitif çıkan ve madde bağımlısı olduğunu öne sürülen kadının bulunması için hastane yönetimi polise bilgi verdi. Yeni doğum yapan annenin bulunması için polis hastane çevresinde araştırma yaparken, otobüs durağında baygın halde bir kadının yattığı ihbarı alındı.

Bölgeye giden polis ve sağlık ekipleri, baygın haldeki kadının hastaneden kaçan D.M. olduğu anlaşıldı. D.M'nin koronavirüs testinin pozitif çıkması nedeniyle bölge güvenlik çemberine alınırken, kimsenin yaklaşmaması konusunda uyarılar yapıldı. Madde bağımlısı olduğu ve uyuşturucu madde almasından şüphelenilen kadın, ikna çabalarının ardından polis nezaretinde ambulansla tekrar hastaneye götürüldü. Otobüs durağı ise dezenfekte edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------Kadının görüntüsü-Polisin kadının başında beklemesi-Sağlık ekibinin kadınla ilgilenmesi

Haber: Rüşan Anıl ATAR - Kamera: ADANA,

============

DAYISININ SOKAK ORTASINDA KURŞUN YAĞMURUNA TUTTUĞU GENÇ, AĞIR YARALANDI

ADANA'da dayısı Ali Y.'nin tabancalı saldırısına uğrayan Nuri Can K. (21), göğsüne ve karnına isabet eden kurşunlarla ağır yaralandı.

Olay, saat 23.45 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Yeşilyuva Mahallesi'nde meydana geldi. Arkadaşıyla sokakta gezen Nuri Can K., iddiaya göre aralarında henüz bilinmeyen bir nedenle husumet bulunan dayısı Ali Y.'nin tabancalı saldırısına uğradı. Göğsüne ve karnına isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Nuri Can K., kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli dayı Ali Y. ise olay yerinden kaçtı. Arkadaşı tarafından motosiklet ile yakındaki bir tıp merkezine götürülen Nuri Can K., buradaki ilk müdahalenin ardından ambulans ile Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Ameliyata alınan yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Şüpheli Ali Y.'yi yakalamak için harekete geçen polis, soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------Olay yerinden görüntü-Polisin olay yerindeki çalışması-Boş ve dolu tabanca kovanları-Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA,

===========================

ÖĞRETMEN SEÇİMİNDE SOSYAL MESAFEYE UYULMAYAN OKULUN MÜDÜRÜ AÇIĞA ALINDI

İZMİR'deki Vali Rahmi Bey İlkokulu'nda, velilerin öğretmen seçimi yapmak için okulun bahçesinde sosyal mesafeye aldırış etmeden toplanmasının ardından başlatılan soruşturma kapsamında okul müdürü Mehmet Y.'nin açığa alındığı öğrenildi.

Buca ilçesindeki Vali Rahmi Bey İlkokulu'nun velileri, 15 Temmuz'u 16'sına bağlayan gece istedikleri öğretmenlerin sınıflarına çocuklarını yerleştirebilmek için sıraya girdi. Saat 11.00 sıralarında başlayan bekleyiş, saat 23.00'e kadar sürdü. Sıranın karışmaması için kendi aralarında liste hazırlayan veliler, istedikleri öğretmenin sınıf kontenjanı dolmadan yer kapmaya çalıştı. Öte yandan okul bahçesinde sandalyeleriyle nöbet tutan bazı velilerin arasında çıkan tartışma, diğerleri tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Çıkan tartışmaya ihbar üzerine gelen polis ekipleri müdahale etti. Okul bahçesinde adeta kamp kuran, koronavirüs tedbirlerine de uymayarak sosyal mesafeyi hiçe sayan yüzlerce velinin davranışı, şaşkınlığa sebep olurken, Buca Kaymakamlığı o görüntülerle ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, okul müdürü Mehmet Y.'nin, soruşturma bitinceye kadar tedbir amaçlı olarak açığa alındığı belirtildi.

ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE

İZMİR,

=================================

İŞYERİNDEN AKÜ HIRSIZLIĞI GÜVENLİK KAMERASINDA

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, sanayi sitesindeki bir işyerine kapı kilidini zorlayarak giren 3 kişi, 100 adet hurda akü ile 2 bilgisayarı çalarak geldikleri minibüse yükledi. O anlar, işyerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Fatih Sanayi Sitesi 115 Sokak'ta oto -elektrik tamirhanesi işleten Hüseyin Kuşaklı, sabah işyerine geldiğinde kapı kilitlerinin kırılmış olduğunu fark etti. İçeri girdiğinde işyerindeki 2 bilgisayar ve 100 adet hurda akünün çalındığını belirleyen Kuşaklı, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine işyerine gelen polis ekipleri, işyerinin güvenlik kamerası görüntülerini incelediklerinde plakasız bir minibüs ile gelen 3 kişinin, hırsızlık olayını gerçekleştirdiğini belirledi. Şüphelilerin, kapı kilitlerini kırarak girdikleri işyerinin büyük bir soğukkanlılıkla akü ve bilgisayarları geldikleri minibüse taşıyarak çaldıkları anlaşıldı. Şüphelilerin yaklaşık 20 dakika boyunca işyerinde kalıp, aküleri kendi araçlarına taşıdıkları da görüntülerden tespit edildi.

Zararının yaklaşık 10 bin lira kadar olduğunu belirten işyeri sahibi Hüseyin Kuşaklı, "Bu sanayi sitesinde olan ilk hırsızlık değil. Sanayi sitesi yönetiminin artık buna bir önlem alması gerekiyor" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Olay anı güvenlik kamerası görüntüsü

Haber - Kamera: Doğan ÇİZMECİ/ TURGUTLU (Manisa),

============================

KONYA'DA ÇATLAKLAR OLUŞAN 5 KATLI BİNA BOŞALTILDI

KONYA'da çatlaklar oluşan 5 katlı bina güvenlik amaçlı tahliye edildi.

Merkez Selçuklu ilçesi Nişantaşı Mahallesi Bardakçukuru Sokak üzerinde bulunan 5 katlı Şahin Apartmanı'ndaki bir dairede çatlatlar oluştuğu yönünde gelen ihbar üzerine olay yerine Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Selçuklu Belediyesi ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından binada yapılan inceleme sonucu 12 daireden oluşan binanın güvenlik amaçlı boşaltılması kararlaştırıldı. Apartmanda oturanlar tahliye edilerek, kapısına mühür vuruldu. Binadaki incelemelerin süreceği belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------Binanın dışından detaylar-Mühür vurulan dış kapıdan detay-Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Tolga YANIK Hasan DÖNMEZ KONYA DHA))

===============================

11 GÜNLÜK YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, bir otomobilin motosiklete çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan Kısmet Toplu, 11 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Kaza, 8 Temmuz Çarşamba günü saat 07.30 sıralarında Ödemiş - İzmir Karayolunda meydana geldi. İddiaya göre, Sedat Toplu'nun kullandığı 35 ZSE 31 plakalı motosiklet Demircili Mahallesi istikametine seyir halinde olduğu sırada, Duygu D. idaresindeki 35 AIY 437 plakalı otomobili ile Toplu'nun motosikletine arkadan çarptı. Meydana gelen trafik kazasında, sürücü Sedat Toplu ile motosiklette yolcu konumunda bulunan eşi Kısmet Toplu ağır yaralandı. Kazayı gören vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ambulansa alınan çift, Ödemiş Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Öte yandan, jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Kısmet Toplu, 11 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Duygu D.'nin kullandığı otomobilin Sedat Toplu'nun motosikletine çarptığı anlar ise bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdığı anlar ortaya çıktı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ --------------------------------Güvenlik kamerası

Haber - Kamera: Faruk ÇARK/ÖDEMİŞ (İzmir),

===============================

YOLU KESİP HALAY ÇEKENLERE CEZA YAĞDI

Bursa'da düğün konvoyundaki bir grup koronavirüs tedbirlerini hiçe sayarak, trafiği durdurup yol kenarında halay çekti. Görüntülere sosyal medyada tepki yağarken, Bursa polisi sorumluları bularak toplamda 10 bin 400 TL para cezası kesti.

Bursa'da önceki gün, İzmir-Ankara karayolu üzeri Merinos kavşağından geçen düğün konvoyu, araçlarını durdurdu. Trafiğin akışını engelleyen konvoydan bir grup vatandaş ise, otomobillerinden açılan yüksek sesteki müzik ile yolun kenarında halay çekmeye başladı. Trafik akışının da aksaması sürücülerin tepkilerine neden olurken, aynı zamanda maskesiz halay çeken vatandaşlar koronavirüs için alınan tedbirleri ise adeta hiçe saydı. Amatör kameraya yansıyan görüntüler üzerine Bursa Emniye Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve sivil trafik ekipleri harekete geçti. Ekipler 8 otomobili ve halay çeken vatandaşları tek tek tespit etti.

10 BİN 400 TL CEZA YEDİLERTrafiğin düzenini bozmak ve güvenliğini tehlikeye atmak ile maske kullanım zorunluluğuna uyulmaması gerekçesiyle düğün konvoyu ve halay çekenlere toplam 10 bin 400 TL para cezası kesildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Halay çekenlerden görüntüler

Haber: Gürkan DURAL/BURSA, - Kamera: BURSA,

==========================

GASPÇIDAN KENDİSİNİ SOPAYLA KORUDU ANTALYA'da tuhafiye dükkanı işleten Ömer Güneş (70), gasp şüphelisinin bıçaklı saldırısından, elbise asmak için kullandığı sopayla kurtuldu. Güneş, "Kafasına sopayla vurmadığım için pişmanım" dedi.

Olay, dün saat 13.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kışla Mahallesi Şehit Binbaşı Cengiz Toytunç Caddesi'nde meydana geldi. Tuhafiyeci Ömer Güneş, iş yerinde müşterisiyle ilgilenirken 30 yaşlarında bir erkek, yaklaşarak 500 TL vermesini istedi. Güneş'in olumsuz yanıtı üzerine sinirlenen şüpheli, cansız mankenleri yere düşürüp Güneş'in göğsüne ve yüzüne yumruk attı. Bununla yetinmeyen saldırgan, ardından bıçak çıkarıp Güneş'i tehdit etti. Kendisini korumaya çalışan Güneş, kapı arkasındaki plastik sopayı saldırgana doğru salladı. Ömer Güneş 'Polis' diye bağırdı. Bu sırada paniğe kapılan saldırgan, Güneş'i bir kez daha yumruklayıp kaçtı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis, eşkalini aldığı saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

70 yaşında olduğunu ve ilk kez böyle bir olay yaşadığını anlatan Ömer Güneş, "Bir kadın müşterimle ilgileniyordum. O sırada saldırgan içeri girip, 'Bana 500 TL ver' dedi. Ben de o kadar para olmadığını söyledim. Cama vurdu. Ayrıca bana yumruk attı. Elinde bıçak vardı, geri çekildim, yerde elbise asmak için kullandığım sopayı aldım. Biraz geriye çekildi. 'Polisi çağırırım' dedim, bana 'Polisler burada, çağırabilirsin' dedi. Bıçağı sallamaya başladı. Ben de sopayla kendimi korudum. Kafasına vurmadığım için çok pişmanım" dedi. Güneş, kendisini koruduğu sopayı yanından hiç ayırmayacağını söyledi.

