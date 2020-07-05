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4 kişinin öldüğü havai fişek fabrikasındaki patlamada kayıplar aranıyor 3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI, ÖLEN 2 KİŞİNİN DAHA KİMLİKLERİ BELİRLENDİSAKARYA Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında patlamanın yaşandığı fabrikanın sorumlu müdürü ve 2 ustabaşı gözaltına alındı.

DHA YURT BÜLTENİ - 1
05.07.2020 08:27 | Son Güncelleme: 05.07.2020 08:31

4 kişinin öldüğü havai fişek fabrikasındaki patlamada kayıplar aranıyor

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI, ÖLEN 2 KİŞİNİN DAHA KİMLİKLERİ BELİRLENDİ

SAKARYA Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında patlamanın yaşandığı fabrikanın sorumlu müdürü ve 2 ustabaşı gözaltına alındı. Patlamada ölen 2 kişinin daha kimliği belirlendi. 

75 HANEDEN 50'SİNDE HASAR OLUŞTU

Sakarya'nın Hendek ilçesinde patlama yaşanan fabrikaya en yakın konumda bulunan Akarca Mahallesi'nde Sakarya Valiliği tarafından hasar tespit çalışmaları başlatıldı. Ekipler, mahalledeki evleri kontrol ederek hasarlı evlerin fotoğrafını çekti, tutanak altına aldı. Akarca Mahalle Muhtarı Hamdi Turna, mahallelerindeki 75 haneden 50'sinde hasar oluştuğunu söyledi. 7 şiddetinde deprem gibi şiddetli sarsıntı yaşadıklarını ifade eden Turna, "75 hanenin 50 sinde hasar var. camları kırık. Çerçeveler ve çatılarda hasar var. 7 büyüklüğünde deprem gibi hissettik. Yaralımız yok Allah'a şükür. Köyde evleri gezerek çalışma yapıyoruz. Hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Benim evimde de hasar var. Camlar ve çatılarda hasar oluştu. İlk defa böyle bir şey yaşadık." dedi.

TARLALARDAN PATLAMAMIŞ HAVAİ FİŞEKLER ÇIKIYOREvinin bahçesinde patlamamış havai fişek bulan Selim Yıldızhan, mahalledeki birçok tarlada patlamamış patlayıcılar bulunduğunu anlatarak, "Mahallenin her yerinden böyle patlayıcılar çıkıyor. Bu fabrikanın en yakın yerleşim yerine 5 kilometre uzaklıkta olması lazım resmi olarak ama ikamet ettiğimiz yere 1 kilometre mesafesi. Aramızda sadece fındık tarlası var. Havai fişek buldum. Tarlalarda bulduk. Evin çevresi bunlarla dolu. Bütün fındık tarlalarında var. Bir çok yerde patlamamış patlayıcı var." dedi. Ercan Yıldızhan da, "Şiddetli bir patlama oldu. Sarsıntı gibi. Dumanla birlikte büyük bir alev topu çıktı. Yaralılar mahallemize geldi ormandan. Bugünde tarlalarımızı kontrol ettik. Patlayıcılar mahallemizin yakında mevcut." diye konuştu.

HAVAİ FİŞEK FABRİKASINDAKİ PATLAMADA ÖLEN 2 KİŞİNİN DAHA KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Hendek'te havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada ölen 2 kişinin daha kimliği belirlendi. Adli Tıp Kurumu'nda yakınlarından alınan DNA örneklerinin karşılaştırılması sonucunda ölen 2 işçinin Muhammet Çanakçı ve Halis Yılmaz olduğu tespit edildi. Halis Yılmaz'ın babası Muammer Yılmaz, olayın ardından fabrikaya gelmiş, oğlu Halis Yılmaz'ın durumunu öğrenmeye çalışmıştı.  

Kaynak: DHA

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