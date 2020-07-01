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İKRANUR'UN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDIGİRESUN'un Bulancak ilçesi İcili köyünde, cumartesi akşamı evinin yakınındaki bahçede otlayan büyükbaşlara bakmaya giden ve bir daha haber alınamayan İkranur Tirsi'nin (7) yapılan aramalar sonucu derede cansız bedenine ulaşıldı.

DHA YURT BÜLTENİ - 1
01.07.2020 08:34 | Son Güncelleme: 01.07.2020 08:34

İKRANUR'UN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

GİRESUN'un Bulancak ilçesi İcili köyünde, cumartesi akşamı evinin yakınındaki bahçede otlayan büyükbaşlara bakmaya giden ve bir daha haber alınamayan İkranur Tirsi'nin (7) yapılan aramalar sonucu derede cansız bedenine ulaşıldı. 

EVİNDEN 5 KİLOMETRE UZAKLIKTA BULUNDU

Giresun'un Bulancak ilçesine bağlı İcilli köyünde, cumartesi akşamı evinin yakınındaki bahçede otlayan büyükbaş hayvanlara bakmaya giden ve bir daha haber alınamayan İkranur Tirsi'nin yapılan aramalar sonucu evinden yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki Salman mevkii Adaköy deresinde cansız bedeni bulundu. Küçük kızın cansız bedeninin bulunduğu derede savcı ve olay yeri inceleme ekipleri detaylı araştırma yaptı. Jandarma ekipleri alana kimseyi yaklaştırmadı.

BABASI KOŞARAK GELDİ

Küçük kızın cansız bedeninin bulunduğu haberinin alınmasının ardından arama çalışmalarına katılan vatandaşlar olay yerine geldi. Kızının cansız bedenine ulaşıldığı haberini alan babası Serdar Tirsi koşarak olay yerine geldi. Görevlilerin girişine izin vermediği acılı baba ısrar edince olay yerine alındı.  İkranur'un cansız bedeni daha sonra ambulansla Giresun Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.  

KAYMAKAM: O BÖLGEDE 2 GÜNDÜR ÇOK ARAMA YAPILDIOlay yerine gelen Bulancak Kaymakam'ı Ali İkram Tuna, İkranur'u sağ salim ailesine teslim etmek istediklerini ancak maalesef cansız bedeni ile dere yatağında karşılaştıklarını belirterek "Savcılığımız marifetiyle çok yönlü soruşturma yürütülüyor. O bölgede 2 gündür çok arama çalışması yapıldı. Şu an söyleyeceğimiz her şey soruşturmanın selametini etkileyebilir. Dere yatağında bulundu, tüm ekiplerimiz iş birliği içinde çalışma yaptı. İkranur'un cansız bedeni suyun içindeydi ancak su derinliği fazla değilö dedi.İkranur Tirsi'nin akrabası olan Arslan Tirsi de cenazenini bulunduğu yerle küçük çocuğun kaybolduğu yer arasında yaklaşık 5 kilometre mesafe bulunduğunu belirterek "İkranur'un kaybolduğu nokta ile bulunduğu yer arası 5 kilometre. Derenin karşısındaki tepenin üst tarafındaki düzlüğü çocuğun evinin olduğu bölge. İkranur'un kaybolduğu akşam aramalara bende katılmıştım. Bu kısmın üst taraflarını o zaman taramıştık. Çok üzgünüm günahsız bir çocuk. İnşallan cinayet değildir başka türlü şeyler düşünmek istemiyorum" dedi. 

İLK TESPİTLERDE TRAVMATİK BİR BULGUYA RASTLANILMADIGiresun'un Bulancak ilçesine bağlı İcilli köyünde 4 gündür sürdürülen aramalar sonucu evinin 7 kilometre uzağında Salman mevkisi Adaköy deresinde ölü bulunan İkranur Tirsi'nin cansız bedeni olay yeri incelemesinin ardından Adli Tıp Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Ön otopside İkranur'un ölümünde ilk tespitlere göre travmatik bir bulguya rastlanılmadı. İkranur'un cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Burada 2.5 saat süren detaylı otopsi işleminin ardından küçük kızın cenazesi yakınları tarafından alınarak, Bulancak ilçesi İcilli köyüne götürüldü.

İLK TESPİTLERDE TRAVMATİK BİR BULGUYA RASTLANILMADI

Giresun'un Bulancak ilçesine bağlı İcilli köyünde 4 gündür sürdürülen aramalar sonucu evinin 7 kilometre uzağında Salman mevkisi Adaköy deresinde ölü bulunan İkranur Tirsi'nin cansız bedeni olay yeri incelemesinin ardından Adli Tıp Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Ön otopside İkranur'un ölümünde ilk tespitlere göre travmatik bir bulguya rastlanılmadı. İkranur'un cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Burada 2.5 saat süren detaylı otopsi işleminin ardından küçük kızın cenazesi yakınları tarafından alınarak, Bulancak ilçesi İcilli köyüne götürüldü.

Kaynak: DHA

Manşet

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