Gasp şüphelisinin olay öncesinde çevresini inceleyerek yürüme anları ise güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ---------------------------Güvenlik kamerasına yakalanan şahsın görüntüsüİş yeri dış plan görüntüİş yeri sahibinin elinde sopa ile görüntüsüİş yeri önündeki mankenlerden görüntüRÖP Ömer Güneş (İş yeri sahibi )Detaylar

HABER Bülent TATOĞULLARI -KAMERA Mehmet KILIÇASLAN ANTALYA,

============================

FOÇA'DAKİ SU SORUNU VATANDAŞI CANINDAN BEZDİRDİ

İZMİR'in Foça ilçesinde, bir türlü çözülemeyen su sorunu halkı canından bezdirdi. 20 saat su kesintisi yapılacağını açıklayan İZSU'nun 55 saatte ancak su verebilmesi, ertesi gün tekrar su kesinisine başlaması sabırları taşırdı.

40 yılı aşkın süredir hizmette olan su hatlarının çürümesi nedeniyle 9 Haziran 2019 tarihinde 3 gün susuz kalan turistik ilçe Foça'da sıkıntının bir benzeri 16 - 19 Temmuz 2020 tarihlerinde yaşandı. Bir gün önce 16 Temmuz saat 10.00'dan 17 Temmuz 2020 sabah 06.00'ya kadar kesinti yapılacağı İZSU tarafından ilan edildi. Kırsal Gerenköy Mahallesi ile ilçe merkezi arasında yeni hattın döşendiği ve bu kesinti sonrası devreye alınacağı belirtildi.

Ancak 06.00'da biteceği ilan edilen kesinti 'Yeni hattın devreye alınınaması' gerekçe gösterilerek önce saat 12.00'ye sonra 17.00'ye daha sonra da gece 01.00'a uzatıldı. Açıklama yapılmadan sular ancak 19 Temmuz 2020 günü Saat 17.00'de eski hat üzerinden verilebildi. Dün (Pazartesi) de çalışmaların devam ettiği belirtilerek sabah saatlerinden 17.00'ye kadar kesinti tekrarlandı.

Kesinti olan gün ve saatlerde İZSU, Foça Belediyesi, Esnaf Odası ve İtfaiye araçları tanker ve arazözlerle meydan ve sokaklarda su dağıtımı yaptı. Foçalılar sıcaklar ve pandemi dolayısıyla kesintilerin dayanılmaz hale geldiğini belirtti. Salgın dolayısıyla çok zor bir dönem yaşadıklarını ifade eden esnaf, ilgililerin sorunu daha vahim hale gelmeden çözmelerini istedi.

Yeni hattın patlamasının kabul edilemez olduğunu belirten bazı vatandaşlar ise Foça'nın tamamının kazılarak yürünmez hala gelmesine ve toza toprağa bile razı olduklarını ancak ilan edilen sürelerde suyun verilememesinin hem yaşamsal hem sağlık sorunları oluşturduğunu söyledi. Ayrıca, vatandaşlar İzmir Büyükşehir Belediyesi veya İZSU'dan tatmin edici açıklama yapmasını istedi. Esnaf ve vatandaşlar tepkilerini sosyal medyada dile getirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Su dağıtımı yapan tanker ve arazözlerdem görüntüBidonlara su alan vatandaşlardan görüntüSahildeki vatandaşlardan görüntü

Haber - kamera: Seyfi GÜL/FOÇA, (İzmir),

===============================

BİTLİS'E KONYA'DAN 'KARDEŞ BELEDİYE' ZİYARETİ

BİTLİS Belediyesi'ni kardeş belediye olarak seçen Konya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri, Meram, Selçuk ve Karatay Belediye başkanları ziyaret etti. İstişare toplantısı yapan kardeş şehir belediye başkanları, turizm, sanayi, spro ve birçok alandaki yapılması önerilen yatırımlar hakkında görüş alış verişinde bulundu.

Konya'dan gelen konuk belediye başkanları önce Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay'ı makamında ziyaret etti. Tanğlay, Konyalı meslektaşlarını belediye önünde karşıladı. Belediye binasında kısa bir süre kalan belediye başkanları daha sonra AK Parti Bitlis İl Başkanlığı'na geçti.

Ziyarete Konya Büyükşehri Belediye Başkanlığı Genel Sekreteri Ercan Uslu, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Karatay Belediye Bakanı Hasan Kılca, Konya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler ve Koordinasyon Daire Başkanı Mustafa Yazlık, Selçuklu Belediyesi Dış İlişkiler Müdürü Ayhan Gürbüzer, Konya Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdür Yardımcısı Enes Koç ve Karatay Belediyesi Özel Kalem Müdürü Şahan Hasan Atılgan'ın yanı sıra AK Parti Bitlis İl Başkanı Engin Günceoğlu, Ahlat, Adilcevaz, Aydınlar, Mutki ve Kavakbaşı Belediye başkanları katıldı.

Belediye Başkanları daha sonra Seyir Terasına çıkarak Bitlis'in manzarasını seyretti. Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Belediye Başkanları, iki ilin ortak özelliği olan Selçuklu'ya ev sahipliği vurgusunu yaptı. Konya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ercan Uslu, Bitlis'e tecrübe paylaşımı için geldiklerini belirterek. "Uzun süreli sosyal, kültüreli fiziki, manevi çalışmalarla ilgili temel belediyecilik hizmetleri ile alakalı, akıllı şehirlerde, sıfır atıkta, çevrecilikte, altyapıda, kanalizasyonda, kültür ve turizmde orta uzun süreli işbirlikleri araştırmak üzere Bitlis'i ziyarete geldik. Diğer Anadolu şehirlerine göre Bitlis ile ilaveten bir tarih bağımız var. Bir Selçuklu şehri olması dolayısıyla inşallah arayı açmadan Bitlis Belediye Başkanımızın da azmi ve gayreti bizleri de motive etti. Hızlı bir şekilde projeleri çalışmaları gözden geçirip bizlerde ne tür destekler verebiliriz? Onları araştıracağız. Başkanlarımızla istişare edip yanlarında olmaya çalışacağız." dedi.

Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay ise, Bitlis'in 7 bin yıllık tarihi bir geçmişe sahip olduğunu, bu tarihi kentin alt yapısını tamamladıklarını, dün de kardeş belediye Konya'dan misafirleri ağırladıklarını belirterek şunları söyledi:

"Konya Büyükşehir Belediyesi ile kardeş belediye olduk. Konya'dan yorulmadan üşenmeden bin kilometre yol kat ederek, Bitlis'imizi ziyarete geldiler. Onun ardından da kadim şehir Bitlis'te bir gezinti fırsatı bulduk. Bitlis 7 bin yılık tarihi bir şehir. Bitlis'in her taşında her toprağında, her ücra köşesi tarih kokuyor. Başkanlarımızda gördüler. Bitlis'imizi de beğendiler. İnşallah el birliği ile onların da profesyonel bakışı ile projeler üreteceğiz. Onlardan da yardım isteyeceğiz. Tabi Bitlis'e gelmişken Büryansız olmaz. Onlara büryanımızı da yedirdik. Ulu Camiyi gezdirdik. Biliyorsunuz, 1150 yıllarında yapılmış, 850 yıllık bir tarihi var. Seyir terasından 5 minaremizi gösterdik. Buradan da her belediye başkanı kardeş belediyesi ile birlikte ayrılacak. İstişareler yapacaklar. Bitlis için gerekli neler yapılacaksa onları konuşacaklar. Gelen bütün belediye başkanlarımıza teşekkür ediyorum.ö

Açıklamaların ardından Konya'dan gelen belediye başkanları kardeş belediyeleri ziyaret etti. 2 gün sürecek ziyarette belediye başkanları arasında istişareler yapılacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------Belediye Başkanlarını Bitlis Belediyesi önünde karşılanması-Belediye Başkanlarının Makamdaki görüntüleri-Seyir Terasından detaylar-Başkanların Bitlis'in fotoğrafını çekmelerinden detaylar-Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı Genel Sekreteri Ercan Uslu'nun açıklamaları-Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay'ın açıklamaları-Başkanlardan detay görüntüler-Özel ve genel detaylar

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, -

============================

GAZİANTEP'TEKİ PARKLARDA 'YAPAY ZEKALI' GÜVENLİK ÖNLEMİ

GAZİANTEP Büyükşehir Belediyesi tarafından 'Akıllı Şehirler' projesi kapsamında parklarda yapay zeka alt yapısı kullanılarak geliştirilen kameralar ile güvenlik önemleri alınmaya başlandı.

Türkiye'de bir ilk olma özelliği taşıyan yerli ve milli 'Güvenli Park' projesi kapsamında parka giren çıkan herkesin yüz tarama sistemi yardımı ile görüntüleri veri tabanına kaydedilecek.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen 'Güvenli Park' projesi için tanıtım toplantısı düzenlendi. Hasan Celal Güzel Millet Bahçesi'nde düzenlenen toplantıya; Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek ve İl Jandarma Komutanı Albay Hüseyin Bekmez katıldı.

Programda Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Sezer Cihan'ın sunumunun ardından bir canlandırma gerçekleştirildi. Canlandırmanın ardından katılımcılar projenin yönetildiği koordinasyon merkezini ziyaret etti.

PARKTA OYNAYAN ÇOCUKLAR DAHA GÜVENDE OLACAK

Proje kapsamında yaşanabilecek çocuk kaybolmaları başta olmak üzere hırsızlık ve acil sağlık gibi durumlarda parklarda bulunan acil durum butonlarına basılarak izleme merkezi ile sesli görüşme sağlanacak. Bunun yanı sıra sistem sayesinde bölge giriş/çıkış ihlali, davranış analizi, insan algılama, kişi sayma, kayıp nesne analizi, unutulan nesne analizi, kalabalık ve kargaşa analizi gibi birçok yapay zeka çözümlemesiyle oluşan alarmlar takip edilebilecek.

Tek bir merkez üzerinden gelişen olaylara, tıpkı bir güvenlik personeli gibi sesli ve canlı müdahale edilecek projede gerekli görülmesi durumunda ise kolluk kuvvetlerine bilgi verilecek.

KAYIP VAKA 20 SANİYE İÇİNDE TESPİT EDİLEBİLECEK

Parkta kayıp olan çocukların yerini 20 saniye gibi kısa bir sürede tespit eden sistem, ailelerin endişelerini de ortadan kaldıracak. Çocukları kayıp olan aileler parkın belli noktalarında bulunan acil butonuna basarak, güvenliği çağıracak ve kayıp kişinin herhangi bir fotoğrafı alınarak koordinasyon merkezindeki veri tabanında taratılacak. Taratılan fotoğrafı parkın her köşesinde kurulan kameralar hafızasına alarak kayıp kişinin yerini tespit edecek.

'GÜVENLİ ŞEHİR GAZİANTEP İÇİN TEKNOLOJİYİ KULLANIYORUZ'

Lansmanda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, artık yeni bir dünya kurulduğuna işaret ederek, "Yeni dünyada 'Akıllı Şehirler' en önemli başlık. Şehrin sorunlarını çözmek için teknoloji kullanılıyorsa şehir akıllıdır. Pandemi sürecinde de 'Evde Hayat Var' sloganının içini doldurmak amacıyla kurumsal kapasitemizi güçlendirdik. Şehirdeki gençlerimize yazılım ve donanım hakkında deneyim kazandırmak için Bilişim AŞ.'yi kuruyoruz. Yapay zekalı yüz tanıma sistemine sahip kameralar ve yazılımın donanımın yer aldığı koordinasyon merkezimiz aracılığıyla Güvenli Park sistemimizi oluşturduk. Bir annenin parkta otururken kendini ve ailesini güvende hissetmesi gerekiyor. Güvenli Park, hem yerli hem de milli bir proje. Güvenliğimizi tesis etme konusunda çok önemli bir görevi varö dedi.

'SUÇA KARŞI CAYDIRICILIĞI VAR'

Gaziantep Valisi Davut Gül, Güvenli Park projesinin il genelindeki bütün parklarda olması gerektiğini söyledi. Vali Gül, sistemin suça karşı caydırıcı nitelikte olduğunu ifade ederek, "Bu sistemin klasik anlamda suçluyu bulan ve bunu kaydeden kamera özelliği taşıması gerekiyor. Gaziantep, parklarda bulunan güvenlik kameralarının ötesinde herhangi bir tehdit durumunda alarma geçen ve uyarı veren bir kameralarla örnek bir güvenlik sistemi oluşturdu. Bu güvenlik sisteminin suça karşı bir caydırıcılığı var. Anneler, çocuklar ve dezavantajlı gruplar hangi saatte olursa olsun rahatlıkla gezintiye çıkabilecekler. Umarım bu örnek diğer parklarımıza da yayılırö diye konuştu.

Gaziantep İl Jandarma Komutanı Albay Hüseyin Bekmez, tamamen milli bir yazılıma sahip olan projede yer almaktan gurur duyduğunu belirtti.

İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek ise böyle projelerin kendisinin hayali olduğunu ifade ederek, güvenlik hizmetini en etkili şekilde yerine getirmek için teknolojik imkanlardan istifade etmek gerektiğinin altını çizdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------------------Programa katılanlarProjenin tanıtılmasıCanlandırmaFatma Şahin'in konuşmasıDavut Gül'ün konuşmasıCengiz Zeybek'in konuşmasıProjenini yönetildiği merkezKamera incelenmesiProtokol imzalanmasıGenel ve detay görüntüler

Haber: - Kamera: Kadir GÜNEŞ-GAZİANTEP-DHA)

================================

AYASOFYA'NIN HALILARI ASIRLIK TECRÜBEYLE DOKUNUYOR

İSTANBUL'daki 24 Temmuz'da ibate açılacak olan Ayasofya Camii'nin halıları Manisa'nın Demirci ilçesinde dokunuyor. Ayasofya'ya özel olarak üretilen 17. yüzyıl Osmanlı motiflerini taşıyan ördek başı yeşil halının yüzde 100 yerli yünden, yanmaz özelliğe sahip olduğu belirtildi.

İstanbul'un fethinin sembolü olan Ayasofya Camii'nin halıları Manisa'nın Demirci ilçesindeki Türkiye'nin ilk makineli halı üretimi yapılan fabrikalarından birinde dokunuyor. Halı imalatında 108 yıllık bir tarihi geçmişe sahip Özkul Ailesi'ne ait fabrikada yüzde 100 yerli yünden üretilen halıların ilk 10 safının üretimi tamamlandı. 17. Yüzyıl Osmanlı motiflerini taşıyan ördek başı yeşil halının üretimi yapılan 10 saflık bölümü Ayasofya Camii'ne döşenmeye başlandı.

'YANMAZ ÖZELLİĞE SAHİP'Üretimin halen devam ettiğini belirten fabrikanın Üretim Müdürü Behçet Özkul, "Ayasofya Camii'nin halılarının dokumaktan büyük gurur duyuyoruz. Yerli yünden dokuduğumuz halılar insan sağlığına zararlı değil. Yanmaz özelliğe sahip halının bir metrekaresi 5 kilo ağırlığında olup Ayasofya'ya özel olarak üretiliyor" dedi.

'YIPRANMAMASI İÇİN HALININ TÜYLERİ BUHARLA KIBLEYE YATIRILIYOR'Halının uzun yıllar kullanılabilmesi için firma tarafından özel bir teknik uygulandığına dikkati çeken Özkul, "Halının kaynağı olan yünü boyamada farklı bir teknik uygulamanın yanı sıra secde esnasında diz yerlerinde oluşan tahribatı önlemek amacıyla da tüylerinde buharlı bir işlem yaparak kıble yönüne yatırıyoruz. Bu şekilde halıda kesinlikle deforme oluşmayacak. Bu dünyada sadece bizim firmamız da uygulanan bur yöntem" diye konuştu.Demirci Kaymakamı Adem Kaya da Ayasofya Camii'nin halılarının üretildiği fabrikayı gezip, üretim müdürü Behçet Özkul'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------Ayasofya Camii'ninh halısının dokunmasından görüntü-Halının dokunduğu fabrikanın Üretim Müdürü Behçet Özkul ile röp.-Behçet Özkul'un Demirci Kaymakamı Adem Kaya'ya üretim hakkında bilgi vermesinden görüntü-Genel ve detay görüntüler

(GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ)

Haber - Kamera: Kamil AKYOL/ DEMİRCİ (Manisa),

===========================================

ADANA'DA TERMOMETRELER 39 DERECEYİ GÖRDÜ

ADANA'da hava sıcaklığının giderek arttığı son günlerde parklar, gölgede serinleyenlerle doldu. Kentte sıcaklık güneş altında 39 dereceyi buldu.

Adana kent merkezindeki Atatürk Parkı'nda saat 14.00'de termometreler güneş altında 39 dereceyi gösterdi. Sıcak ve yüksek nemden bunalan vatandaşlar gölgede bulunan bank ve ağaç altlarında serinlemeye çalıştı. Adana'nın yerlisi olduğunu ve bu sıcaklara alışık olduğunu belirten Ayten Özcan, tedbirli davranarak her zaman şapka ile dışarı çıktığını ve gölge noktalarda bulunduğunu söyledi.

'AĞUSTOS DAHA SICAK OLUR'Yaklaşan Ağustos ayında hava sıcaklığının daha yüksek olmasını beklediklerini dile getiren Ali Seyhan da, "Adana'da çok kötü sıcaklar var. Ağustos'ta daha sıcak olur. İnsanlar yaylalara gitti. Bizim yayla evimiz olmadığından kent merkezinde kalıyoruz. Parklara geliyoruz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------------39 dereceyi gösteren termometreVatandaşlarla röportajlarBanklarda oturanlarSudaki güvercinlerden detaylar

Haber: Gülşah ÖZGEN-Kamera: ADANA,

=========================================

UÇAMAYAN YAVRU LEYLEĞE EVLERİNDE BAKTILAR

DÜZCE'de, kardeşiyle sokakta oynayan Ecrin Nisa Işıldak (13), uçamayan yavru leyleği gördü. Anne ve babasının izni ile leyleğe evde bakan iki kardeş, daha sonra leyleği Doğa Koruma ve Milli Parklar Düzce Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

Düzce Aziziye Mahallesi'nde oturan Ecrin Nisa Işıldak, 2 gün önce kardeşi Efe Işıldak'la birlikte sokakta oynarken leyleği gördü. Leyleğin yanına giden iki kardeş, uçamadığını gördü. Kardeşler, köpeklerin zarar vermemesi için yavru leyleği evlerine getirdi. Anne ve babasından izin alan iki kardeş, leyleğe evde bakmaya başladı. İki kardeşin tüm denemelerine rağmen leylek yemek yemedi. Trafik kazası sonrası tekerlekli sandalyeye mahkum olan baba İlyas Işıldak, Doğa Koruma ve Milli Parklar Düzce Şube Müdürlüğü ekiplerini arayarak durumu bildirdi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri dün leyleği teslim alarak Gölyaka Efteni Gölü Doğal Hayatı Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürdü. İki kardeş, leyleği teslim ederken görevlilerden iyi bakmalarını istedi.Ecrin Nisa Işıldak, "Yoldaydı ve uçmuyordu, evimize getirdik. Gece yırtıcı hayvanlar öldürmesin diye eve aldık. Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne haber verdik. Çok sevdik, aileden birisi gibi oldu. O kadar yemek verdik, yemedi ama gitti 1 lira para yuttu. Kanadında bir kırık var mı ona bakarlar. Göç ettikten sonra inşallah bizim eve geri gelir" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------Leyleğin görüntüsü-Leyleği seven iki kardeşin görüntüsü-Leyleği bulan Ecrin Nisa Işıldak ile röp-Doğa Koruma ekiplerinin leyleği teslim alırken görüntüsü ve detaylar

