DHA YURT BÜLTENİ - 1 Tire'de maki yangınına giden arazöz devrildi: 2 ölü, 2 yaralı (ek)2 HEKTAR MAKİ, 1 DÖNÜM ZEYTİNLİK ZARAR GÖRDÜİzmir'in Tire ilçesinde makilik alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahale ile söndürüldü.

Tire'de maki yangınına giden arazöz devrildi: 2 ölü, 2 yaralı (ek)

2 HEKTAR MAKİ, 1 DÖNÜM ZEYTİNLİK ZARAR GÖRDÜ

İzmir'in Tire ilçesinde makilik alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahale ile söndürüldü. Yaklaşık 2 saatlik çaba sonucunda alevler kontrol altına alınırken, ilk belirlemelere göre 2 hektar makilik alan ile alevlerin sıçradığı yakındaki 1 dönüm zeytinlik zarar gördü.

Öte yandan yangına müdahale etmek için giderken kaza yapan arazözdeki yaralılar Mustafa Genç (51) ve Sedat Sagun'un (32) Torbalı Devlet Hastanesi'ndeki tedavilerinin sürdüğü bildirildi. Yaralılardan durumu ağır olan Sagun, Katip Çelebi Üniversitesi İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

ARAZÖZ OLAY YERİNDEN KALDIRILDIİzmir'in Tire ilçesinde, makilik alanda çıkan yangını söndürmek için bölgeye giderken devrilen arazöz, vinç yardımıyla TIR'a yüklenilerek kaldırıldı. Kaza sırasında arazözün içinde bulunan ve hayatlarını kaybeden Nurullah Akbaş ve Ali Yılmaz'ın yanı sıra, yaralı olarak Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mustafa Genç' ve Sedat Sagun'un eşyaları çalışma arkadaşları tarafından toplandı. Kaza sebebiyle bir süre araç trafiğine kapatılan Tire-Selçuk Karayolu da normal akışına döndü.

Öte yandan kazada hayatını kaybeden Ali Yılmaz'ın evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA