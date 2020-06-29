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MARMARİS 5.2'LİK DEPREMLE SALLANDI MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde AFAD verilerine göre 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

DHA YURT BÜLTENİ - 1
29.06.2020 08:28 | Son Güncelleme: 29.06.2020 08:28

MARMARİS 5.2'LİK DEPREMLE SALLANDI

 

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde AFAD verilerine göre 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Muğla'nın yanı sıra çevre illerden de hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre saat 20.43'te merkez üssü Marmaris ilçesinde 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem özellikle Marmariste endişe yarattı. Zeminden 61 kilometre derinlikte meydana gelen deprem Muğla'nın yanısıra İzmir, Aydın ve Antalaya gibi birçok il ve ilçelerden de hissedildi.

KANDİLLİ BÜYÜKLÜĞÜNÜDE 5.4 OLARAK AÇIKLADIBu arada Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 5.4 olarak açıkladı. 

BAŞKAN GÜRÜN: CAN VE MAL KAYBI YOKMuğla'nın Marmaris ilçesinde, 5.2 büyüklüğünde meydana gelen deprem sonrasında Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, "Deprem sonrasında belediye ekiplerimize gelen her hangi bir olumsuzluk yok. Can ve mal kaybının olmayışı sevindiriciö dedi.Deprem sonrası yazılı açıklamada bulunan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Merkez üstü Marmaris ilçemiz olan 5.2 büyüklüğündeki deprem ilçelerimizde ve çevre illerde hissedildi. Deprem sonrasında belediye ekiplerimize gelen her hangi bir olumsuzluk yok. Çok şükür bölgede her hangi bir olumsuzluk yok. Can ve mal kaybının olmayışı sevindirici. 5.2 bizim bölgemizin ve Türkiye'mizin ölçülerine baktığımızda yıkıcı olma ihtimali düşük. Bölgedeki muhtarlarımızla temasa geçtik. Kendileriyle görüştük. Muhtarlarımızda her hangi bir sıkıntının olmadığını belirttiler."

DEPREM SONRASI SAHİL YÜRÜYÜŞ YOLLARI DOLDUMarmaris'in kırsal Osmaniye, Bozburun ve Bayır Mahallesi'nde meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki deprem korkuttu. Depremle birlikte sokağa dökülen vatandaşlar, korkularını bastırmak için Atatürk ile Kordon Caddesi'ndeki sahil yürüyüş yolu ve parklara akın etti. Ebeveynler çay bahçelerinde oturup çaylarını yudumlarken çocuklar parklarda oyunlar oynadı. Kordon Caddesi'nden Siteler Mahallesi'ne kadar uzanan 6 kilometrelik sahil yolu 'Yere iğne atsan düşmez' dedirten görüntüler oluştu. Kimi vatandaşlar sosyal mesafelerini korumaya çalışıp maske takarken, çoğunluğunun maskesiz dolaştığı görüldü. 

GÖRÜNTÜLER DGS'YE GEÇİLDİ

Ali GÜNDOĞAN - Cavit AKGÜN/MARMARİS (Muğla),

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MANİSA'YA ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ IRAK'ın kuzeyinde gerçekleştirilen 'Pençe-Kaplan Harekatı'nda teröristlerle girilen çatışmada şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Recep Yüksel'in (26) Manisa'nın Ahmetli ilçesindeki baba ocağına acı haber ulaştı. Şehidin baba evine ve bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı.

Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen 'Pençe-Kaplan Harekatı'nda, Piyade Uzman Onbaşı Recep Yüksel, teröristlerle girilen çatışmada şehit oldu. Ailesinin iki çocuğundan biri olan Şehit Uzman Onbaşı Yüksel'in Manisa'nın Ahmetli ilçesine 7 kilometre mesafedeki kırsal Gökkaya Mahallesi'ndeki baba ocağına ateş düştü. Ahmetli Kaymakam Vekili Turgutlu Kaymakamı Ali Yılmaz, AK Parti'li Ahmetli Belediye Başkanı Ahmet Alhan, Ahmetli İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Başçavuş Uçal Karataş, Gökkaya Mahallesi Muhtarı Kadir Türker, bu sabah şehidin baba evine gelip, şehadet haberini bir tavuk çiftliğinde çalışan babası Atalay Yüksel ve ev kadını olan annesi Fatma Yüksel'e verdi. Haberi alınca gözyaşlarına boğulan Yüksel çiftini, yakınları ve protokol üyeleri sakinleştirmeye çalıştı. Tedbir amacıyla bir ambulans Yüksel Ailesi'nin evinde hazır bekletildi. 2019 yılı nisan ayından bu yana Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev yapan Şehit Uzman Onbaşı'nın baba evi ve bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı. Şehidin baba evi taziye ziyaretine gelenlerle doldu.

Bekar olan Şehit Uzman Onbaşı Recep Yüksel'in cenazesinin ilk olarak Akhisar Askeri Havaalanı'na, buradan da karayolu ile Ahmetli'nin Gökkaya Mahallesi'ne getirilip, dün ikindi vaktinde toprağa verildi.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLADIIrak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen 'Pençe-Kaplan Harekatı'nda teröristlerle girilen çatışmada şehit düşen 26 yaşındaki Piyade Uzman Onbaşı Recep Yüksel'in cenazesi Şırnak Şerafettin Elçi Havaalanı'ndan memleketi Manisa'ya gönderildi. Manisa'nın Akhisar ilçesindeki askeri havalimanına getirilen şehidin cenazesi buradan karayoluyla baba ocağının bulunduğu Ahmetli ilçesinin kırsal Gökkaya Mahallesi'ne götürüldü. Şehit Uzman Onbaşı'nın cenazesi baba evinin önüne geldiğinde gözyaşları sel oldu.

'CANIM EVLADIM BİZİ ERKEN BIRAKIP, GİTTİN'Anne Fatma Yüksel, oğlunun Türk bayrağına sarılıp, "Canım evladım bizi erken bırakıp gittin. Bu çok zamansız oldu. Vatan sağ olsun" diyerek, ağladı. Baba Atalay Yüksel de oğlunun tabutuna sarılıp, gözyaşı döktü. Helallik alınmasını ardından şehidin cenazesi Gökkaya Mezarlığı'na götürüldü. Burada sosyal mesafe kuralına uyularak düzenlenen askeri cenaze törenine  Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Manisa İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, Manisa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım, Ahmetli Kaymakam vekili Turgutlu Kaymakamı Ali Yılmaz, Ahmetli Belediye Başkanı AK Partili Ahmet Alkan, Turgutlu Belediye Başkanı CHP'li Çetin Akın,  AK Parti Manisa Milletvekili Mehmet Ali Özkan, CHP Grup Başkanvekili Manisa Milletvekili Özgür Özel, CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, şehidin ailesi ve yakınları katıldı. Cenazede, şehidin babası Atalay ile annesi Fatma Yüksel, güçlükle ayakta durabildi. Kılınan namazın ardından şehit Uzman Onbaşı Recep Yüksel, bir süre askerlerin omzunda taşınıp, toprağa verildi.

10 GÜN ÖNCE İZİNE GELMİŞ

Evladını toprağa vermenin acısını yaşayan Atalay Yüksel, "1 gün önce izine gelmişti. 10 gün burada bizimle kaldı. Birliğine döndüğünde operasyona gitmeden önce de telefon açıp, "Operasyona gideceğiz, telefonum kapalı olabilir. Merak etmeyin dönüşte arayacağım" demişti. Ancak, acı haberi geldi" dedi.

Kaynak: DHA

Manşet

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