DHA YURT BÜLTENİ - 1 KAZADA AĞIR YARALANAN POLİS MEMURU ŞEHİT OLDU ESKİŞEHİR'de trafik kazasında ağır yaralanarak kaldırıldığı hastanede şehit olan polis memuru Cengiz Kuloğlu (53) için Eskişehir Emniyet Müdürlüğü önünde uğurlama töreni düzenlendi.

KAZADA AĞIR YARALANAN POLİS MEMURU ŞEHİT OLDU

ESKİŞEHİR'de trafik kazasında ağır yaralanarak kaldırıldığı hastanede şehit olan polis memuru Cengiz Kuloğlu (53) için Eskişehir Emniyet Müdürlüğü önünde uğurlama töreni düzenlendi. Törene Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız'ın yanı Eskişehir Muharip Hava Kuvveti ve Garnizon Komutanı Hava Orgeneral Atilla Gülan, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Murat İrcal, vali yardımcıları, üniversite rektörleri, belediye başkanları ile mesai arkadaşları katıldı.

Yunus Emre Devlet Hastanesi morgundan alınan şehit polis memuru Cengiz Kuloğlu'nun Türk bayrağına sarılı cenazesi, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Polis mangası tarafından törenin yapılacağı alana getirilen şehit polis memuru Kuloğlu'nun eşi Yıldız, oğlu Doğukan Kuloğlu gözyaşlarına boğuldu. Doğukan törene şehit babasının polis üniforması ve şapkasını takarak katılırken, Yıldız Kuloğlu ise eşinin gömleğini elinden hiç bırakmadı.

Eskişehir Emniyet Müdürü Engin Dinç, Cengiz Kuloğlu'nun ömrünün 28 yılını emniyet teşkilatına adadığını ifade ederek, "Mesai arkadaşları tarafından çok sevilen ve amirleri tarafından her zaman takdir gören Cengiz Kuloğlu kardeşimiz ömrünün 28 yılını, vatanın bütünlüğü, toplumun huzur ve güvenliğinin sağlanması, vatandaşın temel hak ve hürriyetlerinin korunmasını için harcamıştır. Nitekim gelen bir suç ihbarının incelenmesinden sonra, başka bir göreve giderken meydana gelen trafik kazasında şehit düşmüştür. Biz biliyoruz ki şehitlik makamı, peygamberlik makamından sonra gelen en yüce makamdır. Şehitlik Hakk'a yürümenin en güzel yoludur. Şehidim, emanetlerin bizimdir. Devletimiz ve teşkilatımız daima ailenin yanında olacak ve onlara sahip çıkacaktır. Görevini fedakarca ifa ederken şehit olan kardeşimize ve tüm şehitlerimize şahsım ve teşkilatım adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve meslektaşlarıma başsağlığı ve sabırla dilerimö dedi.

ŞEHİT EŞİ: HAKKIM MİLYON KERE HELAL OLSUNKonuşmaların ardından şehit polis memuru Cengiz Kuloğlu için dualar okundu. Şehit polisin eşi Yıldız ve oğlu Doğukan, tabuta sarılarak, "Cengiz bunu bana yapmayacaktın. Cengiz'im yapmayacaktın. Direnecektin, bensiz yapamayan bir karım var diyecektin. Hakkım milyon kere helal olsun, yerden göğe kadar helal olsun sana. Yeşil gözlerini göstermedin bana Cengiz, fotoğraflardan mı bakacaktım? Oğlumuz bize emanet tamam mı Cengiz? Okutacağım, mezun edeceğim. Bizi bırakma, bizi izleö diyerek gözyaşı döktü. Doğukan Yıldız ise şehit babasının tabutu başında polis selamı vererek gözyaşlarına boğuldu. Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, şehit polis memuru Erol Cengiz Kuloğlu'nun eşi ve oğluna Türk bayrağı teslim ederek başsağlığı diledi.

YARIN TOPRAĞA VERİLECEK

Şehit polis memuru Cengiz Kuloğlu'nun cenazesi bugün memleketi Muğla'da Musluhiddin Camii'nde kılınacak ikindi namazının ardından Merkez Yeni Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Kaynak: DHA