HABER-KAMERA: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE,

========================================

KAZADA YATAĞA BAĞIMLI KALAN İTFAİYE ERİ AKÜLÜ TEKERLEKLİ SANDALYE İÇİN YARDIM İSTEDİ

MANİSA'nın Demirci ilçesinde, geçen yıl sabah sporu yaparken bir otomobilin çarpması sonucu yatağa bağımlı kalan 43 yaşındaki itfaiye eri Ahmet Altınok, ihtiyacı olan akülü tekerlekli sandalye için gereken paranın yarısını topladığını, kalan 50 bin liralık kısmı için yetkililerden ve hayırseverlerden yardım beklediğini söyledi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Demirci İtfaiye Amirliği'nde görevli olan ve geçici olarak Demirci ilçesine görevlendirilen evli, 2 çocuk babası 43 yaşındaki Ahmet Altınok, 29 Haziran 2019 tarihinde, saat 07.30 sıralarında, sabah sporu için Simav -Demirci karayoluna doğru yürüyüşe çıktı. Bu sırada Demirci güzergahından, Simav'a doğru gitmekte olan Zekeriya U. yönetimindeki 43 LK 349 plakalı otomobil yol kenarında yürümekte olan itfaiyeciye eri Altınok'a çarptı. Ağır yaralanan Altınok, Demirci Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Vücudunda kırıklar bulunan, omuriliği zedelenen ve bilinci kapalı olan Altınok, burada yapılan ilk müdahalenin ardından hava ambulansı ile Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Altınok, zorlu tedavi sürecinin ardından yüzde 98 engelli olarak taburcu edildi. Yatağa bağımlı olarak yaşamını sürdüren Altınok, sadece boynunu, biraz da kollarını hareket ettirebildiğini belirtip, "Sürekli yatmak zorunda kaldığım için sırtımda yaralar oluşmaya başladı. Bu bana büyük acı veriyor. Beni yeniden hayata bağlayacak, 180 derece yatabilen, farklı fonksiyonel özellikleri bulunan bir akülü tekerlekli sandalyeye ihtiyacım var. Normal akülü tekerlekli sandalyeler fiziki yetersizlikleri nedeniyle maalesef bana uygun değil. Almak istediğim akülü tekerlekli sandalyenin fiyatı 100 bin lira civarında. 50 bin lira kadar bir birikim yaptım. Kimsenin yardımına ihtiyaç duymadan hareket edebilmek için gerekli olan akülü tekerlekli sandalyeyi alabilmem için hayırseverler ve yetkililerden yardım bekliyorum" dedi.

5 ÜNİVERSİTE BİTİRDİGöreve başladığı günlerden itibaren eğitimine sürekli olarak devam ettiğini belirten Altınok, "2001 yılında itfaiyede göreve başladıktan sonra tabii vaktimiz çok oluyordu. Kendi kendime, 'Bu boş vakitlerimi nasıl değerlendirebilirim' diye düşündüm. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi'nin 2001 yılında, Sosyal Bilimler, 2003 yılında İlahiyat, 2005 yılında İş Sağlığı ve İş Güvenliği, 2009 yılında İşletme ve 2011 yılında Arama Kurtarma önlisans programlarından mezun oldum. 2019 yılında da İş Sağlığı ve İş Güvenliği'nde yüksek lisans yaptım. Eğitim hayatım boyunca elde ettiğim kazanımları herkesle paylaşmak istiyorum. Bunun için gerekli olan tek şey almak istediğim bu akülü tekerlekli sandalye" diye konuştu.Altınok'un yakın arkadaşı eğitimci Yakup Ateş de, "Bizler bir nokta da belli bir miktar parayı toplamış bulunmaktayız. Devletimizden bu konuda kardeşimize yardımcı olmasını istiyoruz. Biz büyük bir milletiz. Biz büyük bir devletin fertleriyiz. Devletimize güveniyoruz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------------Yatağa bağımlı yaşayan Ahmet Altınok'un görüntüsü-Ahmet Altınok ile röp.-Altınok'un arkadaşı Yakup Ateş ile röp.

Haber -Kamera: Emre SAÇLI/ SALİHLİ (Manisa),

==========================================

TOROSLARDA 15 MİLYON YILLIK DENİZ CANLILARINA AİT FOSİLLER BULUNDU

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nden Dr. Yasin İlemin, Orta Toroslar'da 2000 metrede bir deniz kestanesi fosili buldu. Jeoloji profesörlerine göre, bölgede çok sık rastlanılan bu fosillerin 'Miyosen' denizinden olduğu ve 15- 23 milyon yaşlarında olduğu açıklandı.

Türkiye'de yaban hayatı ve yabani kedi türlerinden karakulak ve vaşak ile ilgili araştırmalarıyla tanınan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nden Dr. Yasin İlemin, Orta Toroslar'da Karaman ve Mersin arasındaki alanda yürüttüğü saha çalışmasında, 2000 metre yükseklikte deniz canlıları fosilleri buldu. Dr. İlemin, alanda yırtıcı türler ve bunların yerde bıraktığı izleri araştırırken deniz kabuğu, deniz kestanesi, deniz minaresi ve mercan gibi canlılara benzeyen taşlaşmış şekiller dikkatini çekti. Bunları eline aldığında fosil olduğunu anladığını belirten Dr. İlemin, "Torosların Anadolu'nun jeolojik değişimi sürecinde denizden yükseldiğini ve bu alanların geçmiş jeolojik devirlerde deniz tabanı olduğu biliyordum ve okumuştum. Aslında bu olay jeologlar ve coğrafyacıların bildiği bir durum. Ancak beni heyecanlandıran, bölgede yaşayan biyoçeşitliliği araştırırken milyonlarca yıllık fosillere denk gelmem oldu. Bu bize Anadolumuzun biyoçeşitlilik açısından ne kadar değerli ve adeta bir doğa tarihi ve biyolojik çeşitlilik müzesi olduğunun başka bir kanıtıdır" dedi.Milyonlarca yıl yaşındaki fosil fotoğrafı sosyal medyada büyük ilgi gören Dr. İlemin, "Bu heyecanımı Twitter hesabımda paylaştım. Paylaşımım 2.4 milyon görüntüleme ve 44 bin beğeni aldı. İnsanımız temel bilimlere aslında çok meraklı. Takipçilerim yoğun bir şekilde buldukları fosilleri paylaşmış. Ülkemizde doğa ve temel bilimlere ilgi arttıkça gelecekte daha da başarılı olacağımızı düşünüyorum. Biyoloji, fizik, kimya, jeoloji gibi temel bilim dalları bilgi üreten, mühendislik ve uygulamalı bilim dallarına bu bilgiyi sunan dallardır. Daha sonra bu bilgi ile teknoloji gelişir" diye konuştu.

