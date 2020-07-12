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UZUNDERE'DE DERE TAŞTI, 1 İŞ MAKİNESİ DEVRİLDİ, 15 ARAÇ MAHSUR KALDI ERZURUM'un Uzundere ilçesinde, sağanağın ardından taşan dere, şantiyede iş makinesini devirdi.

DHA YURT BÜLTENİ - 1
12.07.2020 08:16 | Son Güncelleme: 12.07.2020 08:20

UZUNDERE'DE DERE TAŞTI, 1 İŞ MAKİNESİ DEVRİLDİ, 15 ARAÇ MAHSUR KALDI

 

ERZURUM'un Uzundere ilçesinde, sağanağın ardından taşan dere, şantiyede iş makinesini devirdi. Yağmur sularının taşıdığı çamur nedeniyle yaklaşık 15 sürücü araçlarıyla yolda mahsur kaldı.Uzundere ilçesinde, dün saat 17.30 sıralarında aniden sağanak etkili oldu. Kısa süren sağanak ile birlikte Uzundere'yi İspir'e bağlayan yoldaki dere taştı. Bölgedeki diğer derelerden akan çamur, ağaç parçalarıyla dolan Uzundere deresindeki taşkın tünel çalışması için kurulan şantiyeyi etkiledi. Taşkın nedeniyle iş makinesinin devrildiği bölgede, 15'e yakın araç yolda mahsur kaldı. 

Sağanağın etkisini kaybetmesinin ardından Büyükşehir Belediyesi ile Uzundere Belediyesi ekipleri bölgede temizlik çalışmasına başladı. Yolda mahsur kalan araçlar kurtarılırken, iş makineleri dereyi temizlemeyi sürdürüyor.

Kaynak: DHA

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