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Adana'ya şehit ateşi düştü DİYARBAKIR'da, operasyon sırasında kalp krizi geçirerek şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Alper Yaman'ın (45) acı haberi, Adana'nın Ceyhan ilçesinde yaşayan ailesine ulaştı.

DHA YURT BÜLTENİ - 1
19.07.2020 08:12 | Son Güncelleme: 19.07.2020 08:28

Adana'ya şehit ateşi düştü

 DİYARBAKIR'da, operasyon sırasında kalp krizi geçirerek şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Alper Yaman'ın (45) acı haberi, Adana'nın Ceyhan ilçesinde yaşayan ailesine ulaştı.

Jandarma Uzman C¸avus¸ Alper Yaman, görevli olduğu Diyarbakır'ın Hani ilçesindeki Jandarma Komutanlığı'ndan gittiği operasyonda kalp krizi geçirdi. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Yaman, şehit oldu.

Evli ve 2 çocuk babası Jandarma Uzman C¸avus¸ Alper Yaman'ın acı haberi, Adana'nın Ceyhan ilçesinde yaşayan ailesine askeri yetkililer tarafından iletildi. Şehidin ailesi yasa boğuldu.

Şehit Yaman'ın cenazesinin bugün yapılacak törenin ardından Ceyhan ilçesi Yeşildam Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.

Kaynak: DHA

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