15-23 MİLYON YIL YAŞINDAFosillerle ilgili değerlendirmede bulunan Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Paleontoloji uzmanı Prof. Dr. Yeşim Büyükmeriç, fosillerin Miyosen denizinden ve 15-23 milyon yaşlarında olduklarını açıkladı. Prof. Dr. Büyükmeriç, bunların deniz kestanesi, karından bacaklı ve midye olduğunu söyledi.

MUT HAVZASI MİYOSEN DENİZİAkdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği'nden Prof. Dr. Erdal Koşun, jeolojik kayıtlarda Karaman'dan Mut havzasına kadar, esasen Mut havzasında yayılımı olan Miyosen denizinin canlılarına ait fosiller olduğunu söyledi. Orta miyosen denilen jeolojik döneme ait kalıntılar olduğunu kaydeden Prof. Dr. Koşun, "Bu da Miyosen dönemindeki denizin oraya kadar ulaştığının göstergesi. Günümüzden yaklaşık 13-15 milyon yıl önceki denizin izleri" dedi. Bölgede yüksek lisans tezi çalışması sırasında buldukları deniz kestanesi ve midye fosili olduğunu da belirten Prof. Dr. Koşun, "Bu fosiller de aynı bölgeden. Bilimsel adı echinid, yöresel adı deniz kestanesi. Deniz yıldızı veya karadiken diye Antalya civarında bilinen canlıların fosilleri. Denizde yaşamış günümüzden 13 milyon yıl önce bir midye fosili. Bunlar jeolojik çalışmalarda çok önemli. Bize Miyosen diye bahsettiğimiz denizin yaşını verme imkanı sağlıyor bu tip fosiller. Deniz oraya ne zaman gelmiş, günümüzden kaç milyon yıl önce gelmiş onu bulmamızı sağlıyor" diye konuştu. 2 bin metre gibi yükseklikte bulunma sebeplerinin denizin o yükseklikte olduğu anlamını taşımadığını da dile getiren Prof. Dr. Koşun, "Tektonizma dediğimiz bir olay var, sürekli jeolojik materyaller tektonizma sebebiyle yükselebilir de çökebilir de. Dolayısıyla bunları dağın başında, bugünkü coğrafyada 2 bin metre yükseklikte bulmamız denizin 13 milyon önce 2 bin metre yükseklikte olduğu anlamını taşımıyor. Gayet doğal, bin-2 bin metrede olabilir. Batı Toroslar'da Beydağlar'ında mesela mezoik yaşta, günümüzden 60-65 milyon önceki denizin fosilleri de var" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------Fosillerden detay görüntüErdal Koşun'dan detay görüntü

- Erdal Koşun ile röportaj

HABER: Mehmet ÇINAR -KAMERA: Emrah GÜL/ANTALYA,

==================================

KAYSERİ'DE BIÇAKÇILARDA 'BİLEME' YOĞUNLUĞU

KAYSERİ'de, Kurban Bayramı öncesi bıçakçılar yoğun mesai yapıyor. Bıçakçı esnafı, bıçak başı 3,5 TL bileme ücreti alıyor.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, Camikebir Mahallesi'ndeki Bıçakçılar Çarşısı'nda, hareketlilik başladı. Kurban kesiminde kullanılacak bıçaklar, biletilmesi için çarşıdaki bıçakçılara getiriliyor. Kurban keserken kullanılacak bıçağın gerek kesim gerekse parçalamada çok önemli olduğunu belirten bıçak ustası Ahmet Tüfekçi, "35 yıldır Kayseri'de bıçakçılık yapıyorum. Vatandaş önüne gelen bıçağı alıyor. Marketlerden, seyyar satıcılardan bıçak alıyorlar. Biz bu işin ustasıyız. Tek işimiz bıçak sektörü. Bizim dışımızda bıçak satan yerler var. Unlu mamülleri, market, bakkal bıçak satıyor. Hepsi, Çin malı ürünleri satıyor. Biz kendi üretim bıçaklarımızı satıyoruz. Fiyatlarımız ise, 3.5 TL'ye biliyorduk. Bu sene de yine 3.5 TL'ye biliyoruz. Satırları 7.5 TL'ye biliyorduk yine aynı fiyata yapıyoruz. Fiyatlarda bir artışımız yok. Her şeyin fiyatı arttı; ama biz artıramıyoruz" diye konuştu.'BIÇAK BİLEMESİNE İLGİ YOĞUN'

Kayseri'de Kurban Bayramı öncesi bıçak bilemenin adet haline geldiğini de belirten Tüfekçi, "Bıçak satışlarımız düşük. Ama bıçak bilemesine ilgi yoğun. Kayseri'de, Kurban Bayramı öncesi bıçak bilemesi bir adettir. Bundan dolayı bıçak bilemesine ilgi hayli fazla; ancak bıçak satışlarında beklenen ilgi yok. Koronavirüs salgını biraz sektörü etkiledi. Doğru bıçak almak için önce sadece bıçak işiyle uğraşan yerlere gitmek gerekiyor. Sırt kısmı kalın olacak. Çubuk çelik olacak. Kaliteli çelik malzemesi olacak. Biz kendi üretim bıçaklarımızı müşteriye gösterdiğimizde çok beğeniyorlar" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA