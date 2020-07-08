DHA YURT BÜLTENİ - 1 TELABYAD'DA BOMBALI ARAÇ PATLADI: 3'Ü ÇOCUK, 6 ÖLÜ, 15 YARALIŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinin karşısında bulunan Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki Telabyad kentinde terör örgütü YPG/PKK tarafından bomba yüklü araç infilak ettirildi.

TELABYAD'DA BOMBALI ARAÇ PATLADI: 3'Ü ÇOCUK, 6 ÖLÜ, 15 YARALI

ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinin karşısında bulunan Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki Telabyad kentinde terör örgütü YPG/PKK tarafından bomba yüklü araç infilak ettirildi. Kent merkezinde meydana gelen saldırıda 3'ü çocuk 6 sivil yaşamını yitirdi, 15 sivil ise yaralandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) düzenlediği Barış Pınarı Harekatı ile terör unsurlarından temizlenen Telabyad kentinde dün akşam saatlerinde terör örgütü YPG/PKK tarafından bomba yüklü araçla terör saldırısı düzenlendi. Kent merkezindeki belediye fırını ve emniyet müdürlüğü arasındaki alana bırakılan bomba yüklü aracın infilak ettirilmesi ile düzenlenen saldırıda 3'ü çocuk 6 sivil yaşamını yitridi. Çevrede büyük tahribata yolaçan patlamada 15 sivil yaralanırken yaralıların 6'sı sınır geçen ambulanslar ile Akçakale Devlet Hastanesi'ne getirilerek tedaviye alındı. 4 yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Patlama nedeni ile birçok binada hasar oluştu. Bölgedeki polis ekipleri çevrede güvenlik alarak saldırıyı düzenleyen teröristleri yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA